TOP 09: Nedopusťme derniéru kultury – devatero opatření na její záchranu

TOP 09 proto přichází s devíti konkrétními body, které pomohou české kultuře a celému kreativnímu průmyslu. Naše návrhy zahrnují finanční podporu umělcům, jasný harmonogram otevírání kulturních institucí či přesun financí z propagace v zahraničí na domácí tvorbu. Zavedení opatření podpořila také herečka Eva Holubová a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

„Na českou kulturu můžeme být pyšní. Nejenom, že nám otvírá dveře po celém světě, vyvolává úsměvy diváků i čtenářů, ale v neposlední řadě je to také nesporná opora českého hospodářství, která přímo podporuje další oblasti ohrožené pandemií, zejména turistický ruch, maloobchod a gastronomii,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „V době pandemie jsme bohužel svědky toho, že i vynikající umělce trápí existenční problémy. Jelikož jim vláda zatím pomocnou ruku nepodala, přichází TOP 09 s vlastními návrhy na záchranu české kultury. Všichni si přeci přejeme, abychom se mohli do našich oblíbených divadel, galerií i muzeí jednou vrátit,“ dodává poslankyně Pekarová Adamová.

Navrhneme snížit DPH u kulturních statků i „poukázky“ pro všechny občany

TOP 09 navrhuje zavést poukázky na kulturu pro každého občana, sjednocení nejnižší možné sazby DPH na kulturu, daňové zvýhodnění mecenášství a sponzoringu kultury či navýšení fondů galerií a knihoven na nákupy nových děl. „Nikdo zatím také netuší, jak dlouho opatření potrvají. Trváme na tom, aby vláda co nejdříve zveřejnila jasný harmonogram otevírání kulturních institucí. Pokud chceme znovu zažívat euforii z premiéry hry v oblíbeném divadle nebo festivalovou atmosféru, je to naprosto stěžejní. Řada akcí, které měly být v druhé polovině roku se ruší především kvůli nejasným pravidlům,“ uvádí člen předsednictva TOP 09 a ředitel festivalu Svět knihy Radovan Auer.

„Oživit kreativní průmysl pomohou také poukázky v hodnotě 200 korun pro každého občana, který by je mohl využít například na nákup lístků do divadla či na nákup knihy. Musíme motivovat firmy k dotování kultury, proto navrhujeme výrazné daňové úlevy pro sponzory a mecenáše,“ dodává Auer.

„To, co teď kreativní průmysly trápí aktuálně nejvíce, je absolutní nejistota. Jednu jistotu má knižní obor. Přestože knižní trh očekává propad ve výši až 2,5 miliardy, od ministerstva kultury bude jeho sanace prakticky nulová. Takový hezký dárek k dnešnímu Světovému dni knih a autorských práv,“ říká Radovan Auer.

Kulturu by měly podpořit kromě státu a mecenášů také samotná města a obce. „Nelze pouze vyzývat stát a čekat, co udělá, je třeba abychom udělali něco my sami, každý z nás. Je třeba teď hned finančně podpořit divadelníky, hudebníky a vůbec celou kulturní obec, která ze dne na den přišla o svou obživu,“ vyzývá k solidaritě i občany čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Navržená opatření podporuje i umělkyně a herečka Eva Holubová.

Devatero opatření na záchranu kultury

1. Psí salon ano, letní kino ne? Kulturní akce potřebují jasný plán

Je nutné jasně stanovit plán otevírání kulturních institucí a podmínky pro pořádání akcí. Tím je potřeba s blížícím se létem začít. Kroky vlády jsou často protichůdné a zmatené v řadě oblastí a kultura bohužel není výjimkou. Přitom se blíží léto a mnoho akcí by se uskutečnit mohlo – stačí jen říct jak. Divadla pod širým nebem, letní kina nebo akce komunitního rázu nemusí představovat extrémní riziko a z ekonomického i společenského hlediska jsou mnohem důležitější než třeba psí salony.

2. Abychom se mohli po krizi vrátit do divadel i galerií. Jednorázová pomoc umělcům a lidem v kreativní sféře.

I pokud se rozjedou letní akce, bude třeba změnit i neřesti, se kterými se financování kultury potýká už od revoluce. Nicméně v dané situaci nemůže být státní podpora kultury selektivní, chceme, aby ji v této situaci získal každý, kdo ji bude potřebovat. A nemusel si hned lámat hlavu s vyúčtováním – stačilo by to do tří let. Že vám to přijde nereálné? Například v Berlíně to zvládli už letos na jaře, kdy krize začala kulturu drtit. Mimochodem – peníze na účtech měly firmy už čtyři dny od vyplnění žádosti. I to by měla být pro Česko inspirace.

3. Reklama na české umění v zahraničí? Nesmysl. Kultura potřebuje peníze doma.

Okamžitě musíme využít peníze, které jsou už vyčleněné ve schválených grantech, ale nikdo je nikdy nevyčerpá, protože ti, kteří je měli získat, už možná zanikli. Peníze tedy stačí pouze přesunout tam, kde budou třeba. Navíc jste to možná nevěděli, ale hodně peněz aktuálně míří na propagaci kultury v zahraničí. Běžně je to sice důležité, ale to nyní musíme změnit a místo propagace podpořit tvorbu v Česku. Peníze teď potřebujeme doma.

4. Vyrazte za kulturou hned jak to půjde, za poukázku pro všechny. Nebo si za ni kupte knížku

Sedět v karanténě nebaví zřejmě nikoho. Proto navrhujeme, aby každý jako menší „bolestné“ získal 200 korun na kulturu podle svého uvážení. Takovou kulturní stravenku, kterou můžete utratit za kino, divadlo nebo knížku. Kulturní průmysl je v mnoha ohledech stejný jako kterýkoli jiný – zaměstnává lidi, vytváří hodnoty. Je proto v zájmu nás všech, aby ho krize nepřipravila o „zákazníky“. Kulturní poukázka pomůže průmysl nastartovat, a navíc každému dává možnost podpořit odvětví, které je mu nejbližší.

5. Nepotřebují hned kufry peněz. Umělcům, galeriím, knihovnám, ale i státu pomůže nákup nových děl.

Umělci získají prostředky pro další tvorbu. Knihovnám nebo třeba galeriím pomůže, pokud neustrnou na místě. Pro stát je to investice. Navrhujeme navýšení nákupních fondů příspěvkových kulturních institucí, aby vám mohly neustále nabízet nové „kusy“. Je to nejen pomoc v těžké situaci, ale také investice do budoucna.

6. Kultura se nemusí dotovat, kultura se může vyplatit.

Bez ohledu na epidemii je česká kultura dlouhodobě v krizi. Řešení celé řady problémů se odkládá, a proto je současná situace také příležitostí, jak to konečně napravit. Máme šanci vyřešit třeba to, že se pořád nedaří posílit nezávislost kulturních institucí na státu. Vlastně se dá říct, že v tomto stále vládne socialismus. Přitom stačí zvýhodnit a podporovat mecenášství v kultuře – například daňovým zvýhodněním sponzorů. Stát na tom ušetří a kulturní instituce nebudou nuceny žít v nastavení z minulého režimu. Pokud by třeba pro firmy bylo výhodné podporovat kulturu, v situaci jako je tahle, by se zapojilo víc aktérů a stát by nemusel kulturu zachraňovat sám.

7. Pobídky pro filmaře fungují. Ať je získají i další tvůrci.

Už dříve se navíc ukázalo, že motivovat filmaře pobídkami, aby točili filmy v Česku, funguje skvěle. Tak proč to nerozšířit? Chceme, aby i další součásti kreativních průmyslů získaly obdobný nástroj. Jsou to peníze, které se české kultuře mnohonásobně vrátí.

8. Města a obce musí podpořit místní umělce.

Kultura ale není jen o velkých filmech a představeních Národního divadla v Praze. Většina těch nejhodnotnějších akcí se koná u vás – ve vašem městě nebo obci. Už teď mají některá města a obce v rozpočtu peníze na nákup uměleckých děl. Není to nic jiného než peníze na investici do místního umění. Proto navrhujeme, aby se tyto peníze začaly využívat mnohem více. A rozumněji.

9. Kultura má mít nejnižší DPH. Celá.

Celkovému rozvoji kultury a odražení ode dna by pomohlo, kdyby přestaly „daňové zmatky“. Navrhujeme proto, aby veškerá kultura spadala do nejnižší možné sazby DPH.

