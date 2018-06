TOP 09 a nezávislí: Spojené síly pro Prahu 10 povede Tomáš Pek

“Už dva roky spravujeme desítku. Děláme to odpovědně, protože víme, že pověst naší Prahy změníme jen naprostou otevřeností. O tom, na co se má město zaměřit, ať už tady ve Strašnicích, Vršovicích, Malešicích, nebo Záběhlicích a části Michle či Vinohrad, spolu potřebujeme mluvit. Bavit se o tom, co nás pálí nejvíc,“ řekl na zahájení kampaně Tomáš Pek.

Za Pekem jsou na dalších místech: současný místostarosta Prahy 10 Radek Lojda, radní Ondřej Počarovský a Michal Narovec, na pátém místě pak zastupitel Viktor Lojík.

„Jsme sehraný tým, který k sobě ladí nejen politicky a přátelsky, ale také oblastmi, ve kterých působíme,“ říká Tomáš Pek.

Lídr kandidátky také připomněl, že kampaň začala už před několika měsíci, kdy začala největší kontaktní kampaň v regionu. Díky ní kandidáti navštívili přes 1000 domácností a sebrali už bezmála tisícovku názorů na to, co by Praha 10 měla řešit. Tato data tvořila základ našeho volebního programu.

“Víme, že lidi v naší městské části zajímá zlepšení čistoty, bezpečnosti, a že bychom všichni chtěli snáze najít místo k zaparkování,” komentoval kampaň Radek Lojda, který má v kompetenci právě oblast bezpečnosti.

"Velmi často se vídám s lidmi, kteří mi říkají, co se kde dá zlepšit. Tyto informace i nadále kvalitně analyzujeme a založili jsme na nich náš odpovědný volební program,” řekl Ondřej Počarovský k první fázi kampaně.

Pokračování kampaně se bude opírat o kontaktní kampaň. "Nechceme se připravit o možnost s lidmi dál mluvit, děláme to rádi. Každý, kdo si s námi bude chtít povídat, dostane možnost," říká Tomáš Pek.

Pokud se chcete s některým z topáků vidět, napište si o schůzku a my dojdeme za vámi - pozvánky přijímáme ZDE.

TOP 09 za dva roky ve vládnoucí koalici prosadila například navýšení peněz do školství, významně zlepšila systém podpory spolků, prosadila rekonstrukci dvou základních škol, výstavbu nové školky i to, že roky opuštěná secesní budova staré školy v Olšinách začne znovu sloužit jako základní škola.

