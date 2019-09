Adamec (ODS): Doufám, že jednou zvítězí zdravý rozum

Obrátil jsem se na vás prostřednictvím mikrofonu. (Mpř. Okamura: Ano, děkuji.) Takže dostáváme se opět k lodičkám, k vodákům a já se přiznám, že ta rozprava probíhala už vcelku v delší době od dnešního jednání, a mě vyprovokovalo se přihlásit do obecné rozpravy prohlášení jednoho vašeho kolegy, který říkal: Povolíme to vodákům a ti oškliví senátoři nám tam přidají ty cyklisty na vinné stezky.

Já možná v úvodu bych řekl, že ano, budou se nám opět objevovat cyklisté a řidiči s nějakou povolenou tolerancí alkoholu, protože v západním světě je to běžné. Ale k tomu se vrátím. Musím říct jednu věc. Mě fakt fascinovalo hned v úvodu, to už je asi dva roky zpátky, kdy to tady bylo, možná rok, abych nepovídal, rok a půl, minulé prázdniny, kdy mi volal novinář a říkal, že je tady návrh zákona, který řeší vodáky, že prostě by se měla řešit ta sankce, když si tam dají někde to pivo u kiosku, nebo když je zima, něco ostřejšího, a já jsem se opravdu tehdy fakt docela vyděsil a říkal jsem: a my jsme schvalovali vodákům někde, že nesmí pít? No, schvalovali, bohužel, protože se to dostalo do dopravy, a já si myslím, že právě v tom je ten zakopaný pes. Dopravní cesta jako řeka, tak pro mě prostě ty horní toky, kde jezdí 99 % vodáků, nejsou dopravní cestou. To je potřeba si říct. Možná to procento, kdy tady padalo, že jezdí někde na Labi a srazí se s remorkérem, nebo někde tady na Vltavě a srazí se s výletní lodí, když trošku něco požijí, tak to je možná případ, který by samozřejmě patřil do návrhu zákona o dopravě, nicméně to je úplně jiná situace a týká se to těch vodáků, a jak já říkám, kdo nebyl na vodě a nedal si pivo, tak je pokrytec, tak lže, anebo je abstinent. Jinak to nevidím. A to je právě ten problém, který jsme tady řešili, a protože jsme ho neuměli řešit, řekl bych, zgruntu, tak přišel prostě poslanecký návrh, který se snažil vyřešit, řekl bych, kompromisně situaci této problematiky na vodě. Já osobně jsem to podpořil, i když nejsem přesvědčen, že to je úplně ta nejlepší cesta. Já si myslím, že nejlepší cestou by bylo prostě říct, že vodáci na horních tocích, takoví ti klasičtí vodáci, prostě nespadají pod žádný zákon kromě občanského zákoníku a trestního práva, pokud něco provedou. Já si myslím, že prostě ta touha regulovat činnost lidí zákony a každou činnost zregulujeme zákonem, je tady pořád obrovská a podle mě je to špatně pro tu společnost, a pak se dostáváme do takovýchhle problémů, které následně musíme řešit.

Nicméně řekli jsme a poslali jsme do Senátu verzi, kterou jsme tady schválili, a když jsem slyšel tenhle povzdech, no jo, ale oni zase ale teď ti oškliví senátoři tam přidali ty cyklisty na cyklostezkách, a já jsem to říkal a já už to nepodpořím v žádné verzi, protože to bude vždycky. Tak já bych chtěl kolegovi říct, že to bude vždycky, a důvody jsou jasné, protože my pořád jsme přesvědčeni, že nulová tolerance alkoholu je nesmysl obecně v lidské činnosti. Možná v práci ne, tam je to něco jiného, ale vezměte si sami, kolikrát po ránu jste měli strach jet autem, kolik lidí klidně jede, a většina nehod se stává okolo promile a výše. To znamená, 0,5 promile podle mne nikdy nebo velmi nízko zaviňuje, řekl bych, nějaké problémy, ať na silnicích, ať na kolech, anebo případně někde úplně jinde. Takže se k tomu budeme vracet. Budeme se k tomu vracet, budeme si to vysvětlovat, budeme diskutovat a já jednou doufám, že zvítězí zdravý rozum nad takovým tím typicky českým pokrytectvím nebo pokrytectvím toho východního bloku, kde všichni mají nulu, ale jak to tam vypadá, všichni víme. A tam, kde je nějaká hranice tolerance - 0,5, někde dokonce 0,8, tak ta situace zásadně horší není, naopak řekl bych, že ti lidé jsou klidnější, ale na druhou stranu také vědí, že kdyby náhodou dýchli do těch 0,5 a něco provedli, tak že ty sankce budou podstatně vyšší, ale to je úplně na jinou, řekl bych, problematiku zákona. Tohle je potřeba řešit komplexně. Ale tyhle cyklostezky, prosím vás, jeďte si do Rakouska, tady do vinné oblasti kousek pod Mikulov. Tam všude se jezdí na těch stezkách, nabízejí vám víno, nikdo to nekontroluje, dokonce ty cyklostezky se mění v cyklotrasy, relativně je to tolerováno do nějaké hranice, a nic zvláštního se tam neděje. To je potřeba si říct. Teď se vrátili známí od řeky Mosely, moselské víno, moselské ryzlinky. Pokud jste tam byli, tak se tam jezdí také na kolech, a rozhodně u těch kiosků ti cyklisté si prostě tu vodu nedávají. Dají si tam tu desku vína a jedou.

Takže oni to vyřešeno mají. A my tady pořád říkáme, že prostě to nechceme. Přitom všichni víme, že na těch cyklostezkách to takhle je.

Akorát prostě holt dáváme do rukou bič samozřejmě orgánům, které to mají na starosti, státním orgánům, a ty náhodnými kontrolami prostě potom trestají ty, kteří měli zrovna smůlu, že je chytli. Já si myslím, že takhle by prostě to fungovat nemělo. Takhle by to fungovat nemělo. Nicméně myslím si, že máme před sebou v tuto chvíli dvě možná řešení. Respektive tři.

Jedno - vrátit se naší ke sněmovní verzi. Což těm, kteří mají pocit, že na tom kole je to problém, tak bych jim doporučil, aby volili aspoň sněmovní verzi, ať ze sebe neděláme opravdu měniče kabátů a názorů, protože už jsme to jednou takhle schválili. Ti, co si myslí, že ty cyklostezky na těch vinařských, vinných stezkách mají takhle být, tak prostě ti mají svobodnou ruku. Nezlobme se na senátory, je to jejich právo pozměňující návrhy podávat. Já jsem dokonce byl rád, že tuto diskusi to tady vzbudí, když třeba nic jiného. A věřme tomu, že prostě nejhorší varianta je, když to prostě jenom z toho titulu, že nám tam někdo přidal něco, co se týká cyklistů, tak to hodíme pod stůl.

Já bych prosil moc, abychom to nedělali, protože ti vodáci fakt jako, nebuďme pokrytci, všichni víme, jak to tam vypadá, aspoň ty vodáky, a samozřejmě když dáme cyklisty, tak budu jenom radši.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Ivan Adamec ODS

poslanec



