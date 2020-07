Adamec (ODS): Je na obcích, zda budou mít odvahu poplatky skokově navýšit

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

děkuji kolegovi Dolínkovi, že mi umožnil vystoupit. Já bych chtěl jenom zareagovat na kolegu z Pirátské strany. Víte, ty poplatky za komunální odpad, to je politika každé obce. A je úplně jedno, jestli nevybíraly, vybíraly nebo vybíraly jinak, je to jejich rozhodnutí a je to rozhodnutí víceméně zastupitelstva, jak to dělalo, takže je to obecních politiků, a přece všichni víme, že do budoucna ty poplatky jsou neudržitelné v této výši. To víme.

Ty se budou prostě zvedat a samozřejmě teď to bude na těch obcích, zda skokově navýší těm občanům, jestli budou mít tu odvahu, anebo to budou zase platit z obecního rozpočtu. Ale nechme to na nich, nekritizujme to tady, prosím, protože já si myslím, že to si každý starosta, každý zastupitel každé obce, každého města prostě musí uspořádat sám v sobě, jestli chtějí podporovat veřejnými penězi všech vlastně některé skupiny obyvatelstva, v řadě případů všechny, ale někde je to třeba tak, že nad sedmdesát let mají osvobození od poplatku, protože je to určitý bonus pro seniory, kteří už si prostě nepřivydělají někde v práci. Nechme to fakt na nich. Nekritizujme to, oni si s tím budou muset poradit a ta budoucnost samozřejmě je nelehká v tom, že všichni, všechny obce budou platit víc, všichni obyvatelé budou muset platit víc a je úplně jedno, jestli přímo nebo nepřímo přes obecní rozpočet.

Děkuji za pozornost.

