Adamec (ODS): Kam až jsme schopni jako představitelé státu zajít?

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já úvodem nevím, proč pan kolega Birke mi rozdává smrtící polibky tady z hlediska politiky, ale dobrý, snesu to, ale musím říci, že samozřejmě, aby bylo na začátku jasno, já podpořím poslání tohoto návrhu zákona do hospodářského výboru, protože si myslím, že té diskuse by tam mělo proběhnout ještě hodně, protože dobrý záměr nemusí ještě splnit naše představy. Já jsem vždycky velmi opatrný, když tady slyším ve Sněmovně jásavé ano ze všech stran, že bychom měli urychlit. Tak já říkám naopak, pěkně pomaličku, podrobně se tomu věnujme, protože skutečně zasahujeme vážně řekl bych do právního řádu České republiky a rozhodně to není legrace.

Ta 416, já jsem na to upozorňoval, když jsme ji probírali, nejsem takový optimista, že je potřeba se na to dívat střízlivým pohledem a navíc je potřeba říci, že ta 416 řeší pouze jednu z částí legislativy, která je potřebná k výstavbě liniových staveb, a je to ta část řekl bych až ve druhé linii, možná ve třetí. Řeknu vám své zkušenosti z přípravy výstavby liniových staveb. Víte, můžeme říkat, že máme nedostatečnou legislativu, můžeme se inspirovat v okolních zemích jako je třeba Polsko, Slovensko. Na druhou stranu, víte, já nechápu jednu věc. Tady se kritizuje, že stavební úřady na obcích s pověřenou působností nejsou schopny zvládat takovéto složité věci, jako je územní rozhodnutí. Já vás chci vyvést z omylu. Nám se to na úseku D11 z Trutnova Stříteže na polskou státní hranici podařilo jak se říká bez ztráty kytičky a jediný, kdo se odvolal, byli lidé, kteří mají zájem o dálnici a v souvislosti s dálnicí potřebují sjezdy k výstavbě energetického centra na výstavbu řekl bych nových technologií v oblasti právě energetiky a jednání ministerských úředníků /a to teď není kritika stávajícího pana ministra/ bylo tak děsivé, že prostě oni to odvolání podali jenom proto, aby na sebe upozornili /oni tam vlastní pozemky v té trase/, že takto se prostě jednat nesmí.

A řeknu vám ještě jednu perličku. Víte, co bylo na tom řízení vůbec nejhorší? Na tom územním řízení? A to stejně musíme jakoby absolvovat, než dojdeme k té 416. No, že stát dával podklady k územnímu řízení 502 dní. 502 dní! Přeložte si to, jak je to dlouhá doba. Jinak to územní řízení prošlo, je pravomocné, právoplatné a stát se může dál ukázat, jak to myslí vážně, může vykupovat, může připravovat, dělat geologické průzkumy, uvidíme, jak nám to půjde.

Takže tím jsem chtěl říci jenom to, abychom neříkali jenom že máme nejhorší legislativu, ale také jaký máme výkon státní správy.

Teď slyším samozřejmě - nehodnoťme tady nový stavební zákon, který se připravuje. No, ono to bude mít velkou souvislost a já si myslím, že nový stavební zákon, jak je připravován, je připravován sice s dobrým záměrem, ale úplně špatně. Ale to budu kritizovat, až tady bude.

K té 416. Víte, mě by zajímalo, kolikrát ta 416, která už platí, byla použita, kolikrát bylo použito tohoto zákona vlastně k urychlení výstavby. To by mě zajímalo, v kolika případech jsme tu 416, vlastně ten schválený poslanecký návrh, použili a co nám to přineslo.

Mgr. Ivan Adamec ODS



Teď jsem tady slyšel od pana ministra některé zajímavé věci a já budu rád, až to budeme na hospodářském výboru probírat, věci, které mě trochu zarazily. Nevím, jestli jsem rozuměl správně, ale víte, bude se jednat o vlastnická práva a rozšiřování ataku na vlastnická práva je velmi složitá věc, komplikovaná. Tady musíme velmi obezřetně a velmi opatrně.

A rozšiřování, řekl bych, vyvlastňování na některé z dalších typů staveb, mimo samozřejmě dálnice, železnice, vrtky, řekl bych, energetickou infrastrukturu, tak tady to vidím jako velmi nebezpečný krok. A je potřeba si říct, kam až jsme schopni, jako představitelé státu, v tomto případě zajít. Myslím si, že bychom měli být opravdu velmi opatrní.

Také jsem se dověděl, že se nebudou oceňovat nemovitosti znaleckým posudkem, ale že to bude podle cenových map. Já to chápu, že možná je to urychlení, ale na druhou stranu, abychom se zase nedočkali toho, že ti lidé, kteří dneska už v tom procesu jsou, kde ta příprava běží už několik let, aby najednou zjistili, že za tu nemovitost nedostanou slíbené peníze, ale ta cenová mapa řekne něco úplně jiného, že se naštvou, budou dělat potíže a skončí to velkou hořkostí na obou stranách. To bych velmi nerad. To je potřeba také posoudit, v jakých případech to pro vlastníky těch nemovitostí, ať už to jsou domy, budovy nebo ať už to je jenom pozemek, jak se to bude promítat, řekl bych, v tom stávajícím stavu, když oceňujeme, aspoň na nějakých modelových příkladech.

Když tady říkáme, že to všichni podpoříme, tak já říkám ano, ale je potřeba si to řádně rozebrat. Všichni chceme urychlení výstavby, ale na druhou stranu, nechovejme se tak, že za tou mantrou urychlení výstavby uděláme jednu chybu za druhou a v důsledku pak spláčeme nad výdělkem. Ten výsledek bude úplně jiný, než jsme čekali. Znovu říkám, že Parlament by neměl spěchat, neměl spěchat, protože práce kvapná málo platná, říkám i málo placená. A ten výsledek právě v tom legislativním procesu většinou, když se dělá rychle, tak nestojí za nic.

Takže navrhuji propustit tento návrh zákona do druhého čtení, přidělit hospodářskému výboru. A vyzývám všechny, kteří k tomu mají co říct a zabývají se tímto tématem, aby spojili hlavy dohromady, protože skutečně, pokud chceme urychlit přípravu výstavby liniových staveb, tak bychom to měli udělat co nejlépe a nenaskakovat na laciná a líbivá řešení. Děkuji za pozornost.

