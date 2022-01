Adamec (ODS): Mně fakt vadí taková ta salámová metoda

reklama

Vážená paní předsedající, ministři, kolegyně, kolegové,

tak já zčásti musím s paní kolegyní Peštovou souhlasit. Ano, správně by to měly být diskuse o tom, zda je dobře sloučený model veřejné správy či oddělený model státní správy a samosprávy. Mimochodem, když tady říkáte, že starostové si myslí, že do toho můžou zasahovat, tak ještě existují jiné zákony a říká se tomu překročení pravomoci veřejného činitele. A když se zeptáte starostů, jak to vnímají, tak ti z toho mají obrovské obavy, zasahovat rozhodováním tam, kam nemají. To si řekněme na rovinu, tak to je, protože za to jsou docela řekl bych tvrdé tresty. Já jsem to vždycky vnímal tak, že prostě tady ta ochrana je.

To, že ta systémová podjatost, že soudy nějak rozhodly - já je tady nechci kritizovat - vždycky v těch případech, to je pravda, ale máme ještě jiné agendy, třeba dopravně správní agendy, kde jsou přestupky a kde ta systémová podjatost je součástí boje těch viníků, kteří se obávají trestu a prostě zkouší všechno možné, což je samozřejmě správně z hlediska jejich práv, ale rozhodně to není v tom stavebním řízení.

Takže já znova opakuji - vnímal bych tu diskusi tak, že pokud bychom chtěli oddělovat od sloučeného modelu různé agendy, tak než salámovou metodu, tak si řekněme na rovinu, prostě udělejme tady jiný model. Ten model tady vznikl proto, protože je ekonomicky výhodný vzájemně jak pro obce, tak i pro stát. Tak si nalejme čistého vína. Mně fakt vadí taková ta salámová metoda v tomto případě a nedovedu si to jako bývalý starosta představit, že bych měl na svém úřadu ve stejné budově úředníky jiných institucí než městských. To si řekněme na rovinu, protože ten stát občas své úředníky protežuje ekonomicky, když od nich něco potřebuje, obce mají nějaké možnosti a pokud chceme oddělit řekl bych státní správu od veřejné správy, tak to udělejme důsledně. Důsledně, ne takto salámovou metodou.

Děkuji.

Mgr. Ivan Adamec ODS



