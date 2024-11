Adamec (ODS): Mně to připadá, že se vracíme před rok 1989

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu velmi stručný.

Můj názor na tohleto zelené šílenství znáte všichni, několikrát jsem tady na toto téma hovořil a já teďka jsem zmaten, protože ti, co mluvili přede mnou, tak vlastně nevím, co chtějí, jestli teda chtějí, abychom zdražili lidem život s nějakým ušlechtilým cílem a vytvořili si větší skupinu těch, kteří budou závislí na sociálních dávkách, anebo zase budeme používat zdravý rozum a prostě tuto variantu odmítneme.

Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 97% Ne 1% Nevím/Nezajímá mě to 2% hlasovalo: 637 lidí

Mně to připadá, že se vracíme před rok 1989 s těmito návrhy zákonů. A říkat tady, že se tady něco dodělává ve Sněmovně, že se něco upravuje? Já si myslím, že si nemáme co vyčítat, já jsem tady od roku 2013 a zažil jsem tady spoustu legislativních procesů a myslím si, že fakt si nemáme co vyčítat. Prostě to je praxe, to je život.

A já si vzpomínám na výrok pana Kalouska kdysi, když z legrace říkával: Víte, co je to velbloud? To je kůň, který projde legislativním procesem, Parlamentem České republiky.

Ale tím to neobhajuju. Samozřejmě bych si přál, aby to fungovalo lépe, radostněji, aby ty zákony byly připraveny tak, aby ta Sněmovna nemusela tady tvořit ty pozměňovací návrhy. V řadě případů s tím přicházejí ministerstva sama, protože to nestihla v tom daném termínu. Víte, že té legislativy je hodně a že pak bychom asi všechno nestihli.

Budeme za chvilku projednávat energetický zákon, tak taky znáte můj názor, už jsem to tady taky říkal, že takhle by se ta legislativa dělat neměla. Ale co s tím v tuto chvíli máme dělat, když to prostě potřeba je?

Děkuju za pozornost.

Mgr. Ivan Adamec ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky