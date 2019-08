Adamec (ODS): Mysleme na zítřek

Dnes si připomínáme 51 let od doby, kdy „spřátelená“ okupační vojska nastavila tvrdé zrcadlo ideálům, víře v možnost změny a přivezla stahující se mračna svazující ideologie. Připomínáme si také 50 let od doby, kdy byly ideály naprosto devalvovány, lidská hrdost sražena na kolena, pravda vyhozena na skládku a svoboda vyměněna za „obuškový zákon". Přesto jsme to nevzdali a můžeme si dnes připomenout také 30 let od doby, kdy jsme si svobodu vzali zpátky, začali věřit, že pravda má v naší společnosti své místo a ideály ji mohou posunout vpřed. Na to všechno dnes vzpomeňme stejně jako na to, jak to bylo těžké a jaká byla cena. Učme také svoje děti a mnozí z nás už i vnuky znát a mít úctu ke svým kořenům, k ceně svobody. Mysleme dnes také na to, abychom se zase nenechali o svobodu po kouscích připravovat, na pravdě usazovat rez a jediným ideálem se nestal vlastní prospěch. Žijeme v krásné a doposud svobodné zemi, a proto dnes mysleme na zítřek a konejme tak, aby v takové zemi mohli žít i naše děti a vnuci.

Mgr. Ivan Adamec ODS



