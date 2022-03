Adamec (ODS): Někdy i sebelepší rozpočet se na konci nedočerpá

reklama

Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové,

já jsem netušil, že si tady začneme vyčítat, co bylo, kdo, co, jak a podobně, že tady někdo vytváří ohlodané kosti a když se vrátím v minulosti, tak bych mohl mít také jedovaté otázky, kdo nám tu ohlodanou kost, já bych řekl celou kostru ohlodaných kostí, tady nechal, ale to nechci. Prosím vás, my jsme na hospodářském výboru se na to dívali velmi racionálně. Také si dovedeme představit lepší rozpočet, výraznější výdaje pro SFDI.

Na druhou stranu víme, že někdy i sebelepší rozpočet na konci se nedočerpá. Také si vzpomínám, že část peněz jsme z rozpočtu, který byl původně určen pro silnice první třídy a dálnice a případně pro jiné věci, používali a neříkám, že to bylo špatně v té době úplně, ale já jsem na to měl jiný názor, z hlediska toho způsobu, (co?) jsme používali třeba na silnice druhých a třetích tříd pro kraje, což kraje kvitovaly, já už méně jako poslanec tohoto státu, protože si myslím, že by měly skončit ve státní dopravní infrastruktuře.

Já musím říct, že právě proto jsme přijali doprovodné usnesení, Martin Kolovratník tady o tom hovořil, a přiznám se, že také chápu dopravu jako klíčovou, páteřní záležitost pro rozvoj naší země, ale věřím tomu, že... jo, a ještě se vrátím k těm rozpočtovým výhledům. Víte, ty se dělají dobře, když jsou dobré roky, jo, když je krize, tak se to dělá výrazně, vy odhady, hůře a někdy i vzpomínám, na městech jsme říkali, že prostě nám to ukládá zákon, je to povinnost, takže to nějak uděláme, (ale?) ono to stejně bude jinak.

Tady my nevíme, co bude za půl roku, jak se vyvine situace v Evropě, nevíme, jak bude vypadat válka na Ukrajině, my jsme prakticky také ve válce a my tady fakt se hádáme, nezlobte se na mě, jak malé děti v tuhle chvíli. Prostě ten rozpočet je takový, někdo pro něj hlasovat nebude, někdo hlasovat pro něj bude, já si také přeji, aby během roku se podařilo ty peníze pro něj získat a naplnit ty částky... (Čas.) které nám budou chybět, ale prostě realita... (Čas.) je taková, smiřme se s tím.

Děkuji za pozornost.

