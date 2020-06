Adamec (ODS): Obce na si rozdíl od státu nemohou zvednout dluh samy od sebe

reklama

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážený pane senátore, kolegyně, kolegové,

já bych řekl pár slov k té vratce z horní komory.

Já si myslím, že po tom, co jsem tady slyšel, jsem rád, že vítězí zdravý rozum, protože já už jsem tady několikrát kritizoval přístup kompenzací směrem k obcím, a řeknu vám proč. Říkat, že malé obce jsou na tom špatně - je potřeba říct, že všechny obce jsou na tom špatně, protože daně budou klesat, to znamená i podíl obcí na RUD bude pořád stejný, ale v absolutní hodnotě nižší. Pokud vidím predikce České národní banky, osmiprocentní pokles růstu, tak si myslím, že to dopadne na všechny rukou nerozdílnou. Samozřejmě malá obec - malé náklady, velká obec - velké náklady. A tady šlo o to, že my už vlastně dneska víme, že hospodářská krize, která vznikla díky části nouzového stavu, díky i, řekl bych, vývoji ekonomiky v Evropě a ve světě, speciálně automobilového průmyslu, že něco přijde, tak ten výpadek, kde jsme se podíleli 30 % na dani z fyzických osob ze závislé činnost, už byl příliš mnoho. A řeknu vám, jak by to dopadlo. Obce, které syslily v uvozovkách peníze, tak si myslíte, že by je fakt v letošním a příštím roce proinvestovaly? Já si myslím, že ne, protože tam se nedovedou na investicích dohodnout. Tam možná není natolik kompetentní zastupitelstvo, vedení obce, aby byli schopni investice realizovat. Oni by udělali jednoduchou věc, kdyby jim chyběly v rozpočtu peníze, tak si tyto rezervy na investice prostě rozpustí v provozu. Normálně to projedí. Ti, co normálně investovali a chovali se racionálně a věděli, že sice nějaký pokles ekonomiky přijde, ale to, že to bude takováhle rána díky tomu, co se stalo, nemohl nikdo tušit, a nakonec i řada návrhů zákonů, které jsme tady přijímali, byly i s vědomím třeba opozice s tím, že je to nutné a že je potřeba s tím něco udělat, jinak bude velký problém. (Hluk v sále neutichá. Velmi špatná slyšitelnost!)

Obce na rozdíl od státu si prostě nemohou zvednout státní dluh samy od sebe. Obce si prostě musí půjčit, samozřejmě se zvyšuje jejich dluhové zatížení, které s sebou přináší další komplikace, a je potřeba to vnímat tak, že prostě ten příběh není nekonečný a příští roky by nejenom nebyly proinvestiční, celé příští období, ale bylo by to období boje o přežití na obcích, aby obce dělaly základní činnosti, které mají, a na investice by si asi mohly z větší části nechat zajít chuť. Říkám to proto, že ono to na první pohled nevypadá jako velké číslo, ale ten výpadek z těch tří měsíců, když se podíváte na absolutní hodnoty, a je úplně jedno, jak velká obec to je, jsou opravdu čísla, která znemožňují další investování.

Jsem rád, že tady ten návrh byl takhle přednesen jak paní ministryní, tak panem senátorem. Myslím si, že to je správné. Ale už méně správné je říkat, že se to podmiňuje schválením státního rozpočtu, protože se bavíme o 500miliardovém schodku a propad pro stát je 13 mld., takže si nalijme čistého vína, že takhle to není.

A co se týká krajů, tak tady vidím správně těch 12 mld. do silnic II. a III. tříd, protože to budou investice, budou to prostě peníze do silnic, které spravují krajská zřízení...

Pane předsedo? (Poslanec se odmlčel kvůli hluku v sále.) Já můžu začít znovu.

Takže těch 12 mld. do komunikací II. a III. tříd je naprosto správně, protože my, co si pamatujeme historii, víme, že kraje dostaly do vínku správu silnic II. a III. tříd nejenom bez peněz, ale také s vnitřními dluhy a v řadě případů i včetně majetkového nevyrovnání s vlastníky pozemků. Takže dostaly vskutku Danajský dar, a pokud se podaří dostat těch 12 mld. do rozpočtu krajů plus další peníze, jak tady bylo řečeno, tak to bude jedině správně.

Chtěl bych vás požádat, abychom podpořili senátní návrh. Podle mě je to správně. A chtěl bych poprosit, abychom si k tomu nedávali další ale, protože si myslím, že to není na místě.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Ivan Adamec ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

