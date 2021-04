Adamec (ODS): Pan ministr tady předvedl krásné píár vlády

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové. Tak pan ministr tady předvedl krásné píár činnosti své vlády. Je to správně, je to správný ministr své vlády. Nicméně to už jsme slyšeli mnohokrát, jak to vláda dělá dobře, že lépe už to dělat nemůže. Ale jako... Já ho chápu. Protože předvídat tu situaci, jak se bude dál vyvíjet, tak to je věštění z křišťálové koule.

Ale pan kolega, poslanec Ferjenčík, tady říká něco úplně jiného, a ptá se na něco jiného. On prostě se tady vyrovnává s tím, že vláda porušila zákon, a prostě vědomě, a to je ten problém. Jako já si myslím, že i ten návrh usnesení není úplně striktně datumově určen, ale je potřeba říct, že prostě takhle se to dělat nedá, a co si má myslet veřejnost o tom, že když prostě vláda porušuje zákon a ještě vědomě, no to je úplně něco strašidelného v demokratické společnosti. Takhle by to být nemělo. Pozorně jsem ho poslouchal, jak to běží, tak chci říct, že očkování neběží tak super, jak je prezentováno.

Dokonce ani ta první skupina těch nejstarších našich spoluobčanů zdaleka není oočkována, zdaleka ne. To, že nabíhají další skupiny, to mi připadá fakt úsměvné, protože když se přihlásím dnešním dnem, tak jsem zvědav, kdy se na mě dostane s první dávkou, natož s druhou. Ale prostě to je realita, kterou všichni známe. Víme, že vakcín není dostatek. Dneska jsem zaregistroval, že Evropa chce podat žalobu na AstraZenecu, že neplní dodávky a tak dál a tak dál.

Co se týká uzavření okresů, já jsem z toho uzavřeného okresu z Trutnova. Ta situace je tam teď jedna z nejlepších. No, to už jsem zažil, i v Náchodě, tam to bylo takhle dvakrát dokonce, že byla ta situace nejhorší a pak byla dobrá. Ale to uzavření vláda udělala v okamžiku, kdy ta křivka začala klesat. Akorát nás tam prostě zavřeli. A já chci říct, že ukazuje se, že vlastně my jsme se tam promořili. Ten vir se choval velmi záhadným způsobem z hlediska napadání nás všech, na každého působí jinak. Já se nechci přít s názory odborníků, myslím si, že co odborník, to názor, ale realita je taková, že my jako nejvíce promořený okres, v tuto chvíli jsme na tom nejlépe, a je potřeba tuto realitu říkat, nejvíc promořený, nejvíc nemocných, nejvíc mrtvých. Děkuji za pozornost.

