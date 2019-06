Adamec (ODS): Premiér zareagoval útokem. Nejlepší obrana je vždycky útok

Kolegyně, kolegové.

Já se pokusím být stručný, nad věcí, a okomentovat i průběh dnešního jednání. Je evidentně jasné, že odluka státu od Agrofertu se nám nedaří. Nepodařila se prostě lesba (?), když evidentně podle předběžné zprávy auditu Evropské komise prostě nefunguje, je potřeba si to přiznat. Mimochodem úctyhodně (?) nám to trvalo desetiletí, než se nám to podařilo. A ještě jsme to na závěr zfabulovali, takže se nám to vrátí.

Takže to je potřeba si říct úvodem. A teď mi dovolte zareagovat na některé ty věci, které tady proběhly. Pan premiér, předseda vlády, zareagoval na začátku dnešního jednání útokem. Evidentně útokem, protože to je staré heslo, že nejlepší obrana je vždycky útok. A samozřejmě nechybělo poplivání pravé strany, dokonce ukazování. Já už jsem mu kdysi říkal, když ukazuje, tak ať ukazuje na konkrétní obličeje. Ať řekne konkrétní jména, kdo tady něco ukradl, ať řekne konkrétní jména, kdo byl odsouzen v dotačních kauzách, ať je konkrétní a neříká to tady - vy zločinci napravo, vy jste všechno způsobili.

Jen tak mimochodem, když se bavíme o tradičních stranách, to mě taky pobavilo. Kromě Pirátů, kteří jsou nová strana, jsou mladí, tak když se podívám tady nalevo od sebe a možná i trošku do středu, tak tady vidím hodně tváří původních tradičních stran. Tak na co si to tady hrajeme? Copak tady jsou nějací noví lidé? Když se podívám za sebe - už tady není teda v tuto chvíli, ale tam kolegyně ministryně je - no tak to jsou také tváře tradičních stran. To, že tam dneska nejsou, neznamená, že tady nebyly v době, o které mluví pan premiér. To je potřeba si říct. Abychom věděli, na koho bude příště plivat. Je to i na vás.

A teď se vraťme k těm dotacím. Já jsem tady dneska teda slyšel spoustu, řekl bych informací, o dotacích, které mě docela pobavily. Já si myslím, že dotace byly v České republice i před vstupem do Evropské unie. Sám jsem to považoval, že to není dobře. Ale možná v některých případech jako vyrovnávací poplatky zanedbaným regionům, se to dá vnímat pozitivně.

Když se podíváte na evropské dotace, tak to nejsou nějaké peníze, které jsou ve vzduchu, to jsou vlastně peníze, které posílají členské státy do Evropy a v okamžiku přijetí Evropou se stávají evropskými penězi. A samozřejmě Evropa jiný způsob, než vyrovnávání dotacemi prostě v tuto chvíli nezná a platí to, že pokud chceme být členy Evropské unie, tak si nemůžeme vybírat jenom to, co se nám líbí a co se nám nelíbí a poukazovat na to, že ty dotace jsou strašný a že by to mělo být jinak a podobně.

Mimochodem za dobu poskytování evropských dotací se změnily pravidla pro přidělování a pro kontrolu. Nakonec si vzpomeňte, tady jsme odhlasovali spoustu zákonů, které přitvrzují kontrolu a zacházení s evropskými penězi. Kolegové starostové, kteří tady jsou, tak mi dají za pravdu, že pokud došli ke kontaktu s evropskými penězi, tak to rozhodně nebylo setkání příjemné, protože to, co následovalo po čerpání, pokud se to všechno povedlo, tak někdy vypadalo jako námět povídky ze science fiction. Prostě tak to bylo.

A na druhou stranu tady pan premiér dneska bagatelizuje prostě tu zprávu, tu auditní zprávu Evropské komise, předběžnou říkám. Říká, že to není podepsáno, pak vicepremiér řekne - no ale šlo to těmi správnými cestami, my jsme si to ověřovali. No tak tomu nerozumím. Jsme členy Evropské unie, my jsme se dobrovolně stali členy, dobrovolně jsme se podřídili tomuto systému. A paradoxně řada lidí, která kritizuje ty dotace, tak je ochotně bere na druhou stranu. To si také řekněme na rovinu. (Poslanci sedící v lavicích před řečníkem hlasitě diskutují.) Já bych poprosil, paní předsedající, kdyby se tady uklidnili přede mnou. Já mám času dost, já to klidně zopakuji.

Já děkuji. Takže s těmi dotacemi je to opravdu těžké. Ale na druhou stranu, když se podíváte po světě, nejenom v Evropě, tak kdo jste byl třeba v Americe, ve Spojených státech amerických, kdo jste byl v Kanadě, tak zjistíte, že i oni mají určitou formu dotací, speciálně do zemědělství. Protože všichni víme, že zemědělství, kromě těch intenzivních oblastí, prostě v té konkurence není schopné přežít v těch jednotlivých státech. A pokud chceme trošku být soběstační, tak ten problém tady v tuto chvíli je.

Co se týká dotací soukromým podnikatelům, no tak tady samozřejmě je to problém, protože jsou to peníze daňových poplatníků, které vybere stát od lidí, kteří jsou ekonomicky činní, část z nich pošle do Bruselu a tam se ty dotace prostě přerozdělují nějakým mechanismem, který je složitý - paní ministryně to tady popisovala - a dostanou se k příjemci, který je soukromý podnikatel. Staví se za to tady hotely, případně některé další aktivity, co si budeme říkat.

A kdyby se nejednalo o politicky činné aktivisty, nebo o aktivní lidi v politice, jako je pan premiér. Tak o tom to víme. O těch ostatních o moc nevíme, to si můžeme jenom někde nalistovat potom, co bylo přiděleno. A podle tohle je špatně. Je potřeba říct, že ty dotace byly, pokud budou, tak by měly být do zemědělství, protože jsme v Evropské unii. A pak měly být do veřejného sektoru. Někde třeba sloužit na vyrovnávání, řekl bych, sociálně problematických regionů.

Mělo by se s těmi dotacemi zacházet podstatně opatrněji a znovu říkám, že porušení té dotační kázně dneska se dá lehce překvalifikovat na trestní čin. A řada politiků už si to vyzkoušel a na vlastní kůži. Dokonce jsem zažil případ, kdy to bylo výběrové řízení, kde se nakonec nevybralo a následnou kontrolou zjistili, že došlo k podsunutí údajů politikem, které nebyly validní a ten člověk dostal čtyři a půl roku na tvrdo. A nic se nestalo. Jenom prostě porušil pravidla Evropské unie, Evropské komise.

Nedávno jsme se tady bavili o investičních pobídkách. Také to kritizujeme říkat, že ODS podporuje dotace. No, tak já tedy nevím. Já si myslím, že moc ne, že naopak bychom byli rádi, kdyby se ty peníze rozdělovaly v rámci rozpočtového určení daní a vlastně každé to zastupitelstvo se rozhodovalo. Protože ty dotace - ono to tady správně padá, že to je korupční záležitost. Je to tak. A nemusí to být jenom ekonomická korupční záležitost, jak to tady také padlo.

Ona je to sociální korupční záležitost. Protože... co se děje? (Poslanci se dohadují mezi sebou.) Tak, kolegové, jestli budeme hrát piškvorky...

Je to sociální korupce, protože dostáváte kolikrát ty dotace přidělené na to, že se pohybujete v tom prostředí, znáte ty lidi, kteří jsou u přerozdělování těch věcí. Takže ano, je to nástroj, který je velmi ošemetný, většina z nás si přeje, aby ty dotace byly co nejmenší a nebo jich bylo co nejméně. Ale tak to prostě je s z toho vyplývají ty problémy, které se dostaly dnes až na jednání Poslanecké sněmovny. Jak jsem říkal v úvodu, prostě nedaří se odloučit Agrofert, potažmo pana premiéra Babiše od státu. Prostě to nejde, protože, jak jsme slyšeli, stát je on.

Víte, dřív to bylo tak, že samozřejmě politice komunikovali s byznysem, s podnikateli, ale bylo to tak, že tady na jedné straně byli politici, byli tady lobbisti, byli tady podnikatelé. Pak někteří podnikatelé přišli na to, že bude nejlepší, když oni budou politici a zbaví se dvou článků. Je to pro ně levnější, rychlejší, samozřejmě výhodné.

A já musím tady položit otázku. Je to výhodné pro politickou scénu? Je to výhodné pro politickou kulturu v české zemi? Já tvrdím, že ne. A vy, kdo si myslíte něco jiného, tak se s tím musíte srovnat sami.

Děkuji za pozornost.

