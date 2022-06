Adamec (ODS): Problém je v dostupnosti a ceně energií

reklama

Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové,

my se moc neposloucháme dneska tady. Já tomu rozumím, že je tady obecný odpor části kolegů k elektroautům, ale ty technologie jdou hodně dopředu, to si řekněme na rovinu. Ale problém je úplně přece někde jinde. Problém je v dostupnosti těch energií a v ceně těch energií. A to je ten zásadní problém, který já kritizuju.

A jen tak mimochodem, když se stala ta hrozná věc na Ukrajině, tak se sešli premiéře celé sedmadvacítky a diskutovalo se o tom, zda v Green Dealu budeme pokračovat, tak jak je nastaven, či nikoliv. A já vám řeknu něco, co je úplně pro mě děsivé. Tam se vůbec nebere ekonomický potaz. Tam prostě ta klimatická záležitost, to je ten prapor, který je potřeba vést až do roztrhání těla. Jenom čtyři země byly proti pokračování Green Dealu. A musím říct k naší cti, že my jsme mezi ně patřili. Patřili. Ale problém je, že ta Evropa je takto nastavená, prostě chce mít čisté klima za každou cenu nebo skoro za každou cenu.

A říkat v tuhle chvíli, že technologicky to nezvládneme, je podle mě velký omyl. Nezvládneme to ekonomicky. A já mám spoustu čísel, která mě děsí, a bojím se, že za deset let se všichni budeme ptát, jak je možné, že jsme to nechali dojít tak daleko.

Děkuji za pozornost.

