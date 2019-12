Adamec (ODS): To budeme ty byty znárodňovat nařízením rady?

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pochopil jsem, že se musím přihlásit elektronicky, jinak bych tady asi čekal do soudného dne.

Já se přiznám, že já nejsem velký zastánce nařízení rad ani obecních vyhlášek, protože vlastně vyhláška je aplikace práva a vymahatelnost, pokud tam není zcela jasná a zřejmá, tak to nemá vůbec cenu vydávat vyhlášky, pak to jsou jenom proklamace.

To samé platí o těch nařízeních. Ale tady je problém jiný. Tady prostě zasahujeme do práv vlastníků nemovitostí. Já si myslím, že - a chtěl bych vidět ty radní, kteří takto zmocněním prostě budou omezovat soukromé vlastnictví. To fakt myslíte vážně, že by radní toto měli dělat? Já si to tedy vůbec nemyslím. Ať přijdou radní Prahy, že těch prázdných bytů tady je moc, takže to AIRBNB je k ničemu, že potřebují byty pro někoho jiného. To budeme ty byty znárodňovat tady nařízením rady? Jestli to takhle chceme, tak já jsem tedy proti.

Mgr. Ivan Adamec ODS



