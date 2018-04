Adámek: Pustili jste mě na radnici. Pustíte mě i do Senátu?

Zjednodušení dalšího vzdělávání mladých lékařů, Důstojné stáří a Bydlení mladých - to jsou tři témata, na kterých bych rád pracoval jako senátor.

Jestliže má totiž primátor na starosti praktické věcí týkající se chodu města, senátor může navrhovat, pozměňovat a schvalovat zákony. A dobré zákony jsou to, co je při realizaci těchto témat potřeba, je přesvědčen Miroslav Adámek, nezávislý kandidát hnutí Starostové a nezávislí do Senátu ČR.

„Jsou témata, do kterých se jako primátor pustit nemůžu. Jako senátor bych mohl. A pokud od lidí dostanu důvěru, pustím se do řešení,“ slíbil Miroslav Adámek, lékař a zlínský primátor. Dodal, že výsledky jeho práce by mohly Zlínu a Zlínsku prospět.

Témata, která by jako senátor chtěl řešit, mu jsou blízká. Profesně i lidsky, ale také proto, že je řeší jeho blízké okolí. „V medicíně se pohybuji celý život a vím, jak těžký je pro začínající lékaře a sestry nástup do praxe spojený s dalším nutným vzděláváním. Skloubení obou věcí je velmi komplikované. Je potřeba lépe nastavit pravidla a postupy. Těžit z toho budou nejen lékaři a sestry, ale především pacienti,“ konstatoval Miroslav Adámek, který chce na tomto záměru spolupracovat i se svým synem, který po studiích začal pracovat jako chirurg v nemocnici v Mladé Boleslavi.

Zkvalitňování podzimu života je tématem, u kterého Miroslav Adámek přiznává, že se ho už osobně dotýká. „Blížím se do závěrečné fáze své profesní kariéry a dokážu se tedy vžít do situací, které prožívají ti, co už v důchodu jsou. Opět – město může pomáhat, ať již dostupnou MHD, přístupností zdravotnických zařízení, různými úlevami, volnočasovými aktivitami pro seniory, ale stáří, aby bylo důstojné, musí především řešit stát. Vím, že v této snaze budu jen jedním z mnoha, ale chci se zasadit o změny k lepšímu,“ uvedl.

Také Bydlení mladých není oblastí, která by pro zlínského primátora byla neznámá. Z pozice primátora už v roce 2014 podpořil slevu na nájemném v městských bytech, startovací byty, je podepsán i pod tím, že je nyní ve Zlíně dostatek míst ve školkách, přibývají dětská hřiště a aktivity pro rodiny. „Mít svůj domov je pro rodiny základem, nejen pro mladé. Ty se však na startu potýkají s mnoha problémy. Nedisponují volnými penězi, jsou na počátku svých profesních kariér, péče o děti odkazují rodiny prakticky na jeden plnohodnotný příjem. Opět oblast, ve které může stát nastavit lepší pravidla než doposud,“ je přesvědčen Miroslav Adámek.

Podrobněji rozpracované témata Miroslava Adámka pro případné působení v Senátu naleznete na www.miroslavadamek.cz.

Miroslav Adámek si při své kandidatuře neklade žádné velké či vizionářské cíle. Nechce opakovat slovní sliby, že zlepší pověst Senátu a celostátní politiky vůbec. Jako senátor by vyznával stejné hodnoty a postupy, jakých se držel a drží jako chirurg a primátor. „Ale myslím, že už tím, že chci i funkci senátora vykonávat poctivě a bez postranních úmyslů, zlepším klima ve vysoké politice. Bez populismu a planých slibů. Jdu krok po kroku. Snažím se řešit praktické problémy lidí,“ řekl.

autor: PV