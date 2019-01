Adámek (STAN): Čím více je Zlín živý, tím lépe

Sedmdesát akcí ve veřejném prostoru města nabídl jen za loňský rok Živý Zlín. Projekt Města Zlín vstupuje do své šesté sezóny a garantem obsahu a kvality akcí pod touto hlavičkou zůstává Městské divadlo Zlín. Živý Zlín spojuje aktivní organizace, spolky i jednotlivce, kteří mají zájem tvořit a realizovat aktivity pro širokou veřejnost.

I v roce 2019 se lidé mohou těšit na většinu zavedených akcí okořeněných o nové nápady, i na úplné novinky. „Letos se mimo vylepšenou nabídku aktivit zaměříme i na osvětu v oblasti šetrného životního stylu: jak nevytvářet zbytečný odpad, jak se chovat ekologicky, a také podporu pohybových aktivit,“ slíbila koordinátorka Živého Zlína Jana Kubáčová.

Na své si přijdou všechny věkové skupiny – rodiny s dětmi, mladí lidé i senioři. Milovníci hudby, čtení nebo aktivní sportovci. „Aktuálně je do projektu Živý Zlín pořadatelsky zapojeno sedmnáct organizací, komunit nebo jednotlivců. Podmínkou zůstává, že aktivity vnáší život do veřejných míst našeho města – do parků, mezi baťovské domky, na sídliště, do místních částí nebo na náměstí,“ doplnila koordinátorka. „Čím více je Zlín živý, tím lépe. Radnice nemá chystat jen stavby a opravy, ale poskytovat lidem i zábavu a zajímavé akce. A to se snažíme dělat. Když bude Zlín příjemným místem pro život, nebudou z něj lidé odcházet, ale naopak se do něj stěhovat či případně vracet,“ prohlásil náměstek primátora Miroslav Adámek, do jehož kompetencí patří kultura.

MUDr. Miroslav Adámek STAN



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Živý Zlín loni trhal návštěvnické rekordy. Akci Pohádkování si nenechalo ve zlínském parku Komenského ujít kolem čtyř a půl tisíce lidí. Čtyřtisícovou návštěvnost zaznamenalo i Sousedské besedování, Dýňobraní, Velikonoce v parku či Busker Fest. Mimořádný zájem byl o události Po Letné s paní Baťovou, Žijeme středověkem, Lampionový průvod, rozloučení se sezónou MDZ, Zlínská padesátka, nebo Den architektury.

"Zájem o projekt Živý Zlín neskutečně roste, což nám dělá samozřejmě velkou radost, na druhou stranu je to i důvod, proč se musíme vážně zamýšlet nad jeho budoucností. Naším úkolem je, aby tento koncept, díky, kterému to v parku či na náměstí skutečně žije, byl dlouhodobě udržitelný," dodal ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek.

Město loni dotovalo Živý Zlín ze svého rozpočtu částkou 1,8 milionu korun. Výhodou akcí Živého Zlína je jednotný koncept, který garantuje na jedné straně výhody pro pořadatele od finanční podpory a propagace až po zapůjčení vybavení. Na druhé straně hlídá kvalitu akcí a snaží se zajistit jejich rozvoj a udržitelnost.

Psali jsme: STAN: Ve Zlíně požádá voliče o důvěru z pozice lídra Miroslav Adámek Primátor Adámek: Obnovili jsme tradici skupinových fotografií Adámek: Pustili jste mě na radnici. Pustíte mě i do Senátu? Zlínský primátor Adámek bude za STAN usilovat o místo v Senátu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV