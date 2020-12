Adámek: Vracím se na místa, která mne jako chirurga vychovala

reklama

„Všichni ví, co se nyní děje, kolik sestřiček a lékařů aktuálně chybí. S myšlenkou vrátit se k medicíně se zaobírám delší dobu. Nejprve jsem nabídl pomoc a začal více sloužit v ambulanci. Při této příležitosti jsem se přesvědčil, že mé místo je nyní na chirurgii, která je mojí srdeční záležitostí. Nejsem to já, kdo bude řešit komplikovanou situaci ve zdravotnictví, jen přikládám pomocnou ruku a vracím se na místa, která mne jako chirurga vychovala. S tím ale souvisí skutečnost, že do určité míry utlumím své aktivity v komunální politice,“ prohlásil Miroslav Adámek.

Profese chirurga a člena rady města bude Miroslav Adámek kombinovat do konce března příštího roku, v této lhůtě předá agendu spadající do jeho kompetencí svému nástupci. Jako první dostal nabídku zastupitel zvolený za STAN František Pilka, který už má s působením v radě města zkušenosti z minulého volebního období. „Po delší úvaze jsem se rozhodl ji neakceptovat. Mám řadu povinností ve společnosti Nemovitosti města Zlína, kterou řídím, návrat do rady města mi neumožňuje ani momentální zdravotní stav,“ vysvětlil své důvody pro odmítnutí nabídky František Pilka. „Odchod Mirka Adámka nemá žádný vliv na koaliční smlouvu, na jejímž základě hnutí STAN působí ve vedení města. Kandidátem do Rady města Zlína za hnutí STAN je Pavel Stojar. Oblasti, které bude mít na starosti, jsou ještě předmětem debat v rámci našeho hnutí,“ konstatoval Bedřich Landsfeld, náměstek primátora a předseda zastupitelského klubu hnutí STAN. Dodal, že nástupce Miroslava Adámka budou schvalovat zastupitelé města v únoru příštího roku.

Kolegové z hnutí STAN mají pro rozhodnutí Miroslava Adámka opustit radu města porozumění. „Chápeme ho, je lékař a v této covidové době cítí, že jeho místo je především v nemocnici. Pro Zlín toho vykonal hodně a zaslouží si velké poděkování. Zároveň se všichni těšíme na naši další spolupráci v zastupitelstvu města,“ vzkázal Bedřich Landsfeld.

V zastupitelstvu města Zlína má Miroslav Adámek mandát má až do roku 2022. Pokračovat bude i v zastupitelstvu Zlínského kraje, do kterého byl zvolen na čtyři roky letos v říjnu. „Lidé mi opakovaně dali ve volbách důvěru a nehodlám je zklamat. Získal jsem už nějaké zkušenosti a ty mohu jako zastupitel uplatňovat. Dostojím svým závazkům i v situaci, kdy je potřebný můj návrat k medicíně,“ ujistil.

Miroslav Adámek vstoupil do komunální politiky jako nestraník na podzim roku 2010, kdy byl za hnutí STAN zvolen do Zastupitelstva města Zlína. Krátce nato byl zvolen primátorem a tuto pozici jako první politik v novodobé historii města v roce 2014 obhájil. Za jeho působení v čele zlínské radnice se podařilo prosadit řadu věcí, často šlo o dlouho nevyřešené problémy. Sídliště Jižní Svahy tak například nehyzdí torzo rozestavěného obchodního domu, začala se ve větší míře budovat síť cyklostezek, došlo k znovuobnovení Památníku Tomáše Bati. Mezi významné počiny „éry Miroslava Adámka“ patří i výstavba Parku Komenského, který byl odborníky zvolen Parkem desetiletí v ČR, nebo proměna spodní části Gahurova prospektu. Významně se také investovalo do oprav komunikací, zeleně, dětských hřišť, sportovišť, kulturních a sportovních projektů, město Zlín přitom zůstalo ve výborné finanční kondici.

