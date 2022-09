Adámková (ANO): Muž metr osmdesát má jenom svým zjevem větší autoritu než sebevíce vzdělaná žena

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, paní ministryně, páni ministři, dovolte mi několik glos k předkládanému návrhu rozpočtu. A protože jsem si řekla, že tentokrát nebudu dávat svoje glosy, tak jsem vzala pouze ty podněty, které mi přišly od soboty od různých občanů, a jednak to byli zdravotníci, ale také pedagogové učící na zdravotnických školách.

Mají tam některé nejasnosti, mě spíše fascinuje, a tedy jsem velmi ráda, že máme tak aktivní občany, že měli naprosto přesná čísla, která se shodují s tím, jaké materiály jsme dostali my. Takže mohu věřit tomu, co tam píší. To, co nás naprosto znepokojilo, a musím říct, že mě také po tom upozornění, domnívám se, že i ten deficit 330 miliard je nedostatečný, anebo ho dosáhneme za cenu toho, že se některým kapitolám nebudeme věnovat, což samozřejmě účetně jistě lze, tužka snese všechno.

V penězích pro Ministerstvo zdravotnictví jsem vůbec nenašla - a budu ráda, když mě vyvedete z omylu - žádné peníze pro program sociální prevence a kriminality, žádné peníze pro program protidrogové problematiky. Prosím pěkně, víte velmi dobře, že samozřejmě - a to není nic ani tajného, ani nového - léčba drogově závislých občanů je velmi drahá, velmi náročná, ale my tady nemáme nic na prevenci. Čili chceme skutečně snížit nějakým způsobem tento určitě velmi závažný jev v naší společnosti?

A já jsem se dívala i do rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí v domnění, že tam bude nějaké navýšení na tu protidrogovou prevenci a že třeba potom dojde k nějakému možnému vyrovnání. Našla jsem nulu. Budu ráda, když mě vyvedete z omylu, že tomu tak není, prosím, ale opravdu jsem nenašla, ti lidé měli pravdu. Takže to považuji za velký nedostatek navrženého rozpočtu.

Dále by mě velmi zajímalo, jakým způsobem dojde k naplnění dikce zákona, upozornili mě na to lidé z pedagogické sféry, že není naplněn zákon, že pedagogové mají 130 % průměrného platu. Takže v tom případě bychom nedodržovali zákon, to bych byla velmi nerada. Ono to navýšení přineslo jednu věc, a to, že se nám zpátky do základního a středního školství vrátili muži. Já, jak dobře víte, určitě nemám tady žádnou slepou adoraci, nicméně musím říci určitě, že ten mužský podíl v pedagogice je velmi důležitý a můžeme si říkat cokoliv, ale když si tam stoupne muž metr osmdesát, před tu třídu, tak stoprocentně má jenom svým zjevem větší autoritu než sebevíce vzdělaná žena.

Což prostě tak je, ty děti tímto způsobem vnímají autoritu a jenom na to upozorňuji a byla bych velmi nerada, kdyby kvůli tomu, že tam nedojde k naplnění toho slibu, odešli muži opět ze středních a základních škol. Bylo by to opravdu k nedobrému našemu vzdělávacímu systému, došlo by k degradaci i kvality té výuky a navíc my ty kantory opravdu nemáme tak, abychom si je mohli dovolit pouštět. Prosím, podívejte se na to, věřím tomu, že tito lidé ze školství měli správná čísla, já jsem tam také nenašla tedy to navýšení, takže stále doufám, že jenom špatně hledáme, ale myslím si, že ne.

Opravdu věřte tomu, že ten podíl mužů v pedagogice je nesmírně důležitý, jenom proto, že tam jsou. Samozřejmě, že vzdělání splňují všichni pedagogové, o tom není pochyby. Prosím pěkně, podívejte se na to, ať máme toto vyjasněno, protože to by mě mrzelo, kdyby tedy tady toto byla pravda.

A potom je tam další věc, kde v kapitole Ministerstva školství jsem našla tedy už prevenci drogové problematiky, a teď opravdu doufám, že tam některé nuly scházely v té tabulce, kterou jsem měla a je tam 5 milionů. Za to tedy v té republice moc prevence neuděláme. (Se smíchem.) Takže prosím o zvážení navýšení této kapitoly pro Ministerstvo školství, protože opravdu to je suma velmi malá a ta problematika je široká.

Dále jsem v kapitole Ministerstva vnitra ani Ministerstva pro místní rozvoj nenašla ani korunu na začlenění - tam je psáno Romů, říkejme nepřizpůsobivých menšin, a myslím si, že opět je třeba na toto myslet, protože víme velmi dobře, že města, která trápí tato problematika, určitě budou na rezortech něco požadovat, je potřeba potom tedy alespoň vědět, kam sáhnout.

A další věcí tedy je také jedna věc, a jak vidíte, dneska opravdu se odtahuji od zdravotnictví, aby nebylo, že jenom tady říkám zdravotnické problémy, a to je v kapitole Ministerstva kultury, kde na kulturu národnostních menšin, na její zachování je 33 milionů, což jistě je dobře. Nevím, zda to není málo, ale víme dobře, v jaké jsme situaci. Ale zase pro Romy je tam 2 miliony. Za to prosím asi uděláte opravdu jeden větší festival. Toho asi víc nebude. A pak mám jeden dotaz přece jenom ze zdravotnictví, a to je proto, že zdravotní pojišťovny podle predikcí samozřejmě předpokládaly navýšení platby za provedenou zdravotní péči zhruba o 4 %. Při této inflaci a při cenách energií jsem hluboce přesvědčena, že tady mají opět lidé pravdu, že toto stačit nebude. Prosím o opravdu přepočítání a podívání se na tuto kapitolu, protože to by určitě nestačilo.

Jinak je dobře, že od 1. 9. má dostat nárůst mezd nezdravotničtí pracovníci, což je jistě dobře. Bez nich by zdravotnictví nemohlo fungovat. Ale upozorňuji znovu, že zdravotníci tam jsou opomíjeni, a to není dobře. A další otázkou, která tedy je, je proč v kapitole Ministerstva zdravotnictví máme kráceno - on tady pan ministr není, já jsem s ním o tom hovořila, protože v uvozovkách teď díky tomu, že média se nevěnují covidu, jistě, do jisté míry je to dobře, aby nedocházelo až k nesmyslně podrobným informacím, které nebyly vždy pravdivé. Na druhou stranu chci upozornit, že dnešní den - a dostali to všichni členové zdravotního výboru, máme 692 hospitalizovaných, 52 na JIP, což by nebylo číslo, které by zahltilo JIP, v žádném případě ne. Ale musíme určitě, a to, co by mělo být posíleno v kapitole Ministerstva zdravotnictví, je prevence obecně, a to je třeba i očkovací kampaň.

Víme, že mají přijít nové vakcíny. Ty budou také něco stát. Protože pro vaší informaci - a jsou to dnešní čísla z ÚZISu, tak máme z těch, kteří byli pozitivní: 26 % neočkovaných, tam očekáváme, že jistě se jich infekce dotkne. 18,5 % očkovaných, a pozor, 56 % po posilující dávce. Z toho vidíte, že ministerstvo musí nutně jednoznačně zesílit kampaň na nové typy vakcín a je třeba, aby na tuto kampaň mělo a aby mělo na ty vakcíny. Takže tam určitě si myslím, že to ušetření asi nebude možné v takové míře, jak se předpokládá. Děkuji.

