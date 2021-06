Adámková (ANO): Vymahatelnost je téměř nulová, ať už od jedinců či pojišťoven

reklama

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové,

několik poznámek. S velikým zájmem jsem si vyslechla několik předřečníků, zejména pana předřečníka kolegu Žáčka, a musím říci, že jako semestrální práce, pánové, by to možná sneslo nějaké světlo světa. Jako opravdová realita je to naprosto vzdálené. Doufám, že vám tam nenapsali gramatické chyby, protože to se opravdu s realitou vůbec neslučuje. Nevím, kolik vy jste ošetřili cizinců zdarma, ale my tedy mnoho. Rozhodně to nebude mít žádný vliv na počet studentů. To je absolutní nesmysl. Ten student tady chce studovat a nechce si tu lámat nohy.

Co se týče vyplacené péče, prosím pěkně uvědomte si, že tu nezaplacenou péči platíte vy všichni, všichni naši občané. Je to z veřejného zdravotního pojištění. A ve dvě hodiny v noci, mohu vás ujistit, nemám žádné, ale žádné, možnosti zjistit, jaká ta pojistka je. A ten chudák cizinec mnohdy zaplatil velké peníze za to pojištění. Ale on ho nemá. Takže to je tedy jedna chyba.

Za druhé ta vymahatelnost je téměř nulová, ať už od jedinců, nebo od pojišťoven. Takže samozřejmě každý bude hlasovat podle svého vědomí a svědomí. My jsme potřebovali na ten problém poukázat. Týká se všech našich zdravotníků, ale týká se i všech občanů. Protože ty peníze, které se potom spotřebují - ne na platy lékařů a zdravotníků, ty nebudou zaplacené - ale na to, že se používají přístroje, medikace a podobně, tak samozřejmě platíme my všichni z našeho zdravotního pojištění. A mě sem volili občané této země a já za ně budu bojovat.

Děkuji.

