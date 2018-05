Aulická Jírovcová (KSČM): Do Klokánků by měla jít neponížená paušální částka

„Vůbec nechápu, jak chce paní ministryně dát těmto zařízením paušální částku a zároveň je převést pod sociální služby. V současné chvíli je tato představa nesmyslná,“ uvádí poslankyně za KSČM Hana Aulická – Jírovcová na návrh MPSV změnit financování azylových zařízení pro děti.

Sociální služby jsou podle Zákona o sociálních službách financovány v rámci dotačního řízení a pokud by zařízení pro děti v tísni patřila pod tento zákon a zároveň byla financována paušální částkou, tak by to bylo v rozporu s pravidly financování sociálních služeb. „A na to, aby jedna služba byla financována jinak, podle mého názoru nepřistoupí odborná veřejnost, muselo by dojít ke změně celého systému,“ říká Aulická. Připomněla, že komunisté prosazují financování azylových zařízení pro děti formou paušálních částek dlouhodobě. „Vždy jsme požadovali, aby šla do těchto zařízení paušální částka a aby se neponižovala o dny, kdy tam děti nejsou, to znamená, aby tato zařízení měla jisté peníze, kvitujeme i to, aby do potřebnosti těchto služeb hovořily i kraje, protože ty nejlépe vědí, kolik lůžek potřebují, ale zásadně nesouhlasíme s tím, aby se to provádělo do sociálních služeb, trváme na tom, aby to zůstalo v rámci působnosti zákona o sociálně právní ochraně dítěte.“

