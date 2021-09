Aulická Jírovcová (KSČM): Dostatek zaměstnanců pět týdnů dovolené rozhodně neovlivní

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

musím tady reagovat na své dva předchozí předřečníky - pana kolegu Bláhu a pana kolegu Juříčka, vaším prostřednictvím, pane předsedající. A jenom bych chtěla říci: My tu situaci na pracovním trhu velice dobře známe. My víme, že dlouhodobě, a teď posledních pět let se ukazuje fatální nedostatek zaměstnanců, ale to je problém především devastace školského systému, který nastal po roce 1989, a vy to moc dobře víte, protože se pohybujete v té odborné oblasti a potřebujete především kvalifikované lidi! To je jeden z faktů.

A druhá věc je, že 80 % firem, ano, především větších, používá jako benefit těch pět týdnů už dnes, a proto i my budeme navrhovat v legislativně technické tu změnu účinnosti od 1. 1. 2023, protože víme, že ty dopady na naše společnosti v této době pandemie jsou opravdu velké a že to potřebují řešit a potřebujeme rozjet tu ekonomiku. Na druhou stranu těch pět týdnů dneska využívá opravdu velké, značné procento a ti zaměstnanci si to prostě zaslouží. A to, jak budeme hledat v rámci pracovního trhu dostatek zaměstnanců, to si myslím, že pět týdnů rozhodně tedy neovlivní!

