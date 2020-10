Aulická Jírovcová (KSČM): Je zásadní, aby senioři opravdu slíbené peníze dostali

reklama

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych i já za klub KSČM dodala k tomuto sněmovnímu tisku nějaké informace, protože samozřejmě pro KSČM je to zásadní věc, aby naši senioři opravdu slíbené peníze 5 tisíc korun dostali. Říkáme to proto, protože dlouhodobě, jak jsme uváděli v předchozích diskusích, je opravdu nesystémově řešeno, jak jsou v České republice valorizovány našim důchodcům, a to především těm nejnižším důchodům, důchody. Chtěli bychom za KSČM, aby opravdu ty nejnižší důchody měly rychlejší valorizaci a takzvaně doháněly ty vyšší průměry důchodů, protože ty nůžky se nám neustále rozevírají, i když samozřejmě za posledních pět šest let právě díky KSČM se tu valorizaci daří ve velké míře opravdu dostávat na jinou úroveň, než byla třeba před osmi lety. Myslím si, že všichni senioři a pobírači důchodů si to uvědomují, protože když s nimi hovořím, tak opravdu vnímají, že se jim dostává úplně zcela jiných částek. Ale musím se právě zase zmínit o těch důchodcích, kteří jsou na tzv. hranici chudoby a velmi často díky přidané částce valorizace přicházejí třeba o částku doplatku nebo příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory, což pro ně výrazně potom nějaký příjem nebo zvýšení nepřichází, protože z jedné strany ubude, z druhé strany přijde a pro ně je to vlastně nulová částka. Proto i KSČM dlouhodobě apeluje a požaduje zvýšení právě u těch nejnižších důchodů, protože si myslíme, že je to to nejdůležitější.

5 tisíc korun jednorázová částka. My jsme se k tomu vyjadřovali v minulosti, že to bereme jako nesystémové opatření. Na druhou stranu v této těžké době a i s ohledem na to, co jsem řekla, pro to jednoznačně zvedneme ruku a nemyslím si, že dnes některé ty pozměňující návrhy tak, jak jsou napsány, by bylo vhodné přijímat, protože si vůbec nedovedu představit, když se našim důchodcům obecně slibuje tři měsíce, že dostanou 5 tisíc korun, víceméně už s tím počítají, tak že bychom nyní řekli - ne, my vám tu částku snížíme nebo ještě to nedostanou všichni. Za KSČM s tím opravdu nesouhlasíme a vnímáme, že by to opravdu měli dostat všichni důchodci. Dále si dovolím ještě reagovat na ty pozměňující návrhy, které jsou dneska na stole, o kterých budeme hlasovat.

Ing. Hana Aulická Jírovcová KSČM



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pan kolega Bauer si dnes určitě představil své pozměňující návrhy. My se u tohoto návrhu zdržíme. Vnímáme tu situaci, ale musíme říci, že s ohledem na tento návrh, který nyní probíráme, to bereme opravdu jako přílepek.

U kolegy poslance Klause, tam musíme říci, že opravdu je legislativně velice špatně napsán a dokonce se uvádí, že Česká správa vyplácí důchody, okresní česká správa je jen zprostředkovává. Navíc lze konstatovat, že se jedná opravdu o přílepek. Tady budeme taky nesouhlasní.

U pana poslance Jurečky musím říci, že tento návrh se opravdu chová diskriminačně a v tomto navrženém čase, tak jak je v pozměňovacím návrhu, je opravdu nerealizovatelný a jsme přesvědčení, že by především neobstál u Ústavního soudu. Proto zde dáváme také nesouhlas.

Anketa Zaslouží si herec Josef Dvořák státní vyznamenání? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 6881 lidí

U paní poslankyně Kovářové musím říci, že je to velmi pro nás těžko rozhodování. Jsme si vědomi v současné situaci všech našich občanů a zde se právě hledí na ty nejpotřebnější. Musíme ale říci, že tak, jak jsme ten pozměňující návrh debatovali, diskutovali, tak vnímáme, že by opravdu bylo lepší jiné systémové řešení. A zde mi chybí - a to bych se možná obrátila na zástupce vlády a to především paní ministryni financí a paní ministryni práce - komunikace vlády. Myslím, že kdyby zde proběhla komunikace ze strany vlády i třeba s paní poslankyní Kovářovou, dal by se připravit nějaký systémový návrh, který by odpovídal té situaci, ale tak, jak je předložený, my se u něj zdržíme.

U pana poslance Martínka se budeme zdržovat. Musíme říci, že Česká správa by to za těchto okolností prostě nestihla, a tak, jak je napsán, tak vnímáme tu situaci, že to opravdu není teď vhodné.

My podpoříme pana poslance Ferjenčíka a to u pozměňujícího návrhu číslo 6522, kdy se mění výplatní doba. Myslíme si, že je to opravdu dlouhodobě nesystémově řešeno. My jsme to osobně řešili už v minulých letech a ta nespravedlnost vůči některým seniorům opravdu systémová je. Ten další pozměňující návrh pana poslance Ferjenčíka, to snížení, nepodpoříme.

Takže za klub KSČM asi všechno, já vám děkuji.

Psali jsme: Aulická Jírovcová (KSČM): Jednorázový příspěvek neznamená, že senioři budou volit pana Babiše nebo ČSSD Aulická Jírovcová (KSČM): Kolegové přede mnou to vzali trošku jako předvolební kampaň Aulická Jírovcová (KSČM): Zklamalo mě financování zdravotních sester v sociálních službách Aulická Jírovcová (KSČM): Ošetřovné i po otevření mateřských škol

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.