Aulická Jírovcová (KSČM): Pan ministr Blatný by měl vyvodit nějaké důsledky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

protože byla přerušena rozprava, dovolím si trošku začít od začátku. Nebudu určitě dlouhá, protože jsme nestihli víceméně nějak debatovat nebo přečíst to, co jsme si připravili za příspěvky.

Chtěla bych podotknout, že opravdu za KSČM jsme iniciovali projednání tohoto bodu, abychom zde otevřeně prodiskutovali současný stav a dostali odpovědi na naše otázky, které se nám prostě nedostávají. Já jsem dneska z dalších pracovních důvodů nemohla být přítomna na mimořádném jednání zdravotního výboru, které se konalo v obědové přestávce, každopádně si myslím, že i ty informace, které tam byly uvedeny a které dostali mí kolegové, zazní ještě z úst pana ministra zdravotnictví. Nemyslím si však, že tam bylo odpovězeno na ty otázky, které chceme slyšet třeba i my, a proto budeme rádi, když se o nich budeme bavit.

Nechceme se možná bavit jen o současných zavedených opatřeních. Jsme sami zvědavi, jaké bude vyhodnocení v příštím týdnu, i když jak jsem sledovala pana Duška, tak i on hovoří o tom, že jsme vlastně v bodě zlomu a mohlo by se blýskat na lepší časy s tím, že zavedená opatření nějak zapůsobila. Jsem sama zvědava, jak po těch třech týdnech, resp. příští týden, nám bude naše vláda říkat, jestli tedy ukončíme tzv. lockdown, anebo jestli budeme nebo jestli bude vláda dál chtít pokračovat v tom uzavření, v kterém dneska Česká republika je. My všichni vnímáme, jaká opravdu situace je. Je velmi těžká, je to těžké období pro všechny občany České republiky a především je to těžké období pro naše zdravotníky. Myslím si, že samozřejmě jsou zde i další oblasti, které bych měla jmenovat, ale já se chci zaměřit dnes opravdu na ty zdravotníky, na zdravotní personál.

Máme zde ve Sněmovně mnoho lékařů, lékařek, abych tedy, pardon, genderově byla vyvážená, ale samozřejmě i mnoho zdravotních sester, a myslím si, že bychom možná měli nechat mluvit především je, protože oni znají tu situaci nejlépe, a myslím si, že - ať se nám to líbí, nebo ne - úplně si zcela nejsem jista, jestli vůbec dokážeme a jestli to děláme nebo Ministerstvo zdravotnictví, jestli dokáže prezentovat tu aktuální situaci a ten stav.

Já s těmi zástupci zdravotníků v našem Ústeckém kraji mluvím. Snažíme se prostě jim vnést trošku nějakého elánu, protože oni ho nemají. Sestry, lékařky, lékaři doslova padají měla bych říct na ústa, ale oni doslova padají na hubu. A i to, že vláda teď řekla, že budeme dávat našim zdravotníkům nějaké finance; myslím, že to je 75 tisíc korun tam, kde slouží u covidových pacientů, nemyslím si, že je to to hlavní, co chtějí slyšet. Měla by tam třeba být i ta změna úhradové vyhlášky, protože ty nemocnice opravdu volají po tom, že mají nedostatek peněz. A to já jsem třeba od ministra zdravotnictví za celou dobu neslyšela. A my na výboru pro zdravotnictví jsme se o tom bavili několikrát a myslím, že i kolegové z ANO se i pana ministra na to ptali, ale víceméně mám pocit, že tuto část ministr, i když bylo přislíbeno, že se bude řešit, nějak výrazně neprezentuje.

Říkám to proto, že už nějaká zatěžující situace myslím si, že dopadla opravdu téměř na každého občana. Lidé nám tady umírají ve velkém počtu. Ráno jsou ještě na tom docela dobře a v poledne už prostě nejsou. Jsou to tragické záležitosti a věci. My se dnes máme bavit o očkování, o testování a já se ptám, už to nejsou jenom lidé vysokého věku nebo vyššího, už jsou to bohužel i lidé mého věku nebo i starší, ale ovlivňuje to životy všech lidí, proč v České republice pan ministr Blatný neumožňuje a nechce a stále mediálně prezentuje, že opravdu nechce umožnit, aby i jinde po světě využívané vakcíny nebyly v České republice používány. Je mi to velice líto, ale musím říci, že takzvaně, a já se panu ministrovi možná omluvím rovnou, že tzv. žába na prameni, to tak vnímám.

Víte, já jsem teď dostala informaci, že v některých očkovacích centrech našeho kraje - neříkám, že to je pravidlo všude, ale že dokonce někde musí být i policisté, protože naši občané se prostě doslova perou o to, aby tu vakcínu dostali. Tohle jsme opravdu chtěli? Ten strach a zároveň říkat: my vám ty vakcíny dodáme, ale my je nemáme. Máme slíbené dodávky, ale oni nás zase vypekli a zase nám posílají jenom polovičku?! To opravdu chceme? My vám otevřeme systém, ale ten systém vlastně neumožní nebo se můžete registrovat a zároveň čekáme další týdny, měsíc, než vůbec je povolán ten člověk na to, aby se šel očkovat, protože zrovna nemáme tu očkovací dávku, tu vakcínu? Anebo si radí lidé mezi sebou ve stylu: Vakcína v jedné nemocnici není, dodávka je v druhém městě. Zrušte registraci zde, běžte tam. Co děláme z těch lidí? Aby seděli u počítačů, aby celé rodiny se bály jenom proto, že naše vláda nedokáže zajistit to, co slibovala? A zároveň tam stojí a říká: Ano, ona sice je vakcína jinde ve světě jiná, ale my to neumožníme, protože nechceme, abychom obcházeli EMA, a zároveň nejsme schopni, aby SÚKL tohle všechno obhospodařil a řekl: ano, ta vakcína samozřejmě je v souladu s těmi podmínkami, které jsou, a je bezpečná pro naše občany a můžeme nakupovat ve velkých dávkách tak, abychom zabezpečili co nejdříve proočkovanost našich lidí. Myslím si, že to je nezodpovědnost a pan ministr Blatný by měl z toho vyvodit prostě nějaké důsledky. Myslím tím osobní. Proto se ptám, kolik dávek uvedených třech vakcín, to znamená AstraZeneca, Moderna a Pfizer, bude odesláno do České republiky v dubnu, v květnu a červnu. Ptám se schválně? Protože já už ani těmto číslům nevěřím. A myslím si, že jak tady všichni sedíme, tak jim nevěříme nikdo.

Proč požádal Úřad vlády o posouzení vakcíny Sputnik, a Ministerstvo zdravotnictví ne. Udělit výjimku může opět jenom Ministerstvo zdravotnictví. A proč stále pan ministr Blatný odmítá tuto vakcínu posoudit České republice a pokud nebude schválena EMA. Ano, minule tu říkal, že jsou zde další legislativní záležitosti, to znamená úhrada této vakcíny atd. Ale copak mi tady neděláme v legislativní nouzi úpravy, které platí okamžitě? Proč se to prostě neudělá? A také bych se chtěla i zeptat, jaký je současný stav proočkovanosti našich zaměstnanců ve školství. Myslím, že ten lockdown a uzavření mateřských školek a škol, dal vlastně prostor na to, aby se proočkovali tito zaměstnanci a v příštích týdnech - a myslím, že my máme zítra ten bod návratu dětí do škol, a chceme se o tom i zítra bavit, jak vláda chce připravit, aby se děti vracely do škol, protože to si myslím, že už je za hranicí všeho, ale my si k tomu samozřejmě budeme mluvit zítra.

Další věci. Oblast testování. Víme od listopadu loňského roku, a žádáme, aby se testovalo ve velkém a především ve firmách. Ale co dělá vláda? Slibuje, že to udělá, zařídí. A nyní máme do 15. 3., což vlastně máme za chvíli, povinnost, aby se všichni protestovali (se smíchem) ve firmách nad padesát zaměstnanců. A víte, já jsem třeba teď se setkala s takovou jednou myšlenkou, ne myšlenkou, situací, kdy jedna společnost, která dělá služby, nebudu jmenovat jaké, tu povinnost nemá, protože ona oficiálně těch padesát zaměstnanců nemá. Ale když se podíváte na stránky, tak má zhruba 850 lidí. A víte, jak to dělá? Protože má dohodáře. A musím říci, že tyto lidi, nebo vůbec tuto oblast, nedokážete pojmout. Ale tito lidé dělají služby po firmách, po společnostech, a pokud ta společnost, kde dělají určité prostě záležitosti, služby, práci, nebude po nich vyžadovat, aby byli testovaní, tak prostě tato firma nemá tu povinnost, nebo bude mít až později.

Zároveň dáváte 60 korun na jeden test a které tedy jsou čtyři za měsíc. Super. Zároveň ale říká Ministerstvo zdravotnictví, že antigenní test by se měl provádět jednou za tři dny. Takže firma má test jeden týdně, místo toho, aby to byl dvojnásobek, to znamená, aby se opravdu testovalo aspoň jednou tolik. Máte na svých stránkách uvedený seznam, který ale nelze otevřít, zřejmě se něco rozbilo, těchto dodavatelů těchto testů, a zároveň víme, že během toho, co se vyhlásilo toto samotestování a tyto možnosti, tak ty antigenní testy vzrostly z nějakých 120, 130 korun na daleko vyšší částky. A vy, pane ministře, moc dobře víte - a bavili jsme se o tom několikrát, že nouzový stav vám umožňuje regulaci prostě určitých cen, určitých výrobků. A já si myslím, že kdybyste udělali to, že respirátory, roušky pro malé děti - mimochodem u těchto roušek pro malé děti není odpuštěno DPH, a ceny(?) testů nebo samotestů antigenních byste zregulovali, no tak komu tím pomůžete? Především prostě občanům České republiky.

A do této doby - a už vám to bude vlastně trvat jenom 14 dní, jste neudělali nic. Mě velice mrzí, že vláda této republiky zastavila téměř celou ekonomiku, a zároveň umožňuje jenom určité oblasti, aby vydělávala na občanech České republiky. Za KSČM toto odmítáme a požadujeme opravdu, aby se konečně vláda postavila k tomu, že chce pomoci lidem a nejenom jim říkat příkazy a restrikce, ale aby jim umožnila trošku tu situaci, která je. Lidé tady prostě jedou na dřeň, nemají finance, mají toho plné zuby, a vláda jede ve výrazných restrikcích. Nikdo po vás nechce, abychom rozvolňovali a dělali další věci ve velkém. Na druhou stranu si musíte uvědomit, že občané jsou rok vlastně jenom v nehorázných restrikcích a jsou všichni unaveni a ve větší míře to jenom bojkotují, a já už se jim nedivím, protože i toto uzavření ve výrazném počtu ty dopady má na policisty, na vojáky, kteří pomáhají a především na ten zdravotní personál.

Mě by třeba zajímalo i to, jestli pan Hamáček ví, jak ti kluci, když tam stojí, musí tam být opravdu ty desítky hodin, jestli se někdo o ně postará, jestli jim někdo dá něco k jídlu a další prostě záležitosti, které tomu patří. Myslím si, že kdyby mohli, tak se na to svým způsobem někteří opravdu vykašlou, protože v takovém zápřahu a na druhou stranu, jak se k nim chová jejich vlastní ministr a samotná vláda, není se čemu divit.

Takže pane ministře, budeme rádi, když dokážete na některé ty otázky odpovědět, a samozřejmě určitě budeme diskutovat ještě dál.

Děkuji.

