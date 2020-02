Aulická Jírovcová (KSČM): Předložený návrh je nesystémový

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já nebudu tak obsáhlá jako předkladatelka tohoto sněmovního tisku. Jenom mi dovolte, než potom budu říkat svůj vlastní názor při přihlášení do rozpravy, abych se ujmula pozice zpravodajky sněmovního tisku 652, novely o pomoci v hmotné nouzi. Chtěla bych říci, že tento sněmovní tisk reaguje, jak tady bylo i řečeno, vlastně na dlouhodobou, neutěšenou situaci, co se týče, můžeme říci, až zneužívání, ale v tak velké míře, sto procentech, to v žádném případě není, sociálního systému. Každopádně strukturálně postižené kraje to trápí velice a projevují se právě záležitosti, které tady byly zmíněny, značně.

Tento sněmovní tisk nereaguje na situaci sám, my jsme v minulých týdnech projednávali i sněmovní tisk 290, což je také novela o hmotné nouzi z dílny kolegů ODS. Já bych jenom chtěla říci, že tento poslanecký návrh má neutrální stanovisko vlády. Musím říci, že pro mě to bylo překvapující, každopádně i vláda si uvědomuje, že jak slíbila v září 2018 a vydefinovala 15 opatření v boji s chudobou, že s touto situací chce něco dělat, tak jsem přesvědčena, že i v další kritice, která se nese k tomuto sněmovnímu tisku, své neutrální stanoviska dala právě proto, že si je vědoma těch problémů, které tam stále jsou.

Také bych chtěla zdůraznit, že vláda se ztotožňuje s cílem omezit zneužívání dávek pomoci hmotné nouzi. Nicméně upozorňuje, že způsob, jakým to činí předložený návrh, je nesystémový, a vyvolává i pochybnosti z hlediska souladu s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami. Paní předkladatelka tady uvedla, že to není pravda, ale tak, jak jsem podrobně studovala celý návrh, tak musím říci, že ať se snaží o nějakých sedm pozic, sedm zásadních změn, tak ten samotný návrh je napsán velice legislativně-technicky špatně.

Nemůžeme odepřít to, že poslanci za SPD chtějí zásadně změnit situaci. Otázka je, jak k tomu přistupovali, protože opravdu jsou tam zásadní technicko-legislativní chyby. A pokud bychom se o tom měli bavit dál, vlastně propustit v nějaké podobě k dalšímu jednání, tak by musel přijít komplexní pozměňovací návrh, který by tuto oblast řešil. A zároveň bych chtěla říci, že zde vlastně paní ministryně Maláčová, která už je zde, bude asi v březnu předkládat vládní novelu, která vlastně mění celý ten systém přídavků nebo respektive ze státní sociální podpory příspěvku a hmotné nouzi doplatku na bydlení na jednu dávku. A toto navržené opatření zahrnuje i do své vládní podoby.

Takže jsem přesvědčena, že pokud bychom tuto poslaneckou novelu propustili do druhého čtení, tak by musela opravdu doznat dalších komplexních změn, nehledě na to, že by se pak musela reagovat na ten vládní návrh, který přijde z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí.

Děkuji.

