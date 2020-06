Aulická Jírovcová (KSČM): Zklamalo mě financování zdravotních sester v sociálních službách

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím tedy sama říci, že ač opravdu se jedná o možnost, aby byla vydána, projednáváme bod, aby byla vydána aktualizovaná úhradová vyhláška, tak musím říci, že je potřeba se zmínit vlastně o samotné připravované úhradové vyhlášce, nebo kompenzační, jak to chcete, ale je to vlastně stejně jenom ta aktualizace úhradové vyhlášky právě na tu situaci, která v České republice je.

Musím říct, že my jsme si asi opravdu hodně věcí vyříkali na výboru pro zdravotnictví, kde i Ministerstvo zdravotnictví nám zasílalo naše dotazy. Musím zhodnotit, že na spoustu věcí úplně nejsem ztotožněna s tím, co vlastně Ministerstvo zdravotnictví odpovědělo. A asi tady nikdo nechce říci, že by pro tento zákon nebyl. To je asi jedna hlavní věc. Všichni si uvědomujeme tu situaci a to, že potřebujeme nalít do zdravotnictví víc peněz. To je jeden holý fakt. A to si myslím, že se tady shodneme napříč politickým spektrem. (Velký hluk v sále.)

Otázka je spíše to, jak tady řekli už mí kolegové, v jakých oblastech ta spokojenost je a kde ta spokojenost není. Já musím říct, že třeba v hospicové péči, on to řekl už tady kolega Vítek Kaňkovský, prostě s odpovědí Ministerstva zdravotnictví nemohu souhlasit, protože my vnímáme opravdu reálně ten pokles klientely a propad příjmů. A víme, že dlouhodobě hospicová péče a paliativní obecně je podfinancována. A tam je opravdu nedostatek velkých financí jak ze strany Ministerstva zdravotnictví, ale tak především ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí v podobě financování sociálních služeb. A i odpověď, že ten nárůst tam vidí, že naopak vzrostl, tak já mám jiné zkušenosti. A v Mostě třeba máme velký propad z důvodu toho... (Řečnice se odmlčela pro hluk v sále.) Dobrá, hospicová péče vás nebaví. Nedej bože, kdyby vás někdy potkala. Tak bych opravdu chtěla říci, že vnímáme to, že naopak právě proto, že klientů ubývalo z důvodu toho, že museli být testováni, jestli jsou pozitivní, nebo negativní na koronavirus, tak bohužel to testování trvalo často velice dlouho a mezitím se také velmi často stávalo, že klienti bohužel než se dostali do péče hospiců, zemřeli. A to je jeden fakt. A ty peníze hospicům opravdu chybí.

Další problém byl samozřejmě i v terénní péči a myslím si, že to je možná na další věc.

Co mě ale velice zklamalo, tak musím říct financování zdravotních sester v sociálních službách. Myslím si, a ač se o tom tady můžeme bavit, jestli to je téma, nebo ne, tak víme dlouhodobě, že tato oblast zdravotních sester v sociálních službách je velice podfinancována a víceméně to vždycky dofinancovávají kraje. My se teď bavíme o tom, že tady máme propady příjmů jak krajů, tak obcí. U krajů to myslím dělá 12 % do rozpočtu. A víme všichni, a zástupce krajů tady máme, že už nyní dělají všechna opatření, aby snižovali rozpočty, hledají různá rozpočtová opatření, snížení už na tento rok, právě z důvodu toho, že jsou tady kompenzační bonusy, které jim prostě ukrajují reálně z jejich financí, které očekávali a které k nim měly doputovat.

A musím říct, že mě velice mrzí, když se tady bavíme zhruba o 40 miliardách, které Ministerstvo zdravotnictví vlastně touto změnou, tímto zákonem bude nalévat znova do zdravotnictví, a vypočítalo, že ty náklady by měly být zhruba půl miliardy pro ty zdravotní sestry. Ale to zase necháme na těch krajích? To zase necháme na těch samosprávách, které už opravdu dneska mají velké problémy? Myslím si, že Ministerstvo zdravotnictví by se v této oblasti mělo opravdu postavit k tomuto čelem a ty finanční prostředky, aspoň nějaké, výraznou část, prostě najít, protože tady zase otevíráme velkou díru, kterou zase budeme hledat tady a budeme možná dělat i nějaké mimořádné schůze na to, aby se to dofinancovalo.

Takže za nás - samozřejmě jsme pro to, abychom tento zákon prohlasovali. Nikdo s tím nebudeme mít problém. Na druhou stranu si myslím, že Ministerstvo zdravotnictví úplně ke všem segmentům prostě nepřistupovalo spravedlivě. A budeme to vidět v těch následujících dnech. Děkuji.

