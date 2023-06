Babiš (ANO): Jediné řešení migrace je, že ty lodě nevyplují. Obrovské nebezpečí pro Evropu

reklama

Děkuji za slovo. Dobré ráno. Dnes ráno jsem se zúčastnil výboru pro evropské záležitosti, kde pan premiér obhajoval svůj mandát. Vystoupil jsem tam a požádal jsem ho o dvě věci. Za prvé, aby na Evropské radě zítra a v pátek požádal Evropskou komisi, aby nám zaplatila všechny náklady, které máme s tím, že jsme byli solidární a že jsme tady přijali více než 500 000 ukrajinských uprchlíků, aby konkrétně požádal Evropskou komisi, aby nám dala 1,7 miliardy euro, to znamená 40 miliard korun. Proč? Protože zkrátka od roku 2015 Evropská komise dala nebo darovala nebo přidělila například Řecku 3,4 miliardy euro, Itálii 1,1 miliardy euro a Německu 820 milionů euro a tak dále. A za druhé jsem požádal pana premiéra, aby změnil pozici České republiky z hlediska tohoto migračního paktu. Ale dospěl jsem k závěru, že je to marné. Pan premiér mi skutečně potvrdil, že po tom, co tato vláda tady je víc než rok a půl, vůbec nerozumí evropské problematice, vůbec nechápe, co se stalo, o co jde. A samozřejmě zopakoval ty nepravdy o migraci.

Včera tady paní ministryně Černochová - dnes tu není - mluvila: fakta, fakta. Tak já už nevím, jak zdokumentovat to, že pan premiér neustále lže. Neustále lže! Včera jsem to tady ukazoval. (Ukazuje papír.) Tady je titulek Deníku N - protibabišovsky založený takovými podnikateli, kteří nesnášejí Babiše. A tady je titulek: Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet, říká Babiš. To má logiku. To pochopí i tady děti, co přišly. Solidarita nemůže být povinná. Podstata nového návrhu migrační politiky Evropské unie je nesmyslná. Ano, nesmyslná! Rámcová pozice - to je stále, co pan premiér opakuje, že údajně pozice této vlády, této hrozné vlády, je stejná. No, není stejná! Já už nevím. Tady je rámcová pozice Hamáčka (Ukazuje další papír.), kde se jasně říká, že Česká republika považuje ten návrh za problematický a rozporný s dlouhodobou pozicí České republiky. A pan premiér znovu opakuje ty lži. To je neuvěřitelné. Já vím, že je to vláda lží, že je to politika lží a že lhali o tom, že jsme na bankrot, a o inflaci a Green Dealu. A teď lžou o migraci, o tom, že údajně dělají to, co my jsme dělali, což je lež.

Já chápu, že tam mají tu agenturu... Sále stejná agentura, která pomáhala vytunelovat OKD a která dnes radí panu premiérovi a píšou ty nesmysly. Ale je neuvěřitelné a pan premiér má fantastický dar, že on je totálně splachovací. Normálně stále opakuje ty lži.

Pan premiér nechtěl chodit na tu Evropskou radu, on se tomu vyhýbal. To není prostředí solidární a přátelské, to jsou jenom kecy na tiskovkách, tam se bojuje za zájmy. A pan premiér nebojuje za zájmy České republiky, protože jasně to řekl Morawiecki a Poláci. Ten migrační pakt, ten podvod, je ztráta svrchovanosti. A Polák říká: Nikdo nám nebude kecat do toho, kdo bude v Polsku žít. A pan premiér teď od 1. 7. 2023 bude mít předsednictví vé čtyřky.

Že údajně v minulosti se nic neudělalo. Tak, pane premiére, udělalo. Erdogan, s kterým mám já přátelské vztahy a nestydím se za to, a taky jsem něco vybojoval pro Českou republiku, tak dostal tři miliardy euro za to, že zadržuje miliony migrantů. Egypt - taky se to domluvilo. A my se stále neumíme pochopit s panem premiérem, protože on stále mluví o návratové politice, azylovém řízení. Jaká návratová politika? Tak si zajeďte na ten Frontex, když jste sem pozvali ty migranty, a potom je někdo naloží do letadla a mají někam odletět, tak ta země, kam letí, je musí přijmout. A to je velký problém. Takže je to nesmysl. Takže v čem my se lišíme? No, my se lišíme v tom, že ty lodě nesmějí vyplout, nesmějí. Tak se, prosím vás, naučte, jak to udělala Austrálie. Austrálie měla podobný problém. A v momentě, kdy vrátili první loď s těmi ilegálními migranty... A znovu opakuji, je to kriminální čin. Morawiecki na tiskové konferenci v Bratislavě jasně řekl, nelze podporovat organizace, které se věnují pašování lidí, neziskovky pašují lidi. Oni přijdou s tou lodí na hranici Libye, v moři, a tam čekají, až ti pašeráci ty lidi, kteří zaplatili tisíce eur za to, aby přišli do Evropy, kde podle poslední situace už není pro ně místo v Německu a ve Švédsku. To byly země, které zvaly. Teď toho litují, k tomu vám ještě něco řeknu tady. Takže co říká trn Morawiecki? Nelze podporovat ani teroristické organizace. Některé nevládní organizace byly takto označeny.

Takže jaké řešení, pane premiére? No já vám ho řeknu. Navrhněte na Evropské radě, že pošlete velkou loď na Lampedusu, naložte těch 1500 nebo kolik tisíc migrantů tam je, a odvezte je domů. A tam se o ně postarejme. To je jediné řešení. To bude ten signál, vy jste signalista, stále vysíláte signály, tak dejte ten signál. (Potlesk poslanců Hnutí ANO.) Dejte ten signál, aby lidi věděli, že v Evropě pro ně není místo. A kdo je bude chtít, tak si je může pozvat. A ať přijdou, ale budou přesně dopředu vědět, kam jdou. Za prací. Takže vy jste to vůbec nepochopil.

Já si pamatuju, jaký problém Německo mělo s těmi, kteří nedostali azyl, aby je dostali z Německa pryč. Protože zkrátka oni přicházejí ze zemí bez souhlasu těch zemí. A proč ta země potom by je měla vlastně si vzít nazpátek? Nemá to logiku? No, nemá to logiku. No tak samozřejmě, o čem to je? A pan premiér dneska mluvil, že tedy budou mluvit s Tuniskem. Ano, my jsme tohle všechno řešili, my jsme si to i rozdělili. Sanchez a já jsem měli na starosti Maroko, Angela měla mít Alžír a Tunis. No co Tunis? No, tak Tunis bude chtít peníze, tak, jak to chtěl Erdogan, Egypt fungoval. Libye? Musí se domluvit Francie s Itálií. Takže pan premiér vůbec nechápe, co se děje, mluví o azylovém řízení. Jaké azylové řízení? Když sem nepřijdou, tak není žádný azyl. Jaký návrat? Když nepřijdou, není žádný návrat. Postarejme se o ty lidi tam, kde bydleli - v Sýrii, vyřešte tu Sýrii už konečně, je to krásná země. Marshallův plán, ať se všichni domů vrátí, byla to fantastická země. Takže pan premiér je úplně mimo, co bylo jako neuvěřitelné a nemělo vůbec smysl se s ním dohadovat na tom výboru. Já jsem to nechtěl tam hrotit, takže tohle všechno víme.

A vy normálně tady jenom manipulujete to, že my máme nějakou společnou pozici. Nemáme společnou pozici. Vy nemáte stejnou policii, jak Poláci. Nemáte, ano? A je to kriminální záležitost. A co je nejhorší? Vážení kolegové a vážení občané, hlavně. Víte, co se děje v Německu? Normálně ti Němci a je o tom už tolik článků, mají strach dnes veřejně mluvit. Mají strach normálně. Po hospodách, bojí se říct svůj názor, protože tahle politika, která zničí tu Evropu, to je ideologie. To je ideologie, která má změnit Evropu, kde původní obyvatelé nebudou mít tady už místo na svůj způsob života. Takže myslíte si, že naše provládní média vás o tom budou informovat?

Tady mám článek: Focus, to je seriózní týdeník: "Sexual Delicte, Morde, Raub, die Warheit über Kriminalzuwander". Ano. Sexuální násilí, vraždy, loupení, loupeže. Tady je statistika, kdo to všechno dělá. Tak si už konečně uvědomte, co se děje ve Švédsku. Magdalena seděla vedle mě, byla pyšná, kolik vzali těch migrantů. No dneska nemůže policie chodit ve Stockholmu nebo v Malmö do některých zón, bojí se. Jsou tam ty bandy, kriminalita. Teď vám přečtu, co se děje v Německu, protože co se tady stane? Já jsem to tady včera říkal, Německo má plno. Má plno. A už nechtějí brát.

A tady je článek. Němce děsí válka klaunů... klanů, ne klaunů. (Opravuje se se smíchem.) Klany, sorry. V Porúří si vyřizují účty blízkovýchodní gangy. Gengy nebo gangy? Gengy, no tak fajn. Němečtí politici zjistili, představte si, že jejich voliči se přestávají cítit v ulicích bezpečně. No dobrý den. Proč to AFD má 20 procent? Proč? No protože dojeli na tu ilegální migraci. Wir schaffen das, ne Angelo? Nešafovala jsi to. Němci mají problém. V Porúří zuří válka přistěhovaleckých klanů. Na berlínských koupalištích se strhly brutální rvačky za účasti desítek imigrantských výrostků. To vše není jen běžná pouliční kriminalita. Útočníci mají dlouhé nože i baseballové pálky, dřevěné latě s hřebíky i ruční granáty. Spolkový ministr spravedlnosti Marco Buschmann z liberální strany FDP proto vyzývá k tvrdšímu postupu. V rozhovoru pro Bild am Sonntag uvedl, že právní stát by měl ukázat, že už nemíní problém přehlížet jako dříve. Měl by začít tím, že bude zločineckým gangům nekompromisně zabavovat jejich stavovské symboly, tedy luxusní auta či drahé šperky. No, to je zajímavé. Buschmann chce více policistů v ulicích a důslednější vyhošťování problematických migrantů. To se zatím nedaří. Obdobně se vyjádřila i spolková ministryně vnitra. No, prosím. Sociální demokratka Nancy Faeserová. Opoziční křesťanské strany ale odmítly vládu v Berlíně podpořit. Deník Die Welt citoval z jejich vyjádření, podle kterého se vládní politici jen snaží vypustit kouřovou clonu, aby zakryli vlastní neschopnost potírat nelegální migraci a organizovaný zločin.

Ano, nelegální migrace přiváží organizovaný zločin. A nechť někdo neříká, že - občas ano, se stane i u nás nějaká vražda. Ano, stane se, bohužel. Ale tahle migrace přináší větší kriminalitu. Je to zdokladováno, jsou tu statistiky. Do debaty přispěla i protisystémová strana Alternativa pro demokracii - AfD, jejíž šéf poslaneckého klubu Bernd Baumann upozornil, že mafiánské imigrační gangy už mají kolem čtvrt milionu rodinných příslušníků, tedy téměř tolik, kolik je k dispozici policistů. AfD za problémem vidí příliš otevřeno imigrační politiku, která umožnila nekontrolovatelné slučování rodin. Podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung je teď hlavní otevřeně pojmenovat problém, podívat se na to, co se vlastně stalo.

Tedy vše začalo poblíž zhruba sedmdesátipěti tisícového města Castrop-Rauxel jako rvačka dvou jedenáctiletých chlapců. Jenže postupně se přidávali dospělí. Výsledkem byly krvavé bitky v německých ulicích, kdy na jedné straně stáli členové tradičních kurdských rodin z Libanonu, které uprchli do Německa v osmdesátých letech minulého století před občanskou válkou v Bejrútu a na druhé straně barikády jsou jejich noví konkurenti, syrští Arabové, kteří rovněž uvítali možnost zapojit se do obchodu s drogami a dalších nelegálních aktivit. Obě skupiny cítí nevraživost už ze svých domovů. V Německu vše jen graduje. Počet nenávistných útoků v Německu se od počátku roku zdvojnásobil, když zaútočila rozvášněná kohorta libanonských Kurdů na dva bary v Essenu, který je považován za baštu syrských přistěhovalců, zůstala jen nepředstavitelná spoušť a jeden pobodaný Arab ve vážném stavu. Stovky policistů vše jen obtížně zvládaly, mnozí obdrželi do obličeje dávku pepřovým sprejem. Na videích ze střetu se objevují výkřiky o rodinné cti, které mají násilí ospravedlnit, či vzkaz jistého rappera, že kdo vstoupí do našeho světa, je náš nepřítel. Dávat tak okázale najevo, že některé části Essenu už Němcům nepatří. Určité skupiny lidí rozhodně odmítají náš systém hodnot - no dobré ráno - komentoval pan essenský poslanec za FDP Herald Fitzel (?). Němci dlouhodobě jen opatrně mluvili o tom, že ve skupině blízkovýchodních přistěhovalců se spojily určité faktory(?), které se vyvinuly v závažně kriminální struktury, jak to také zaznělo v německých médiích. Hloubily se tak archaické rodinné tradice a nedůvěra k německému státu. Mezi mladými imigranty rostl kult gangsterské slávy. Úřadům teď nezbývá než nazvat věci pravými jmény, zaujmout asertivní přístup, aby získaly potřebný respekt. Tedy neustálé kontroly, razie, rozsáhlé operace a konfiskace majetku. Teprve to možná imigrantské gangy donutí, aby měly ke státu respekt.

Takže prosím vás, co se děje v Německu? Německo je plné, ve Švédsku je to stejné. A tady náš pan premiér mluví o tom, o nějakém azylu, o nějaké návratové politice?Znovu opakuji, a my jsme to takhle prosazovali. A dneska jsem se na tom výboru pro EU ptal pana premiéra, aby zjistil, kde skončilo těch 32 milionů eur, které V4 poslala na ten italský fond. To by mě strašně zajímalo, kde to skončilo, jestli to někdo neukradl. Třicet dva milionů eur, za to jsme měli koupit čtyři lodě pro libyjskou stráž, aby bojovali proti těm gangsterům, proti pašerákům. To je organizovaný zločin, to není žádné, že by prchali před válkou. To jsou všechno mladí, ozbrojení, ilegální migranti, organizovaní, mají peníze, mají mobily, mají zbraně a jdou do Evropy. A tohle my chceme?

To, že v Karlových Varech na Nový rok ten migrant, co dostal azyl v Německu, pobodal, zaútočil na naše dvě ženy, dostal 22 let. Chvála Bohu. Ano, tak to bylo v klidu. Ale já vám říkám, pane premiére, že všichni ti lidé, kteří se utopí Středozemním moři a pokud se ještě někdy jednou stane, že takovýhle migrant zaútočí na naše lidi, tak budeme řvát a já budu první. A vy budete za to zodpovědný, i váš Rakušan. Můžete to změnit. Můžete to změnit, protože tohle je absolutní katastrofa pro Evropu, je to o bezpečnosti a Evropa má pomáhat těmto lidem mimo evropský kontinent. Mimo evropský kontinent. Ano, pan premiér dneska říkal, že tedy je potřeba rozšířit Schengen. Jo, tak to udělejte. Měli jste to předsednictví, ne? Co tedy, co jste udělali? Pan premiér stále říká, že my jsme neudělali - no, my jsme udělali. My jsme nedovolili legislativu tohoto migračního paktu, nedovolili. Nedovolili jsme legislativu. Ano? A samozřejmě vy jste je pozvali, to je pozvánka. Proč? Proč tolik lidí teď přichází? Takže pokud nevyšlete ten signál a nevrátíte ty lodě a nezamezíte tomu, aby ti lidé se vrátili, aby byl jasný signál - Evropa - je zavřeno, zůstaňte v Tunisu nebo kde chcete, vyřiďte si to v Libyi, v Tunisu. Udělejte si tam Ellis Island, to je ten ostrov, kde naši předkové šli do Ameriky, ale po pohovoru, po tom, co bylo jasné, že tam budou pracovat, po tom, co byli podrobeni zdravotní prohlídce, takže potom až šli. Není možné, aby někdo chodil do Evropy jen tak. A ne jen tak, že to organizují ti pašeráci.

Takže pane premiére, bohužel vy jste v tom absolutně dezorientovaný. A vy jste dneska mluvil o tom, že Polsko má nějakou pozici před volbami. Ano, Morawiecki řekl, že chce na to referendum. Já souhlasím. Tady Okamura včera mluvil o referendu strašně dlouho. Udělejme referendum, já s tím nemám problém, na toto, proč ne. Ale já myslím, že je tady jasné. A my jsme vždycky tvrdili, že Češi nebo občané České republiky mají rozhodovat o tom, tím že zvolí nějakou vládu, která zkrátka nedovolí, aby tady organizovali pašeráci a kriminálníci, kdo bude u nás žít.

No a samozřejmě pan Rakušan to zlehčuje, že tedy nás se to netýká. My jsme tu výjimku tedy neviděli. Tady vykládal strašně dlouho, že měl nějaký mandát, potom tvrdil, že je to stejný mandát a tak dále. Všechno lži. Já jsem ten mandát četl. Ano, vy to manipulujete, protože vy berete z toho mandátu jenom to, že chceme tu ochranu na vnějších hranicích. Prosím vás, já jsem se tomu věnoval skutečně dlouho od roku 2015 až do roku 2021 a vždy jsem tu pozici odmítal. Takže Evropa je plná.

Včera jsem tady mluvil o tom, že všude se staví ploty. To je neuvěřitelné, 1 800 kilometrů plotu se postavilo. Řecký premiér vyhrál volby, řekl lidem - postavím plot 200 kilometrů, zvolili ho. Polák staví, Slovinec staví, Maďaři samozřejmě postavili, všichni staví ploty a zároveň říkají, tady je ta kvóta třicet tisíc. Ona je to ta kvóta, oni říkají minimálně třicet tisíc. Takže minulý rok přišlo 846 000 a jestli přijde milion, no tak jim je to asi jedno. Takže je to absolutně nepřijatelné. A znovu vás žádám, pane premiére, a znovu navrhuju ten bod, abyste změnil tu pozici. Stejnou věc udělal Chovanec na té radě, akceptoval kvótu a my jsme to potom zvrátili a na úrovni premiérů tomu zamezili. V červnu 2018. No, ale ten šílenec Timmermans se nevzdal a přišel s tímhle. A vy tvrdíte, že my jsme to chtěli. Nechtěli. Vždyť tady je to na papíře, tady jsou ty pozice, tak už přestaňte lhát, ano, a změňte to. Změňte to a přidejte se k polské pozici.

Morawiecki na té tiskovce v Bratislavě kritizoval, že nedostal nic. Nedostal žádnou pomoc, dostal 100 eur na migranta. Já už jsem o tom včera tady mluvil. Kdybychom teď my řekli Evropě - vezměte si těch 500 000 Ukrajinců a oni řeknou, že ne, tak my řekneme, tak nám dejte 238 miliard a Stanjura má vyrovnaný rozpočet.

Je to samozřejmě blbost. (Potlesk vlevo.) Ale to je ten princip. My jsme za Ukrajince nedostali nic, byli jsme solidární a dobrovolně solidární. Evropská komise si samozřejmě dělá, co chce, ale na to tam máme premiéra, a měl předsednictví, aby to prosadil. Tak žádejte 40 miliard pro Českou republiku, které jste vydali na ukrajinské uprchlíky. A to jsou asi skuteční uprchlíci, protože prchali před válkou. Takže tam máte bojovat za naše zájmy a pan premiér je v tom ztracený. Já skutečně žasnu nad tím, jak může mluvit o návratové politice. Jaká návratová politika? Jděte se zeptat na ten Frontex. Ti lidé, kteří nedostanou azyl - a já říkám, neměli by vůbec přijít - je potřeba posadit do letadla, ale někdo musí dát ten sloh(?), nějaká země musí říct já si je vezmu. A to nefunguje, to musí někdo vyjednávat. Už jsem tady říkal, v Budapešti jsem říkal, že máme strašně moc politiků, ale žádné lídry. Kolik máme těch lídrů teď v Evropě, kteří jdou ven a mají nějaký respekt v zahraniční politice? Moc jich není.

Takže z hlediska bezpečnosti ten migrační pakt je absolutní katastrofa, je to ohrožení naší bezpečnosti a i když samozřejmě, protože jsme vzali ty Ukrajince a nedostali jsme nic, k nám oficiálně nikdo nepřijde, tak oni přijdou neoficiálně. Přijdou, oni chodí. Zatím chodí do Německa, ale Německo je plné. A co se stane potom, až bude úplně plné? Tak samozřejmě zůstanou u nás, to je úplně logické, ne? Nebo si to nikdo neuvědomuje? Nikdo nevidí, co se děje? Takže na jedné straně staví Evropa ploty, na druhé straně ti šílenci, kteří chtějí zničit Evropu - a je to ideologie, toto nemá nic společného s nějakou solidaritou, nemá. Kdyby ta Evropa byla schopná, tak to zkrátka zorganizuje mimo Evropskou unii. Já už jsem o tom mluvil opakovaně. Takže pan premiér stále vykládá o tom, jací jsou oni úžasní, skvělí a co tam všechno dosáhli. Vy jste nedosáhl vůbec nic, pane premiére. Předsednictví - totální katastrofa. EURO7, lhal jste o tom, že se nezastaví výroba aut se spalovacím motorem. Včera jsem o tom mluvil, o té gigafactory, o tom, že byste měl být nervózní z toho, že Volkswagen říká, že Škoda auto bude dělat jenom motory, spalovací motory a že jde ta gigafactory do Ameriky. Z toho byste měl být nervózní. Takže nic jste tam neprosadil, lidi budou platit za emise na baráky, na auta, EURO7.

A teď ta migrace, to je největší horor. To že Evropa Green Dealem ničí průmysl, že tady budou nezaměstnaní, že tady ani průmysl možná nebude, protože všichni půjdou do Ameriky, kde je levná energie, to je výsledek toho, co se teď děje, a já říkám, že je to ideologie. A kdo reprezentuje tu ideologii u nás? No přece Piráti. Piráti řídí tuhle vládu, ODS se nechá řídit Piráty. No takže včera jsem dala ven tenhle plakát. (Ukazuje.) Já bych řekl, že jsem vědma. Koukejte na to. (Smích vlevo.) Co se smějete? Tady je napsáno: nižší důchody. Vědma - (k okolojdoucímu ministrovi) tady přichází nový komisař. (Potlesk vlevo.) Nižší důchody, to jsem říkal v říjnu 2021 před volbami. Jasně. Zrušit auta, no to je ono, ne? Euro7, emise na auta, Fabie bude tak drahá, že už si ji nikdo nekoupí. Zvýšit daně, no představte si, trestat úspěšné. Kdo má velký zisk, tak ho zdaníme. Tak se to naplnilo. Zdanit startupy. A uprchlíci, vítejte. Už jste zapomněli na Bartoše, jak jde v tom průvodu Antify 2016 - uprchlíci, vítejte? To je ono!

Já jsem založil hnutí proti korupci, ale tahle filosofie, tahle ideologie reprezentovaná Piráty, kteří byli vychováni neziskovkami v zahraničí, aby zničily Evropu, aby zničily náš způsob života, tak to je to největší ohrožení. Takže tohle je - a tady je to napsané - tohle fakt nechci. Nechci! Uprchlíci, vítejte, toto všechno. Teď jsme v červnu 2023, toto vyšlo říjen 2021. Tak si můžeme pouštět ta videa, emisní povolenky - pan ministr odchází. Mohli byste už konečně zprivatizovat ten ČEZ, abychom měli tu elektřinu za 1500 korun za megawatt, jak to mají Slováci. (Potlesk vlevo.) Takže to, co jsme říkali, se naplnilo. Samozřejmě lhali od počátku a to, že neplní program, to je jasné. Ona ještě i ta pozice je v rozporu s programem SPOLU, s programem Pir-STANu, úplně v rozporu.

Takže já znovu navrhuji, aby pan premiér změnil tu pozici, aby se přidal na stranu Polska a jediné řešení je porazit ty pašeráky, kteří kasírují 6 miliard euro ročně za pašování všeho - ropy, nafty, cigaret a lidí. Je to organizovaný zločin a jediné řešení je, že je pošleme domů a že se tam o ně postaráme. Vždyť se postaráme. Pan premiér dneska mluvil na výboru, Afrika a tak dále. No tak jednejte, zařiďte to a pokud někdo chce ty migranty kvůli tomu, aby pracovali, tak ať si je pozve, ale ať chodí normálně dopředu, mám smlouvu, budu pracovat někde. A potom ať přijdou, já s tím problém nemám. My tady máme Ukrajince. Já myslím, že Ukrajinci jsou pro nás z hlediska práce důležití, ale to je taky samozřejmě problém, aby někdo zkontroloval, jestli všichni Ukrajinci, kteří jsou u nás, chtějí pracovat, aby pracovali. To je taky problém. Tomu byste se měli taky věnovat, aby tady nebyli jen tak, že si chodí pro dávky a mají zdravotnictví zdarma. Ano, ať pracují, ať jejich děti chodí do školy a není s tím problém, a uvidíme, jak to všechno dopadne, když se to změní od 1. 7.

Takže ještě jednou - jediné řešení migrace je, že ty lodě nevyplují. Pane premiére, navrhněte velkou loď na Lampedusu, ať ti lidé se vrátí domů, dejte jim nějaké peníze, ať se vrátí domů. Zaplatili pašerákům, je to nepřijatelné a je to obrovské nebezpečí pro Evropu, obrovské. A my budeme sledovat, pane premiére, jak se k tomu budete chovat. Já vám držím palce, aby se u nás něco nestalo, protože když to Německo bude plné, tak samozřejmě půjdou a přijdou i k nám. A já tady nechci gangy, nechci! Kriminalita je velký problém. Za vás mimochodem ta kriminalita stoupá, za nás klesala, takže všechno špatně. V Evropě jste nevyřídili pro Českou republiku vůbec nic. Vy vůbec nechápete, co je to svrchovaný stát, vy nechápete, co jsou to české zájmy, vy nechápete to, že v Evropě všichni bojují za své zájmy, všichni, že nám nikdo nic zdarma nemá. Takže já čekám, že vybojujete aspoň těch 40 miliard pro rozpočet, změníte pozici a řeknete, že pan Rakušan zkrátka to domluvil blbě, protože to domluvil blbě. Já vám za to děkuji, pane premiére. (Potlesk vlevo.)

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš řádil u mikrofonu: Teď by měl Fiala říct „Rakušan to podělal“. Všechno jste podělali! ŽIVĚ ze Sněmovny: Přestřelky a obstrukce. Obranná smlouva s USA je na stole Ministr: Češi chtějí smrádek a teploučko. Proto nechtějí migranty. Stydím se... Snídaně u Babiše? Míchaná vejce za 165, jogurt s nutellou za 170 korun

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama