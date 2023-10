Babiš (ANO): Mě fascinuje, jak pan Michálek mluví o nějakém diplomatickém protokolu

reklama

Mě fascinuje, jak pan Michálek tady mluví o nějakém diplomatickém protokolu. Já myslím, že všichni velvyslanci, kteří jsou v Praze, slyšeli, že vlastně na těch velvyslanectvích se jenom jí chlebíčky, že tam se nemluví o ekonomických zájmech, zájmech České republiky. No, a on nás tady poučuje. Takže tady máme článek - asi zapomněl - z řetězu utržený Michálek močil na francouzskou ambasádu a popíjel s odsouzeným podvodníkem. Vy mlčte a zalezte do té díry! A můžete si stěžovat...

Ale vy jste nevydala ten seznam zakázaných slov. Takže ať mě nepoučuje... (Předsedající: Pane...) pan Michálek! Nic o tom neví...

Berete mi čas. Berete mi čas, jo? (Předsedající: Čas vám nahradím.) Takže tenhle člověk mě nemůže poučovat. Já jsem pracoval na velvyslanectví v zahraničí a mám zkušenosti mezinárodní. Mimochodem včera jsem byl v Albánii, kde jsem měl oběd s premiérem Albánie, když už jsme u toho. Panu Žáčkovi bych rád vzkázal - on tady není. Prosím vás, děkuju vám za ten seminář (k) F-35. Nevím, co tam říkal pan Růžička. My určitě nebudeme měnit žádné smlouvy, které vláda vaše uzavře. Ale co bylo super na tom semináři, je, že vy jste řekli, že jste měli sedm nabídek. Sedm nabídek s razítkem! I Rafale Francie a F - nevím jaká - šestnáct, sedmnáct, osmnáct. Tak prosím vás, nám je ukažte! (Zvýšeným hlasem.) Ukažte nám je. My bychom je rádi viděli.

Já myslím, že tam bylo dokonce nějaké kritérium, já jsem se nedozvěděl, jaká kritéria, evidentně to nebyla jenom ekonomika toho letadla. Takže sedm nabídek... (Předsedající: Čas.) a my máme právo. (K předsedající.) Vy jste mi vzala deset sekund. (Předsedající: Ano, pardon, omlouvám se, samozřejmě, samozřejmě.) A my máme právo vědět ty další nabídky, protože vy jste o ničem nejednali, jenom jste si vybrali tohle, 400 miliard, o které připravíte občany České republiky. A ta letadla nepotřebujeme.

