Babiš (ANO): Nová vláda skočila Polsku na lep

reklama

Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, i přesto, že probíhá konflikt na Ukrajině, který sleduje celý svět a kde došlo k porušení mezinárodního práva, k invazi a aktu agrese vůči suverénnímu ukrajinskému státu, nepouštíme ze zřetele zájmy obyvatel Libereckého kraje, našich občanů, kteří v těchto chvílích zažívají obrovský problém. Problém Turów. Problém způsobený vládou pana premiéra Petra Fialy. A já bych chtěl ve svém projevu mluvit nejenom o Turówu, ale taky o vodě. Anketa Vyeskaluje nová situace kolem Donbasu do konfliktu evropského formátu? Ano 3% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2503 lidí

Podle mého názoru každý den, kdy tato vláda nepracuje, je pro Česko skutečným požehnáním. Tato vláda nám do sněmovny poslala tři věci a čistým výsledkem jsou tři průšvihy. První byl pandemický zákon, který si vláda protrucovala. Druhým je státní rozpočet, který je totálně zpackaný, a jak já říkám, je to celé domatlané, a já znovu chci požádat pana premiéra, aby nám dal rozpis těch tzv. úspor, těch 77 miliard. Co vám spadlo do klína, vaší vládě, těch 62,4 miliardy z titulu vysoké inflace a odvodů, tak to jsem vám už rozepsal a navrhl, tak možná by bylo dobré o tom přemýšlet. A třetí je samozřejmě naprosto nepoužitelná selektivní podpora lidem v době, kdy se zdražují energie.

Všechny tyto průšvihy však trumfuje dnešní téma, a to je smlouva Turów, kterou tato vláda schválila v takovém utajení, že ani někteří ministři nevěděli, o čem vlastně hlasují. Kauza Turów je věc, která se mě osobně dotýká, protože ochrana vody je věc, na které mi záleží dlouhodobě. V roce 2019, kdy jsem navštívil jižní Moravu v době, kdy zažívala kritické sucho, pomáhal jsem najít nové projekty, které by bránily suchu. Ve stejném roce jsme organizovali a pomáhali organizovat výstavu Voda a civilizace, aby z Prahy projela i zbytek republiky. Měla obrovský úspěch a spousta lidí ji navštívila.

Byla to naše vláda, která dala v roce 2014 na boj se suchem, povodněmi a na ochranu vodních zdrojů 16,5 miliardy korun. Podpořili jsme více než 21,5 tisíce projektů, konkrétně jsme finančně pomohli 911 projektů obcí na nový nebo posílený zdroj pitné vody za 1,2 miliardy korun. Dále jsme podpořili 71 projektů na výstavbu či rekonstrukci vodovodů, vodovodních přivaděčů a úpraven vody asi za miliardu korun. Taky více než deset tisíc projektů výsadby zeleně, revitalizace vodních toků, obnovy mokřadů a tůní či budování mokřadů za 8 miliard korun, 8322 projektů domácností v programu Dešťovka částkou 320 milionů korun nebo 167 projektů na zlepšení hospodaření se srážkovou vodou v obcích za 584 milionů korun.

Byla to naše vláda, která v roce 2020 připravila velkou novelu vodního zákona řešící sucho. A byli jsme to my, kdo spustil nový výzkumný program Ministerstva životního prostředí nazvaný Prostředí pro život, ve kterém je připraveno 3,8 miliardy korun, na výzkum a na inovace spojené se suchem a problematikou klimatické změny je vyhrazeno 50 % těchto prostředků, tedy nejméně 1,9 miliardy korun.

Vždy když jsem navštívil Izrael, tak jsem s obdivem sledoval, jak umí nakládat s vodou. Pomohli jsme v České republice vydat knížku Budiž voda, kterou napsal Seth Siegel a je jednou z nejúspěšnějších knih u nás. Vznikala ve spolupráci s naším ministrem Richardem Brabcem. A já vám všem doporučuji, abyste si ji taky všichni přečetli před tím, než tady někdo bude mluvit o vodě. Protože mě by fakt zajímalo, zda si myslíte, že by podobnou dohodu jako pan premiér Fiala podepsali Izraelci. Určitě ne. Protože vědí, že voda je strategická surovina a bez vody není život. A mně se zdá, že vláda trpí nějakým výpadkem paměti. Vláda si totiž nepamatuje, že Česká republika v posledních letech několikrát řešila problém sucha. To si fakt nepamatují, že jsme měli problém s rozpraskanou půdou?

Média tehdy psala: Pokračující sucho a nedostatek srážek by v budoucnu mohl ovlivnit pokles českého HDP až o 1,6 %. Vědci z Centra pro vodu, půdu a krajinu při České zemědělské univerzitě vyčíslili, že by pokles činil až 80 miliard korun. Ale já chápu, že když někomu voda z kohoutku teče, tak se to neřeší. Ale na hranicích s Turówem to tak samozřejmě opravdu není, protože ti, co hlasovali ve vládě pro tuto dohodu, hodili české občany přes palubu. Protože možná je to překvapí, ale tady nejde jen o to, že ti lidé nebudou mít vodu, ale tamní krajina se promění v poušť. A proč? Protože tato vláda schválila dohodu, která je pro Českou republiku nevýhodná, a vůbec jim nešlo k české občany.

Samozřejmě nás to nemůže překvapit, protože ODS se chová k vodě macešsky už roky. Stačí si připomenout privatizaci vodovodů v 90. letech. Byla to právě ODS, která za podivných okolností privatizovala vodovody a kanalizace, a je to samozřejmě jejich odpovědnost, že v řadě regionů je dnes voda dražší. Ano, je to jejich vina, že dnes třeba v Praze je cena vody 107 korun a je to dražší voda než v Berlíně, Vídni, Curychu, Barceloně a Paříži. Praha 107, Paříž 55 korun za kubík, Barcelona 50, Curych 60, Vídeň 71, Berlín 73. Praha je jednička. Nejdražší voda v Evropě. A toto jsou ceny, které vycházejí ve srovnání z odborného serveru Water News Europe. A také z toho vychází, že Praha má dokonce dvakrát dražší vodu, než obyvatelé Varšavy nebo Říma. Neuvěřitelné.

Je příznačné, že vláda pana premiéra Fialy hodila přes palubu občany, kteří mají už dneska jednu z nejdražších vod v rámci celé České republiky, pokud tedy vůbec nějakou mají, protože kvůli pětikoalici možná už nebudou mít ani tu drahou. Tato vláda naprosto kapitulovala v nepochopitelné chvíli, totiž 3. února 2022, tedy ve chvíli, kdy advokát Soudního dvora Evropské unie dal za pravdu České republice ve sporu o pokračování těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Polsko podle něj porušilo unijní právo, když neposoudilo vliv nových prací v dole poblíž českých hranic na životní prostředí. Advokátovo stanovisko není pro soudce závazné, většinou k němu však přihlížejí.

Takže abych to shrnul. Nová vláda zásadně ustoupila z našich pozic, z toho, co jsme vyjednávali, a ve chvíli, když už to vypadalo, že skutečně Česká republika vyhraje, a když to říkám, že ustoupili, tak opravdu za zvláštních okolností. Za prvé nová vláda skočila na lep Polsku s tím, že ona slavná stěna, která má bránit odtoku vody z Česka, je postavena kvůli nám. No právě že není. Postavila ji polská strana proto, aby jim naše voda netekla do dolu. A další bod, od ledna taky víme, že ona stěna sice měla bránit odtoku vody, ale nebrání. A aby také bránila, když stojí o jeden kilometr jinde, než bychom potřebovali. Jasně to vyplývá z výsledku lednové hydrologické studie. A těch prohřešků ve smlouvě je samozřejmě víc.

Tady nejde jen o to, že jsme ustoupili, že vláda pana premiéra Petra Fialy ustoupila a místo 15 let máme nyní špatnou ochranu Česka jenom na pět let. Za pět let budeme mít lidově řečeno smolíka a už nevysoudíme ani korunu, a to i přesto, že právě v té době bude důl zhruba 70 m od českých hranic. Tady nejde ani o to, že jsme uhnuli v penězích, ale jde i o to, že tato vláda ustoupila i v tom, že důl nakonec nebude 12 m hluboký, ale 30 m. A to vše, prosím, za nějakou jednu miliardu korun.

Před volbami slibovala nová koalice zakotvit ochranu vody do Ústavy a pár dní po volbách podepsali naprosto nevýhodnou smlouvu pro Českou republiku. Stalo se takovým folklórem této vlády, že na nás hází úplně všechno, i možná ten vítr, co jsme měli o víkendu, ale já řeknu, proč my jsme tuto smlouvu nepodepsali. Ta smlouva je špatná, my jsme nechtěli ustoupit. Vyčkávání je totiž, a to možná někdo ve vládě neví, také součástí vyjednávání. A o to víc si vážím toho, že jsou s námi Piráti, i když tady nesedí. A je to překvapení pro mě, protože to už je druhá věc, na které se s Piráty dokonce shodneme, že smlouva o Turówu je paskvil, že máme pomáhat lidem s rostoucími cenami energií plošně, takže i Piráti jsou s námi zajedno. A Ivan Bartoš na vnitřním fóru Pirátů napsal, že Petr Fiala víceméně tuto smlouvu hodil na stůl se slovy "tak to bude".

No a máme tady i dalšího nespokojence, pana hejtmana Martina Půtu. I on velmi rychle vystřízlivěl z euforie, že ta smlouva je bezvadná až do dnešní situace, kdy také upozorňuje, že ta smlouva zase není až tak dobrá. A u něj jsou samozřejmě změny názorů ještě pozoruhodnější. Vždyť to byl on, který vyjednával v týmu ministra Brabce a náměstka Smolka, vyjednával, každý týden se vyjednávalo. Poláci pět let s námi nevyjednávali, až když jsme zažalovali, konečně se uráčili vyjednávat. A on přece, pan hejtman Půta, ví, proč jsme nechtěli ustoupit z našich pozic. Já jsem nikdy o tom nevyjednával. Já jsem jednou řekl premiérovi Morawieckému, všechno bylo domluveno, jedině ta výpovědní lhůta nebyla. A tam jsme měli jasnou pozici, i když to na mě zkoušel, tak jsem řekl ne, máme na to tým, nechť se domluví naši experti.

A potom je samozřejmě zajímavé, že polská ministryně říká, no tak ta nová vláda se chtěla domluvit a ta stará vlastně nechtěla. No samozřejmě, pokud je to ve prospěch Polska, tak proč by nebyla spokojená.

Takže já se jenom ptám, proč pan hejtman Půta v rámci pětikoalice nezablokoval tu smlouvu, protože on dobře ví, že naše stanoviska byla neměnná a měli jsme na to, abychom vyjednali podstatně lepší smlouvu.

A nikdo neřekl, proč musela být ta smlouva tak rychle podepsána, jaký byl důvod tak kvaltovat a tajně o ní vyjednávat. Vždyť je jasné, že ta smlouva je skutečně paskvil. Vláda se tu chlubí, že získala pro Česko od Polska 45 mil. eur. Ale elektrárna Turów má výkon 1970 megawatt, tedy vyrobí 47 280 megawatt za den. V Polsku se obchoduje elektřina za 140 eur za megawatt, takže vyrobí elektřinu za 6 570 000 eur denně, takže, vážení občané, Poláci za sedm dní výroby dolu Turów mají ty peníze doma. Ano, sedm dní návratnost, to je fakt pecka. Takže to je ten úspěch, o kterém nám tady ministři mluví a nová vláda zdůrazňuje, jak je to všechno skvělé. No ale ve skutečnosti vláda prodala část republiky za pár drobných.

Včera vyšle zdrcující právní analýza od organizace Frank Bold, která říká, že uzavřená smlouva je protiprávní, nezákonná, špatná, nesmyslná. Říkají, aby česká vláda znovu jednala s polskou stranou. A pokud to vláda nechce udělat sama, tak je tu cesta, možnost, postupovat v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Pak budeme muset informovat Evropskou komisi o vzniku škod na životním prostředí České republiky a budeme muset zahájit řízení o přeshraničních škodách.

Takže si to pojďme říct tak, jak to je. Tato vláda prodala své občany a své území výměnou za to, že se mohlo pár politiků promenovat na tiskovce a dělat ramena, jací jsou to machři. Přitom pan Jurečka a paní Pekarová nás strašně kritizovali a udělali to, co sami kritizovali. Tak to je klasika. Takže to nevyšlo, nevyšlo to ani u novinářů, ani u lidí a my jsme samozřejmě Polákům pro smích. Nejhorší na tom je to, že to je vlastně vizitka vyjednávacích schopností této nové vlády, která je spíše neschopná. Tak to vnímají naši zahraniční partneři.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže je třeba si uvědomit, že v Evropské unii každá země především bojuje za své vlastní zájmy a všichni mluví o Evropské solidaritě. Ale v momentě, kdy se zavřou dveře, všichni bojují za své zájmy, ale samozřejmě i za evropské, ale až ve druhé řadě.

Takže je třeba vědět, proč pan premiér a za co vlastně tuto dohodu vyměnil. Vůbec nechápu, co získá od Polska. Bohužel teď, když pan premiér byl v Bruselu, tak se nezúčastnil V4, V4 nebyla, je to škoda, protože to byla příležitost požádat Viktora Orbána, který přes státní maďarskou firmu vlastní firmu Inogy, která má 70 % distribuce plynu v České republice. Maďarská státní firma. My nemáme nic, my jsme všechno prodali, vodu, plyn, elektřinu také, všechno je pryč, privatizace, kupónka.

Takže to je ten stav a já samozřejmě bych se strašně rád dozvěděl, proč taková smlouva byla podepsána.

Na závěr přečtu hlavní teze: Dohoda nezaručuje ani nepožaduje ochranu českého území před ztrátou vody ani před devastací krajiny. V dohodě navržená opatření mohou vzniklé škody zmírnit pouze částečně, navíc až v dlouhodobém časovém horizontu. Podzemní stěna, která je jediným opatřením na ochranu české vody, byla vybudována na ochranu dolu. Absurdní. Stojí navíc o několik metrů jinde než aby mohla odtoku vody z našeho území zabránit. Vláda České republiky měla v době podpisu dohody k dispozici nová hydrologická data za rok 2021, která potvrzují, že podzemní vody na české straně dále klesají. Vláda uzavřením dohody porušila právní povinnosti podle zákona o ekologické újmě mimo jiné proto, že rezignovala na zajištění preventivních opatření k ochraně české vody. Tím vláda narušila také princip dělby moci, protože překročila meze, které vládě jako moci výkonné pro dojednávání mezinárodních smluv stanovil zákonodárce. Mezivládní dohody nemohou překračovat zákonné mantinely. Vláda se navíc zavázala, že minimálně po dobu pět a půl roku nebude vůči Polsku porušení povinnosti podle evropského práva vymáhat u Soudního dvora Evropské unie. Státy se však nemohou společně dohodnout a vybrat si, které z povinností, vyplývajících z národní nebo evropské legislativy budou plnit a které nikoliv. Vláda podepsala dohodu o Turówu právě v den, kdy dal české žalobě u Soudního dvora v Evropské unii za pravdu generální advokát Soudního dvora. Šance na vítězství soudního sporu tak byly velice vysoké.

Takže by bylo dobré, pane premiére, kdybyste vlastně řekl, proč jste podepsali takovou nevýhodnou smlouvu a proč právě v tom čase, jak se to stalo.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: „Lidé nemají na jídlo a vy... Kde je ten seznam? Kde to máte?!“ Babiš právě veřejně vystoupil proti Fialovi Babiš (ANO): Stávající návrh rozpočtu musíme odmítnout Babiš (ANO): Vy vůbec nechápete, jak se sestavuje rozpočet „Tahle vláda vám všechno vezme, nic si nekoupíte!“ Babiš se bouřil ve Sněmovně. „Usekli“ ho

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama