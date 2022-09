Babiš (ANO): Od příštího ledna tady budeme jezdit na koňských povozech

reklama

Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Hnutí ANO dnes před Sněmovnou předstupuje s návrhem na vyslovení nedůvěry vládě. Ten důvod je prostý. Premiér Fiala a jeho ministři nezvládají řídit naši zemi. Nejen že dopustili jmenování korupčníka do čela zahraniční rozvědky, ale zejména se jim energetická krize absolutně vymkla z rukou. Kvůli naprosté nečinnosti vlády hrozí České republice energetický armagedon, totální zhroucení ekonomiky a rozsáhlé sociální nepokoje.

Místo toho, aby si to vláda přiznala, hodila ručník do ringu a podala demisi, vzala si za rukojmí vlastní občany i české firmy, které do propasti chystá stáhnout s sebou. Tady už nejde o výměnu jednoho ministra, ať je to arogantní pan Síkela, zkorumpovaný pan Rakušan, chaotický pan Válek nebo absentující pan Stanjura, celá vláda v čele se slabým a bezradným premiérem Fialou musí skončit. Je to vláda postavená na lhaní, aroganci, přezíravosti, neschopnosti, organizovaném zločinu a korupci.

Jediným hmatatelným výsledkem této vlády je mezinárodní ostuda, organizovaný zločin ve vládě a bezprecedentní pokles životní úrovně napříč celou společností - rodin s dětmi, samoživitelek, důchodců, studentů, zaměstnanců, živnostníků i podnikatelů. Toto je vláda národní katastrofy. Toto je vláda, která ve svém programovém prohlášení slibovala, že bude vládou změny, změny pro budoucnost. S vaší vládou, pane premiére, naše země nemá žádnou budoucnost.

Fialova vláda už napáchala nenapravitelné škody, selhala na plné čáře, tragicky podcenila celou situaci, když ještě v březnu na začátku krize měla možnost vybrat zatáčku, neudělala na rozdíl od drtivé většiny evropských vlád vůbec nic, jen seděla, čekala a v klidu pozorovala, jak se roztáčí inflační spirála, jak raketově rostou ceny energií i potravin, jak lidem mizí celoživotní úspory doslova před očima a j jak občané chudnou.

Kvůli neschopnosti a bezradnosti Fialovy vlády se dneska už nebavíme o tom, jestli se vyhneme nárazu do zdi, ale jak moc tvrdý ten náraz bude. Energetická krize už začíná rozkládat naši společnost. Lidé nezvládají platit za energie, některé firmy a podniky to už zabalily, a to nás zima ještě teprve čeká. Už vám, pane premiére, nedůvěřuje 78 % lidí, takže gratuluju, dosáhl jste to na první místo v nedůvěryhodnosti v celé Evropě.

Stejně tak jste dokázal, že naši občané při zohlednění kupní síly mají bezkonkurenčně nejdražší elektřinu v Evropské unii. V Praze je elektřina dražší než v Londýně, Kodani nebo Berlíně. Kontrakty na elektřinu jsou teď mnohonásobně dražší, cena pro nás dokonce začátkem týdne překonala hranici 1 000 euro, tedy nějakých 25 000 korun za megawatthodinu. A před rokem to bylo 90, ano, 90 euro.

Podobné je to u zemního plynu, jehož cena před pár dny dosáhla historických maxim kolem 346 euro za megawatt. Před rokem to bylo 30. Jsme průmyslová země a ty firmy to neutáhnou. Nevěří vám, pane premiére, 97 % podnikatelské veřejnosti. Jestli začnou ve velkém bankrotovat firmy, lidé ztratí práci, tak se spustí dominový efekt, na jehož konci bude hluboká hospodářská recese jakou nikdo z nás nepamatuje. Poslední ani nebude muset zhasínat, protože už dávno nebude čím svítit.

Česká republika čelí bezprecedentní krizi. Vláda má necelý měsíc na to, aby se důkladně připravila na zimu. Ale co dělala ta vláda doposud? Přestaňte už konečně vysílat signály, debatovat a schůzovat a začněte konečně něco dělat. Včera už bylo pozdě! Na poplach dnes bijí všichni - občané, živnostníci, malé i velké firmy, průmysl, železnice nemocnice, školy, sociální služby, samospráva, dokonce i vaši vlastní hejtmani vás naléhavě žádají, abyste přestali sedět s rukama v klíně a konečně začali lidem a firmám efektivně pomáhat - přesně, co vám jako opozice říkáme už od března nebo dokonce dřív, včetně všech možných variant pomoci - samozřejmě bez jakékoliv vaší odezvy.

Vyjeďte ze svých malostranských paláců mezi lidi. Poslechněte si na náměstí, co je trápí, čeho se bojí a co řeší. Poslechněte si ty příběhy matek samoživitelek, které se rozhodují mezi tím, jestli koupí dětem svačinu, nebo zaplatí nájem. Poslechněte ty seniory, kteří celý život tvrdě dřeli, jak jim ani jejich celá penze nestačí na zaplacení záloh na energie. Poslechněte si podnikatele, kteří házejí ručník do ringu, protože tu vaši drahotu už neutáhnou. Antibabiš složenky nezaplatí, jak říká paní Schillerová.

Kdybyste projeli republiku křížem krážem jako já, 205 zastávek, moc dobře byste věděli, s čím se lidé potýkají. O co víc se bojíte vytáhnout paty z Prahy, o to víc dovedete rozdávat knížecí rady, jak mají lidé přečkat zimu. (Potlesk v sále.) Zvlášť v tom viniká paní Pekarová, která má za to, že vláda tu není od toho, aby občanům pomáhala. Paní předsedkyně Sněmovny radí lidem si pořídit svetr, a když jim bude zima, tak si navléci svetry dva. Předseda Senátu Vystrčil z ODS zase lidem vzkazuje, že vyšší zálohy na energii mají zvládnout sami.

Ministr financí Stanjura lidem radí si stáhnout topení, ministr průmyslu plánuje nařídit topit v obývácích na 18 stupňů, ano, zastropovat na 18 stupňů - to běhá po sítích - ne zastropovat cenu energie, ale zastropovat na 18 stupňů. Vy si nevidíte ani na špičku nosu. Místo těch vašich nevyžádaných rad byste všichni měli poslechnout to, co říká ministr spravedlnosti Blažek. Ten si snad jako jediný člen této neschopné a bezradné vlády uvědomuje vážnost situace. Je pět minut po dvanácté. Začněte už konečně něco reálně dělat. Krize se sama od sebe nevyřeší - a sám o tom něco vím. Ale to vyžaduje práci, tah na branku, rozhodování, řízení, to jsou všechno pojmy, které neznáte.

A tato vláda, která kvůli prodlouženému víkendu dělá jen od úterý do čtvrtka, to nemáte v genech. Když je krize, pane premiére, neexistuje dovolená na chorvatské riviéře, pane premiére. Když je krize, tak se sedí v Praze a maká od rána do noci a klidně i přes noc tak, jak jsme to dělali my přes covid. Vláda zasedá i několikrát za den, létá do zahraničí a jedna z evropskými lídry. Neexistují ani víkendy, natož prodloužené víkendy nebo dovolené. Ale pan premiér a jeho ministři mají vlastní zemi na háku, protože jediné, co je zajímá, je co nejdéle se udržet u koryt, vždyť za devět měsíců jste střízlivým odhadem ze svého programového prohlášení splnili asi tak 3 % bodů. 3 %.

Kam se poděly vaše sliby? Kde je snížení DPH? Kde snížení DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů? Snížení sociálního pojištění jste slibovali - 2 %, 10 000 postavených bytů. No, pan Bartoš sháněl na inzerát někoho, kdo mu poradí s byty - neuvěřitelné. Automatická valorizace minimální mzdy? Důchodová reforma? Navýšení rozpočtového určení daní pro kraje? Kde to je? Svoji neschopnost a nečinnost se snažíte maskovat vymlouváním se samozřejmě na Babiše a předchozí vládu. Tři čtvrtě roku po volbách je to ale už všem lidem pro smích.

Dnešní katastrofální situace je výsledkem vašeho vládnutí. Vždyť kvůli vám zdražuje i pivo! Ano, ten Plzeňský Prazdroj, který jste zašantročili v rámci IPB, české pivo, krádež za bílého dne, 24 miliard tehdy pryč a teď 100 miliard! Tak i to pivo, které je dneska japonské, patří japonské firmě, zdražuje. A paní Pekarová by chtěla privatizovat Budvar - výborně. Takže o co méně pracujete, o to vytrvaleji lžete.

Lhali jste, že vyřešíte zadlužování. Lhali jste, že nebudete zvyšovat daně. Lhali jste, že zarazíte inflaci. Lhali jste, že nenecháte firmy padnout. Lhali jste, že vyřešíte energetickou krizi. Lhali jste, že plynu bude dost. To není o těch zásobnících. To je o tom, že Evropa má dneska na zásobách jenom 21 % své celoroční spotřeby plynu. A lhali jste, že vyřešíte emisní povolenky. Lhali jste, že naši zemi vyvedete z krize. A taky jste lhali o tom, že přinesete hodnoty a novou politickou kulturu. Na nečinnosti, lhaní jste si postavili celou svoji politickou kariéru. Neustále lžete lidem do očí, lžete jim ráno, v poledne, večer.

A teď se podívejme na ty resorty - zahraniční a evropská politika. Já myslím, že nemá smysl se zabývat panem Lipavským a panem Šalamounem, kteří jsou absolutně irelevantní. Obrátím se tedy na pana premiéra. Za prvé, proč vůbec si vzal pana Beka? Na co ho potřebuje?

Já vím, že jste, pane premiére, nespěchal na tu Evropskou radu, kde jsem já byl. Ještě 13. prosince jsme jednali V4, kterou vy jste rozbili, v Budapešti s Macronem. A 16. prosince jsem byl, a myslel jsem si, že už tam budete spěchat tak, jak já jsem spěchal. 13. prosince 2017 vznikla naše vláda a 14. ráno jsem letěl na místo, které je nejdůležitější pro Českou republiku v rámci Evropy. Místo, kde máte bojovat za české zájmy, ale vy jste nespěchal. Byl tady pan Scholz, který nám říká, že bychom asi měli uvažovat o ztrátě jednomyslnosti, za co bojuje Bartoš a paní Pekarová. Neuvěřitelné, neuvěřitelné. A já jsem 16. prosince na Evropské radě, ověřte si to, říkal panu Scholzovi - proč, pane nový kancléři, blokujete a jste proti českému jádru? Samozřejmě vedle seděl rakouský premiér, kterému jsem to také vysvětlit. Proč? 16. prosince. Ano, za zavřenými dveřmi. Tam se jde natvrdo. Kolik nocí jsme tam strávili. A kdo se tady vlastně podílel i na tom, že ti šílení fanatici z Evropského parlamentu přišli s Green Dealem a Německo řeklo, že bude tsunami. Japonsko zavřelo jádro, zavřeli uhlí. Uhlí nad zlato dneska, uhlí nad zlato.

Takže já jsem tam vystupoval. Vy jste nespěchal, pane premiére, vy jste nespěchal a vy jste neměl nikoho jmenovat. To je vaše role. A já se ptám, co jste vlastně dělal před tím předsednictvím. Macron vám dvakrát nabízel schůzku, vy jste neměl čas. Vy jste spěchal sem do Sněmovny, to byl pátek ráno, V4 ani nezasedla a tady jste ani nebyl, ani jste tady neseděl. Vždyť my bychom byli radši, kdybyste bojoval za české zájmy v Evropě! Nikým to nekoordinujete, Parlamentu jste nelobovali, takže jaký je ten výsledek? A vy máte obrovskou výhodu, máte předsednictví. Měl jste obletět celou Evropu! Já bych ji obletěl tím Airbusem. Každý den alespoň tři premiéři a s každým mluvil. I o těch emisních povolenkách a k tomu se dostanu. A místo toho jste neřešil (řešil?) Ukrajinu. Já chápu, že Ukrajina je důležitá, ale tady jsme v České republice! A tady je ohrožení života našich občanů. Takže vy jste převzali předsednictví, které my jsme připravili. Tři roky jsme ho připravovali, máte krásnou zahradu, půjdu se tam podívat jednou v sobotu. Budete mít nový terminál! To je také naše dílo. A ta provládní média, která vám vyhrála volby, proč pro ně nedokončíte ten projekt, aby měla hezký prostor na otázky, na které jste na začátku ani nechtěli odpovídat. To je také náš projekt, je tam nová kantýna. Ano, Tünde všechno organizovala a já jsem rád, že jste nám alespoň poděkoval, toho si samozřejmě nesmírně vážím.

Kdybych byl na vašem místě, tak bych už v březnu obletěl celou Evropu. Vždyť vy sedíte vedle toho Macrona. Tady je Emanuel Macron, nejlepší leader Evropy, stále pracuje, mluví k věci. Tady chodila ta Angela, vždy sem strčila tu hlavu, se poradili a potom šla kolem stolu. To Scholz nedělá. To je nejdůležitější místo. Tam blokujete. Tam jsme zastavili ilegální migraci, kterou teď máme ve Zlínském kraji a Rakušan má samozřejmě dost svých problémů, aby to vůbec řešil. Tam jsme prosadili taxonomii, tam jsme seděli čtyři noci a pět dní a vybojoval jsem čtyřicet dva miliard navíc! Ale vy jste se na to vykašlal. Tam jste měl, a teď máte obrovskou výhodu, je neuvěřitelné, že polský premiér, to je země, která má čtyřicet milionů obyvatel, konečně místo vás mluví o emisních povolenkách a úřednice Ursula von der Leyen, kterou mám rád, to je fajn paní, to normálně zabije. Vždyť to jsou úředníci. Vždycky jsme říkali, že Evropská rada má řídit Evropu! Evropská rada, 27 prezidentů a premiérů, tam sedíte. Tady máte Magdalenu, sociální demokratka, Švédka. Když jsem se jí ptal kolik má sharia center ve Švédsku, jak to tam vypadá s migrací, taky se už teď probudili, tam jste měl být. Tam jste měl obletět celou Evropu! Teď přicházíte s nějakým celoevropským řešením? Teď? Teď v září? Neuvěřitelné.

Takže vy jste šéf Evropy a já nemám pocit, že byste něco řešil. A také se ptám proč nikdo nemluví v té Evropě o míru? Budeme mít stále válku? Neslyšel jsem to slovo. Asi by si lidé přáli, abychom měli mír, ale zatím to tak, bohužel, nevypadá. Takže zkrátka na tu roli, kterou jste si tam vytvořil, pana nového ministra, zbavili jste se lidí jen tak. Jen proto, že to byli dobří úředníci, kteří tam byli i přede mnou. Neustále vykládáte o nějaké agrofertizaci, ale k tomu se ještě dostanu. A ti, kteří to připravovali, tak tři roky jsme dělali to předsednictví a dobře jsme ho připravili, tak samozřejmě jsou pryč, protože měli tu smůlu, že dělali s Babišem. Takže co ten Green Deal? Já bych byl strašně rád, kdyby pan europoslanec Vondra už přestal lhát o Green Dealu. Žádný Green Deal jsme nepodepsali a já jsem s Morawieckim, se kterým máte tak skvělé vztahy a co rezultovalo do toho blbého kontraktu s Turówem, kde nám vlastně stále berou tu vodu. Tak já jsem domluvil a prosadil, že závazek snížení emisí je průměr všech členských zemí, padesát pět procent, takže Mette Frederiksen, která je premiérka Dánska má sedmdesát, protože se jí stále na moři točí vrtule. No a my máme, my se dostaneme někam na čtyřicet, čtyřicet dva, ale než už potom, co začala válka je celý Green Deal na nic. Green Deal zabije Evropu a vy ještě pokračujete, že ukončíme uhlí? Vždyť uhlí je nad zlato! Já jsem ho ani nesehnal, když jsem točil Čau lidi. Měl jsem jen dřevo, krb a svetr, paní Pekarové. Uhlí není, OKD má také pět miliard na účtě a může těžit šest milionů uhlí. Takže s tím Green Dealem, vy jste tam poslal paní Hubáčkovou, tak ona vlastně podrazila vlastní zemi, protože kývla na zákaz spalovacích motorů v roce 2035. A podpořila emisní povolenky pro budovy, čímž lidem a firmám zdraží teplo a i v dnešní situaci zcela vážně prosazuje odklon od uhlí v roce 2033.

Takže, pane premiére, vy vůbec neřešíte energetickou krizi. Teď, půl roku poté, co ostatní členské země dávno provedly ochranná opatření svých ekonomik a kdy cena elektřiny šplhá do astronomických výšin, začínat volat po celoevropském řešení. To je naivní. Váš ministr Kupka říká, že nejdřív budete zkoušet Evropu, ale proč to tak trvá? Proč jste už nezvolal mimořádnou Evropskou radu? Proč energetická rada bude až 9. září? Proč tam nevystupuje pan Síkela proti emisním povolenkám? Proč nezrušíte tu směrnici sto euro? Ano, polský premiér to dělá za vás, ale vy jste mě kritizoval. Vy jste říkal jak to budete dělat? Neděláte to, nemluvíte tam. Vy jste po Ukrajině tady říkal bude totální embargo na ruskou ropu. No, a potom zrazu jste řekl, že chcete výjimku. A kdo ji získal tu výjimku? Viktor Orbán, vy ne! Vy tam sedíte a nic neříkáte! Takže energetika, elektřina, vy jste měl něco udělat pro lidi už před půl rokem. Takže tak to vypadá, a když už jste tedy rozbili tu V4 a V4 měla obrovský vliv, když se stala Ursula von der Leyen předsedkyní Evropské komise, letěla nejdřív samozřejmě do Paříže a potom letěla do Varšavy. V4 prosadila strašně moc věcí. Strašně moc věcí. Ale vám samozřejmě kolegové Pekarová, která řekla, že Maďaři nemají volit Orbána a pan Bartoš vám zakázali se stýkat s Maďarskem, tak proč pan Stanjura byl teď na návštěvě u ministra financí Vargy a ptal se ho, jak tedy má navyšovat ty daně, a jak to tedy publikum přijme a jaký je ten marketing!

Takže k té zahraniční politice, V4 je pryč, výsledky nejsou žádné, takže co budeme dělat? Ono to tak vypadá, že od příštího ledna tady budeme jezdit na koňských povozech.

Pokud byste to myslel s celoevropským řešením vážně, tak byste něco udělal s těmi emisními povolenkami. A vy jste mě stále kritizoval. Ještě v předvolební debatě jste na mě útočil, že co jsem já vlastně udělal, jo? A já se ptám, co jste udělal vy? Já jsem psal tři dopisy, psal jsem tři dopisy, čtyřikrát jsem tam vystoupil, získal jsem Portugalsko, Španělsko na svou stranu i řeckého premiéra. A vy jste říkal co, pane premiére? Vy jste říkal 22. 9. 2021 před volbami, myslím si, že příští vláda se musí soustředit na ceny emisních povolenek, neboť za tunu CO2 se nyní platí nějakých 59 eur, přičemž v lednu to byla polovina. Potom jste říkal 3. 10. 2021, že jsem nic neudělal a že je třeba začít o cenách energií jednat a co budeme dělat na evropské úrovni? Jestli tam prostě český premiér nejednal o emisních povolenkách, trhu s nimi způsobem, jak se řeší, nedá se dělat nic jiného, že se zvedají ceny energií. To všechno jste říkal.

A co se stalo po volbách, když jste se stal premiérem? No nic, nic. Teď o tom mluví Polák, vy o tom nemluvíte, pan ministr Síkela také o tom nemluví. Ano, vy dneska můžete argumentovat, že kolik stojí elektřina? Ano, kolik stojí? Nevím. Šest set stojí? 600? Ale měl byste argumentovat hlavně tím, že za kolik vyrábí například ČEZ v jaderných elektrárnách elektřinu, jádro. Temelín a Dukovany jsou odepsané. Kolik má náklady? Dvacet, třicet eur? Všichni se topí v miliardách, desítkách miliard zisku. A vy? Nic. Nic se neděje. Měl jste okamžitě...

A proč jste neusadil Ursulu? Já vím, že Evropská komise má ty peníze a že je to všechno naruby, že by Evropská rada měla řídit (Nesrozumitelné.) Ale paní Ursula řekla, Morawiecki má smůlu. Tak svolejte tu radu. Trvejte na tom, aby zrušili tu směrnici. Ano, je to 100 eur, možná se to zdá být málo, ale je to strašně moc. Je to strašně moc, a to vaše pokrytectví, jak jste mě kritizoval a teď neděláte nic. Já jsem něco udělal, ano, je to těžké, já to chápu, že je to těžké, tady paní Ursula. Polsko navrhlo kvůli cenám energie konec emisních povolenek. Leyenová to odmítla, Leyenová zdržovala taxonomii od dubna. Stále jsme ji žádali, aby konečně něco udělala, ano, bohužel to tak je, jak funguje Evropa. Komise, ta má prachy, ano, oni často určují a říkají, kdo je dobrý v Evropě. A co to Polsko, paní Jourová? Rule of Law, LGBT, potraty, všechno špatně, ne? A teď zvedli vlajku protiruskou a je to v pohodě. To je Evropa. To jsou úředníci. Úředníci nikým nevolení. My jsme poslali (Nesrozumitelné.) do Evropy. Premiéři a prezidenti Evropy mají rozhodovat, a ne že tady si paní Ursula namaže polského premiéra na chleba. Nazdar. Odchod. Ano. A víte, proč? Když jsme hráli Game of Thrones celé noci, to byl boj o fleky, sushi deal, dohoda z Osaky, že Timmermans bude předsedou, tak V 4 získala další země, aby zkrátka ten šílenec Timmermans tam nebyl. Je tam Ursula. Ale ta asi políbila prsten tím zeleným fanatikům v Evropském parlamentu, a ti se stále neprobudili. Kde je ta Greta? Proč nekřičí ta Greta? No protože řeší Izrael. Globální vlivy, globální vlivy.

Takže, pane premiére, prosím vás, vy jste nejdůležitější člověk, který může bojovat za české zájmy. A teď tam máte tu Evropu. Tak doufám, že konečně začnete být aktivní, protože doposud to nefunguje. A já vím, že vy vystupujete velice uváženě, byl tady pan Scholz, samý úsměv, Olaf sem, Olaf tam. A pan Scholz nám chce vzít to právo blokovat, prosazovat české zájmy.

Ano, za těmi dveřmi jsem zažil leccos. Jeden premiér řval na jiného prezidenta: Nikdy jsme vás neměli vzít do EU. A ten říká: Co na mě řveš, když jsi dostal pět miliard eur dividendy tvoji investoři. Ano, tam se to hraje. Tam se bojuje za české zájmy. Vy jste si na to vzal nějakého ministra. Nevím proč. Takže Olaf nám tady řekl, že musíme skončit, že bychom měli debatovat o jednomyslném hlasování. Ano. Takže já nevím, jestli Německo bude stále ještě pokračovat s tím zeleným a genderovým fanatismem, jestli se zavřou všechny jaderné elektrárny a budou povinné migrační kvóty a společné záchody pro 70 pohlaví, nebo kolik jich je. To by byla ztráta veškeré suverenity České republiky. A já doufám, pane premiére, a prosím vás o to, abyste to nedopustil, abyste nepodlehl tady kolegům z TOP 09 a Pirátům. Vždyť pan Bartoš už chodil po Evropě jako příští premiér. Byl v Evropském parlamentu, tam se vyfotil a řekl, že v podstatě to nevadí, že ať o nás rozhoduje někdo jiný. Takže pevně doufám, že to předsednictví ještě uchopíte, že nebudete jenom B tým Poláků a že to dobře dopadne. Ale máte zpoždění. Máte zpoždění. A vaše pověst je teď o ničem. My jsme řekli, že nebudeme zkoušet vyvolat hlasování o nedůvěře vládě kvůli předsednictví. Ale potom, co vy jste předvedli nebo nepředvedli, předvedli v organizovaném zločinu a nepředvedli v pomoci lidem s energií, tak jsme to museli udělat. A myslím, že kdyby - jakože se to nestane dneska, se to stalo, tak Brusel s tím nemá žádný problém.

No a potom tady máme to hlavní, co trápí lidi. Víte, co se dneska děje, pane premiére? Bylo by dobré, kdybyste oslovil, oslovil ERÚ nebo pan ministr. Víte, co dělají ti dodavatelé energie teď? Oni dělají to, že říkají lidem, nechte si ty zálohy, my vám je podržíme, ale pojďte na spotovou cenu. Spotovou cenu. A někteří lidé tomu věří. Normálně je to podvod. Protože samozřejmě, kolik je dneska spotová cena? 600? A kdyby tohle nastalo, tak to bude totální katastrofa pro ty rodiny. Místo deseti tisíc korun budou platit stovky tisíc. Úplný armagedon. Takže to se děje.

V energetice, Ministerstvo průmyslu - naprostý chaos v komunikaci. Přezíravost, nafoukanost, arogance zosobněná panem bankéřem Síkelou. Ale on je arogantní na těch radách. I na té radě je arogantní. On to má zkrátka v sobě. Skvělé je to video, že jsme se tedy dozvěděli, že když nebude plyn, tak vlastně německý průmysl nebude vyrábět a budou vyrábět české firmy. Tak to jsem se fakt po... Myslím, že se tím baví všichni. Pan Síkela je hrobař českého hospodářství. Prosím vás, odvolejte ho ještě dneska večer. Je to peklo.

Od února slibuje řešení energetické situace. Jediné, co představil, je úsporný tarif, který mu na hlavu hodili vlastní hejtmani. Celou dobu říkáme, aby vláda odpustila lidem a firmám poplatky za obnovitelné zdroje. Celou dobu to odmítáte. A teď, když už je pozdě a nebude to mít kýžený efekt, tak to pan Síkela navrhne. No prostě chaos nad chaos. Stejně jako teď se chystáte zastropovat ceny elektřiny, to vám říkáme už nejméně půl roku. A já jsem přesvědčen, že se tomu nevyhnete. Jinak nevím, co se stane v naší zemi. Neexistuje jiná možnost stejně jako u těch obnovitelných zdrojů. Těch vašich pofidérních pár tisíc pro domácnost problém neřeší, ten doplatek na bydlení. A 14 nějakých papírů. Takže k čemu budou lidem čtyři tisíce, když budou možná platit za energie desítky tisíc nebo stovky tisíc.

Ceny elektřiny zastropovala spousta zemí. Udělali to Maďaři, Francouzi, Portugalci nebo Slováci. Portugalci a Španělé zastropovali ceny na 40 eurech za megawatt, Slováci 61,20. A víte, kdy to udělali? Na Slovensku to udělali po dohodě se soukromými akcionáři a státem 16. února! 16. února 2022! A vy dneska nemáte vůbec jasno, a pan Kupka říká - no, zkusíme to v Evropě. Tam se musí všichni smát, protože všichni vědí, že jsou tam pro svoje občany. Já si pamatuji na tu solidaritu, když nebyly vakcíny, a já jsem bojoval se Sebastianem Kurzem, aby vakcíny byly podle počtu obyvatel, a bylo portugalské předsednictví. No, Angela nás popravila, Kurze, v rámci ETP. Nedostali jsme vakcíny. Takže solidarita má také nějaké hranice a limity. Já jsem na to zvědav, když nebude plyn, co a jak nám ti Němci to pustí. To je samozřejmě jako výsměch.

Takže já se ptám, proč jste nezastropoval elektřinu v únoru, jak Slováci. Proč? Slováci mají od 1. ledna, je potřeba říct. Proč od 1. ledna 23? No proto, že tam byly nějaké smlouvy. Víte, jaké jsou výrobní náklady dneska? Vždyť to říkal ten ČEZ, 20 - 30 eur. A uhlí? Někde 120. A kdybyste zrušil ty emisní povolenky, tak já chápu, že ti výrobci elektřiny teď chtějí vydělávat desítky miliard, desítky. Někteří vydělají tento rok víc než možná za celou historii. Ale vy jste tady pro lidi a vy máte hlavní firmu, ČEZ. A co jste v ní udělal? Údajně jste se domluvili jenom na 9 zástupcích v dozorčí radě. Piráti tam cpou nějakého psychopata, o tom slyšíme, nebudu říkat jeho jméno. (Smích z řad poslanců ANO.) A potom slyšíme, jak se tam všichni cpou. Tak jste měl svolat mimořádnou valnou hromadu. Vzít si mimořádnou dividendu, když tedy pan ministr financí stále říká, že nemá peníze. A hlavně, hlavně jste měl ČEZ stáhnout z burzy. Já vím, že byly argumenty... (nesrozumitelné) minoritní akcionáři, já vím, jasně. Ale to je jedno. Měli jste vyhlásit okamžitě nouzový stav, udělat licence na vývoz elektřiny. Vždyť když Rakušané na mě útočili, tak jsem řekl - my když přestaneme dodávat jádro do Rakouska, tak si ve Vídni neuvaříte ani Mainl-kafe, žádné kafe nebude - kteří nechtějí jádro. A vyvážíme. Němec, když netočí vrtule, tak odkud má proud? No, od nás, vždyť nemá ani to vedení, kdyby ČEZ netransportoval elektřinu do Bavorska, tak také mají problém.

Takže jste měli zastropovat jak Slováci, ano, bojovat za ty emisní povolenky, aby se zrušily, ano, a to jste měli udělat. Takže jste neudělali nic, a teď nechápu, když to Slováci udělali, vy se nebavíte, ta V-čtyřka, já chápu, že teď Orbán je nenáviděný, ale vždyť jste mohl zavolat aspoň tomu Hegerovi a zeptat se ho, jak to tam mají, nebo tam mohl jít pan Síkela. Ne. Takže dividendu jste si nevzali, a místo toho, abyste si vzali tu dividendu, tak jste půjčili ČEZu, nebo údajně chcete půjčit, 75 miliard. A proč? No proto, že ten systém lipské burzy - každé burzy - je úplně šílený. Takže když on prodá za 200 a na burze je 600, tak to musí cashově dokrýt. A proto všichni potřebují desítky miliard. A proč to děláte? Stáhněte to z burzy, svolejte valnou hromadu, vyplaťte si dividendu, zastropujte to, zakažte vývoz! Jenom na licence! Ne? Je to jednoduché manažerské rozhodnutí.

ČEZ má za první pololetí čistý zisk 33,6 miliardy, provozní zisk byl 59. Podle mě bude mít stovku, možná ještě víc. A sedí na 150 miliardách nerozděleného zisku. Topí se v penězích. A vy jim půjčujete peníze. Já nechápu, na co čekáte, vždyť tam máte 70 %. Tak dupněte nohou a proti 30 menšinovým akcionářům, kteří samozřejmě tam jsou - nikdy jste to neměli privatizovat, vážená ODS! Nikdy to nemělo jít do kupónky. Vy stále mluvíte o tom, jak jsme závislí na energiích, ano, samozřejmě, a k plynu se ještě dostanu. To je nehorázné, jak vy lžete o tom plynovodu z Polska.

Takže, prosím vás, ČEZ, akcion, můžete svolat mimořádnou hromadu, Česká republika - energeticky soběstačná, a víte, proč je tak drahá ta burza? Ano, je správné, když říkáte, že to je potřeba odpojit, protože jádro, náklad na výrobu řekněme 30 eur, uhlí 100 - 120 a plyn 600 eur! A proto je tam 600 eur, protože někdo někde v Evropě vyrábí z plynu, z toho putinovského plynu, proti kterému jste chtěli bojovat. Ne? Tak to říkáte stále.

Takže situace v plynu je tragická. Nikdo pořádně neví, jestli plyn bude, nebo nebude. Premiér říká, že ano, dva týdny po tom pan ministr Síkela o tom pochybuje, pan Síkela říká, že kvůli průmyslu případně omezí teplo pro domácnosti. Pan premiér to na druhý den zase dementuje. To je zřejmě ta pověstná vládní strategická komunikace. Vždyť tam máte toho člověka, lobbistu od toho pražského advokáta, který byl loutkovodičem Sobotky, který pomáhal zprivatizovat ... (nesrozumitelné) OKD a vytunelovat 130 miliard. Tam ho máte! Ten projekt, který skončil. A dneska vám řídí Ministerstvo průmyslu, i ta paní novinářka, na Úřadě vlády máte tu strukturu. Ne? Takže já to nechápu, jakou máte tu strategickou komunikaci. Nebo je to na to, aby ten pán říkal - tenhleten může, tenhleten nemůže.

No, a jak je to s tou naplněností zásobníků? Ano, 80 % v EU, nebo v Česku. Ale to pokryje jenom 21 % spotřeby a v Čechách 39. Ano, takže pokud vy říkáte - vy vlastně těm lidem říkáte, že máme na 80 % ty zásobníky, tak vlastně se jim snažíte namluvit, že je to 80 % potřeby. Ale to není pravda. To není pravda! Nikdy jste neměli v rámci OPO smlouvy privatizovat státní podnik Transgas, a řekněte Vondrovi, nechť už přestane lhát o tom norském plynu. Já myslím, že i malé dítě pochopí, že v roce 1997, kdy státní podnik Transgas udělal kontrakt na norský plyn na 20 let, tak když ho Zemanova vláda prodala roku 2002 nebo kdy, tak samozřejmě ten kontrakt odešel s tou firmou, s RWE. Ale vy budete stále opakovat, že my jsme někde selhali.

Ne, my jsme neselhali. Vy jste selhali. Vy jste selhali od revoluce, kdybyste nebyli všechno rozvrátili, zprivatizovali, tak nikdy bych nebyl založil hnutí ANO, kdybyste byli fungovali ve prospěch lidí. Takže při plné kapacitě zásobníků, které patří RWE a nevím, komu ještě, tak vám scházet tři pětiny potřeby. A to není můj výmysl, ale údaje organizace Gas Infrastructure Europe.

A o té perle pana Síkely jsem mluvil, že když nebude dost plynu pro domácnosti, tak Německo zastaví část svého průmyslu a plyn nám pošle. (Se smíchem:) To je peklo, tohle, já nechápu, jak toto může někdo říct. To je tak neuvěřitelné.

No, takže ano, my jsme zažili tu solidaritu, když jsem prosil, telefonoval všude, aby nám dali FFP 3 a Trumpův kokteil v rámci covidu, bylo to těžké. Ano, pomohli nám. Pomohli nám. Pomohli nám, V-čtyřka nám dala různé pomůcky, a zdarma, i vakcíny, bojovali jsme, to byla solidarita. Takže pokud si myslíte, že nějaký stát nechá kleknout vlastní ekonomiku, protože bude pomáhat České republice, tak já vás ubezpečuji, že všichni premiéři a prezidenti každého státu budou bojovat za vlastní zemi a za vlastní občany.

A finance, o tom nebudu mluvit dlouho, tady je paní Schillerová. Vy máte v programové prohlášení vlády - chceme stát, který nežije na dluh. Jaká je realita? Samozřejmě budete stále omílat a říkat lidem, že my jsme něco zadlužili. Ne, dluh koncem roku 2021 vůči HDP byl nižší, než v roce 2013, když jste končili, sice tam byla úřednická, ale v tom roce jste končili. Takže peněz máme dost, přestaňte už konečně lhát těm lidem, že nejsou peníze. My jsme vám vybojovali tisíc miliard evropských fondů, 50 miliard pro zdravotnictví, 15 miliard pro Národní boj proti rakovině a tisíc miliard Modernizačního fondu. Vždyť tam máte peníze, tak s nimi už něco udělejte konečně. Ale měli byste se také starat o čerpání evropských fondů, jak se čerpají. Když jsme začali ve 2014, tak to období před námi, které dohadoval ještě Nečas, tak se ani nečerpalo.

Pamatuji si, v roce 2016, když byl deadline na čerpání, tak jsme čerpali v prosinci na dopravní infrastrukturu asi 30 miliard. A Ťokovi jsem dal nůž na krk a řekl jsem: Otevřeš tu D8, tak ji otevřel v prosinci 2016. Trvalo to 32 let, než jsme je postavili.

My jsme prosadili do zdravotnictví ...... 20,5 miliardy a jak že jsme bojovali (?). Maláčová nechtěla 3 miliardy na domovy seniorů, to je také potřebné, ale chtěla 10, 15. Dali jsme na zdravotnictví. Tak já doufám, že do roku 2023 se to vyčerpá. Dostali všichni. I taková malá nemocnice jako Nymburk má 150 mega. My jsme chtěli to nejlepší pro české zdravotnictví, a vy jste to zazdili. 14 miliard jste vzali a vykládáte, že vlastně to nikdo nepotřebuje. To je fakt neuvěřitelné.

Takže státní dluh budete mít stále deficit - 330, 270 atd. Takže to bude 1080 miliard za 4 roky vaší vlády. Paní Schillerová měla konsolidační plán do roku 2025. Takže skončíte na astronomických 3680. Takže to je o polovinu víc, než my jsme končili v roce 2021. A za nás, těch 800 miliard, všichni věděli kam to jde. Tam v Třeboni, když zástupci Pirátů nás tam téměř mlátili, tak tam měli vyrolovat červený koberec. Kdo zachránil české lázeňství? My. Dávali jsme peníze na lůžko a pro zaměstnance, živnostníky... Všichni dostali. Doufám, že paní Schillerová o tom bude mluvit. My jsme jim dali peníze, oni to dobře vědí.

A úspory obyvatelstva stouply o 550 miliard. A to je ta inflace? Vždyť ta vaše další megalež, že my jsme způsobili inflaci, 5,3 % v prosinci... Já na těch náměstích říkám: Takže vážení spoluobčané, pan premiér Fiala a jeho vláda říká, že jsme způsobili inflaci, protože tady, v tomhle obchodě, vy jste všichni 14 dní nejedli, je tam 1 rohlík za 2,50, a teď tam všichni běží a někdo ho koupí za 200 korun. To je blbost, ne? To tak přece není. My jsme dali lidem peníze, inflace byla nízká, vy máte 3x vyšší, ale já neříkám, že za to můžete, já říkám, že pan Stanjura kasíroval 90 miliard a má to vrátit lidem a celoročně bude mít 140 miliard, nebo nevím kolik. Ano, lidi to zaplatili. I takoví zadlužení jako Italové, nevím kolik mají dluh, asi 140, to vrací. 14,5 miliardy euro vrací lidem. Vy to neděláte. Proč to neděláte? Vy nemáte rádi lidi? Já vím, že nemáte rádi důchodce.

Teď mi pan Jurečka psal, že mi děkuje za moji práci jako důchodci a že mi navýšil... Nevím, jestli to, nevím, kolik stojí ten papír, ale jestli to náhodou není kampaň před komunálními volbami. (Potlesk v levé části Sněmovny.)

Když jsem dělal tenhle prospekt, a pan ministr Válek říká, že jak rozumí té rakovině, já samozřejmě jí nerozumím, ale tady je 20 renomovaných onkologů a dneska bohužel zemře v Čechách 75 lidí na rakovinu a 200 onemocní. A tady přišel Jurečka: To je kampaň, kampaň.

Takže pan Jurečka říká, že všechno vyřídil. Ne. Ze zákona dostávají důchodci peníze. Kdyby to bylo na vás, tak jim nedáte nic. Jurečka se chlubí i 500 korun. Kdo to tady prosadil? My jsme to prosadili s ČSSD, takže ta typická ... vaší vládě, že buď lžete, nebo prodáváte naší práci. K tomu se ještě dostanu. Takže ten dluh - nedaří se. My nevíme, kam pan Stanjura dal ty peníze.

Vzpomeňte si na rok 2018, my jsme měli deficit jenom 3 miliardy, v 2019 29 miliard. A ten covid - to jsme dali lidem. A vy lidem nechcete dát peníze.

Když hořelo České Švýcarsko, tak jste tam šel v úterý a těm hasičům jste dali miliardu. My jsme jim dávali peníze. Hasič je jedna z nejdůležitějších profesí. Ano, tak to je. A potom jsme se dozvěděli, že někdo nezapomněl dát do církevních restitucí inflační doložku, takže těchto 67 miliard (167 miliard?), o které jsme přišli, a tady paní předsedkyně Němcová podivně nechala hlasovat a nedala hlas jedné straně, tak se to povedlo, ten Kalouskův kšeft - 167 miliard. No a teďka? 7,5 miliardy, vážení občané, zaplatíme za to, že někdo má inflační doložku. A proč to nemají zaměstnanci? Proč to mají jenom úředníci v Bruselu? Ti tam mají inflační doložku. A chvála bohu to mají naši důchodci. Tak jsem zvědav, jak na to budou peníze.

Když jste byli ve Sněmovně jako opozice, tak jste stále křičeli, jak málo lidem a firmám pomáháme, že máme dát víc peněz a víc peněz. I tak jsme vyšli jako šestá nejméně zadlužená země EU a samozřejmě ta média, která vám tak fandí - teď zase byl velký hit, že jsme měli zrychlení zadlužování. No a proč? Vždyť kolegyně Schillerová nakoupila dluhopisy ještě za dobrých podmínek. Předkoupila. Já když jsem byl ministr financí, tak jsem nakupoval dluhopisy za mínus, takže jsem si půjčil a ještě jsem dostal peníze. Vydělal jsem v jednom roce 12 miliard.

Takže je to lež, že my jsme tady zadlužovali. Jsme šesté nejméně zadlužená země. A co jsme měli dělat? Viděli jste debatu Macron - Le Pen, jak křičela, kolik dal peněz! Kolik to bylo? 600 miliard euro? Dal 3x víc na Francouze než my jsme dali na jednoho českého občana. 3x víc. Ano, a udržel. A my jsme udrželi, že jsme byli stále nejméně .... Máme nejmenší nezaměstnanost, takže jsme z toho vyšli skvěle a vy nás tady poučujete o veřejných financích, o hospodaření. To je směšné.

Takže jako správná pravicová vláda plánujete dodatečně zdanit 3 sektory - banky, to chtěli socani, to je asi ten polistopadový kartel, energetické firmy, rafinérie. Tak fajn. Slibovali jste, že nebudou nové daně. My jsme daně snižovali. Proč jste zrušili to EET, které přineslo do pokladny 13 miliard ročně. Já jsem byl v Hluboké, to je jádro, tam je totální ODS, ale skvělý majitel restaurace a skvěle jsme se tam najedli. On říkal: Ano, já mám rád EET. Kolik platí daně dnes v restauracích, vážení? 10 % za točené pivo, díky Babišovi. A za nealko 10 a 10 za stravu, za jídlo. Měli jste 21. To jsme zdědili. A proto jsme udělali EET. A vy to rušíte, protože zkrátka pan Stanjura nechce peníze, proč by chtěl, nevím.

A potom tady máme vnitro. Takže já myslím, že to, co se děje, tak je neudržitelné, protože to není o panu Mlejnkovi. A mě fascinuje, když pan ministr vnitra ještě včera večer řekl, že ten Mlejnek, to bylo vlastně dobré. A je zajímavé, že ten Seznam zprávy tady má přístup k nějakým odposlechům a ten pan Mlejnek tam měl pletichy s nějakým byznysem. Takže on byl normálně korupčník. Takže on byl deset let ve firmě Techniserv a dělal byznys, s celou tou partou. A vy jste nám říkali, že je skvělý. Nebo tam napsali nějaký papír, nějaké čestné prohlášení a dneska se dovídáme, že je korupčník.

Pane premiére, prosím vás, vy máte pod sebou BIS a vy jste to přece musel číst, kdo je to Mlejnek, to není možné, že byste to nečetl. Já chápu, že bez pana Rakušana nemáte vládu, on má 34 poslanců, podvedl Piráty, nechal se vykroužkovat, takže Piráti mají 4, on má 34, no a bez STANu nemáte vládu. Ale přece jenom je to skandální. To není normální.

Já jsem dneska četl na Twittru, že zakladatel TOP 09, symbol korupce, psal o šéfovi rozvědky, který byl 2014 až 2020, byl to renomovaný člověk a nikdo o něm ani nevěděl. Potom přišel pan Chovanec. Pokud paní ministryně Černochová mluvila v televizi o tom, co se tam dálo, tak věřte mi, že já jsem byl ten, který řval, jak je možné, že rozvědka se zneužívala, že tam někdo údajně ukradl 300 milionů.

Ano, byl to renomovaný člověk a nikdo o něm ani nevěděl, nikdo ani jako nevěděl.

Potom přišel pan Chovanec. A pokud paní ministryně Černochová mluvila v televizi o tom, co se tam dělo, tak věřte mi, že já jsem byl ten, který řval, jak je možné, že rozvědka se zneužívala, že tam někdo údajně ukradl 300 milionů. Ano a asi, ne asi, ale určitě byly stíhány. Takže vy jste to musel vědět, pane premiére, a ta rozvědka je úplně zprofanovaná. Takže to není problém pana Mlejnka, ten už je pryč. A taky asi vám nikdo nevěří, že to udělal sám od sebe. Ne? Takže je to váš průšvih, je to Rakušanův průšvih! Ano; a on dneska bude útočit, on dneska bude mluvit o nějakých strukturách! No samozřejmě ten antibabišovský líný novinář, který kdysi pracoval v nějakém vydavatelství a teď píše samé nesmysly, takže dneska pan Rakušan tady bude vykládat, jaký my máme vliv na policii. No tak si pojďme říct, jaký máme tedy vliv.

My jsme byli první, kteří zavedli výběrové řízení. GIBS. Víte, kolik se přihlásilo do výběrového řízení? To nebyl handl, jako dělal Sobotka s Chovancem, nebo jak si Langer nadiktoval. Dvanáct lidí se přihlásilo na GIBS. A víte, kdo je ten šéf toho GIBSu? Já jsem ho v životě neviděl, toho vybrala komise, tedy před tím, než ho vybrali, samozřejmě jsem ho viděl - no to je člověk, který údajně jako státní zástupce měl na starosti Dalíka. Ale dřív než doletěla údajně helikoptéra z Ostravy do Prahy, no tak ho Topolánkova mafie vyměnila. To je on asi, údajně. Ale novináři to určitě budou psát, jestli je to pravda, nebo není. Jako 12 lidí! (Se smíchem.)

No a pojďme na NÚKIB. Je tady paní ministryně? Není. Paní ministryně Černochová tu není. Tak víte, kdo vybíral šéfa NÚKIBu? Paní Černochová tam seděla, Patrik Zandl za Piráty, pan Nováček, pan Šimandl dosazený, a to je rozhodnutí. Rozvědka, tam není výběrové řízení. Ano, dal ho tam Hamáček, ano. A já myslím, že pan Šimandl neměl žádné problémy. Byl tam pan Koudelka, šéf bisky, pan Dzurilla, no devět lidí se přihlásilo. No a koho vybrali? Pana Řehku. To je Babišův produkt, ne? Když tam je. A paní ministryně obrany z něho udělala náčelníka generálního štábu! Jak to, že není z Agrofertu? A proč všechny dali pryč, co dělali s Babišem? A co tam ještě dělá Koudelka, Beroun a Dzurilla a nevím, kdo všechno? Vždyť je to nesmysl. Přestaňte už lhát o tom, že my máme nějaké struktury! Žádné nemáme, vy máte struktury. (Hovoří hlasitě, důrazně.) Proto já stojím před soudem! Váš polistopadový kartel, vy jste mě nechali stíhat na objednávku! (Potlesk poslanců ANO.) Takže ať už mlčí ten novinář, který lže a vymýšlí si stále nějaké struktury.

No a prosím vás, policejní prezident Švejdar. Byl vybrán na základě procesu podle zákona o bezpečnostních sborech. Takže znovu zákonným způsobem. No a prosím vás, policejní prezident je pan Vondráček. A kdo je pan Vondráček? No nový policejní prezident. A co dělal pan Vondráček? No byl zástupce pana Švejdara. Takže co? Takže, co to je za řeč, kde, koho já jsem dosazoval, kde? Paní Schillerová pracovala na Finanční správě. Nikoho, nikdy, my jsme nikdy neměli vaše struktury. A když jsme poprvé dělali vládu, no tak přišel Sobotka a Bělobrádek a říkali, no my chceme mít všude náměstky, my nemáme hordu spolupracovníků, které budeme někam dosazovat.

Ne vy stále říkáte... Takže dneska pan Rakušan bude říkat: Ten Babiš, co všechno má. Je to všechno sprostá lež! Nikdy jsme nikoho nikam nedosazovali, nemáme žádné struktury, no a kdybych měl nějaké struktury, tak bych určitě neměl 12. 9. soud, neměl! Patnáct let vymyšlená kauza na objednávku polistopadového kartelu. Tak já jsem zvědav, co na to bude říkat pan Rakušan.

Takže to máme tohle, vnitro. No a samozřejmě ten STAN, to je jako neuvěřitelné. Pan Redl si zkrátka založil to hnutí. Ne, nebudeme se vracet, to určitě řeknou kolegové, co tahle zkorumpovaná loupežnická parta vlastně dělá. A já nechápu, jak pan premiér může vůbec mít tohle hnutí ve vládě, organizovaný zločin? Vždyť už já už nevím, když už to ti novináři mají a píšou o tom, tak vy to musíte číst, pane premiére. Deset let dělal manažera Techniservu ano, tři kolegové byli odsouzeni za korupci, z toho jeden byl bývalý poslanec ODS. Takže to je jen špička ledovce afér ze STANu. Myslím, že nemusím dlouze připomínat černé financování STAN z daňových rájů, miliony výpalného pro pana Polčáka. Ne my jsme, nás lobbovali všichni, ne? Všichni říkali, musíme pomoct těm obcím, Vrbětice ne, hlavně Vondráček na, kde je Vondráček, ne ze Zlínského kraje, lobboval všichni lobbovali. Ano, ty obce si to zasloužily. Nakonec jsem ukecal Schillerovou a našli jsme ty peníze. No a pan Polčák to vykešoval! No neuvěřitelné. To je borec a ještě sedí ještě sedí v Evropském parlamentu! (Potlesk za lavic ANO) Neuvěřitelné, neuvěřitelné. Pan Farský, stipendista, ten se připravuje na nějakou kariéru. Takže to jsou strašné kauzy.

No a samozřejmě tunelování Dopravního podniku: tak pan Hlubuček je venku, nesvéprávný kmotr Rakušanova hnutí Rédl. No a Rédl, co dělal? Specialista na stamilionové daňové podvody. Dozvídáme se, že byl šedou eminenci, celé to řídil. No a pan Rakušan říkal padni komu padni, tak Gazdík musel pryč. Chudák šéf Pošty - tam mu někdo přivedl toho Rédla, ani nevěděl, kde to je, šel taky pryč! No a potom se něco stalo a pan Mlejnek, který kdysi údajně byl i nějak spolupracoval s panem Vystrčilem, někde v Telči, no, tak to je neuvěřitelné. Ten má ten má větší vliv než ten právník, ten kmotr, který řídí Ministerstvo průmyslu a dosadil nějakou tu strukturu marketingo-mediální, která pracovala s Chovancem

Takže pan Rédl se scházel s Mlejnkem deset let a nás by zajímalo, jak tedy měl tu prověrku na to tajné, nebo jak ho prověřovali, když Rédl ho přezdíval Plukovník. Udělal z manželky bílého koně, prodej rušiček, odposlechu, Vokál odsouzený atd. tak já nevím, já si myslím, že pan premiér by měl skutečně pana Rakušana přemístit na jiný rezort. On je profesí učitel, takže by - teď tam máte nějakého ministra, který říká, že Plaga je lepší než on. To je jako neuvěřitelné, kde to berete ty ministry? (Se smíchem.) A ještě tam v Plzni něco manipuloval, nějaký posudek. (Tleskají poslanci ANO.) No to je peklo, tohle, ještě to řekne. No ministra zemědělství radši ani nebudu komentovat. Ale byl jsem na Zemi živitelce, koukal jsem se na něj -a on mlčí, on nemluví vůbec, nemluvil ani na Zemi živitelce, on stále mlčí. Ale říká, že potraviny budou levnější. Občané, těšte se! Tak nevím. To neberte vážně, prosím vás.

Takže já nechápu, proč se pan premiér tak bije za pana Rakušana. A já jsem, pane premiére, přesvědčen, že hnutí STAN, i kdyby nebylo ve vládě, protože Síkela to je peklo, Rakušan je peklo, tak uděláte nějakou smlouvu, dáte jim nějaká koryta, například dozorčí radu v ČEZu, možná, nevím a budete v pohodě. Já nechápu, že, nevidíte, že vás to poškozuje! Takže je to neuvěřitelný, ale z neznámých důvodů vy držíte...

Tak a teď přišli Piráti, které STAN vlastně podvedl kroužkováním, a řekli, že ten Mlejnek je blbě. No tak fajn. Takže nevím, proč pan Mlejnek rezignoval. Rezignovat má pan Rakušan. Pan Mlejnek možná, nevím, 1. 9. se mělo něco stát. Nebo ten odposlech z toho Seznamu jo, a šel pryč.

No, takže, prosím vás, dále ty důchody, o tom se mluvil. Ano, pan Jurečka, jak se chlubí, jak všechno přidává a tak dále. My jsme říkali, že byste měli přidat seniorům plošně. Ano, já jsem včera potkal někoho, který má důchod 30 000 a já jsem začínal na důchodě 19 000. A ty všechny, kteří tady řvou, že mám malý důchod, že jsem neplatil odvody, tak upozorňuju, že jsem se stal daňovým poplatníkem v Čechách v roce 1996. Takže předtím jsem 18 let pracoval ve slovenské firmě. Takže jako abyste byli v klidu. Takže mně navýšili důchod 3 000. No a ten advokát teď, to už je další, bude mít bude mít 5,2 procenta krát 30 to má 1 500, ale ještě, já to mám opakovaně.

Já jen říkám, že naše hnutí navrhovalo dát všem důchodcům jednorázově navíc nad inflaci 6 000, protože ti, kteří mají důchody 10 000 nebo 14 000 v porovnání s těmi, kteří mají 30 000, 40 000, tak samozřejmě mají stejné náklady. Mají stejné náklady. A jak oni k tomu přijdou? Proč? Teď jste jim měli pomoci. Ano, léky jsou dražší, jídlo je dražší. Vzali jste jim slevu na jízdné. To je něco tak trapného, to je něco tak neuvěřitelného. 1,8 miliardy korun. 0,1 % výdajů rozpočtu jste vzali seniorům a mladým. A proč? No, protože to chtěl Babiš. No, tak jim to vezmeme. To je neuvěřitelné. Že se nestydíte. Fakt jako.

Takže ta vaše strategie je jaká? Tak vaše strategie je: buď prodávat naši práci. Ne? Pan Jurečka, jak mi píše ten dopis, že mi děkuje za moji práci a že taky něco zažil. No, tak má na to věk. Určitě ten důchodce, který má 80, tak ten jako si to probere. A od příštího roku je 500 korun všem ženám za každé vychované dítě. To prosadilo hnutí ANO a ČSSD. Takže já jsem v šoku, jak pan Jurečka vlastně tedy dělá PR a ještě spotřebovává papír a zpronevěří peníze daňových poplatníků. Tam neměl být ten váš dopis. Já nejsem zvědavý na váš dopis. Tam mělo být jedno oznámení České správy sociálního zabezpečení, že mi zvyšujete důchod o 5,2 %. A já vám říkám, že byste měli teď zvyšovat všem stejně. O mě nejde. To byste měli udělat. Ne?

5 000 korun pro děti - fraška. Ještě navíc, kdybyste si udělal pořádek na těch úřadech práce, protože oni ani nevědí pořádně si vyložit ten zákon, a někteří přijdou pro tu dávku, a na druhé straně, nebo když dostanou z nadace Agrofert peníze, tak jim berete na dávkách. Proč jim to berete? Proč jim to berete? Nechte jim ty peníze! Nebo někdo dostane další pomoc, tak mu vezmete to, co jste mu dali předtím. Tak by bylo dobré, abyste s tím konečně něco udělali.

Zdravotnictví - tak to jako, to nebudu tady jako... (Směje se.) Já myslím, že jsem měl tady jako projev. Přehlasovali jste nás. Ano, pan prezident dal na to veto. Je to neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné, že pan ministr říká, no, tak když nemocnice nebudou mít na elektřinu, tak vlastně bude rezignovat. No, tak já nevím. Tak pan ministr údajně měl tři porady od 17. prosince, z toho jednu... Měl byste to řídit. Já chápu, že nevíte, co je to slovo řídit. Ale každý měsíc tam máte... 16 fakultních nemocnic, 3 vojenské. A proč tedy jste nezařídili nějakou dodávku elektřiny? Vždyť máte ČEZ! Však tam máte všechno propojené. Ne? Tak to je jako neuvěřitelné, že pokud by to nastalo, tak to by byl skutečně skandál. A pan ministr se vymlouvá na jiné ministry. Takže nevím, kdo to bude řešit.

A potom tady máme dopravu. Tak to mě strašně pobavilo, když pan premiér navštívil Ministerstvo dopravy a zjistil, že je ve výstavbě 240 kilometrů. Ano, pane premiére, ano, to je naše dílo. My když jsme začínali v roce 2014, tak nebyl zákon na výkup pozemku, nebyl zákon o liniových stavbách. Všechno bylo zastavené. A potom, co dělaly kšefty ty vaše dvě opostrany, tak přišel Bárta 2010 a chtěl taky údajně. No, tak všechno skončilo. Tak jsem začínali o ničem. Pamatujete na tu farmářku kolem Hradce Králové? 20 let s ní jednali. 20 let. Ano. My jsme s tím pohnuli. My jsme s tím pohnuli. A my jsme měli v plánu 300 kilometrů. Že příští rok otevřete 25? Fajn. A 40? Ano, D1 je naše dílo. Ale já jsem vždycky mluvil objektivně, protože první dva úseky rekonstrukce D1 byly za Stanjury. Vy to nikdy neřeknete, že co bylo za nás. Nikdy to neřeknete. Já to říkám. Ale my jsme to dodělali. Ano. A Havlíček udělal první PPP projekt. Takže já doufám...

Vy se s námi samozřejmě nebavíte o ničem. Vy jste nás zavolali dvakrát - vždycky to byla Ukrajina. A kdybyste se s námi bavili, tak bychom vám možná řekli naše představy. Nebo nevím... Chtěli jsme dělat PPP projekt Hradec - Olomouc nebo Praha - Tábor a tak dále. Vy jste otevřeli, v roce 2011 až 2014 jste začali stavět 800 metrů - 800 metrů, ne kilometrů, ale metrů. Ano? Takže my jsme bojovali za ty obchvaty. A Frýdek Místek a Třinec a další. A teď nemluvím o tom, že nevím, který lumen vymyslel dálnici na Vídeň kolem Mikulova? Normální člověk by jel z Brna do Bratislavy, vidím Břeclav, odbočím doprava a jsem ve Vídni, pár kilometrů. A doleva mám Varšavu. Selský rozum! Ale víte proč? No, protože tam vaši kámoši měli ty pozemky. A stejně to bylo v Benešově. Proto nemáme dálnici do Tábora, protože takhle jste to dělali. Kšefty, kšefty, kšefty. A ta nádraží, pane premiére... Teplice - vy jste mě kritizoval. Teď jsem zjistil, že možná to bude. Ano.

A já jsem vždycky chtěl, aby naše vláda nebo vláda, kde jsem já, abychom něco i lidem ukázali, nejenom nějaké řečičky, řečičky. Dobře víte, že je to naše dílo. A my vám držíme palce. Hlavně aby vám Stanjura nevzal ty peníze. Ale peněz je dost, takže snad to nenastane. A my se budeme dívat na ten nový rozpočet a budeme studovat, jak to vlastně celé je.

Školství, věda - tak nevím, paní Langšádlová... Tuhle jsem si oddychl, že jsem ji viděl v televizi minule, protože jsem myslel, že je nezvěstná. (Se smíchem.) Takže jsme chtěli vyhlásit celostátní pátrání po ní. (Potlesk několika poslanců z lavic ANO.) Ale já ji mám rád. Ona je celkem fajn. I paní Hubáčková. Aspoň vědí, na co mají a nemají. Takže věda a výzkum. Věda a výzkum. Ano, tam můžeme taky ukázat, co jsme udělali.

O panu Balašovi jsem už mluvil. Škoda, ten Plaga měl smůlu, že byl náš ministr. No, ale když ten Balaš sám říká, že je horší než on... No tak... A nový pan ministr přišel s tím, že by vyučování začalo až na devátou hodinu. No, tak jak pan Válek začal, že vlastně čekat u doktora šest hodin je normálka, tak to byl taky jakože takový první slogan, jak začal, tak tady pan ministr říká, že... Tak děti možná budou mít radost. Otázka je, co budou říkat rodiče? Ale to nevím. Ale snad to nenastane.

Takže k těm rezortům, prosím vás. Životní prostředí - úplná katastrofa. Ten Turow se vám fakt nepovedl. Pane premiére, vy jste dosadil na ministerstvo absolutně nekompetentní paní Hubáčkovou. Neumí to tam prosazovat. Nemluví anglicky. Je to peklo.

Samozřejmě kultura. Jsem zvědav, co tam budete dělat? My jsme zrekonstruovali Národní muzeum za 3,6 miliardy. My jsme opravili Státní operu. My jsme začali Císařské lázně. A věznici v Uherském Hradišti, kde byl pan premiér. A co ta Nová scéna, pane ministře? Tak já jsem zvědav, jestli budete pokračovat. Máme Invalidovnu. Máme fantastické kulturní památky. Ale nic se neděje. Nic se neděje.

Víte, váš problém je, pane premiére, v tom, že když já jsem byl premiér, tak já jsem vždycky se všemi ministry bojoval proti Schillerové. A my jsme se spojili a chodili jsme za Schillerovou a říkali, toto potřebujeme a vy na to musíte najít prachy. Jo? A ona je našla. (Pobavení v sále.) A udělali jsme plno dobrých věcí. A jak je to u vás? No, vaši vládu řídí Stanjura a ten říká, nemám peníze, nemám peníze. A ostatní ministři tam sedí a bojí se něco říct. No, to je neuvěřitelné. Prosím vás, tak pomozte těm ministrům! Pokud chtějí pro naši zemi něco udělat, tak jim pomozte a nechť ten Stanjura konečně jim dá ty prachy. Topí se v penězích. Má dost peněz. Nechť nelže, že nemá. Má jich dost. Dva tisíce miliard v Evropě.

O cenzuře na Úřadě vlády s panem Klímou - to jsem mluvil.

Digitalizace - tak pan Bartoš... To je zajímavé, že toho Dzurillu jste tam nechali. To je zajímavé, ne? (Směje se.) Protože to je ta faleš. Říkali, jé, Babiš tam má lidi. Ne. Dzurilla je úředník. A skvělý úředník. Ano. Tak to je dobře, protože bez něho byste byli vyřízení. Dali byste si taky inzerát... Jak jste si dali inzerát na to, jak stavět byty. Tak inzerát. Hlaste se lidi. Pan Bartoš neví, jak má stavět byty. Nevím, kolik tam máte v programovém prohlášení bytů, že postavíte. Dvacet tisíc? Nebo kolik? Už si to nepamatuji. A máte tam peníze. Místní rozvoj. Vyčerpali jste nulu na místním rozvoji. Nulu, nulu, nulu. Jo? Ne? Zabili jste stavební zákon, který by zatočil s korupcí a rozpohyboval výstavbu. Takže na novou legislativu si tak kvůli naprosto neschopnému ministru Bartošovi... Jeho jedinou starostí je samozřejmě, aby tam byl, měl tu funkci. Ano, tady to mám. Předvolební slib - postavit čtyřicet tisíc bytů. Ročně dokonce. Ročně. Fakt jo? No, to je peklo. Ročně čtyřicet tisíc? Jo?

Zemědělství - samozřejmě posedlost Babišem. Všechno je Babiš, je potřeba zabít, zničit, zadupat. Tak já nevím. Máte ten program Antibabiš, ale když Babiš nebude, tak nevím, co budete řešit. Já chodím na tu Zemi živitelku 40 let a ten pan ministr, on údajně nikde nemluví. Nemluví. Byl na výboru, že neřekl nic. Na obědě na Zemi živitelce také neřekl nic. Tak nevím. Vy jste to zničili, to zemědělství, vy jste dovolili prodávat půdu cizincům. Vy jste tady dovezli největší koncentraci řetězců. A samozřejmě ty lži o tom, kdo určuje ceny potravin. Kdo určuje ceny potravin? Přece řetězce! Ale ty vaše struktury říkaly, že Babiš. Tak za kolik prodávají rohlík pekárny? Za korunu pade. A kolik stojí? Dvě pade, v Orlové stojí tři. Kolik je to procent? Kdo si bere 280 miliard tady ze všeho, co vy jste tady rozprodali do zahraničí? Kdo? Ne? Tak nelžete. Nelžete!

A můžeme se modlit, aby nepřišel nějaký covid na obilí, ne? ODS po revoluci řekla, všechno se doveze. Všechno se doveze. Tak dneska dovážíme 60 % vepřového, už nejsme bramborářská velmoc, české ovoce a zelenina minimum. Vyvážíme mléko, dovážíme máslo. Ano? Tak to je. Všechno jste zdecimovali. A pan premiér samozřejmě má velice rád pana polského premiéra, však to je v pořádku, tak já nechápu, proč tedy se nenaučil od něj, protože pan polský premiér se stará, snížit DPH na základní potraviny a zastropovat to. Ne, že to zkásnou ty řetězce. Já jsem zvědav, jak ti potravináři budou fungovat, když majitel Madety na Zemi živitelce ohlásil, že v lednu nebude mít na elektřinu. Tak nevím, kolik bude stát to máslo. Ale vy ne, vy jenom proti tomu Babišovi.

Podpora biopaliv, ne? Vy jste ji zrušili. Fajn. Tak bude víc ropy od Putina. To jste chtěli? Já myslím, že ne.

A potom tu máme sport. To je fakt neuvěřitelné. Jsem rád, že tedy pan premiér přijímá sportovce, ale, pane premiére, 2013 byl rozpočet na sport 3,6 miliardy. A já jsem to dotáhl na 11,5 minulý rok. My jsme založili sportovní agenturu. My jsme rozdělovali peníze do sportu transparentně, ne na baru v InterContinentalu, jak váš náměstek, nebo v bytě, jak to dělali socani. My jsme to dělali transparentně. A teď vy přicházíte s tím, že vlastně příští rok budou jenom 3 miliardy? A ty kluby, však nebudou mít ani peníze na elektřinu. Jak budou děti chodit na trénink, na hokej? Však chceme sportovat, ne? Tady bude mistrovství Evropy v basketbalu. Ano, to naše vláda dala 3 miliony euro poplatek. Naše vláda sem dotáhla nejlepší tenistky světa. Ano, my jsme sport podporovali, tak já nechápu, proč nechcete podporovat ten sport. Tři miliardy, to je fakt neuvěřitelné!

Takže já jsem chtěl ještě k tomu plynu, pane premiére. Skutečně nechápu - já nevím, kdo vám píše ty projevy. Vy jste začal na tiskovce. První vaše věta: Slovensko minulý týden zprovoznilo plynovod z Polska. Zbavilo se jednostranné závislosti na ruském plynu. Stavbu zahájili před čtyřmi lety, tedy v době, kdy naše vláda rozhodla, že my takový plynovod prostě nepotřebujeme. A to je lež, pane premiére. Proč lžete, když to není pravda? Vždyť k tomu jsou články: Plynovod Stork zřejmě končí. Poláci z akce vycouvali. Vycouvali. Nechtěli to. Byly tam peníze. Sobotka jednal s premiérkou, ano? Ale víte, jaký je rozdíl mezi Českou republikou a Slovenskem? Že v České republice kvůli vaší straně, kvůli ODS, ČSSD, vy jste v rámci kupónky a privatizace všechno rozprodali. Rafinerie jsou polské a plyn měl kdo? RWE NET4GAS, velké trubky. To je globální firma. A Innogy? Komu Innogy? Maďarské firmě, maďarskému státu. Takže vy nás obviňujete z toho, že my jsme něco udělali, ale my jsme nic neprivatizovali. Takže kdo tady měl zájem, aby v Čechách nebyly přípojky plynovodu? Tady máte, pane premiére, mapu. (Ukazuje.) Toto je ten plynovod, co otevřeli Slováci. A tohle je plynovod, který vede z Ukrajiny do České republiky. Půlku toho plynovodu vlastní slovenská vláda a půlka je reprezentována nejzkorumpovanějším premiérem v historii této země Topolánkem. Největší lobbista za ruský plyn. A logicky Topolánek nechtěl, aby z Polska něco teklo. Nechtěl BACI přípojku na Rakousko. Proč? Protože by přišli o ty poplatky. Takže taková je pravda. Neříkejte už, prosím vás, že my jsme tady něco udělali špatně. Tady je to černé na bílém. A NET4GAS je soukromá firma. Soukromá firma!

Takže vy jste všechno zprivatizovali, tady už je jenom ČEZ, kde 30 % akcionářů má jiné zájmy než stát, a vy stále mluvíte o tom, že my jsme udělali nějakou závislost. Žádnou jsme neudělali. Závislost jste udělali vy, vy jste všechno prodali do ciziny, rafinerie, ano, jsou pryč, čerpačky, všechno je pryč. 280 miliard! Voda většinou francouzská, cementárny francouzské, všechno. To je důsledek kupónky, která všechno zničila, a potom přišli socani a ti to prodali. Ano, tehdy asi cena za Transgas se zdála být dobrá, dneska samozřejmě víme, že to bylo špatně a že si to stát měl... Takže není pravda, že my jsme to nechtěli. My jsme to chtěli, Poláci z toho vycouvali. Měli na to peníze Evropské komise a ta byla proti. A tady je jasné, že si udělali tuhle propojku. Takže já bych byl strašně rád, pane premiére, abyste neříkal nepravdy, protože to skutečně tak není. A dá se to zdokladovat a doložit všechno.

Takže já bych tady mohl číst ještě hodinu, jak plníte programové prohlášení vlády. Víte, za mě to bylo tak, že všichni ministři dostali za úkol předložit nějaké plnění, tak já nevím, kdy to uděláte, ale už jste tam dost dlouho, abyste to mohli udělat.

Takže závěrem, vážené poslankyně, vážení poslanci, si to můžeme shrnout. Máme tu vládu, která je bezradná a neschopná jako její slabý premiér, vláda založenou na organizovaném zločinu, vládu, která lidem vytrvale lže, vládu, která neplní své sliby, vládu, které se stát a ekonomika rozpadá pod rukama, vládu, která se lidem vysmívá, vládu, která řeší všechno možné jen ne problémy vlastní země a vlastních občanů, vládu, jejíž jediným zájmem je vládnout, a i kdyby měla zruinovat vlastní zemi. Je dobře, že naši občané dnes budou moci pozorovat pana premiéra Fialu a Rakušana a další politiky pětikoalice, kteří jako samozvaní demokraté rádi mluví o hodnotách, politické kultuře, Václavovi Havlovi, budou zvedat ruce pro svou vládu postavenou na organizovaném zločinu, korupci, neschopnosti a pokrytectví. I kdybyste dnešní hlasování ustáli, tak svůj konec oddálíte jenom o pár měsíců. V očích lidí jste totiž už nadobro ztratili jakoukoliv legitimitu a morální právo vládnout. Jste vláda, která vyhlásila válku vlastním občanům, proto si zasloužíte jediné, a to skončit! Z toho důvodu bude dnes hnutí ANO hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

