Babiš (ANO): Poslední pokusy Fialovy vlády o devastaci země

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení spoluobčané,

tento týden budeme projednávat nejdůležitější zákon roku, zákon o státním rozpočtu. A já bych chtěl dnes navrhnout dva body, které se týkají rozpočtu a já bych chtěl dnes navrhnout dva body, které se týkají rozpočtu.

Jeden se jmenuje Zbytečné výdaje státního rozpočtu a druhý se jmenuje Tři roky Úřadu vlády, bilance chaosu a zbytečného utrácení. A ještě další dva body chci navrhnout, protože vypadá to, že po třech letech, tři roky od voleb vlastně se nám změnil pan premiér a jeden z těch bodů se jmenuje Fialova vláda v Bruselu odkývala některé blbosti a teď prý chce podporovat firmy. A to je výrok pana Bendy, který tady sedí. Ne tady, ale ještě jinde jste seděl úctyhodných 34 let, to vám gratuluji. To je úžasný výkon. Já bych to asi nezvládl. No a další bod je, co chce ještě stihnout Fialova vláda. Poslední pokusy o devastaci země. Takže první bod je Tři roky Úřadu vlády. A tato vláda a pan premiér nám stále říká, hlavně občanům, jak máme šetřit. A jak vlastně oni konsolidují, no a ono to dopadlo tak, že vlastně konsolidují na úkor všech občanů České republiky. A konsolidace vůči této čtyřkoalici, nebo teďka ještě nedávno pětikoalici je vlastně nulová.

Říká se, že ryba smrdí od hlavy. Já jsem se vždycky snažil jít příkladem. A chtěl bych tedy dokumentovat, mám takový projev, co se vlastně stalo na Úřadu vlády od 17. prosince 2021 kdy jsme ve 12.30 čekali novou vládu, měli jsme připravené kytky pro ministryně a červený koberec a já jsem připravil dopis panu premiérovi, který mimochodem nikdy nebyl ani zveřejněn. No a mysleli jsme si, že vítáme vládu, která bude vládnout normálně a slušně. Teď vidíme po třech letech od voleb, jaká je to katastrofa. Takže pan premiér stále tvrdí, jak máme šetřit, jak nemá peníze a proč vlastně lidem nemůže dát peníze. Takže budu mluvit o jeho úřadě.

Jeho Úřad vlády, který jsme mu předali s novou zahradou v rámci přípravy na předsednictví, s novou fasádou, s novou kantýnou, s připraveným projektem pro pro vládní novináře, protože drtivá většina novinářů jsou provládní, i s projektem naproti - ta budova naproti, bývalé lázně. No a pojďme se podívat, co vlastně se tam stalo? Pan premiér má na příští rok mít rozpočet miliarda 548 milionů. My jsme končili s rozpočtem asi miliarda 50 milionů. Takže vlastně ten Úřad vlády má přesně o 500 milionů vyšší rozpočet.

Za naší éry jsme snížili stav, který je systemizovaný, o téměř 270 úředníků. Takže Úřad vlády je skutečně typickým příkladem plýtvání Fialovy vlády. Vždycky slyšíme od odborářů a dalších, jak se strašně těší na ten Úřad vlády, jak tam se dobře vždycky nají a jak tam mají všechno, ty bonbony a zákusky a všechno super. Takže co se vlastně stalo na Úřadě vlády od toho 17. prosince 2021? My jsme to předali v mašličkách a nastoupil tým pana premiéra, který začal naplňovat svůj dobře připravený plán, jak se v co nejkratším čase zbavit všech pro ně nepohodlných lidí na Úřadu vlády a následně svými lidmi a kamarády obsadit všechna významná funkční místa úřadu a ovládnout tak jeho klíčové útvary, na ně navázaná finanční místa i rozpočty, získat tak absolutní kontrolu nad celým jeho fungováním a uzpůsobit dění v něm k obrazu svému, což se jim, je nutno přiznat, povedlo opravdu dokonale. A kdekdo by se od nich mohl v tomhle směru učit. To, co jsme slyšeli, jak vysvětlovali těm úředníkům, a věřte mi, že když já jsem působil, nebyl nikdo členem hnutí ANO, nebyl. Jak jim brutálně vyhrožovali a vysvětlili, že musí okamžitě vypadnout, protože mají na to nástroje.

Mimochodem za mě na Úřadě vlády bylo jedno celé patro Úřadu vlády volné, jedno celé patro. Dnes tam už ani nemají kde sedět. A jelikož tehdy v nově jmenované a účelově nabobtnalé osmnáctičlenné vládě zasedli také tři zcela zbyteční ministři, kteří nemají a nikdy neměli žádná reálná ministerstva, jmenovitě to byla paní ministryně pro vědu a výzkum Langšádlová, později nahrazena panem Ženíškem, ministr pro evropské záležitosti - možná už jste zapomněli, že tam byl pan Bek - později nahrazen panem Dvořákem a ministr pro legislativu Šalamoun.

Bylo samozřejmě třeba každému z těchto zbytečných ministrů, které spolu s místopředsedou vlády pro digitalizaci Bartošem hostí Úřad vlády, hostí, uměle vytvořit patřičnou organizační strukturu zahrnující de facto neomezený počet politických náměstků a vedle toho i celé organizační útvary, jako jsou sekce, odbory a oddělení, samozřejmě naplněné patřičným počtem pracovních a služebních míst, což v součtu představovalo a stále představuje na Úřadě vlády vyšší desítky zbytečných lidí. Celkový nárůst počtu systemizovaných míst za úřad tak vzrostl ze 484 míst v roce 2021, kdy jsme úřad opouštěli, na 581 místo, o 100 míst, v roce 2024, přičemž, v objemu čistě mzdových nákladů toto představovalo nárůst o cca 73 milionů korun. Ano. Bavím se o rozpočtu, o tom, jak to tam funguje.

Pokud jde o počet zbytečných míst vytvořených u jednotlivých ministrů bez portfeje, tak u paní Langšádlové, respektive u pana Ženíška, je to 14 míst, u pana Beka, respektive Dvořáka, 15 míst, u Šalamouna 21 míst. To je zajímavé, že teďka ho nepotřebujeme, když teda pan premiér vyhodil Piráty z vlády, respektive pana předsedu, nebo teda pana Bartoše. A u pana Bartoše to bylo 19 míst, přičemž ve spoustě případů jsou tato místa obsazena nejrůznějšími kamarády, lidmi z K5 nebo K4 teď asi, ale možná ještě tam jsou, poměrně štědře placených z peněz daňových poplatníků. Vrcholem toho všeho pak bylo, že jeden z povedeného trojlístku zbytečných ministrů Dvořák dokonce neváhal zaměstnat na Úřadě vlády za peníze daňových poplatníků i svého syna. A to jsou jen místa na hlavní pracovní poměr. Obdobně jako těchto viditelných míst pak přibylo na Úřadě vlády i těch na dohodu na DPP, DPČ, to je míst mimo klasickou systemizaci, což je takový trik, kterým se fialový tým snaží zakrýt skutečný počet zbytečných míst, a v podstatě to dělají na všech ministerstvech. A samozřejmě snaží se zakrýt hlavně ta koryta pro různé přátele a kamarády lidí z fialového týmu či K5 nebo čtyři teď. Tak například v měsíci září 2023 bylo na Úřadě vlády takových dohodářů celkem 390, z toho 152 na DPČ a 238 na DPP.

Nejde však jen o samotné už tak štědré platy těchto zbytečných lidí obsazených na daná místa, ale také o další s tím spojené náklady, jako je provoz jimi využívaných kanceláří a jejich vybavení, kdy kvůli přebujelému aparátu kolem zbytečných ministrů a místopředsedy Bartoše bylo nutno pronajmout další kancelářské prostory, dobře slyšíte, pro Úřad vlády v ulici Rytířská, a také rozšířit pronájem prostor v budově Ministerstva dopravy na Těšnově, kam byli přesunuti převážně běžní zaměstnanci Úřadu vlády, aby jimi uvolněné prostory ve Strakově akademii mohli využívat zbyteční ministři, jejich náměstci a další lidé z organizačních struktur, které jim byly uměle vytvořeny. Ano, dobře slyšíte. Takhle oni šetří, takhle pan premiér řídí ten úřad.

Kromě nákladů vynaložených na nové kanceláře si aparáty kolem ministrů bez portfeje a místopředsedy Bartoše vyžádaly rovněž další náklady zahrnující například náklady na autoprovoz. Ti si s požehnáním vedení Úřadu vlády velmi elegantně novým interním předpisem - dobře poslouchejte, vážení spoluobčané, udělali si nový předpis a rozšířili možnosti využívání služebních vozidel tak, že každý z těch zbytečných ministrů bez portfeje může mít přidělena dvě auta, dobře slyšíte, dvě, každý ten zbytečný ministr má dvě auta, jedno s řidičem a druhé bez řidiče, ano. Jejich političtí náměstci pak po jednom vozidle buď s řidičem, nebo bez něj a ostatní lidé z jejich aparátu pak mohou využívat dispoziční vozidla s řidičem, z čehož samozřejmě plynou další mzdové náklady na řidiče. Takhle oni hospodaří, takhle to pan premiér tam řídí.

Ale jsou to i další náklady spojené s ministry bez portfeje a jejich aparáty, jako například náklady kolem jejich zahraničních služebních cest jako letenky, hotely, diety, také náklady na jejich IT vybavení a související služby a náklady na zajištění nejrůznějších, často poměrně nákladných akcí s rauty a hostinami, kdy si v rámci interních předpisů opět v požehnání vedení Úřadu vlády dokonce navýšili limity pro pohoštění a současně rozšířili počet osob, které na něj mají nárok. No, takže papají zdarma, vážení spoluobčané, za peníze daňových poplatníků.

Úřad vlády, který za mě byl příkladem šetrnosti šetření a tahu na branku a pracovní morálky. To se tam už nenosí. Takže například u zbytečné ministryně Langšádlové bylo běžné, že si pro sebe a část svého úřednického aparátu nechávala ráno nosit do kanceláře opulentní snídaně, samozřejmě na účet Úřadu vlády, a stejná paní též velmi často pořádala neméně opulentní odborné, v uvozovkách akce, kde za peníze Úřadu vlády hostila bezpočet pozvaných. Ano, takhle oni hospodaří. Jelikož byl nárůst zbytečných míst na Úřadě vlády opravdu významný, bylo třeba je nějakým způsobem skrýt, respektive udělat méně nápadným, čemuž měla posloužit takzvaná úsporná opatření v personální oblasti označovaná též jako optimalizace formou takzvané systemizace. V reálu však nešlo o nic jiného než o rušení z pohledu rozpočtu často relativně nenákladných systemizovaných míst, a to převážně v provozní oblasti Úřadu vlády, zkrátka míst, které nebyly atraktivní pro nikoho z přátel a kamarádů Fialova týmu, nebo K5.

Vlna takového rušení nenákladných, avšak z provozního hlediska často velmi důležitých míst bylo hned několik a v součtu tak bylo zrušeno několik desítek takových míst, aby byly vzápětí nahrazeny násobně nákladnější outsourcingem. To znamená, kšefty pro kámoše z firem, to známe dobře, vidíme například, jak pětikoalice to řídí na Dopravním podniku města Prahy. A vzniklý prostor v počtu zaměstnanců byl následně využit k vytvoření dalších nových, často vysokotřídových míst, těch koryt pro kámoše, či dokonce celých speciálních útvarů k zajišťování velmi podivných agend, jako například Odbor strategické komunikace státu, nedávno dosazeného vládního koordinátora pro strategickou komunikaci pana Foltýna, ten má taky velký tým. Mediálně pak bylo vše lživě prezentováno jako úžasné úspory v personální oblasti. V reálu však šlo o dnes již notoricky známé schéma fungování Fialovy vlády, moc, koryta, kšefty a lži.

Speciální kapitolou pak bylo zbavování se špičkových profesionálů a skvělých odborníků převážně na vedoucích pozicích Úřadu vlády, a to za účelem zbavit se jednak nepohodlných lidí a zároveň uvolnit další zajímavá místa a funkce pro své staré dobré kamarády. V této souvislosti bylo též běžnou praxí, že u spřátelených lidí instalovaných na takto uvolněná místa bylo následně přistoupeno k významnému navýšení odměňování v rámci daného místa, a to už formou zvýšení platové třídy, navýšení osobního příplatku, označením daného místa za klíčové nebo prostřednictvím štědrých odměn, případně pak kombinací několika těchto možností. Pro mě by bylo strašně zajímavé, a já si myslím, že NKÚ může kontrolovat Úřad vlády, co by z takové kontroly vypadlo? Ale jsem přesvědčen, že by za to mohl zase Babiš, jak už všichni jsou zvyklí, ne, tři roky po vládnutí.

Způsoby, jak bylo dosahováno odchodu původních či nepohodlných zaměstnanců z vedoucích nebo jinak zajímavých míst, pak byly různé od poměrně elegantního v uvozovkách zrušení jednoho útvaru a s tím spojeného zániku místa nepohodlného vedoucího zaměstnance a následného vytvoření útvaru mírně odlišného, pojmenovaného, avšak se stejnou agendou a samozřejmě obsazeného tím správným kamarádem, až po různé formy nátlaku, v některých případech nápadně připomínající praktiky důvěrné, známé z devadesátých let, například v případě národní protidrogové koordinátorky a ředitelky Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády Jarmily Vedralové, která byla velmi nevybíravým způsobem odejita a nahrazena starým dobrým kamarádem ODS Vobořilem, no, ale ten propagoval drogy, tak toho se naštěstí taky zbavili.

Ale jak již bylo zmíněno, nešlo a nejde jen o ta koryta, nýbrž také o moc a kšefty a s tím spojeno možnost rozhodovat o realizaci nejrůznějších, často zcela zbytečných, mnohamilionových zakázek, které se následně logicky potýkají s problémy jako je jejich další prodražování či poměrně významné nedodržování termínů plnění a podobně. Jde například o zakázky stavebního a technologického charakteru, nejrůznější IT zakázky nebo zakázky v oblasti konzultačních služeb. Samostatným příběhem jsou pak zakázky v oblasti cateringu či zajištění mnoha často velmi nákladných společenských akcí a nejrůznějších eventů, kdy současné vedení Úřadu vlády navenek sice neustále hlásá, jak moc šetří, ale v reálu se hospodárně rozhodně nechová, ba naopak všemožně hýří, jak to jen jde.

Speciální kapitolou denní na Úřadu vlády pak je obsazování lidí na vytvořené zvláštní pozice různých podivných zmocněnců a koordinátorů, ze kterých tito lidé rozhodují například o tom, co jsou a co nejsou dezinformace, který online server je ten správný a který ne, či která myšlenka a názor člověka je vhodný, který zavrženíhodný.

Příkladem může být pozice vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Klímy a posléze zřízena pozice ještě těžšího kalibru nazvaná vládní koordinátor pro strategickou komunikaci, do které byl dosazen i zmíněný důstojník vojenské kanceláře prezidenta republika Foltýn, kterého paní ministryně obrany se kdysi zbavila a byla strašně šťastná, no, a kterému byla vytvořena jeho velmi zvláštní agenda na Úřadu vlády, vytvořená dokonce samotným útvarem Oddělení strategické komunikace.

Já jsem teda nepochopil vůbec, co to je dezinformace. Já znám jenom lež a pravdu a musím říct, že tahle vláda a pan premiér překonávají veškeré očekávání, že nikdy jsme neměli tady, aspoň co já jsem v politice, někoho, kdo tak brutálně lže, než tato vláda a pan premiér v tom samozřejmě vyniká mimořádně. Výše popsané dění se samozřejmě také velmi negativně podepsalo na celkové pracovní atmosféře mezi běžnými zaměstnanci Úřadu vlády, když otevřenou přátelskou a kolegiální atmosféru vystřídal strach, vzájemná nedůvěra a obavy z toho, aby se náhodou o názor toho či onoho zaměstnance nezačal zajímat mezi zaměstnanci státní správy nechvalně proslulý Krizový informační tým, takzvaný KRIT. Nebo se kritická zmínka některého ze zaměstnanců ohledně dění na Úřadu vlády nedostala směrem k vedení úřadu či k někomu z poměrně úzké skupinky na vedení napojených lidí dosazených do významných a vysoce nadstandardně placených funkcí, ze kterých společně de facto kontrolují, ovládají veškeré dění na tomto úřadu organizační struktury a na ní navázaných významných postů přes nejrůznější zakázky až po profesní osudy oněch řadových zaměstnanců. No, stručně řečeno, teror.

Takže já samozřejmě o tom mluvím a mohl bych tady ještě mluvit, jaké mají náklady na zahraniční cesty - téměř 7,8 milionu - a další náklady. Ale znovu jenom opakuji, že za tři roky vládnutí Úřad vlády nabobtnal a má vyšší rozpočet o 500 milionů, než my jsme úřad předali v mašličkách. Tak jsem strašně zvědav v rámci debaty o rozpočtu - ta bude probíhat určitě až do Vánoc - jaké pan ministr financí navrhne úspory na Úřadě vlády. Měl by to navrhnout pan premiér. Kdybych já byl premiér, tak samozřejmě bych šel příkladem a ty náklady stlačil. Ale jelikož jsme se dozvěděli od pana Michálka, že pan premiér není premiér, že je to pan Stanjura, a vlastně ještě zapomněl na Pojara a na všechny ty poradce. Takže se vlastně často ptám, proč tam vlastně pan premiér je a co tam celé dny dělá. Takže to byl první bod.

Další bod se jmenuje - teď to hledám... (Listuje ve svých podkladech.) Jmenuje se Zbytečné výdaje státního rozpočtu, přehled oblastí, kde lze ušetřit. Vážení spoluobčané, určitě jste zaznamenali, že vládní propaganda a většina těch médií, která podporují tuhle vládu a vlastně jí zařídila, že byli zvoleni, jedou stejnou strategii. Jednak se nás stále ptají, s kým máme vládnout. Nevím, kde je napsané, že my ty volby vyhrajeme. Klidně se něco stane. Bruselská chobotnice a Sorosova struktura nikdy nespí. Pamatujeme si na vymyšlenou Pandora Papers. Stále nás otravují jak a co a jak bychom to dělali.

Já jsem to u Tománkové v neděli ani nestačil všechno přečíst, tak vám to teď přečtu, kde vidíme - například těch zbytečných výdajů je strašně moc. Můžu začít od podpory účelových politických neziskovek. To znamená, politické neziskovky, které ovlivňují veřejné mínění za peníze daňových poplatníků. Nám to občané vyčítali. Já jsem to tehdy našim ministrům zakázal. Ale samozřejmě jako menšinová vláda, která vládla s ČSSD, tak ČSSD to nechtěla. Potom samozřejmě takové politické neziskovky jako Transparency International bohatě žily, například i v minulosti dostávaly peníze z vnitra a pracovaly i pro firmy a tak dále. Takže ty neziskovky, které ovlivňují migraci. Teďka už se Evropa probudila a říká něco úplně jiného. Jako různé organizace pro pomoc uprchlíkům, hnutí Duha a Amnesty International. Takže celkem v roce 2024 šlo 17 miliard na neziskovky.

Neziskovky jsou důležité tam, kde stát není schopen pro lidi zařídit věci, které si zaslouží a které potřebují. Takže to není nic proti neziskovkám. To je proti neziskovkám, které jsou zneužívané na politický boj. Máme tady takovou neziskovku, která se jmenuje Nesehnutí. Nevím, gender, tady mám napsáno 158 pohlaví. Z rozpočtu v roce 2023 obdrželo 22 milionů, 9,5 milionu od Ministerstva zahraničí, 700 000 od MMR, 2 miliony od Ministerstva financí, 570 000 od Úřadu vlády.

Já jsem i v televizi uváděl, že tahle vláda za tři roky utratila neuvěřitelných 974 milionů na různé propagace, mediální aktivity, marketingové aktivity. Jenom Úřad vlády, pokud si to dobře pamatuji, a porovnám to za ty tři roky, má náklad, myslím, 150 milionů nebo ještě více. Za nás jsme měli náklad asi 4 miliony a dokonce, myslím, že si pamatuju, v roce 2021 to byla nula.

Potom jaké jsou tady další výdaje? Digitální a informační agentura. To je produkt pana Bartoše - 2,9 miliardy ročně. Z toho 150 milionů korun na platy. To je neuvěřitelné. Já nevím, proč to tam mají. Za mě byl zmocněnec pro digitalizaci pan Dzurilla. Neseděl ani na Úřadě vlády, seděl jako koordinátor mezi dvěma centry IT - to bylo Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra - a v podstatě nestál Úřad vlády vůbec nic. Státní realitka, pan Bartoš - 1 450 000 000 - 354 úředníků. Úplně zbytečný úřad na správu bytů. Nevím, co se jim stalo. Oni tady vůbec nepochopili, jaká je role státu.

Na kosmonauta dáme 1,5 miliardy. To je fajn, ale nevím, jestli teď, když Fialova vláda obrala všechny tady, důchodce, zaměstnance, mladé rodiny, firmy, živnostníky a teď se chystá obrat v rámci rozpočtového určení daní i Moravskoslezský kraj o 800 milionů, a města, Ústecký kraj o 400 milionů. Pomoc po povodních také vázne a hlavně to strašně trvá. Tak fakt nevím, jestli je to dobrý nápad.

Ty zbytečné ministerské posty a náklady na Úřadu vlády půl miliardy. 128 milionů na reklamní kampaně. To je neuvěřitelné. Chápu, že potom ta média krásně fungují ve prospěch této čtyřkoalice a pětikoalice. Externí poradci, právníci, konzultanti - 200 milionů ročně. Externí analýzy. Tady mám Michelina - 50 milionů, neuvěřitelné. Za to, že Michelin nám řekne, jak ti číšníci v nějaké restauraci fungují a jestli nabízejí nějaká vína, nebo ne. No, neuvěřitelné.

Ty mediální kampaně tady mám. Ještě jednou. Za léta 2022 až 24 za reklamu v médiích bez přímého užitku tahle vláda vydala 974 milionů. Neskutečné. Externí nepotřebná školení pro úředníky - stovky milionů korun ročně. Neefektivní školení jak se mají chovat proklientsky, poskytovaná externími agenturami samozřejmě. Zatímco platy úředníků rostou minimálně, ale o platech se budeme bavit asi až ve čtvrtek.

Špatně řízené státní nemovitosti. Je neuvěřitelné, co vlastně pan Bartoš tam stále vymýšlel. Tady největší realitka, největší vlastník nemovitostí, je pod ministrem financí - ÚZSVM - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Já jsem to dával kdysi do pořádku, protože tam byly ještě majetky, které patřily, nevím, firmám, které neexistují. Mají tam obrovské množství majetku. My jsme řešili, proč stát platí externím firmám až 600 milionů korun za nájem, přitom má tolik nemovitostí. Bytová otázka. Ale to nikdy nikoho nenapadlo, protože oni po třech letech ani nevědí, co tam vlastně mají a nemají.

Takže ty nemovitosti, ano, kdyby se tomu někdo věnoval, tak taky si pamatuju ty spory. Stát vlastní pozemky a dohaduje se, nebo potažmo se soudí dokonce s obcemi nebo s dalšími komunálními strukturami. Dotace na elektroauta, dvě miliardy. No výborně, takže asi 6 500 podnikatelů dostane dotaci, myslím 200 000. Úplný nesmysl, když teda stále pan Stanjura alias podle Michálka premiér tvrdí, že nejsou peníze. Političtí náměstci, no tak já jsem na to zvědav, jak ti všichni náměstci za Piráty odejdou, 35 politických náměstků k roku 2024.

Zbytečné náklady na rekvalifikace, které nikdo nepotřebuje. Stovky milionů ročně, rekvalifikace, které neodpovídají potřebám průmyslu prováděného externími firmami. Potom tady mám nějaký Dům zahraniční spolupráce. Roční náklady na provoz 392 milionů. Výnosy pouze 121 milionů. Aktivity by mohlo převzít Ministerstvo školství. Potom tu máme Cermat, provoz je 210 milionů. To je debata asi, co na to rodiče? Co na to stát? My samozřejmě k tomu řekneme svoje v našem programu. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS, rozpočet 526 milionů, z toho na (nesrozumitelné) 294 milionů. Tak tenhle úřad by se měl podle našeho názoru sloučit s Ministerstvem kultury.

No, teď, když už teda asi to Ministerstvo pro místní rozvoj, které samozřejmě sedí na Staromáku a úplně špatně, a ten projekt, který já jsem chtěl, abychom je sloučili do té administrativní čtvrti, tak to samozřejmě hned všichni zamítli. No, a nakonec tady mám - paní ministryně tu není - ty slavné F-třicetpětky. 400 miliard, 400 miliard, přitom stačilo prodlouží Gripeny.

Takže, vážená média, když se nás ptáte, co bychom dělali, no tak my to víme přesně, co bychom dělali. Za prvé bychom vybírali daně. Bojovali bychom proti šedé ekonomice, samozřejmě. Provozní náklady této vlády se od roku 2021 zvýšily o 50 miliard. Dobře slyšíte, zvýšili ze 70 na 120. Pamatujete, co všechno sliboval pan premiér? Jak bude šetřit a sníží a hned a 100 miliard, ale samozřejmě provládní média to nepřipomínají. Ony připomínají jen naše nějaké z minulosti vytržené z kontextu prohlášení. Takže to je ten bod zbytečné výdaje státního rozpočtu.

No a teď bych chtěl mluvit o tom, absolutně nevím, co si mám o tom myslet, co se panu premiérovi stalo - o tom vyjádření hlavně pana premiéra, který teďka po třech letech - nevím, co se mu stalo - nám v komentáři 17. října 2024 říká: "Evropa se musí probudit! Věřím, že není pozdě."

To je tak strašně úsměvné, to je tak strašně neuvěřitelné. Já znovu opakuji, že za 12 let, co jsem v politice, jsem nezažil nikoho, kdo by byl takhle schopen lhát a překrucovat a manipulovat, ale úplně brutálně, brutálně.

Tak pojďme si říct, jak to vlastně všechno bylo s panem premiérem a Evropskou unií. Já jsem jako premiér za ním chodil. Tajně, novináři to nevěděli. A já jsem mu vysvětloval, jak to funguje, ten Brusel. Že to není ta deklarovaná solidarita, že je to tvrdý boj za zájmy těch států, které premiér reprezentuje. No a já si pamatuju, jak on vlastně to ani nechtěl řešit. Ještě 13. prosince 2021 v Budapešti jsme měli večeři Vé čtyřka, která byla významnou silou v rámci Evropské unie s Emmanuelem Macronem a vysvětlovali jsme mu situaci, jaká byla v Polsku a Maďarsku. Tehdy bylo Polsko na pranýři, kde v podstatě útočila Evropská komise. A potom byla Evropská rada a já jsem byl ještě na Evropské radě 16. prosince, jsem bojoval proti emisním povolenkám, ke kterým jsem psal dopisy všem premiérům a prezidentům. Ursule, předsedkyni Evropské komise a předsedovi evropské rady Charlesi Michelovi. A pan premiér, ten se tomu totálně vyhnul, on šel až poprvé na Evropskou radu myslím, že 17. února. Potom Macron, který sedí vedle něho, mu nabízel termín, neměl čas. A potom samozřejmě přišlo to, co se nikdy nemělo stát. A v podstatě tady se o tom píše. A tohle vlastně následuje na to, že pan premiér, který všechno způsobil, i to Euro 7 si z něho, Timmermans si ho namazal na chleba. Normálně ho podvedli, protože byl naivní, protože tomu nerozumí, protože nechápe, jak to funguje, ta bruselská chobotnice. Jak to funguje. On tomu nerozumí, on to nechápe.

A kdo tady teda způsobil zákaz výroby spalovacích motorů aut? Kdo? No přece Fialova vláda, vždyť tam byla v květnu 2022 ta Hubáčková, která se nedomluvila ani anglicky. Takže, milé děti, učte se anglicky, prosím vás! Třetina vlády ani nemluví pořádně. Je to důležité v životě. Takže oni to všechno způsobili, potom přišel migrační pakt, který byl připraven, vlastně všichni to obhajovali, jak je to všechno skvělé, ta pozvánka pro 30 000. Emise, emise pro auta, teda to budou muset platit výrobci pohonných hmot a čerpačky a lidi budou muset platit za nemovitosti. To je všechno dílo Fialovy vlády, všechno, všechno.

No, a potom přišlo předsednictví, pan premiér nesvolal ani jednu speciální radu. Nic neudělal. Ten neformální summit, který tady byl a který my jsme ještě připravovali a řekli jsme, bude to na Hradě, a potom vlastně jeho vláda se dotáhla, no tak to byl summit Emmanuela Macrona, ten si tady zavolal 45 státníků, měl hezké videjko, všechno si to prodal.

A my nic! Co teda vlastně oni prosadili za toho předsednictví? Co pro nás udělali. Ani jedno euro pro ukrajinské uprchlíky, ani jedno. Teď ekonom Kovanda publikoval, že nás to stálo 120 miliard, a Brusel teď navrhl, ten Evropský parlament, který bohužel je stále v tom složení jako minule, jsou lidi, kteří podporují Green Deal, ilegální migraci, no tak chtěli, abychom platili 0,25 % z HDP každý rok na Ukrajinu, to je dneska 25, 30 miliard.

V Bruselu nikdo nemluví o mírové agendě. Ne - válka, válka, zbraně a potom jak to vypadá, když kancléř Scholz říká no, budu jednat s Putinem, a ve stejný den ministr francouzské vlády říká ne, Ukrajina půjde do NATO. Takže to je ten Brusel.

Takže pan premiér teďka napsal neuvěřitelný článek, že všechno to, co on způsobil, všechno, co způsobil, teďka vlastně kritizuje a říká, že snad ještě není pozdě. Proč aspoň neudělal změnu evropské směrnice, aby se nestanovila cena elektřiny na základě nejdražšího zdroje na výrobu elektřiny, plynu? Proč to neudělal?

Ani euro. Mohl říct: Ursulo, předsedkyně Evropské komise, chci pro Polsko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Německo, chci - nevím - 5 miliard euro za to, že jsme tady přijali ukrajinské uprchlíky. Ano a bylo to dobře, ale proč nám nedali žádné peníze? Proč to nevyřídil? No, protože je totálně neschopnej. Za ilegální migraci Řecko dostalo 3,5 miliardy euro, Itálie 1,1 miliardy, ne? Proč? Takže to je úplně - když to člověk jako čte tohle, jo, co vlastně - kde samozřejmě zase prodává naši práci. Prosadili jsme jadernou energetiku do takzvané taxonomie. Pane premiére, vy se nestydíte? Celý rok 2021 jsem pětkrát vystupoval a tvrdě požadoval od Ursuly von der Leyen, aby konečně tu taxonomii vydala. A kolik let jsme na tom pracovali, abychom dostali do závěru conclusions Evropské rady slovo "jádro", slovo "kůrovec", no, protože Jurečka nám zničil lesy, nedal na kůrovce vůbec nic, jo? Dneska jsme viděli, jak to dopadlo na Jesenicku, ty povodně, úplná katastrofa, protože ty lesy - se o ně nestará. A já jsem to slovo tam měl, protože ty lesy dneska emitují emise, ne absorbují, no. Takže ta taxonomie, pane premiére, a na rozdíl od vás všechno, co tady říkám, já umím zdokladovat - závěry z Evropské rady, údaje Českého statistického úřadu nebo Ministerstva financí nebo Eurostatu tak byly schváleny 31. 12., takže vlastně, nevím, pět pracovních dní po tom, co jste nastoupil. Neudělal jste pro to nic. Nic jste neudělal, všechno je to naše práce.

Takže pan premiér teď se probudil, probudil se a samozřejmě taky neříkal pravdu o emisních povolenkách. To je určitě - samozřejmě média to neukážou. Debata, že já jsem měl něco dělat s emisními povolenkami - ano, já jsem dělal, já jsem napsal ty dopisy. A ještě tady mám článek, ano, z Novinek, to je dneska největší hejtr našeho hnutí, ne? Třikrát teď překroutili moje vyjádření ohledně Stačilo. Víc nepřátelské médium, vážení spoluobčané, abyste věděli, než Seznam Zprávy - tady to je, 27. 9. 2021. Babiš se vyslovil pro stanovení horní hranice ceny emisních povolenek. Já jsem o tom jednal. Chtěl jsem to zastropovat na 30 euro, protože je to jen spekulace, spekulace. Takže normálně pan premiér, dokonce se mně - ještě normálně napíše, že jsem nějaký vítač emisních povolenek, přitom já jsem za to bojoval, proti tomu, ano. A stále opakují lži o Green Dealu. Znovu to zopakuji. Green Deal, to, že nemáme závazek snížit emise o 55 %, všechny státy, je díky Morawieckému a mně, že jsme dotlačili a blokovali tu komisi, aby to byl průměr, žádný závazek není, že jsme vybojovali stovky miliard do modernizace fondů. Ale oni stále budou lhát - odéeska, jo - že Babiš něco. Ne, není to pravda, dá se to dohledat, ano.

A Green Deal, který má ničit životy našich lidí a zemědělství a průmysl, je vaše dílo, vaše dílo, když jste tam posílal Hubáčkovou, která potom se rozbrečela, když to všechno podělala. To je jako neuvěři... Kde měla mandát? Když neuměla anglicky, tak tam měl jet někdo jiný. Co jste to tam prováděli? A teď vy vlastně říkáte, že v podstatě je to potřeba změnit. No, tak hlavně, protože pan Benda, jo, teď to tady budu číst, ten článek, kde se říká, že pan premiér (důrazně) rok před volbami sází na zmírnění Green Dealu. No, dobré ráno, pane premiére. Dokonce i objevil průmysl. Objevil Nutellu v Německu. Bohužel neobjevil elektřinu, proto je nejdražší snad z Evropské unie. A teď objevil průmysl, který samozřejmě má výsledky, jaké má.

Kdo po covidu má největší růst? Kolik má? Polsko, 14 %. Kolik máme my? Nulu. Nulu. Průměr v Evropě je 4 %, jo? Takže pan premiér napsat ten komentář, Evropa se musí probudit, jinak končí. Jak podpoří české firmy? Vždyť je kritizoval. Říkal, že ty firmy, to je fuj. A ti zemědělci mají traktor a někteří mají zisky. No, co si to vlastně dovolují? Nebo je to tím, že neomarxisti a levičáci a komunisti, Piráti odešli z vlády a teď znovu, ODS se bude tvářit, že je pravicová? (Se smíchem.) To vám už ale nikdo neuvěří. No, takže... výroky některých členů ODS - se tady píše, že asi těžko můžete tvrdit, že jste chtěli ulehčit podnikatelům. Vždyť jste pro ně nic neudělali. I v rozpočtu, pan Stanjura, mu tam chybí 21 miliard na obnovitelné zdroje, na Topolánkův tunel za 600 miliard, jo?

V roce 2021 pan premiér tvrdil, pan premiér Fiala, že Green Deal je realita. Říkal - nemá už smysl spekulovat nad tím, jak by to mohlo být jinak. Teď musíme využít příležitosti, jak investicemi do udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodářství modernizovat českou ekonomiku a zvýšit kvalitu života, říkal pan Fiala - stejné kecy jak Ursula. Oni říkají, jaká příležitost. A kde je ta příležitost? Ukažte firmám, které technologie ony můžou zainvestovat, aby nezbankrotovaly a aby vyhověly těm šíleným požadavkům, kde Evropa má 8 % emisí a v Číně staví 150 uhelných elektráren. Já nevím, to nikdo nevidí, co se vlastně v Evropě děje, ne?

No a pan premiér si všiml, že Draghi napsal zprávu. Ale my to všechno víme, (kdo) trošku rozumíme ekonomice a hospodářství a byznysu. No, ta Draghiho zpráva není dobré čtení, jo? A produktivita zpomaluje, patologický sklon k byrokracii a tak dále. Takže vlastně je úplně neuvěřitelné, že pan premiér po tom, co vlastně byl jenom loutka Bruselu, Timmermanse, který ho podvedl i s Euro 7 a kde Timmermans, (což) je úplně nejhorší, co by se někomu mohlo stát, (ho) pochválil za předsednictví, v rámci kterého jsme neudělali vůbec nic. Dopad - víte, kolik to stálo? Pokud si to pamatuji, 2,5 miliardy, ano, to byly ty chlebíčky, o kterých jsem mluvil, pár foteček za 2,5 (miliardy?), jo? A výsledek? Za Ukrajince nic, energie zůstaly a totální disaster ohledně Green Dealu, Fit for 55 se to jmenuje, ano.

S emisními povolenkami pan premiér neudělal vůbec nic, ano? Takže my se ptáme, že proč tedy Česká republika pod vedením pana premiéra odkývala systém povolenek, které se rozšiřují na vytápění a osobní dopravu, ano? Tady se píše v článku, že můžeme to vysvětlit výroky Marka Bendy, ODS. Uteklo nám to. Ten sice tvrdí, že to není tak, že v EU všechno odkývají, ale my víme, že to tak je, protože pan premiér, když byl v Brně, tak měl přezdívku Mlčoch, a na Evropské radě taky mlčí, on tam přečte občas nějaký projev, ale on tam nebojuje za zájmy České republiky, jak jsem to dělal já nebo jiný premiér ještě Vé čtyřky, kterou totálně rozbil.A vlastně dneska máme nepřátelské vztahy se Slovenskem i s Maďarskem. No, výrok pana premiéra k Slovákům včera, tak to snad (s pousmáním) ani nemá smysl komentovat, taková ostuda, neuvěřitelné, jak člověk takového vzdělání se může takhle ponižovat.

Takže co říkal pan Benda. Ano, odkývali jsme některé blbosti za našeho předsednictví a odkývali jsme to v podstatě z nepozornosti. No, co to je? Takže oni tři roky kývou blbosti a jsou nepozorní, jo? To nechápu. (Se smíchem.) Jako co to je, tohle, ano? Takže vlastně... No, oni říkají, občané, my jsme to všechno podělali, má to na vás strašný dopad, ale my jsme byli nepozorní a vlastně jsme byli blbí. To říká ale pan Benda, ne já, já to tady jen čtu. Čtu, co tady se píše.

Takže je to neuvěřitelné a teďka najednou říká pan premiér, že - a to můžu tady samozřejmě komentovat ty různé kecy od té závislosti na ruské ropě a plynu. Prosím vás, také jsem to říkal v televizi, tahle vláda nakoupila za 177 miliard korun českých ruskou ropu a ruský plyn. A tady tři roky jsme poslouchali, jak to všechno bylo špatně. Ta demagogie, kde vlastně oni tvrdili, že my jsme něco udělali špatně. Co? My jsme jenom zdědili po vás... Mimochodem, pane premiére, kde máte ten Stork, jak jste nás kritizoval, to propojení plynovodu do Polska, které my jsme chtěli udělat? Net4GAS to chtěl. Dneska vám to patří. Vždyť to ten Síkela koupil, tu prodraženou firmu za 9 miliard, s dluhy 33 miliard, která nemá co přepravovat. Totální disaster! Tady jsou ministři, kteří způsobili miliardové škody, jako Bartoš a Síkela, a je to v pohodě, ne? V pohodě je to. Stíhají se jiní, ti opoziční na objednávku, aby bylo jasno.

Takže ty emisní povolenky - a samozřejmě je to jako neuvěřitelné, že teď vlastně pan premiér má pocit, že řekne lidem, tak jsme to udělali z blbosti, my to teď změníme, ale kdo vám, prosím vás, bude už věřit? Kdo vám bude věřit? A hlavně všechny ty žebříčky se za vás zhoršily - bezpečnost, zadlužení, stále opakování těch vašich lží, co jste tady říkal, že my jsme měli způsobit inflaci. Ne. Za nás inflace v prosinci byla 5,3, pokud si to pamatuji, ano? Pět celé tři. A samozřejmě my jsme snižovali DPH na elektřinu a plyn. Takže je neuvěřitelné, že my, vážení spoluobčané, stále musíme vyvracet tyhle totálně brutální lži. Totálně brutální lži, protože nic z toho není pravda a ta vyjádření pana premiéra, to skutečně vůbec se to nedá pochopit. Já často říkám, že mám o něj strach, že by si měl odpočinout a neříkat tyhle věci, které se dají velice snadno vyvrátit. Velice snadno vyvrátit. Takže možná by nám to mohl tady přijít vysvětlit všechno, jak to tedy myslí a jak to změnil a co vlastně teď bude, protože ta vyjádření jsou úplně neuvěřiitelná.

Takže já jsem chtěl jenom říct, že jsem zvědav, kdy pan premiér vlastně zjistí, že tři roky devastoval i naši zemi. To, že to pohnojil, a jak říká pan Benda, z hlouposti a z nepozornosti, z blbosti a nepozornosti v Evropě, to víme, a kdy nám vysvětlí ten totální disaster, který udělal v České republice? Důchodci, hospodářská škoda, ne? Mladé rodiny. Vzal školkovné, slevy, studenti. Vždyť všechno jste konsolidovali na úkor občanů. Na úkor občanů České republiky. Takže bylo by dobré možná, kdyby ho někdo vlastně teď navedl, já jsem si ještě dohledal ten článek, protože ty lži, když to člověk tady čte, že když jsme předávali zemi, tak že jsme předávali spálenou zemi. Přitom jsme byli jedni z nejlepších v těch parametrech. Covidový chaos. Žádný covid už nebyl. A inflaci - inflaci. A potom zase mluví o Agrofertu.

Já nevím, jestli to stále píše ten Miloš Růžička, to je pravděpodobně organizovaný zločin. Ten zakládal tu kampeličku, kde si pan premiér dal milion na pět let a vypadlo mu z toho 236 korun, který řídil Chovance, potom Sobotku, potom na poště řádili s Bakalou. Tak to je geniální organizátor. To ještě mluvím velice, velice slušně. To je člověk, který zařídil negativní článek proti mně i v Americe. To jsou velcí mafiáni, tohle, tahle parta. A vypadá to, že to je všechno asi jeho rukopis, nebo nevím, kdo mu to radí. Říkám, že tohle číst je úplně, úplně neuvěřitelné.

Takže, pane premiére, když už něco říkáte, prosím vás, tak to zdokladujte. Já to mám všechno zdokladované, já to všechno mám vyzdrojované, všechny ty vaše nepravdy. Tady mám: Česko letos zatím dovezlo z Ruska ropu za 13 miliard. Vždyť stále dovážíte tu ropu! Vždyť jste se stále nenaučili to, že ten plyn je jenom jeden, že ten plyn se swapuje, že ten plyn není jako ropa: těžká, lehká, sladká, taková, maková, že ten plyn je jeden. Vždyť tomu nerozumíte. Proč o tom mluvíte stále? Takže to je úplně peklo a já myslím, že všichni, i ty firmy a ti podnikatelé, když to slyší, tak musí být z toho totálně, totálně vystresovaní, protože někdy máme pocit, že skutečně pan premiér má halucinace - to, co u nás předvádí.

Takže to je ten bod, který se jmenuje Fialova vláda v Bruselu odkývala některé blbosti, podle Marka Bendy, a teď prý chce podporovat firmy, které totálně ničí, totálně ničí - pro pravicovou ODS firmy jsou nepřítel. Nepřítel. Proto jim navýšili daně z 19 na 21 %. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.) Proto zatížili daněmi zaměstnance, proto jim nic nedali, ne? Co udělali pro ty firmy tady? Mimochodem, která firma tady nějaká přišla? Já tedy nevím. I tam ten podezřelý obchod někde v Rožnově, kde nějaká firma údajně má investovat nějaké miliardy a má dostat 12 miliard, mně to spíš připomínalo nějaký tunel než nějakou podporu. Proč nepodporují české firmy? Proč? Ne, ty oni devastují. Ty oni devastují.

A to, že je samozřejmě je tam servilní Svaz průmyslu a tripartita o ničem, tak jsou všichni samozřejmě v pohodě. Tady ani ty firmy nejsou schopny nějak říct panu premiérovi tu pravdu. Ano, císařovy nové šaty. Tak to je. Tak teď ten největší stres ještě je - stres, no, tak čtyři roky jsme přežili, tak snad to přežijeme. Tady mám článek, co chce ještě Fialova vláda stihnout. Tak za prvé, Dukovany. Dukovany. Tak já jsem na to zvědav, protože Fialova vláda je vláda chaosu, vláda, která měla být záchranou, jak říkali, se topí ve svých lžích a neschopnosti. A my to všechno platíme. Dukovany jsou toho nejlepším příkladem. Premiéru Fialovi a jeho týmu se nedaří, situace se komplikuje a vina je jasná. Fatální selhání jeho vlády. Fialova vláda mluví o velkých úspěších, ale co vidíme ve skutečnosti? Jen chaos, nekompetence a absolutní odtrženost od reality. Smlouvu na dostavbu ČEZ (Dukovan?) bych být ČEZem ani nepodepsal, protože jako řádný hospodář bych to ani udělat nemohl. A já jsem zvědav na ty minoritáře. Mimochodem, když mluvím o tom ČEZu, co jsme jim my tady řekli v únoru 2022? V televizní debatě jsem řekl, pane premiére - ale on tomu nerozumí, to je to peklo, že vlastně on neví, o čem já mluvím - mohli jste vykoupit 100 procent ČEZu za peníze ČEZu.

Ještě jednou, pane premiére: bez peněz z rozpočtu, za peníze ČEZu. No a Fialova vláda vytáhne z ČEZu od roku 2022 do roku 2025 200 miliard, vážení, 200 miliard. Tak možná za těch 200 miliard, kdyby byl někdo vyjednával s minoritáři, mohl mít ten stát už 100 procent a potom by ČEZ nebyl orientován jenom na zisk a kašlat na lidi a nezájem, že kolik lidí platí za elektřinu nebo za plyn, ale mohl být jako v jiných státech vlastně státní energetický holding. Ano, pronájem, terminál na LNG, dobře, GasNet, dobře. GasNet fungoval v povodňových oblastech perfektně. Hned to opravili, zaplatili, super. Ano, takže to mohlo takhle být. Ale to neudělali, takže si vytáhli 200 miliard, které skončí v rozpočtu, kde se samozřejmě všechno rozplizne.

Mimochodem, když vidíte ty jejich výsledky a řeknu jenom ta čísla, kolik oni zadlužili naši zemi - víc než Sobotkova, Babišova, Rusnokova a ještě dva roky Nečasova vláda. To je neuvěřitelné. A to vybrali asi o 800 miliard daní navíc. No, takže co s tím, co s těmi Dukovany?

Mimochodem strašně mě překvapilo, že jsem ještě dohledal minule článek - protože nás vždycky kritizovali, že jací jsme proruští, a tyhle nesmysly, to byly lži, nikdy to nebyla pravda - že ještě byl takový článek, kde hejtman Kuba říkal, že by se mělo jednat s Rosatomem. To bylo myslím v roce 2021. Ale to samozřejmě novináři nikdy nepřipomínají. Oni připomínají jenom to, co chtějí, to, co je proti nám.

Jak je tedy ta společnost kapitálově připravena? Dva reaktory, tak to je 400 miliard. My jsme měli financování na jeden reaktor. Fialova vláda nemá nic, ani na ten jeden nemají vůbec. Takže měli dost času, ale nic neudělali. No, a teď uvidíme, jak to bude. Korejci mají smlouvu. Američané mají odvolání, že nemají licence. Bůhví, jak to ještě dopadne s Francouzi. No tak když pan premiér tady říká, jak to všechno dokončí, tak jsem na to strašně zvědav.

Potom ten bod číslo 2, to je klasika, že chce pan premiér, dobře poslouchejte, otevřít D4. Ano, D4, to je ta dálnice na Strakonicku, pan premiér ji bude otvírat a Karel Havlíček, který to celé odmakal, ale je to první PPP projekt v historii naší země - jasně že jeho nepozvou. Ale Karel o to ani nestojí. Ale že se nestydí, to dát do - co chce ještě vláda stihnout. Tak dětičky už odešly, ale tuhle dálnici, to je první PPP projekt v České republice. Proč už Kupka neudělá nějaký svůj projekt PPP? Za tři roky nebyl schopen vybrat ani poradce. Vždyť je to šéf středních Čech. Tam mají teď zase tu hejtmanku, která tam za čtyři roky neudělala vůbec nic. Proč neudělala Praha - Tábor PPP projekt? Nebo Rtřicetpětka? Udělejte už konečně něco, co je vaše práce. To, co děláte a co otvíráte a co bude pan premiér otvírat, je naše práce. A on si to dá tady, že to chce stihnout.

Dotáhnout do konce důchodovou reformu. Pane bože. Takže to je bod 3, co chce pan premiér. Vážení zaměstnanci, nebojte se, když nás příští rok zvolíte, tak my nedopustíme, aby tahle pseudodůchodová reforma - není to žádná reforma. To je jenom to, že zaměstnanci budou pracovat déle za méně peněz. A jaký zmatek v tom byl! Něco tam vlastně ještě tady - nejdřív to bylo, že bude se prodlužovat věk odchodu do důchodu, potom to změnili na poslední chvíli a asi pan Jurečka se probudil a dal to na 67 let. Potom vlastně tam vyndali 15 minut před hlasováním, vyndali vlastně ty lidi těžké profese, například zdravotní sestry, které by měly mít nárok jít do důchodu dříve, tak to také vyndali. Takže to je zmatek nad zmatek a pan premiér to má, jako že to chce dotáhnout. Tak bylo by dobré, kdyby fakt si vyplatili nějaké dobré platy a už nechodili do práce, aby už nic neudělali.

Dokončit některé reformy ve školství, jako například zavést maturitní projekty místo losovaných otázek. No, tak to je skutečně asi důležité, ale pokud to je - protože já si nepamatuju žádné jiné výsledky této vlády, tak je to skutečně, skutečně velice zajímavé, protože v tom školství vlastně jsou to jenom další nesplněné sliby, prázdné sliby. Celý čas vykládali, že dají učitelům 130 procent průměrné mzdy. No a co se stalo? Nic nesplnili. Za nás to bylo 121 procent a od toho období to jde jenom dolů. Ano, takže teď dostanou, učitelé konečně dostanou 7 procent, mladí dostanou sotva 2 300 korun. Ale mě fascinuje, když pan Rakušan například říká, že policisté dostanou 1 500 korun, ale zároveň návrh navýšení platů - jako místopředseda vlády tam dostane, nevím, jestli tam dostane 20 000 nebo kolik, no, minimálně desetinásobek. Takže že se nestydí vůbec to říct těm lidem. To nechápu.

Tady mají ještě dokončení velké mediální novely. No, tak to je ta korupce České televize a Českého rozhlasu. Takže, vážení spoluobčané, zaplatíte zase víc peněz, aby Česká televize i Rozhlas zase vysílala v prospěch této pětikoalice (čtyřkoalice?). Ale to myslím, že vidí i slepý, takže nedívejte se na ta veřejnoprávní média. Dívejte se radši na naše sítě, na náš Facebook, Instagram, TikTok, videa a podcasty. Teď jsem s Karlem Havlíčkem natočil podcast, ten vyjde zítra. Takže je to ta propaganda a zkrátka honosně se tomu říká velká mediální novela. Takže budete platit víc, a když se nedíváte, tak vám říkám, musíte - i přes mobil.

Pomoci občanům (zasaženým?) povodněmi. Ano, mně píšou hasiči stále, jak to funguje. Nadace Agrofertu už poskytla, asi, nevím, těch hasičských sborů, co dostaly peníze, už je strašně moc, protože my fungujeme rychle.

Osmička: prosadit novelu lustračního zákona. Tak to je strašně důležité samozřejmě. Je zábavné, že si to tam vůbec dají a potom mají omezit zábavní pyrotechniku.

No a to úplně poslední je zálohování PET lahví. Dobře slyšíte, fakt. Tak to je skutečně jenom takový důkaz asociálnosti, arogance,, neschopnosti a buzerace lidí. Ano, takže místo toho, aby vláda řešila skutečné problémy, jako je drahota, propad životní úrovně, zadlužování, tak přišla se zálohováním PET lahví a plechovek od roku 2026. A tahle ekopitomost, která je na úrovni zhůvěřilosti zvané nesmímatelná plastová víčka, je nedomyšlená, zbytečná, zastaralá a zatěžující pro občany i pro obce. Zálohování odmítá naprostá většina odborné veřejnosti, proti se postavil Svaz měst a obcí, Svaz místních samospráv, Asociace krajů, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů i Hospodářská komora. No, ale vláda to schválila. To je neuvěřitelné. Viděli jste, kolik pan ministr životního prostředí Hladík dostal hlasů na sjezdu KDU-ČSL? A sám kandidoval. A víte proč? No protože v Brně, když se ho - jak se jmenuje ta primátorka? (Hlasy ze sálu: Vaňková.) - Vaňková zbavila a celá ODSka, tak všichni oslavovali. Všichni oslavovali, protože ta jeho pověst, kterou slyšíme... A proč mu to premiér dovolí, tuhle věc? Já to nechápu, proč. Ale pan premiér je dezorientovaný, protože když jsem slyšel, co říkal o Jurečkovi, tak jsem se musel chytat za hlavu a myslím, že celý zemědělský sektor také, i Lesy(?) a všichni zkrátka.

Takže čtyři body, už abych nezdržoval, je to akorát, hodina třicet. Paní předsedající, máte to asi napsané. (Předsedající: Mám to popsané, ale budeme rádi, když...) (Poslanec Babiš předává předsedající písemný podklad.) (Předsedající: Děkujeme.)

Děkuji za pozornost.