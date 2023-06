Babiš (ANO): Proč se necháte řídit Piráty? Čtyři poslanci řídí celou vládu

reklama

Pane ministře, vy jste šťastný člověk, protože vy máte na starosti resort, který my jsme vám předali ve stavu, že máte tři sta kilometrů dálnic a obchvatů připravených. A my, když jsme převzali ten resort, tak v roce 2014 bylo připravených osm set metrů. Takže já vám držím palce, abyste zrealizoval všechny ty naše projekty. Mimochodem, karlovarská dálnice, ty dva úseky, protože ona je přes tři kraje v Karlovarském kraji, tak ještě se tam nic neděje. A já jsem na ně tlačil, aby dálnice byla hotová 2026, teď je to 2027, takže by bylo dobré, kdybyste se tomu věnoval.

Takže vy jste šťastný člověk v tom, že já, když jsem šel do politiky, vždycky jsem říkal, že chceme něco ukázat. Máte tam za deset miliard nádraží. Vy je všude budete otvírat - to je naše dílo, hlavně i to nádraží v Teplicích... by bylo dobré a bude hlavní nádraží a toto všechno, takže vy jste dostal resort, kde v podstatě toho moc nemáte, a je potřeba, aby vám Stanjura dal peníze. Já nevím, proč si půjčujete třicet miliard na SFDI, když pan ministr Bek říká, že si půjčí čtyřicet pět miliard a potom tam mu to vezmou, no, já tomu vůbec nerozumím.

Zkrátka bylo by dobré, kdybyste udělal i nějaký PPP projekt, Praha - Tábor. To je taková dobrá trasa, my jsme udělali jediný PPP projekt - Havlíček - od revoluce, všichni o tom mluvili, takže ten se realizuje na Strakonicku, takže to bylo fajn, abyste tohle udělal. A vy samozřejmě skvěle mluvíte. Vy jste byl mluvčí, ne? Vy jste skvělý mluvčí, který se vypracoval až na ministra, takže říkám - klobouk dolů a hezky mluvíte, já tak nedokážu mluvit jako vy, to vám závidím.

Ale já nevím, o čem jste tady mluvil, vždyť já jsem citoval jenom ze zahraničního tisku. Nebo vy zpochybňujete Focus nebo tohle? A ty rozhovory, že Němci se bojí dneska říkat nahlas pravdu, že Němci se bojí říct, že Angela to podělala s tím "(Wir) schaffen das!", že jsou tam ty gangy, že se lidi bojí jít ven. Tak co je na tom? Co jsme zhnědli? V čem jsme zhnědli? (My) jsme vůbec nezhnědli. Takže není to pravda, hnutí ANO jasně říká, že jsme svrchovaný stát, že nám nikdo nemá do toho mluvit, kdo u nás bude žít, a že zkrátka my jsme ukázali, že jsme solidární.

My jsme podpořili vaši vládu ohledně ukrajinských uprchlíků, ale nikdy nepodpoříme ilegální migraci - a pan premiér to vůbec nepochopil, co se děje v Evropě. On vůbec nepochopil, že je to tvrdý deal, že tam každý bojuje za své zájmy, a já jsem rád, že dneska pan premiér potvrdil, že na rozdíl od Pirátů a STANu - vy máte to zbytečného ministra, tam sedí na rohu - nedovolíte, aby se změnila jednomyslnost, že to je to místo, kde pan premiér může prosadit zájmy České republiky, a měl by teď žádat čtyřicet miliard.

Když dostali Řekové 3,4 miliardy euro, proč my nedostaneme ty peníze? Vždyť ta Vé čtyřka se má spojit a má zkrátka za to bojovat. A víte, jak se to dělá? Ty dealy tam? No, že když máte tu pozici něco bloknout, tak teď řeknete - my, V4, my chceme tolik peněz. Tak když dostali ostatní, proč bychom nemohli dostat my. Takže já jsem nepochopil vaše vystoupení, my jsme v tomhle konzistentní a zkrátka lidi si vyhodnotí, co jste říkali před volbami, co teď říkáte.

A já znovu opakuji, že jste zkrátka lidi podvedli, že neplníte váš (svůj) program, vždyť když si to přečtete, co tam máte napsané. A ještě k tomu našemu billboardu v října 2021. Já tady mám vlastně... (Ukazuje materiál.) Vy jste od počátku nikdy nevyhodnotili programové prohlášení vlády. My vlastně ani nevíme, co ta vaše vláda chce. Vy jste měli nějaké sliby před volbami, po volbách jste udělali pětikoalici, samozřejmě jste vyhráli s antibabišem, jiný program nemáte, tak potom jste udělali programové prohlášení vlády, to jste neplnili, teď jste ho změnili, nikdy jste ho nevyhodnotili, no.

Takže já, když vyhodnotím ten billboard, tak důchody snížit - jste splnili. Auta zrušit - taky jste splnili. Startupy zdanit - splněno - navrhli jste zákon. Zvýšit daně - taky jste splnili. Trestat úspěšné splácení hypotéky penalizovány (penalizováním?) - taky splněno. A to nejlepší, co jste se nám smáli - uprchlíci, vítejte, ten Bartoš, Antifa - Bartoš byl v Antifě - Piráti jsou tady proto, aby zničili Evropu, to jsou ti aktivisti promigrantští, kteří vás řídí! Proč se necháte řídit těmi Piráty? (Zvýšeným hlasem.) Čtyři poslanci řídí celou vládu, vás vydírají, vy se jich bojíte? Já to nechápu. Takže to teď plníte taky. Uprchlíci, vítejte - tak to je ten program! Já nevím, o čem tady mluvíte.

My naše sliby plníme. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš řádil u mikrofonu: Teď by měl Fiala říct „Rakušan to podělal“. Všechno jste podělali! ŽIVĚ ze Sněmovny: Přestřelky a obstrukce. Obranná smlouva s USA je na stole Ministr: Češi chtějí smrádek a teploučko. Proto nechtějí migranty. Stydím se... Snídaně u Babiše? Míchaná vejce za 165, jogurt s nutellou za 170 korun

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama