Babiš (ANO): Reportéři, 168 hodin, Newsroom, Moravec, všechno provládní pořady

Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, ale hlavně vážení spoluobčané, protože my když tady vystupujeme, tak ta média moc o tom nepíšou. Takže zkuste teď se na nás soustředit.

V první řadě zdravím všechny naše důchodce, je nás 2 850 000. Já jsem taky důchodce. Pracuju sice zdarma, a chtěl bych poděkovat - samozřejmě ironicky - po tom, co Jurečka byl nejhorší ministr zemědělství a zničil naše lesy a nedal zemědělcům vůbec nic, tak ničí naše důchodce. Takže vážení důchodci, víte, kolik dostaneme navýšení? 356 korun, představte si, děleno třiceti, to je 11,87. Tak jsem se pídil, co si za to můžu koupit. Koukal jsem na Rohlík. No, ale takovou Tatranku z Opavie s lískovými oříšky za 13,90 nekoupím. A představte si, našel jsem tam jogurt - Olma klasik za 11,90. Takže mi chybí tři haléře denně, abych si ho dal. Samozřejmě dělám si srandu. Takže bych poprosil Rohlík, kdyby to zlevnil, abychom si mohli, my důchodci, jeden den, každý den koupit ten jogurt. Ostuda. To, že ODS nesnáší důchodce a 2010 dala nulu a nikdy nechtěla navyšovat - ale Jurečka z KDU-ČSL, nejhorší ministr práce a sociálních věcí v historii naší země - a můžu tady opakovat, že nás okradli od 1. července minulého roku o 1 000 korun měsíčně, vážení důchodci, tak si to připomínejte - tahle vláda nesnáší důchodce, nesnáší lidi, nesnáší zaměstnance. A tady renomovaný Lukáš Kovanda říká, že důchodci si v příštím roce pohorší, růst důchodů nepokryje inflaci 1,9. Tak to jenom na úvod, když jsem se dneska ráno díval na televizi, a já se na Českou televizi nedívám, a byl tam titulek, že nám navýší.

Takže pane Fialo, děkujeme za 11,87 denně, to je fakt terno. I valorizaci jste zničili, všechno, slevy jste vzali důchodcům. A já samozřejmě mluvím o tom ironicky, protože nejedná se o mě, ale o lidi, kteří vybudovali naši zemi, kterou vy ničíte. No tak to je úvod a teď samozřejmě začnu mluvit k věci.

Takže dovolte mi, abych se dnes vyjádřil k návrhu Fialovy vlády na zvyšování a rozšiřování koncesionářských poplatků. Na úvod bych chtěl říct, že my jako hnutí s tímto návrhem zásadně nesouhlasíme, protestujeme a nesouhlasíme ze tří hlavních důvodů.

Za prvé, jde o de facto plošnou nepřímou daň. V hnutí ANO máme za to, že existují vhodnější způsoby financování veřejnoprávních médií, například přímo z rozpočtu. Je nepřijatelné, aby občané a firmy, které již dnes čelí mnoha finančním tlakům, byli nuceni platit za něco, co řada z nich nevyužívá a ani využívat nechce. Například já, nedívám se na Českou televizi, všem to nedoporučuji, neposlouchám Český rozhlas, nedoporučuji. A proč mám za to platit?

Za druhé, veřejnoprávní média mají již dnes dostatečně vysoké rozpočty. Pokud Česká televize, která má rozpočet 7,4 miliardy korun, a Český rozhlas, který má rozpočet 2,3 miliardy korun, je pro ně příliš nízký, musejí především začít šetřit u sebe, ne požadovat další peníze. V době, kdy Fialova vláda svou neschopností způsobila zdražení všeho o 30 % - a nevěřte těm kecům o inflaci, vzpomeňte si, kolik jste platili za všechno v roce 2021 za nás a kolik platíte teď. Takže 30 %. A stále máme jednu z nejdražších cen elektřiny v Evropské unii. No a kvůli tomu řada lidí a firem čelí ekonomickým problémům, takže je naprosto nemravné chtít po občanech další peníze. Ještě nestoudnější je chtít víc peněz, když Česká televize a Český rozhlas - chybí dostatečná kontrola a transparentní audit jejich financí.

Za třetí, jakémukoli zvyšování koncesionářských poplatků by měla předcházet vážná kritická debata o budoucnosti a smyslu veřejnoprávních médií 21. století. Je evidentní, že Česká televize a Český rozhlas neplní svou funkci veřejnoprávních médií. Jednak se snaží konkurovat komerčním médiím a - za druhé - fungují jako státní média, která obhajují vládu a útočí na opozici. Ano, Česká televize a Český rozhlas jsou provládní média, jsou součástí této vlády, stále jim fandí a snaží se jim vyhrávat volby, k čemuž se ještě dostanu.

Stávající návrh na zvyšování koncesionářských poplatků, který tak vehementně prosazuje Fialova vláda, není nic jiného než snaha korumpovat, vážení spoluobčané, korupce je to, a ještě víc si k sobě připoutat Českou televizi, Český rozhlas především před sněmovními volbami na podzim příštího roku. Ano.

Takže nyní mi dovolte, abych se ke každému ze tří bodů vyjádřil obšírněji.

Za prvé, poplatky jako nová forma daně. Ještě v červenci 2022 ministr kultury Baxa, který tady předkládá ten zákon, jsme ho slyšeli před chvilkou, ujišťoval veřejnost, že Fialova vláda koncesionářské poplatky zvyšovat nechce a že je třeba probrat financování veřejnoprávních médií komplexně, tedy přesně to, co stále říká hnutí ANO. Pan ministr tehdy řekl, cituji: "Debata o tom, jak změnit financování České televize, musí být minimálně souběžná s tím, aby Rada České televize v současné funkční podobě vedla hovor s panem generálním ředitelem na téma, jak má vypadat dlouhodobá vize fungování České televize. Od toho se odvíjí naše kompetence, co dát do příslušné legislativy a jak změnit financování České televize." Tolik pan ministr Baxa, ministr kultury. Jenom podotknu, že na tom máme shodu všichni, i s panem generálním ředitelem, že by tam měla být možnost kontroly hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem, tak to jsme přece prosazovali. Nevím, jestli to máte ve vládním prohlášení, údajně ano, ale my vlastně ani nevíme, jaké vy máte vládní prohlášení, protože neplníte vůbec nic z předvolebních slibů.

V září 2023 bylo, jak je to u slibů vládní pětikoalice pravidlem, už všechno jinak a pan ministr nám všem začal vysvětlovat, v jaké kritické situaci se Česká televize a Český rozhlas nacházejí a jak by bez zvýšení poplatků v podstatě nepřežily a jak další miliardy zajistí veřejnoprávním médiím nezávislost. O nějaké debatě o budoucnosti veřejnoprávních médií, jejich financování, kontrole ze strany NKÚ, na to jaksi pan ministr zapomněl. Tady mám k tomu zdroj, lupa.cz: "Vláda nechce zvyšovat televizní poplatky," tehdy prohlásil ministr kultury.

Ministerstvo poslalo zákon na vládu 26. června. No samozřejmě, po volbách do Evropského parlamentu. Naše důchodce taky začali ničit až po prezidentských volbách. Oni to vždycky mají tak přesně, to načasování, timing je úplně geniální.

No a teď kvůli tomu, protože to mohli už dát dávno, Fialova vláda svolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, aby zákon začal platit od ledna příštího roku, ne? Spěchá se zase. Víte, proč se spěchá? No protože zkrátka tahle vláda, tahle vláda tady chce být navždy. Navždy. Dělají pro to všechno - od zákona, koalic, od korespondenční volby - k tomu se ještě dostanu, to je strašně zajímavé, co se vlastně děje - no, a teď samozřejmě potřebují znovu uplatit takzvaná veřejnoprávní média. Takže tím si pětikoalice vytváří předpolí pro to, aby zákon protlačila na sílu a opětovně nepřipustila demokratickou diskusi, jak se to ostatně stalo za této garnitury pravidlem, ať už jde o důchody, korespondenční volbu, zvyšování daní, kauzu Dozimetr, Fialovu kampeličku, migrační pakt Evropské unie a řadu dalších a dalších témat. Ale to jen na okraj.

Každopádně návrh vlády na zvýšení koncesionářských poplatků od roku 2025 přináší řadu problémů a otázek, které je třeba pečlivě zvážit. Podle tohoto návrhu by televizní poplatek vzrostl o 15 korun ze současných 135 na 150 korun a rozhlasový poplatek o 10 korun ze 45 na 55. Ano, to zvýšení není nijak drastické, ale v této debatě o těch celkově 25 korun měsíčně opravdu nejde. Kritika totiž míří na skutečnost, že placení koncesionářských poplatků se má rozšířit de facto na všechny domácnosti - dobře slyšíte - které vlastní jakékoliv zařízení umožňující přijímat televizní nebo rozhlasový signál, tedy i na tablety, počítače a chytré telefony, tedy zařízení, která jsou primárně využívána k jiným účelům, než je sledování televize nebo poslech rádia. V praxi to znamená, že i když někdo používá svůj tablet výhradně k práci nebo studiu, bude nucen platit České televizi a Českému rozhlasu.

To znamená, že koncesionářský poplatek budou muset platit i ti, kteří televizi či rádio vůbec nesledují - to jsem já, k tomu se hrdě hlásím, nikomu to ani nedoporučuji, kteří se na nás dívají - a z této povinnosti se nemohou vyvázat ani čestným prohlášením o tom, že Českou televizi a Český rozhlas nesledují. Je to nespravedlivé a také nepřijatelné. Dokonce bych řekl, že je to skandální.

Dalším problematických bodem návrhu je zavedení koncesionářských poplatků pro firmy podle počtu zaměstnanců. Společnost s 25 a více zaměstnanci má automaticky platit pětinásobek výše poplatku pro domácnost a pod 100 zaměstnanců desetinásobek výše poplatku pro domácnost a pro firmy s více než 500 zaměstnanci stonásobek výše poplatku pro domácnost. Těchto firem je v České republice podle Ministerstva kultury 1 062. Takhle si Česká televize přijde navíc o 865 milionů korun ročně a Český rozhlas o 331 milionů. Jedna taková společnost ročně nasype České televizi 180 000 korun a Českému rozhlasu 66 000 korun. Veřejnoprávním médiím tak každý rok přidá skoro čtvrt milionu korun. A za co? Že mají možnost zaměstnanci na výrobní lince sledovat Českou televizi? Nebo při slévání oceli poslouchat Český rozhlas? No to je absurdní. Absurdní. Naprosto absurdní. Jak může být ospravedlnitelné, aby firmy platily obrovské sumy za službu, kterou jejich zaměstnanci možná ani nevyužívají? Je to jen samozřejmě další odrbávání podnikatelů ze strany Fialovy asociální a neschopné vlády. No určitě i zaměstnanci televize Nova nebo CNN se dívají na Českou televizi například, když už jsme u toho. Absurdní, skandální, neuvěřitelné, arogantní! A aby toho nebylo málo, tak vláda chce zvyšovat poplatky o inflaci, představte si, pouhým nařízením. Takže tu inflaci, kterou vzali důchodcům a nechali církvím, tak tady samozřejmě v rámci korupce to budou navyšovat. No. Ty důchody, co jsme teď dostali na příští rok, tak tam to ani nepokryje inflaci. Takže to je ten přístup, vážení spoluobčané. Takže to nebude zákon projednávaný ve Sněmovně, v Senátu, podepsaný prezidentem, ale nařízení vlády. Jaká to náhoda.

Otevřeně se zde ukazuje, že nejde o zajištění financování veřejnoprávních médií, ale o snahu zavést nový mechanismus zdanění, který se vyhýbá demokratickému dohledu. Tady předřečníci mluvili o demokracii, ale nevím, co tím myslí, asi demokracie z jejich pohledu. Zabetonování se navždy. Způsob, jakým Fialova vláda navrhuje zvýšení koncesionářského poplatku, není nic nového než nová forma plošné daně. Proto bychom neměli hovořit o koncesionářských poplatcích, ale o televizní a rozhlasové dani. Je to nová forma zdanění, která zatíží téměř všechny občany a firmy bez ohledu na to, zda se dívají na Českou televizi a poslouchají Český rozhlas. To ostatně konstatovala i Legislativní rada vlády, která doporučuje, aby s ohledem na svou povahu a účel byly do budoucna televizní i rozhlasový poplatek upraveny jako daně a byly spravovány podle daňového řádu. Rozhlasový poplatek i televizní poplatek naplňují teoretickou definici daně v širokém smyslu. V takovém případě by se měly spravovat v nalézací i platební rovině podle daňového řádu, nicméně tomu tak není, což je koncepčně chybné a matoucí řešení, uvedla rada ve svém stanovisku k novele zákona.

Hnutí ANO má za to, že by se koncesionářské poplatky měly zrušit a že by se média měla financovat, veřejnoprávní média, nezávisle, jak tady pánové se snaží tvrdit a všichni se jim smějeme. Že by se média měla financovat prostřednictvím rozpočtu, což je spravedlivější a efektivnější řešení. Mimochodem zrušení koncesionářských poplatků chtěli v roce 2009 i někteří politici ODS. Pan ministr kultury je taky z ODS. Ale ta ODS tehdy byla pravicovou stranou, nikoliv progresivistickou, nafialovo natřenou levicí.

V posledních letech každopádně mnoho evropských států již upustilo od systému koncesionářských poplatků. Například v Belgii, Nizozemí, Itálii, Švédsku, Dánsku, Finsku, na Islandu nebo Litvě jsou veřejnoprávní média financována ze státního rozpočtu a nikdo nekvílí, že tam stát likviduje veřejnoprávní média. Loni to udělalo Slovensko, o rok předtím Francie. Ve Velké Británii se již několik let diskutuje, zda by občané měli nadále platit koncesionářské poplatky, které tvoří největší podíl na příjmech veřejnoprávní korporace BBC. V Evropě dokonce více států veřejnoprávní média financuje z rozpočtu než koncesionářskými poplatky. Koncesionářské poplatky přežívají jako relikt 20. století jen v deseti, dobře poslouchejte, v deseti evropských zemích.

Tyto diskuse jsou tedy důležité a relevantní pro nás, protože ukazují, že existují alternativní modely financování, které mohou být spravedlivější a efektivnější než stávající systém. Debaty bychom se tedy neměli bát. Financování veřejnoprávních médií má, jako ostatně cokoli, být předmětem vážné demokratické diskuse bez emocí a hysterických výlevů. Do budoucna bychom tedy chtěli financovat veřejnoprávní média z rozpočtu a v současné době jsme jako hnutí ANO navrhovali alespoň změnu v koncesionářských poplatcích, která by byla spravedlivější a ohleduplnější vůči našim občanům.

V našem návrhu jsme se zaměřili především na ochranu nejzranitelnějších skupin obyvatelstva. Navrhujeme - a já jsem to navrhl jako poslanec, je to sněmovní tisk 294 a je to můj návrh z 8. září 2022 - novela o rozhlasových a televizních poplatcích. A v našem návrhu jsme se zaměřili na ochranu nejzranitelnějších skupin obyvatelstva a navrhujeme, aby osoby, které pobírají starobní nebo invalidní důchod, osoby se zdravotním postižením a nezaopatřené děti byly osvobozeny od povinnosti platit koncesionářské poplatky. Ale samozřejmě pětikoalice tenhle návrh ignoruje, naopak přichází s dalším navýšením. Přesněji řečeno osvobozeny by byly osoby, jimž vznikl nárok na starobní nebo invalidní důchod nebo na průkaz osoby se zdravotním postižením a dále nezaopatřené děti. Tato osvobození by platila, pokud tyto osoby žijí osaměle nebo pokud žijí společně s jinou osvobozenou osobou.

Tento krok je nezbytný pro zajištění podpory těch, kteří se potýkají s největšími životními výzvami kvůli zvýšené finanční a sociální zátěži v souvislosti s raketovým růstem cen energií, potravin i dalších základních komodit, které má svou nečinností a neschopností na svědomí Fialova vláda, ano, která ničí naší zemi, naše životy. Osvobození těchto lidí od povinnosti platit televizní a rozhlasovou daň by jim poskytlo nezbytnou úlevu. Náš návrh by zajistil, že nejzranitelnější členové naší společnosti nebudou zatíženi dalšími finančními náklady, které si nemohou dovolit. Je důležité zdůraznit, že naše návrhy nejsou jen teoretické, jsou praktické a proveditelné změny, které by měly pozitivní dopad na životy mnoha našich spoluobčanů. Oproti tomu současný návrh Fialovy vlády na zvýšení a rozšíření koncesionářských poplatků je nejen nespravedlivý, ale také neefektivní. Nezohledňuje realitu, ve které se mnoho našich občanů nachází, a nebere v úvahu potřeby těch, kteří jsou nejvíce postiženi současnými ekonomickými a sociálními problémy, které způsobila tahle nejhorší, nejprolhanější, nejasociálnější vláda od vzniku samostatné České republiky.

Za druhé, rozpočet České televize. Nyní se chci věnovat rozpočtu České televize a Českého rozhlasu. Jak jsem říkal, mám za to, že obě veřejnoprávní média mají dost vysoké rozpočty. Konkrétně Česká televize má na rok 7,4 miliardy korun a Český rozhlas má rozpočet 2,3 miliardy korun. Z toho koncesionářské poplatky tvoří u televize příjem 5,7 miliardy a u rozhlasu 2 miliardy. Znám výmysly pana ministra, že v podstatě obě veřejnoprávní média třou bídu s nouzí, že se jim poplatky za 15 let nezvýšily a že reálná hodnota především kvůli pány Fialou a Stanjurou naprosto nezvládnuté inflaci je asi poloviční. Jenže tyto argumenty jsou zcela liché.

Nesmíme zapomenout, že veřejnoprávní média v rámci modelu svého financování prodávají sponzoring nebo reklamu. Stačí se podívat na ceník pro nová média, který je dostupný na webu, který ukazuje, že o žádnou charitu nejde, ale jde o tvrdý byznys. Může se pak někdo divit, že soukromá komerční média namítají, že jde o nekalou konkurenci? Česká televize a Český rozhlas jsou sportovní terminologií řečeno atleti, kteří berou doping a soutěží s ostatními atlety, kteří doping neberou. Nebo jak se to řeší na západ od nás, jsou to muži sportovci, co se prohlásili za ženy a teď vyhrávají v ženských disciplínách. To je zkrátka nefér.

Za ty roky se z České televize a Českého rozhlasu stali otesánci mediální scény. Česká televize se z dvou stanic rozrostla na šest kanálů, plus samozřejmě regionální redakce, spousta zahraničních zpravodajů, provozuje zpravodajský web, natáčí filmy, seriály a tak dále. Český rozhlas se také z pár stanic rozrostl na 12 celoplošných a 14 regionálních stanic. Má také samozřejmě zahraniční zpravodaje, také má zpravodajský web, také má sportovní přenosy a třeba i vydavatelskou činnost.

V této souvislosti je třeba vzpomenout, kdy a proč vlastně veřejnoprávní média vznikla. U rozhlasu to bylo poprvé zhruba před 100 lety, u televize po druhé světové válce. Šlo o evropský fenomén. V té době nikdo v podstatě nezpochybňoval oprávněnost existence médií veřejné služby a potřebu jejich kolektivního financování. Evropští občané se chtěli dívat na televizi a poslouchat rádio při absenci jiných soukromých poskytovatelů. Tehdy šlo skutečně o službu pro celou společnost, která chtěla poslouchat rozhlas a dívat se na televizi, tak se na to občané v podstatě složili, v uvozovkách. Vznikla veřejnoprávní média, která získala obrovskou výhodu, monopol na trhu, který se teprve formoval. Veřejnoprávní média měla za úkol poskytovat kvalitní a objektivní informace, vzdělávat a obohacovat kulturní život společnosti.

Tento model fungoval dobře v době, kdy byly informační a zábavní zdroje omezené. Příchodem komerčních rádií a televizí ale Evropané zjistili, že rozhlas a televize mohou úspěšně fungovat i na komerční bázi, a s nástupem nových technologií, rozvojem internetu a sociálních sítí se mediální krajina radikálně změnila. V dnešní době mají lidé přístup k široké škále médií a platforem, což zpochybňuje tradiční roli veřejnoprávních médií. Spotřebitelské návyky se mění a lidé stále častěji vyhledávají informace a zábavu sami online a nečekají, jaký program jim naservírují televize a rádia, což zásadně snižuje význam lineárního vysílání.

To ostatně potvrdil i průzkum What next for European public broadcasters? od společnosti Ampere Analysis ze srpna 2023. Podle něj za posledních šest let klesla na největších evropských trzích návštěvnost lineárního vysílání a on-demand služeb veřejnoprávních médií o 15 %. Jaký pokles by byl asi v případě, kdyby veřejnoprávní média neměla onen doping ve formě koncesionářských poplatků? Je jasné, že bez nich by pokles sledovanosti a poslechovosti byl mnohem strmější.

Ale abych se vrátil zpátky k rozpočtu. Znovu opakuji, a myslím si, že Česká televize a Český rozhlas na to, aby splnily a plnily svůj úkol, mají peněz víc než dost. V době, kdy vláda šetří na českých občanech, co se dá, zvyšuje jim daně a kvůli vlastní neschopnosti hospodařit a šetřit lidi doslova dře z kůže, přicházet s nataženou rukou a říkat, že máme málo peněz, je od České televize a Českého rozhlasu naprosté chucpe. Za prvé proto, že by Česká televize a Český rozhlas měly začít hledat jiné způsoby financování a šetřit na sobě. Pokud jde o hledání dalších peněz, lze rozšířit podíl reklamy nebo zpoplatnit některé programy. Nabízí se sportovní kanál či internetový televizní archiv s filmy a seriály, jako to podobně dělají komerční stanice. Legitimní otázkou také je, zda se nám tu nepřekrývá třeba práce státního filmového fondu a České televize při koprodukci českých filmů.

Pokud jde o úspory, tak se nabízí snížení platů, redukce počtu zaměstnanců a zvýšení efektivity. Rada Českého rozhlasu například minulý rok řešila podnět upozorňující na údajné plýtvání veřejnými prostředky v Českém rozhlase a na to, že vedení problém dostatečně neřeší. Zdroj Hlídací pes, Rada Českého rozhlasu, má řešit údajné zametání kauz v rozhlase. Nestačí slib, že krást se už nebude. Stačí se také podívat, jak se plýtvá prostředky a lidskými zdroji v České televizi při natáčení reportáže do večerních novin. Není neobvyklé, že Česká televize na jednu akci pošle až čtyři štáby, dva pro klasické zpravodajství, jeden na takzvané podkresové nebo ilustrační záběry a jeden pro pořady typu 168 hodin nebo Reportéři ČT. Já si na to dobře pamatuji, když vznikla tady pseudokauza, vymyšlená kauza Kalouskových a Sobotkových dluhopisů. Byl jsem asi 40 kilometrů za Prahou a postupně po 15 minutách dorazily tři štáby za sebou. Tam vznikl neologismus "sorry jako". Myslím, že všichni žáci a mládež vědí, co je to "sorry jako". Ano, tam to vzniklo. Tři štáby přijely, 40, 50 kilometrů.

Dále je veřejným tajemstvím, že spousta lidí v České televizi takzvaně funguje na faktury, tedy švarcsystém, a že jediní zaměstnanci jsou ve zpravodajství například technici a někteří moderátoři. Proč jsou redaktoři na OSVČ? Na ústředí na Kavčích horách je zase pravý opak. Tam má zaměstnanecký poměr skoro každý a budova takzvaného Rohlíku je z nějakého záhadného důvodu plná úředníků. Proč jich Česká televize potřebuje tolik? Tam je samozřejmě prostor pro úspory. Stejně jako lze ušetřit zrušením některých stanic, jako to bylo v případě ČT3. Lze omezit program, jako jsou sportovní přenosy, nakupování licencí zahraničních komerčních pořadů, například StarDance, nenatáčet rok co rok kriminálky. Tak prostě Česká televize nevyrobí třetinu pořadů, svět se kvůli tomu nezboří, maximálně někteří lidé přisátí na Českou televizi si budou muset snažit hledat obživu jinde. To je život.

Trvám ale na tom, že obecně ve sledovanosti a poslechovosti soutěžit s komerčními médii Česká televize a Český rozhlas nemají. To do značné míry staví na hlavu myšlenku veřejné služby. V tom je jádro pudla. Česká televize a Český rozhlas se totiž už dávno přestaly soustředit na svůj hlavní úkol, tedy informovat a vzdělávat veřejnost, a začaly především soutěžit s komerčními médii o podíl na trhu.

Druhý důvod, proč jsou požadavky veřejnoprávních médií na více peněz nestoudné, je fakt, že loni všichni zaměstnanci České televize dostali mimořádnou odměnu 10 000 korun, a to proto, že to umožnil výsledek hospodaření. Takže evidentně není pravda, že by Česká televize měla hluboko do kapsy, když rozdává bonusy, a současný ředitel České televize má o 47 000 korun vyšší plat než jeho předchůdce. Zdroj Seznam Zprávy: České televizi se daří, zaměstnanci dostanou mimořádnou odměnu. Plus tady titulek: Souček si v čele České televize oproti Dvořákovi polepší o 47 000 korun měsíčně.

A třetí důvod je, že Česká televize a Český rozhlas chybí dostatečná kontrola a transparentní audit financí. Z obou veřejnoprávních médií se stal stát ve státě, kde se rozhoduje za zavřenými dveřmi, aby do finančních toků veřejnost neviděla. Proč se Česká televize bojí jako čert kříže, aby financování kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad? Proč? No, ty důvody si asi každý domyslí. Pokud si dobře pamatuji, tak loni po svém zvolení nový ředitel České televize prohlašoval, že chce zadat forenzní šetření a finanční audit hospodaření a hospodárnosti České televize za poslední dva tři roky. Zatím o výsledcích nic nevíme.

Česká televize má jako instituce placená z peněz občanů s transparentností vůbec problém. Více než pět let například trvalo dostat z České televize informace, že výroba pořadu Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce v roce 2017 stála 9 milionů korun. Vedení veřejnoprávní televize po tu dobu ignorovalo soudní verdikty i rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů. Redaktoři veřejnoprávních médií se velmi zajímají o finance politiků, ale pokud jde o ně samotné, tak své platy tají. Tehdejší ředitel České televize Dvořák dokonce řekl, že si není jistý, že česká společnost je na to připravená. Skvělé!

Finanční transparentnost a efektivita jsou přitom klíčové, pokud chceme, aby veřejnoprávní média plnila svůj účel a nedocházelo ke zneužívání a plýtvání peněz daňových poplatníků. Pokud jsou koncesionářské poplatky nebo nyní nová televizní a rozhlasová daň prosazovaná touhle asociální vládou hlavním zdrojem financování, musí také toto financování být naprosto transparentní, a to znamená, žádné začerňování smluv, tajení informací o platech, netransparentní finanční toky. Stejně jako politici a státní úřady jsou a mají být pod kontrolou, jelikož jsou placeni a spravují peníze daňových poplatníků. Totéž pravidlo by se mělo aplikovat i na veřejnoprávní média. Nedostatečná finanční kontrola těchto médií je závažným problémem, který musí být řešen dříve, než budeme uvažovat o jakémkoliv zvýšení financování. Musíme zajistit, že peníze, které jsou již nyní přidělovány, jsou využívány hospodárně, efektivně a s maximální odpovědností.

Samotná Legislativní rada vlády poukázala na to, že chybí v uvozovkách relevantní ekonomické údaje, zejména existující náklady České televize a Českého rozhlasu v porovnání s výnosy z koncesionářských poplatků a s výnosy z povoleného rozsahu reklamy. Chybí také definice toho, proč a v čem je současné financování nedostatečné, tedy jaký rozsah financování je třeba, aby bylo možné plnit veřejnoprávní funkce těchto médií. Prostě Fialova vláda České televizi a Českému rozhlasu chce přidat z úplně jiného důvodu, než že by měli málo peněz. Ano, vážení spoluobčané. 10,5 miliardy máme my všichni platit na tahle provládní netransparentní média.

A nyní se dostávám ke třetímu bodu, tedy k debatě o smyslu a roli veřejnoprávních médií v dnešní době. Na poplatky za televizi a rozhlas bychom se měli podívat v širším kontextu diskusí, které v současnosti probíhají napříč celou Evropskou unií. Tyto diskuse se soustředí na pět klíčových otázek, některé jsem již zmínil.

Za prvé: Jaký je smysl veřejnoprávních médií 21. století? Co je to ta veřejnoprávnost v uvozovkách? Jak jí co nejlépe dosáhnout? Jak má vypadat obsah, který veřejnoprávní média vyrábějí?

Za druhé: Mají lidé a firmy stále platit koncesionářské poplatky? Nebo má financování veřejnoprávních médií převzít stát a hradit je ze státního rozpočtu?

Za třetí: Jak narovnat vztah mezi veřejnoprávními a soukromými médii, aby ta soukromá nebyla diskriminována, ale status veřejnoprávních médií zůstal dostatečně významný?

Za čtvrté: Patří obsah vyrobený veřejnoprávními médii na internet? A pokud ano, tak do jaké míry? Nebo mají tato média zůstat v televizním a rozhlasovém prostředí, ze kterého vzešla?

Za páté: Je přípustným zdrojem financování provozu veřejnoprávních médií reklama?

To jsou všechno validní otázky. Jakémukoliv zvyšování koncesionářských poplatků by měla předcházet vážná kritická debata o budoucnosti a smyslu veřejnoprávních médií ve 21. století, oproštěna od hysterických výkřiků a emočních výlevů. Česká televize a Český rozhlas nejsou nedotknutelné a nekritizovatelné instituce. To v demokratické společnosti není žádná instituce placena z peněz daňových poplatníků. Debata o nich nesmí být tabu. Už slyším všechny ty hysterické reakce: ANO chce zásadně ovlivňovat Českou televizi a Český rozhlas. Kdybychom to chtěli, tak jsme to mohli udělat, když jsme tady byli ve vládě, nemuseli jsme schvalovat ty netransparentní zprávy. My jsme se chovali slušně a nesnažili jsme se to brutálně ovládnout, jak to dělá pětikoalice. Ta obvinění jsou samozřejmě nesmysl a mají za cíl znemožnit věcnou debatu o smysluplnosti veřejnoprávních médií, které se tato vláda bojí, stejně jako veřejnoprávní média.

Já se diskuse o veřejnoprávních médiích nebojím. Naopak si myslím, že bude velice užitečná. Můžeme například začít debatou, proč máme mít veřejnoprávní televizi a rozhlas. Proč zrovna tyto dva typy médií? Na internetu není veřejnoprávní zpravodajský portál, neexistují veřejnoprávní noviny, veřejnoprávní streamovací služba a jiné. Tak proč by takové privilegium v 21. století měla mít televize a rozhlas?

V této souvislosti je třeba připomenout, že Česká tisková kancelář - ČTK - je také veřejnoprávní médium, které daňové poplatníky nestojí ani korunu, pokud vím. Funguje od roku 1996, nemá žádné dotace, a přesto je schopna generovat zisk. Proč by stejně nemohla fungovat Česká televize a Český rozhlas? Česká televize může nechat bezplatné zpravodajství a vše ostatní skrýt za paywall, ať platí ti, co její produkci sledovat chtějí. Stejně tak Český rozhlas může své podcasty a svůj zpravodajský web nechat placené. No, kolik tady máme podcastů? Podcastů, kde různí bývalí novináři a stávající prodávají za peníze různé dezinformace a lži. Tak možná Česká televize by mohla mít podcast pravdivý. Alespoň by se tedy ukázalo, zda jsou tato veřejnoprávní média životaschopná, nebo jejich úspěch stojí na hliněných nohou a jediné, co tato média udržuje při životě, je doping ve formě miliard, která jim řada českých občanů nedobrovolně vyplácí.

Pokud jde o televizní a rozhlasové zpravodajství, tak se všichni jistě shodneme na tom, že hlavním úkolem veřejnoprávních médií by mělo patřit občanům přinést nestranné informace. Dobře slyšíte. Ostatně jasně se to píše v Kodexu České televize nebo v Kodexu Českého rozhlasu. A při kritice médií je alfa a omega to, že zpravodajství je to zpravodajství a názory. A názory a komentáře může psát každý. Ať si tam říká, co chce.

Ale zpravodajství má být nestranné a má předat divákovi informace a on si je probere a udělá názor. A moderátoři mají hrát roli ďáblova advokáta, zastávat názor protistrany v debatě. Když tam mám pravičáka, tak jsem levičák, když levičáka, ptám se, jako pravičák. Takže tohle česká média už dávno nedělají, protože se stala jenom propagandou.

No a Fialova vláda se rozhodla lidem navýšit televizní a rozhlasové poplatky. Dobře víte, vážení spoluobčané, že Fialova vláda od nástupu vám jenom bere peníze. Navyšuje daně, všechno zdražuje, má stovky miliard příjmů na daních a peníze pro lidi nemá. Vždy má peníze pro zbraně a Ukrajinu hlavně, ale na naše občany zapomíná. No, takže teď se vláda rozhodla navýšit televizní a rozhlasové poplatky ne kvůli tomu, že by Česká televize a Český rozhlas byly na pokraji krachu. Ten důvod je mnohem cyničtější a mnohem prozaičtější. Jsem přesvědčen, že hlavní motivací pětikoalice pro zavádění této nové televizní a rozhlasové daně je snaha korumpovat veřejnoprávní média, která mají být nezávislá a nestranná, a ještě víc si pojistit jejich loajalitu před klíčovými sněmovními volbami příští rok. Ostatně Fialova vláda systematicky od prvního dne nepracuje pro naše občany, ale sleduje svůj zájem se zabetonovat u moci. A nyní v tom mají pomoct Česká televize a Český rozhlas. Ano, nejdřív zákon o koalicích, potom korespondenční volba, potom nám budou říkat, co je to informace, dezinformace. Teď dokonce chtějí i měnit nebo dohlížet na naše dějiny! No, tak co mi to jen připomíná?

Ze stejného důvodu Fialova vláda vehementně prosazovala korespondenční volbu, ze stejného důvodu. Teď tady hledám jeden papír, protože vlastně jsem se dozvěděl, teď nevím, jestli ho najdu, že vlastně jo, tady to mám. Teď se dobře soustřeďte, vážení kolegové, a možná to víte, já jsem to nevěděl. Vážení spoluobčané, víte, proč byla prosazena korespondenční volba? No, já tady mám zprávu z cesty delegace zahraničního výboru do Norska a na Island. Tam byla paní Kovářová, tady je s námi a členy delegace byl Petr Beitl a poslankyně Jarmila Levko a poslanec Jiří Kobza. No a představte si, že všechny tyhle delegace se potkávají s krajanskou komunitou. Takže oni, vážení spoluobčané, už za naše peníze dělají kampaň. Pan Lipavský to dělá, protože samozřejmě všichni vědí, že korespondenční volba je o velvyslanectví, takže oni už normálně už teď v rámci různých výletů po světě se potkávají s krajskou komunitou a tam vykládají o tom, jak je ta pětikoalice skvělá a proč je mají volit. Tak to je, to je ta realita.

Tak to jsem jenom odbočil, aby se vědělo, kam to všechno směřuje. Ano, nejdřív zákonnou koalicích, potom korespondenční volba, potom omezování svobody slova, potom oni budou rozhodovat v dezinformacích, potom nám vyloží naši historii! No a potom tam zůstanou, možná by chtěli 40 let, to už jsme jednou zažili.

Takže nezávislost, abych se vrátil k projevu, musí ukazovat také samotná Česká televize a Český rozhlas, což by se ve zpravodajství mělo projevovat jako nezaujatost a nestrannost. Záměrně neříkám, že by média měla být objektivní, ale nestranná. Nestrannost by ostatně měla být základní postoj všech novinářů, nejen těch veřejnoprávních. Ale bohužel je to právě nestrannost, která v českých médiích dostává v naprosté většině případů na frak.

V jisté míře můžeme zaujatost omluvit u soukromých médií. Novinářům totiž jejich vlastníci a sponzoři vytyčili mantinely o čem můžou psát a koho mají podporovat, a to je ještě důležitější, o čem nemůžou psát a koho nesmějí podporovat. Bakalovci a další firmy, Deník nenávisti, kyperský Seznam zprávy a další podobná média tomu pak uzpůsobují zpravodajství.

Pokud jste si všimli ten kvikot a ječení, to nepřestává. Od ohlášení naší frakce to paralelně jede, ty komentáře nesmyslné. A ještě k tomu teď jedou články o migraci a jak Babiš tomu nerozumí a tam mají experty. Tak já vám k tomu něco dneska řeknu, ale to bude až za chvíli, za delší chvíli.

Takže tomu uzpůsobuje zpravodajství, když je nějaký problém z pětikoalice, tak se to buď vymlčí, nebo okamžitě jdou do Interview nebo Události, komentáře nebo všechny ty jejich pořady, tam se zvou ti správní experti, no, takto to funguje. Takže když chtějí, některé informace vypíchnou, jiné, které se jim nehodí do krámu, upozadí nebo ignorují. Taková Kampelička byla vymlčena, Dozimetr, to vlastně se netočilo na České televizi, tam odešla ta Dobiášová, protože to zakázali. Eufemisticky se tomu říká názorové zpravodajství, ale ve skutečnosti nejde o nic jiného než o klasickou propagandu sloužící zájmu jejich chlebodárců.

Samozřejmě, že se na veřejnosti tito novináři budou zaklínat etickými kodexy a nalhávat lidem něco o hodnotách, sami sebe navzájem vyznamenávat různými cenami. Faktem ale zůstává, že smí psát v jistých mantinelech. Taková omezená suverenita. Často to těm novinářům není proti srsti. Naopak se svými majiteli souhlasí. Na to samozřejmě mají svaté právo, ani jim to vlastně nejde vyčítat, když se jejich názory kryjí se zájmy a názory jejich vlastníka. Jen by tedy novináři z těchto médií měli přestat obelhávat veřejnost tvrzeními, že dělají nezávislou novinařinu, protože ve skutečnosti dělají politiku.

Takže když naší aktivistické levicové progresivistické mediální scéně bije srdce pro Fialovu vládu, není to nic nelegitimního. Vždyť před těmi prezidentskými volbami ta analytička, pseudoanalytička, říkala, že všechny redakce jedou proti Babišovi, i iDNES, všechny jedou proti Babišovi. No, tak dobré, tak to říkejte tak, aby to lidi věděli.

Teď skončily francouzské volby a tam všichni vědí, že L'Humanité jsou komunisti, ti de facto vyhráli volby a ostatní, nevím, LeZeco (?) je pro úředníky, takže tam všichni vědí, kdo co pro koho píše. U nás se tváří všichni, jak jsou nezávislí, a přitom dobře víme, že oni vlastně fandí této vládě. Neříkám, že všichni, nebudu tady číst ten seznam, asi by byl dlouhý, takže samozřejmě k těmto médiím musíme přistupovat jako k mediální divizi pětikoalice, to je jejich mediální divize.

Stovky milionů korun tahle vláda dala médiím za věci dokonce, které my jsme dělali, ještě to propagovali a dávali jim peníze. Dělají různé nesmyslné kampaně. A samozřejmě stačí si přečíst různé příspěvky na sociálních sítích, zvlášť Twitteru nebo síť X, kde řada novinářů otevřeně fandí a obhajuje Fialovu vládu a útočí na hnutí ANO a další opoziční strany.

Mnoho z nich nabylo v této chráněné bublině dojem, teď nedávno tam jeden majitel a vypadá to, jediných snad málo závislých médií, si z nich udělal srandu, když tam vlastně publikoval nějaký starý projev pana premiéra, ale neřekl, že je to on, a potom jim to dal vyžrat. Takže mnoho z nich nabylo v této chráněné bublině dojem, že jsou slavní a hýbou veřejným děním. V této souvislosti bych jim rád připomněl jednu starou pravdu, kterou říkal dnes jeden šéfredaktor velkého média. Svým zaměstnancům, aby jim jejich práce nestoupla příliš do hlavy.

Cituju: "Nemysli si, že politici nebo lidi mají rádi tebe. Oni jen potřebují médium, pro které pracuješ." Konec citátu. Myslím si, že řada mediálních pseudocelebrit, které kdysi byly slavné a teď o nich nikdo pořádně neví, by mohla vyprávět. Ale to jsem se dostal dost daleko.

Takže abych se vrátil k názorové záležitosti českých novinářů. Čest výjimkám samozřejmě. Spousta z nich nabyla dojmu, že lidi nemají v uvozovkách pouze informovat, ale rovnou je mají vychovávat, že nemají informace sbírat a předávat dál, ale rovnou je filtrovat, protože se domnívají, že mají patent na rozum. Dneska se ještě k tomu dostanu, to je neuvěřitelné, ta ilegální migrace, co vyšle za pamflety. Nechtějí lidem předkládat informace, aby si pak občané sami svobodně udělali názor. Chtějí pro ně vytvořit realitu, kterou lidé mají pak přijmout a nediskutovat oni. A je jedno, jestli jde o válku na Ukrajině, Fialovu vládu, aféry a skandály jejich ministrů a premiéra. Ve skutečnosti je motivací těchto novinářů strach ze svobodného rozhodnutí občanů. V praxi se to projevuje, jak jsem říkal, nekritickou podporou až obdivem Fialovy vlády a pětikoalice a podpásovými útoky na hnutí ANO a další opoziční strany, protože Babiš. Ten kvikot do 30. 6., kdy jsme založili tu frakci, a ty nesmysly, co vymýšlejí každý den. Každý den něco píšou. Neuvěřitelné. Přitom o tom pořádně nic neví. A manipulují. Už skoro deset let jsme v případě mém a hnutí ANO svědky nehorázných manipulací u údajně seriózních médií. Na titulních stranách, v titulcích, které navíc mění za chodu. Kolikrát změnili titulek. Mně se to nelíbilo, pětikoalice zavolala, změnili. Aby naše hnutí co nejvíc poškodili. Kladení návodných otázek, překrucování odpovědí, neustálé skákání do řeči, výběr hostů. To jsou ti odborníci. Vážení spoluobčané, vždy si vygooglujte toho experta, toho politologa. Většina jsou z Masaryčky. To je téměř rodinná firma pana premiéra. A ti různí experti z neziskovek. Vždy se podívejte, odkud mají peníze, kdo je platí. Nejsou to žádní experti, jsou to najatí a placení - a často i z vašich peněz - experti, kteří jsou proti nám a kteří jsou tam jenom proto, aby nás poškozovali. Výběr hostů, tak o tom by mohli vyprávět tady kolegové. Otázky Václava Moravce, jak to tam je, jak tam zvali ty správné kandidáty před volbami. Ale k tomu se ještě dostanu. Výběr hostů. Oni neřeknou, že například když Rakušan je v televizi a my chceme nominovat Vildumetzovou Mračkovou, tak Rakušan odmítá. Tak mají to říct. Mají to říct.

Na sociálních sítích se řada novinářů už úplně utrhla z řetězu. Otevřeně fandí Fialově vládě, dehonestují mě, hnutí ANO a naši politiku, někteří dehumanizují naše voliče. Ano, to už jsme tam měli v tom pořadu, ti důchodci nemají vůbec volit a že ti naši voliči, to jsou nějací... Ne? Chudák Xaver, ne? Ten je na odvolání, protože se vyjádřil k té paní, která mluvila o některých lidech jako - už to ani nechci opakovat. To už není jen snaha zaujmout a mít co nejkřiklavější titulek, ale touha poškodit naše hnutí a co nejvíc nám zatopit. Ale nejde jen o ANO. Terčem útoků jsou i další "nepohodlné" v uvozovkách opoziční strany. Kritiku vůči názorovým oponentům u nich nahradila nesnášenlivost a někdy až nenávist živená nejen penězi oligarchů, ale bohužel i z koncesionářských poplatků. Takové ty větičky, že jde o osobní názory a že ty se neshodují se stanoviskem jejich redakce, jsou samozřejmě naprostá hloupost. Jejich redakce toto vyjadřování buď schvalují nebo s ním tiše souhlasí, jinak by svým novinářům nedovolily se takto vyjadřovat.

Čímž se dostáváme k jádru problému. Mediální aktivisté v soukromých médiích jsou jedna věc. Nedělají novinařinu, ale plní nějaké zadání. Každý občan se ale může svobodně rozhodnout, zda takové médium bude číst, poslouchat, sledovat, případně mu platit, nebo ne. Ale aby stejným způsobem ke zpravodajství přistupovali také novináři veřejnoprávních médií, to je něco úplně jiného. Místo toho, aby veřejnoprávní novináři zachovávali zdrženlivost, ať už ve zpravodajství nebo na sociálních sítích, veřejně ventilují své politické preference. To je zcela nepřijatelné. Podlamuje to důvěryhodnost České televize a Českého rozhlasu a přiživuje debaty o jejich zaujatosti. A nedobrovolnými účastníky toho všeho jsou čeští občané, kteří kvůli změně zákona z pera Fialovy vlády budou muset platit za něco, co s nestrannou veřejnoprávní žurnalistikou nemá vůbec nic společného. Česká televize a Český rozhlas, co se zpravodajství týče, používají stejný dvojí metr jako soukromá média. A dokonce jsou v některých případech ještě více zaujatá než ta soukromá. Je to naprostý paradox, když podle § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, a § 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, je "posláním obou veřejnoprávních médií poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů". Citace ze zákonů.

U této formulace se chci ještě zastavit, protože Fialova vláda v novele zákona chce k tomu ještě přidat ustanovení, podle kterého má Česká televize a Český rozhlas - a dobře poslouchejte, vaši spoluobčané, to jsou ty prvky nové totality - v uvozovkách "přispívat k postupu proti dezinformacím". Chápete to? Takže Česká televize, provládní Česká televize a provládní Český rozhlas má přispívat k postupu proti dezinformacím. No, a víte, co je dezinformace, vážení spoluobčané? Veškerá kritika nejhorší nejprolhanější Fialovy vlády je dezinformace. Teď si tam instalovali toho člověka. Nechci ani k tomu vůbec nic říkat. A k tomu jsou články, tady je mám, koukejte, tady je: Boj proti dezinformacím z nařízení státu. Hlavní zásada fungování České televize a Českého rozhlasu se má změnit. Velká mediální novela nepřináší jen zvýšení poplatků za vysílání veřejnoprávních médií, změnit chce překvapivě taky jednu ze základních zásad zákonů o České televizi a Českém rozhlasu. Zákon médiím veřejné služby definuje několik hlavních úkolů. Hned na prvním místě však ten zásadní - poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.

No, tak pokud to sledujete, tak se musíte strašně smát, ne? Když se díváte, na některé pořady České televize, rozhlas - vůbec nevím, co tam dělají. A teď je tady dodatek: Nyní má tento úkol rozšířit Ministerstvo kultury, pan ministr - tady s námi - říká, že má přispívat k postupu proti dezinformaci. No, takže jak to teda bude? Tak vlastně to, co se týká pětikoalice, všechny ty průšvihy, ne? Ten Bek, který má v nájmu ten byt za 57 tisíc, nechodí do práce, neudělá pro školství nic, ty kampeličky, dozimetry, to všechno se vymlčí nebo... To je neuvěřitelné.

Takže mají přispět k postupu proti dezinformacím. Tady je to vlastně napsáno, ano? Dezinformace. Takže tahle vláda pětikoalice, která stále víc a víc ukazuje novototalitní prvky omezování svobody slova, dosadila si tam už třetího nějakého člověka s velice pochybnou pověstí a historií, tak ten asi bude říkat České televizi a Českému rozhlasu, nebo možná pan ministr osobně, že bude říkat, co je dezinformace, a Česká televize má teď proti tomu bojovat? To je úplně neuvěřitelné. Úplně neuvěřitelné! Ta drzost. Oni si fakt myslí, že všechno si můžou dovolit. Všechno. Brutálně se zmocnili celého státu. Zavedli teror na všechny nezávislé instituce, na úředníky. Všichni se třesou hrůzou a strachem, že dostanou padáka, i nezávislé instituce, tak teď samozřejmě je potřeba i tady vlastně říct, co je to dezinformace.

Tak co je tedy dezinformace? Že pan premiér stále mluví, že ta naše frakce je proputinovská? Je to sprostá lež. Já jsem včera shodou okolností mluvil s panem Macinkou z Motoristů, který byl v delegaci pana Klause, která přišla do Kremlu den po pohřbu Jelcina, a on mi vykládal, jak tam všichni byli nadšení Putinem, a ten kaviár a vodka, ne? Paní Němcová, pan Kalousek, všichni. A to pokračovalo až do roku 2013 ve vládě, kde seděl pan Fiala s panem Stanjurou. Vždyť chtěli přihrát ten Temelín Rosatomu. Proč tam jeli do té Moskvy, když Westinghouse byl ve finále s ruským Rosatomem? Ty sprosté lži stále o tom, že Havlíček, něco my jsme chtěli, nechtěli jsme nic. Tak prostě jeli do té Moskvy tehdy. Co stále mluvíte o nás o tom Putinovi? Tak co to je? Tak to je normálně sprostá dezinformace! Dezinformace je to, kde mě vylepí na nějaký plakát. Stále mluví o Rusku a o Putinovi. Pan Fiala má problém, že v naší frakci nevím co. Já jsem tady četl šest jeho kolegů z ECR frakce, kteří chtějí anektovat území Ukrajiny a fandí Putinovi, ale samozřejmě to nikdo nenapíše, těch jeho šest kolegů. A je úplně jasné, že my jsme do té frakce šli, abychom bojovali proti ilegální migraci. Vidíme, co se děje v Evropě, jak to končí - Velká Británie, Francie, peklo. Takhle to může dopadnout u nás, protože tahle pětikoalice fandí ilegální migraci, a potom ti migranti se stávají voliči. A vlastně ti původní obyvatelé mají smůlu.

Takže co to tedy je, ty dezinformace, ne? A myslíte si, dneska vyšel článek, kde ho mám?, co mi to jen připomíná?, tady ho mám: Premiér Fiala nakoupil dluhopisy. Kdo mu to poradil, říct nechce. Představte si! To co je? To sorry jako vzniklo, když si vymyslel Sobotka s Kalouskem aféru na mě, aby mě vyhodili z vlády. Tam vznikl lex Babiš, protože zjistili, že Babiš s tím mi nebude krást. Babiš nebude jako ODS, ČSSD, oposmlouva, že si přikrádali společně. Ne? To jsme vždycky slyšeli. Máte důkaz? Tak máme zdroje, jak novináři. Je plno účastníků, jak to bylo. A myslíte si, že se zeptá Česká televize a řekne panu premiérovi, ukaž daňové přiznání, jak ukázal Babiš? Babiš je jediný politik v České republice, který ukázal daňové přiznání za 20 let od roku 1996 do roku 2016, kdy vznikla tahle pseudovymyšlená aféra.

Ekonomický gigant Fiala si uložil do kampeličky, kde se kradlo, okradli Ukrajince, prali prachy - slyšeli jste něco o kampeličce? (nesrozumitelné) likvidují. Kdo mu to poradil? No, božský Miloš, hlavní mafoš! Ten umí zařídit všechno. Ten ho tam dostal. A kdo mu teď poradil? Tehdy tam měl milion na pět let, vydělal 260 korun nebo kolik, a teď zase. Tak myslíte si, že se ho budou ptát na to? Na mě spustili úplné peklo! A už jsem tady jednou říkal panu premiérovi, ukažte daňové přiznání. Ta daňová přiznání, co tady mi dáváme, tak tam není ten začátek. Tam není ten začátek, tam nejsou ty celkové zdroje, tak uvidíme, jak tady vlastně se na to novináři budou ptát, jestli to bude ta šílenost, že Česká televize pošle za panem premiérem tři štáby. Za mnou tam poslali, tři štáby přišly. Stejné otázky. A když přišel třetí štáb, už jsem měl toho plné zuby, tak jsem řekl sorry jako. Tak to zná dneska každý. Takže takhle to je.

Dvojí metr, to určitě Patrik Nacher nám tady bude přednášet. A kdo mu poradil, říct nechce. Představte si, kdyby Babiš něco nechtěl říct, tak to je katastrofa. Kde je vůbec ten milion chvilek nenávisti? Kam šli? Spotřebovali všechny ty prachy, co dostali od lidí z titulu nenávisti vůči Babišovi, nebo kde jsou? Co dělají, ne? Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale samozřejmě se to zase vymlčí. Jak jinak? Jak jinak! O panu premiérovi se vůbec - vždyť jsem tady četl ty Benešovy dekrety, které si oni znovu vymysleli? Pan premiér má s Posseltem dlouhou společnou historii. Dlouhou. A co ta barmská (?) kampelička? To jste slyšeli někdy v České televizi? Neslyšeli! Ani kampelička, ani Dozimetr, tak to jsou oni. Když šlo o Babiše, tak to jeli. Jeli stále.

Takže Fialova vláda se svou chutí cenzurovat názory, omezovat veřejnou diskusi a umlčovat kritiku namířenou vůči ní tímto krokem samozřejmě sleduje záměr, aby měřítkem objektivity a pravdy byly názory pětikoalice a ostatní názory byly onálepkovány jako dezinformace. Je to o to pikantnější, když v čele vlády sedí patologický lhář. Ano, přesně tak. Jak říká Biden o Trumpovi, já říkám, že Fiala je patologický lhář, a všechno se to dá dohledat, všechny ty jeho výstupy. Ale naši novináři dělají jen účelové rešerše i v rámci pseudo tady kampaně frakce, kdo co řekl. Ale to, co oni řekli, to se nedělá. To se nedělá! Můžeme se bavit o 17. listopadu, co se vždy vysílá. Teď chtějí zase měnit historii, tak jsem na to zvědav, jak to bylo. Tady se někdo bavil o StB. Jak to tedy tehdy bylo? Ten historik nám to řekne? Ti svazáci šli na Albertov na povolenou demonstraci, ne? komunistickým režimem. Po tom "zrazu" byli revolucionáři. O naší historii naši mladí nevědí vůbec nic. Vůbec nic, jak to tady bylo. A to už je dost dlouho, ne? od revoluce. A tady jeden pán nám něco tady vykládá. Už se těším na tu debatu. Už se těším na tu debatu o těch věcech, co se tady staly. Ale samozřejmě Česká televize nám to nikdy neřekne. Proč by nám to říkali? Jejich zájem je udržet tuhle vládu co nejdéle a to je jediné.

Takže pevně doufám, že toto doplnění vypadne, protože ať nám to tedy pan ministr vysvětlí, jak má Česká televize bojovat proti dezinformacím. Kdo určí, co je to dezinformace? Pro mě dezinformace je všechno, co kritizuje Fialovu vládu, ne? Dokonce pan premiér, když Eurostat řekl, jaká je inflace, tak řekl ne, špatně, dezinformace. Potom šel na náš staťák a říkal, takhle to je. Ne?

Všechno manipulují a vlastně to vyjadřování toho nového pána tam, no to je úplně neuvěřitelné, co ten člověk povídá. (Směje se.) To ani tak tady asi nechci vůbec řešit, i když tady samozřejmě můžu o tom mluvit taky dlouho.

No, takže pevně doufám, že toto doplnění vypadne, protože dát veřejnoprávním médiím takovou pravomoc, to je jako udělat kozla zahradníkem nebo Piráta protidrogovým koordinátorem, včera konečně skončil ten propagátor drog, ale pan Bartoš toho lituje, nebo členovi ODS svěřit boj proti korupci. To je asi podobné.

Pojďme se ale podívat na pár příkladů toho, jak zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu poskytují objektivní a ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

Určitě si, vážení spoluobčané, vzpomenete, vždycky to má velkou sledovanost, na ty předvolební debaty. Ne? Tak pojďme se k tomu vrátit. 6. října 2021 se na České televizi konala závěrečná debata před volbami do Poslanecké sněmovny, kterou vedla moderátorka Witowská, toho času a vlastně dodnes v politickém střetu zájmů kvůli svému partnerovi. Tehdy mě tato paní a ve finální debatě osočila z toho, že když jsem v roce 2009 kupoval nemovitost ve Francii, tak jsem plánoval i vstup do politiky. Takové tvrzení je zcela zcestné, to ale paní moderátorce nebránilo vypouštět taková moudra v přímém přenosu. Normálně si to vymyslela. A já mám na to i svědka, protože paní Kubátová, nevím, jestli ještě pracuje u Bakalovců, to je totálně protibabišovské médium a proti hnutí ANO, dobře ví, že ten rozhovor v září 2011, kde to všechno vzniklo, tak že to bylo spontánní (?), ale paní Witowská už věděla. No tak ona věděla hlavně to, že někdo, její přítel a přítel po boku si vybral prezidenta v roce 2018. To byl dobře plánovaný a dlouhodobý projekt. Takže toto je ukázkový příklad toho, jak vypadá zaujatá novinařina. Předvedla vlastně, že jsme nepohodlný opoziční strany, jo, kritiku vůči názorovým oponentům u nich nahradila nesnášenlivost a někdy až nenávist živená nejen penězi oligarchů, ale bohužel i koncesionářskými poplatky.

Takže teď Česká televize předvedla tu novinařinu, respektive tady pan moderátor Řezníček, ten pracoval v tom správném prostředí při prezidentské debatě, kde jsem diskutoval s Petrem Pavlem. Jo? A to není můj výmysl, to je analýza, která konstatovala, která konstatuje na základě zadání Rady České televize, a tu analýzu vypracoval profesor Jan Jirák a docent Martin Charvát. Hlavně to viděli diváci v přímém přenosu u televizních obrazovek. Analýza konstatovala, že přístup moderátora byl k oběma kandidátům nerovný od samého počátku. Petra Pavla nechal moderátor volně mluvit bez přerušení a nakonec a nakonec k Pavlovovu hodnocení kampaně zaujal souhlasné stanovisko, když sdělil Babišovi, že má možnost se svému sokovi omluvit. (Směje se.) Ve studii se píše: "Zvolenými otázkami - to je ta nezávislá analýza - tím, že Petra Pavla nepřerušoval, to dobře známe, ne, Patrik to zná dobře a ostatní, Karel Havlíček, ale oni tam jdou, já už tam nechodím, chválabohu, takže nepřerušoval Petra Pavla a je to normální, že přerušuje jen naše lidi Česká televize, nechal ho všechny odpovědi doříct a potvrdil souhlas s jeho hodnocením kampaně. Vytvořil obraz kandidáta, který má takovou autoritu, že může kampaň, které se zúčastní, reflektovat a k formulování svých stanovisek si umí zjednat dost prostoru. Expozice duelu byla jednáním moderátora vychýlena směrem ke zdůrazňování nedůvěryhodnosti jednoho kandidáta, to je stále ta analýza, a věrohodnosti a autority kandidáta druhého", konstatovali autoři analýzy.

Zatímco Petr Pavel dokončil prakticky všechny své repliky bez přerušení a jen zcela výjimečně ho moderátor usměrnil, Andreji Babišovi moderátor skáče do řeči, a to i promluvami, které ho jednoznačně staví do pozice advokáta Petra Pavla, napsali renomovaní akademici. No co si to dovolujou vůbec?

Moderátor předvedl také cílenou manipulaci, když mi nedal dostatečný prostor se jasně vyjádřit k článku 5. Nato dezinpretoval moje vyjádření tak, aby vypadalo, že by nechtěl, aby v hypotetickém scénáři Česká republika přispěchala na pomoc napadenému Polsku, když jsem se vyjadřoval v tom smyslu, že takovou debatu ani nechci připouštět, protože by to znamenalo třetí světovou válku, vedenou jadernými zbraněmi. Ano, já jsem tehdá řekl, že nepošlu mého syna do války. Nepošlu. Ale -

Poslanec Andrej Babiš: Určitě zdravíme naše přátele z Izraele a myslím si, že jsou zděšeni co se stalo ve Francii, kde vyhrála extrémní levice. To naše média neříkají, jen že je extrémní pravice. Ano, my jsme se spojili proti legální migraci s lidmi, kteří nechtějí, abychom se stali cizinci v naší zemi. A to, co se děje v Evropě a samozřejmě Izraele se to týká, je hrozné. Hrozné. Jo? Takže určitě zdravím kolegy v Izraeli, zdravím Bibiho, držím mu palce. Vždycky jsem podporoval Izrael. (Potlesk.)

No, takže jdeme dál. Vyhaslá moderátorská hvězda České televize Železný v lednu 2022 ukázal svoji profesionalitu a nestrannost, když v živém vysílání pořadu Události, komentáře neudržel své emoce na uzdě a ve vzteku hodil po našem poslanci Patriku Nacherovi papíry. (Směje se.) No, tady mám citaci. Patrik nám to určitě bude tady vykládat, jak to bylo. Ne? Události, komentáře. Proč tam chodíte vůbec? Ne? Reportéři, 168 hodin, News room, Moravec, všechno provládní pořady, kde vám jenom skáčou do řeči, dehonestují. Minule jsme si dovolili, nikdo nešel za nás do pořadu Události, komentáře komentovat frakce. A co je vás do toho, vážená televize? My budeme chodit tam, kde my chceme. My nejsme vaši podřízení. A může stokrát vaše redaktorka říct, že jste nás zvali. Jo? Já už k vám nechodím, jediný slušný tady, co se bavíme, je Petr Vašek, ne, ten je objektivní, chudák zase má polibek smrti (Směje se.), ale to nevadí, aspoň za mě, já se s ním bavím, a takže a proč jsme měli mluvit o tý frakci, ještě nebyla hotová, my budeme mluvit kdy chceme, můžete si tam nechat tu vaši židli kolikrát chcete. Nás to vůbec nezajímá. Nejsme vaši podřízení. Vy žijete z našich peněz a teďka mluvím za dost občanů České republiky.

Takže ty papíry - pan redaktor samozřejmě v minulosti tam na Twitteru vždycky měl výlevy vůči Babišovi. Ne?

No a potom tady máme našeho oblíbeného moderátora Moravce, který je hlásnou troubu pětikoalice a jejím loajálním obhájcem. Vždycky, když tam jdete, tak kolik jich je? Dva na jednoho, tři na jednoho. Příkladem za všechny byl jeho rozhovor před slovenskými parlamentními volbami, ve kterém kritizoval české a slovenské politiky. Václava Klause označil za gubernátora Putina v České republice. Dobře slyšíte, v uvozovkách. Moravec označil Václava Klause za gubernátora Putina v České republice. A pak na mě toxicky zaútočil, na můj slovenský původ. Ano, já jsem se narodil v Československu. A stěžujte si u Klause a Mečiara. Kdyby nerozdělili Československo, tak tady nejsem a možná jsem si mohl ušetřit politiku. Takže, Moravec, ne? Slovenský původ. A tohle říká člověk, který vede hlavní politickou debatu na České televizi a který vyučuje budoucí novináře na univerzitě. To je neuvěřitelné.

Tím nijak nezpochybňuji jeho právo na názor. Co ale zpochybňuji, je právo jej veřejně ventilovat a podle toho přistupovat ke své práci, když dělám ve veřejnoprávním médiu, jehož provoz je hrazen z peněz daňových poplatníků. Každý má právo trousit moudra na Twitteru. Ale pak, pokud existuje v mediálním prostředí elementární kultivovanost a pravidla, nemůže takový člověk pracovat ve veřejnoprávním médiu. Ne proto, že má nějaký názor, ale proto, že diskredituje a podkopává důvěryhodnost takového média a za peníze daňových poplatníků se snaží ovlivňovat veřejné mínění pro stranu, které fandí. A ať se to líbí, nebo ne, stejně jako politik zůstává politikem i v soukromí, tak novinář pracující ve veřejnoprávním médiu také zůstává novinářem pracujícím pro veřejnoprávní médium i v soukromí. Takže jako úplně je neuvěřitelné, když se podíváme, jak pan redaktor tedy ještě vlastně učí, učí studenty etický kodex. To nechápu, jak může jako učit na Karlovce etický kodex. Fakt tomu nerozumím. A samozřejmě dělá, co chce. Má pořady, tady jsou různé články. Další milion euro pro Moravce a spol. na hledání dezinformace. Velký byznys za tím. Americká technologická společnost Google poskytne významnou dotaci ve výši milion euro centru Václava Moravce na boj s dezinformacemi. Tak už ho máme tady, už víme, proč to tam je vlastně. To je jeden, který bude říkat: všechno, co je hnutí ANO, to je špatně. No, takže americká společnost Google mu - tady dostane - a to vlastně řekl bývalý zmocněnec pro média a dezinformace Michal Klíma, to je ten od Radečka Pokorného, ne, který stále tady tahá za ty nitky, no, tak dostane milion euro na dezinformace. No a co jsou dezinformace? Doposud měli 1,5 milionu euro, to pochází samozřejmě z Evropské komise, takže vlastně my všichni taky to platíme. Takže to už je jasné, jak to s těmi dezinformacemi bude, kdo to bude jako řešit a jak o tom budou mluvit.

Ale nejde jenom o jednotlivce, ale také o nechvalně známé pořady typu 168 hodin a Reportéři. Uvedu pár příkladů. Pořad 168 hodin vytahala loni za uši Rada České televize za porušení hned třech článků Kodexu České televize během reportáže o manželství stejnopohlavních párů. Rada České televize konstatovala, že reportáž byla jednostranně zaměřená, protože dala prostor pouze zastáncům změn v instituci manželství a odpůrci nedostali vůbec možnost vyjádřit své názory. Zdroj: Echo24, Obhajoba Fridrichové neuspěla. Rada České televize dala za pravdu stížnosti Aliance pro rodinu. Podobné stanovisko Rada České televize zaujala kvůli reportáži pořadu Newsroom, v níž byla platforma Zdravé fórum označena za dezinformační a za šiřitele nebezpečných výmyslů, aniž by měla možnost se nějak vyjádřit. Zdroj: Novinky, Newsroom ČT porušil kodex, když nedal prostor pro vyjádření. No, škoda, že to někdo nenapíše k těm reportérům, ale k tomu se dostanu. Ředitel má vyvodit důsledky. A konečně nesmíme zapomenout na pořad Reportéři, kde podřízení museli mňoukat před panem Wollnerem, který byl obviněn z bossingu, šikany i sexuálního obtěžování a který nakonec musel potupně z České televize odejít. Zdroj: iDNES, Nový šéf ČT řešil Wollnera a mňoukání ve střižně. Ne? Ta Dobiášová tam nemohla točit ten Dozimetr, ne? To by přece - ale to, že reportéři točili, nevím, desítky reportáží jenom o Babišovi a o Agrofertu a stále dokola různé nesmysly. Klasika. Wollner mňouká a je nemocný Babišem. Taky potřebuje psychiatra jako někteří antibabišovci. U těchto pořadů je názorně vidět, jak si je jejich hlavní postavy zprivatizovaly, a často je zneužívaly a dodnes zneužívají pro vlastní politické cíle, protože o předávání nestranných informací veřejnosti jim vůbec nejde. Takže zdravíme pana ředitele z České televize, který přišel na náš klub, my jsme mu řekli náš názor na celou problematiku, ale možná ho to může zajímat.

Kodex České televize a Českého rozhlasu. V této souvislosti si myslím, že je relevantní, ano, abych se věnoval etickému kodexu obou veřejnoprávních médií. Budu mluvit o Kodexu České televize, protože Kodex Českého rozhlasu je skoro totožný, takže je to vlastně stejné. Doporučuju všem lidem, aby si těch necelých padesát stránek přečetli, a možná uvidím, vám je přečtu později, protože alespoň názorně uvidí, kam se za těch dvacet let naše veřejnoprávní média posunula. A myslím si, že se v konfrontaci s každodenní realitou, kterou lidé vidí na televizní obrazovce a slyší v rádiu, se občané u některých pasáží velmi hořce zasmějí. Já jsem se taky smál. Budu citovat články a jejich pasáže, které mě zaujaly.

Velmi výživný je článek 5 - Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice a článek 6 - Diskusní pořady a pluralita. Článek 5 -Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice; 5.1 - Prvořadým úkolem České televize je zprostředkovávat informace ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech. No, vidíte, to je asi novinka pro redaktory v České televizi. Tady je to jasně psané. Ne názory a obhajobu vlády, ale informace, i ty, co jsou vládě nepříjemné, jako kauza Dozimetr, kampelička, ten poradce, co tam pral prachy v té kampeličce, pamatujete, ještě stále je poradce, porušené sliby pana premiéra, Barmská neziskovka, původ jeho majetku, na to se mě vždy všichni ptali. Pana premiéra, který má své pořady, plno pořadů má v provládním Blesku a další, no, tak ty se neptají.

Článek 5.3 - aktuální publicistické pořady v České televizi nabízejí především kritickou reflexi reality, musí jít do hloubky věcí zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků.

Publicistické pořady také dávají ucelenější prostor aktérům událostí vyjádřit argumenty, jimiž zdůvodňují své postoje. O tom, jak redaktoři České televizi zástupcům hnutí ANO a dalších opozičních stran skáčou do řeči - Patrik Nacher, ten to asi miluje a dělá to skvěle, že tam chodí a nenechají nás domluvit - bych mohl vyprávět velmi dlouho, ale já už tam nechodím. A když jsem napsal Moravcovi dopis, že tam nikdy nepřijdu, tak ho nikdy nezveřejnil a znovu tam dával nějakou židli. Tak ještě jednou, Česká televize, už nikdy nepřijdu do žádné debaty k vám. A minule, když tam byl Karel, tak zase tam byli za koalice SPOLU tři. Kdy jsme byli v debatách do komunálních voleb, Řezníček, ten správně edukovaný, tak jich tam bylo pět. A jak to oni dělají? Jako pustí reportáž, oni se všichni vyjádří, a když my se chceme vyjádřit, tak se nevyjádříme. Už je to tak průhledné všechno. Takže prakticky každou nedělní debatu, každé interview, každé Události, komentáře, moderátoři nenechají naše zástupce pořádně ani domluvit.

Při sledování vývoje demokratické společnosti je nezbytné uvádět investigativní publicistické pořady, věnující se závažnému porušování zákona, korupci a ochraně práv a zájmů občanů. Je zvláštní, že korupční kauza Dozimetr nebo zmizelé stamiliony v kampeličce pana premiéra veřejnoprávní média jaksi přehlížejí.

5.04 Zařazení a pořadí informací ve zpravodajské agendě se řídí vahou předpokládaných dopadů na život obyvatel České republiky. Proto je samozřejmě při zpravodajství preferována pětikoalice. Ano, tak to je jako fakt výborné, protože všichni víme, co tahle pětikoalice dělá se životy našich spoluobčanů.

5.6 Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti. No a přesnost a nestrannost jde ruku v ruce s Českou televizí, jako je pravdomluvnost a plnění slibů ruku v ruce s Petrem Fialou.

5.7 Česká televize striktně rozlišuje mezi zprávou a hodnotícím soudem, komentářem. To je výborný vtip, to je jako tvrdit, že Petr Fiala rozlišuje mezi pravdou a lží. Zprávou se rozumí skutkové tvrzení informující o určitém ději nebo stavu. Zpráva také zpravidla obsahuje informaci o postoji hlavních aktérů události, která je předmětem zprávy. Oproti zprávě vyjadřuje hodnotící soud názory, postoje nebo pocity. Česká televize musí dokázat pro diváky jednoznačnou formou oddělit zprávu od hodnotícího soudu. Zvláště není přípustné směšovat zprávu a hodnotící soud v jedné větě redaktora. Rovněž není dovoleno vydávat pouhé domněnky za zprávy. Tak to jsem moc rád, že to Česká televize má rozdělené, jen vypadá to tak, že ten kodex její redaktoři, vážený pane řediteli Součku, nikdy nečetli - tak doufám, že vy si ho přečtete a uděláte jim seminář, pošlete je na školení - nebo mají základní potíž s porozuměním psaného textu. Já vám ho možná i přečtu potom.

5.8 Zpráva musí být založena na zjištěních a ověřených údajích. Česká televize je při získávání a zpracovávání informací plně podřízena imperativu zjistit a divákům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti. Je zvláštní, že Petra Fialu s jeho lhaním nikdy Česká televize pořádně nekonfrontovala. Tam nepouštějí ty videa, nepouštějí. Mně Witowská na posledním interview, co jsem tam byl, pouštěla nelegální odposlechy, které tady tahle parta polistopadová na mě zorganizovala, nelegální odposlechy vytržené z kontextu, ale to mi pouštěli. Panu premiérovi samozřejmě nepouštějí nic, protože jsou v týmu, to je jeden tým.

5.8 Aha, pardon, ještě pokračuji - a divákům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti. A v případech, kdy to pro nemožnost opatřit si všechny informace není beze zbytku uskutečnitelné, postupovat s cílem pravdě se maximálně přiblížit. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jeho podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu.

5.9 Česká televize mi (nesrozumitelné) odvysílat zprávu ověřenou alespoň ze dvou důvěryhodných a na sobě vzájemně nezávislých zdrojů. Ano, to známe, jak v České televizi fungují důvěryhodné zdroje. To jsou ti experti. Oni totiž ten systém, ten polistopadový kartel, mají stejné experty, to jsou různí takzvaní experti. A vážení spoluobčané vždy se musí zeptat, kdo je platí, kde byli. Protože samozřejmě ti politologové někdy pracují pro takovou stranu, potom pracují zase pro jinou stranu, ale vždycky je to často o penězích a ti experti - a já vám dneska o těch expertech budu ještě vyprávět. Takže dva důvěryhodné na sobě vzájemně nezávislé zdroje. Pouze v případě informací, které oficiálně zpřístupnily veřejné úřady a instituce, postačí jeden oficiální zdroj, není-li z okolností zřejmé, že jde o nepravdivé nebo nepřesné údaje. Pokud je v naléhavých případech pro nemožnost ověřit informaci u druhého zdroje a s ohledem na váhu veřejného zájmu, k němuž se zpráva vztahuje, výjimečné, nezbytné odvysílat informaci pocházející pouze z jednoho zdroje, musí na to být divák upozorněn.

5.10 Hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy podrobitelný důkazu pravdy. To však Českou televizi nezbavuje povinnosti zařazovat do vysílání zpravodajských a aktuálně publicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, kterými má být hodnocení odůvodněno. No a manipulací a hodnotících soudů ze strany moderátorů České televize by vydalo víc než na román od Aloise Jiráska. Tato povinnost však nebrání zprostředkovat divákům hodnotící soudy aktérů Událostí, v takovém případě Česká televize ponechá na divákovi, aby si učinil vlastní názor, zda aktéři Události prezentují hodnotící soudy čestně.

5.14 Redaktoři České televize si musí při vystupování ve zpravodajsky a aktuálně publicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor. Jako mě strašně baví, to si dohledám, když teď byla Klára Dostálová na debatě o frakci, no tak ten redaktor, já nevím, jestliže to bylo v rozhlasu, jí vlastně tvrdil úplně stejné věci, ty nesmysly a bláboly pětikoalice. Zase tam nám montovali Putina, tyhle blbosti. Oni samozřejmě dělají rešerše, ale jak jim vyhovují. Rešerši, že pan Fiala spolupracoval s Posseltem velice intenzivně a my jsme vždycky byli proti - Benešovým... zrušení, samozřejmě nikdy to nebylo pro nás vůbec žádné téma. Kdo stále tady otvíral tu otázku? No, samozřejmě, že lidovci a samozřejmě další, kteří chtěli jednat s Lichtenštejny a vlastně to měnit. My jsme to nikdy nechtěli. A není pravda, že by to chtěli Svobodní nebo Orbán. Je to nesmysl, jsem to jednou tady četl. Ale oni do toho namontují vždycky všechno. No, takže samozřejmě to je jeden tým. Stejně jak mluví pětikoalice, tak někteří vybraní redaktoři mluví stejně. Takže je jasné, že podle toho etického kodexu se v České televizi nikdo neřídí, no a láska k Fialově vládě a pětikoalice vítězí nad jakýmkoliv kodexem.

Čl. 6 Diskusní pořady a publicistika.

6.1 Česká televize vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoj společnosti je vlastní názorový střet. Dramaturgie to možná na vědomí bere. Škoda, že to nevyřídila i redaktorům. Česká televize dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření.

Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host především uváděním protikladných diskusí, nezastoupených argumentů. Tak to je fakt skvělý vtip, protože vždycky, když zástupci našeho hnutí jdou do debaty proti zástupci pětikoalice, tak jdou do přesilovky: zástupce vlády a moderátor. Základní princip ďáblova advokáta Česká televize vyměnila za obhájce vlády.

6.2 Naplňování čl. 6.1 předpokládá také vysílání diskusí politiků v rámci demokratické soutěže politických stran a hnutí. Časový prostor, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutí musí být ve svém celku vyvážený. Vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran v demokratické společnosti, odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů zastupitelské demokracie. Zároveň je však třeba zajistit, aby poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný. Česká televize také vytváří podmínky pro přiměřenou účast mimoparlamentních politických stran a hnutí v těchto diskusích. No, názorný příklad jsme, vážení spoluobčané, viděli ve finále debaty do Evropského parlamentu, kde pětikoalice kandidující jako tři subjekty měla v diskusi pět zástupců plus moderátora a z opozice byly dvě strany. No, a chyběli Motoristé a Stačilo. Takže to je přiměřená účast mimoparlamentních stran a vyrovnaný čas pro opozici a vládu. No, takže viděli jsme, Karel bojoval proti všem jako, no. Ale to je klasika, bylo to i předtím - komunální volby 2022: kolik jich tam bylo? Pět jich tam bylo. A teď budou krajské volby: a co tam byla za témata? Vždycky tam dají nějaké téma, které je kritické vůči nám, a už nemáme možnost se vyjádřit úplně. Úplná klasika, stále dokola, stálá strategie.

6.4 Česká televize pravidelně, nejméně jednou za čtvrt roku, uveřejní analýzu vyváženosti svého programu, včetně porovnání prostoru, kterého se ve vysílání dostalo politickým stranám a hnutím. Vypracování takové analýzy objedná u renomovaného a na České televizi nezávislého odborného pracoviště. Jsme za polovinou roku 2024 a na webu ČT, České televize, jsem dohledal jen dvě analýzy o zpravodajství v Gaze.

6.5 Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj. Moderátoři vždy iniciují otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse. To je jako další výborný vtip. Stranickou příslušnost spousta moderátorů na České televizi deklaruje na sociálních sítích a často stačí jedna otázka před kamerou a je naprosto jasno, proč zcela objektivně lze říkat, že Česká televize je provládní televize.

6.7 Pokud některý z pozvaných hlavních aktérů určitého sporu odmítne účast v diskusi, Česká televize seznámí diváky s důvody, kvůli kterým se tak stalo. Když jsem napsal dopis panu Moravcovi, (že?) nebudu chodit do pořadu, a nejsem si vědom, že by můj dopis a stanovisko někdo v televizi přečetl. Vůbec. Česká televize postupuje při jednání o účasti diskutujících dle obdobných zásad jako při jednání s respondenty. Čl. 16.3 a 16.10.

Čl. 14, presumpce neviny. 14.1 Česká televize je povinna respektovat zásadu presumpce neviny, z níž vyplývá, že až do pravomocného výroku o vině se na člověka hledí jako na nevinného a nelze mu přičítat spáchání trestného činu nebo přestupku. Česká televize má však vždy povinnost zdržet se výroků, aniž by bylo na podezřelého obviněného pohlíženo, jako by již byl pravomocně odsouzen. Ano, určitě. V pseudokauze Čapí hnízdo, která se stala v roce 2008 a která byla načasována na volby 2017 a kde údajně ten policista toho kmotra dostal hezký balík, tak to byla krása, tak to jeli stále od rána do večera. Nikdy nerespektovali zásadu presumpce neviny a o tom jsem se přesvědčil opakovaně - i lži o mé rodině a tak dále.

Čl. 15, respekt k soukromí. 15.2 Česká televize podle etického kodexu se zdrží uveřejňování obrazových a zvukových materiálů natočených na prahu domu, bytu či kanceláře dříve, než k takovému natáčení získá souhlas osoby. No, tak si představte. Nedávno, jak byla kampaň, tam jsme - to byla vlastně závěrečná debata v Praze, tak přišla ta šílená redaktorka, ale oni to mají ve zvyku, jo, a začala hned mě natáčet a zase mě zkoušela z Agrofertu, jo? Přitom dobře musí vědět, že je lex Babiš a že já tam nejsem a nemám k tomu co říkat (říct?). Ten nevychovaný redaktor tady taky, ani nepozdraví, nepředstaví se a hned vám strkají mobil. No, ale dělá to samozřejmě i náš slavný provládní redaktor tečka cz, ne? Známe ho. Aktuálně.cz, Bakalovci. Že nešel do Moravskoslezského kraje se podívat, kolik tam toho rozkradl a kolik vytuneloval a kolik mu tam ještě zůstalo, údajně, tedy ten skvělý podnikatel, který využívá svá média na politické cíle a vždycky to dělal. No, takže 15.2., zdrží se uveřejňování obrazových - natočených na Prahu domu, bytu či kanceláře dříve, než k takovému natáčení získá souhlas osoby, které udělení takového svolení přísluší, ledaže by v záležitosti vážného veřejného zájmu byl důvodný předpoklad, že jinak nebude možné určité vyjádření pořídit. Minulý měsíc jsem četl článek, že Česká televize musí zaplatit odškodné a vymazat problematicky získané záběry občana, kterého začala bez souhlasu (v?) soukromí natáčet. Ale se mnou to dělají běžně a s námi asi taky, ne? Všichni si to pamatujeme, jo. Zdroj: Parlamentní listy. Česká televize lezla na zahradu. Smazat a odškodnit, řekl soud. Šlo o politiku. No, prosím.

Čl. 16, pravidla při natáčení. 16.10 Při získávání informací odborníků-expertů - (nesrozumitelné) jejich experti, a za chvilku vám budu představovat ty jejich experty, odkud přišli a jakou mají minulost - je nutné předem učinit zřejmým, zda se jedná o neformální rozhovor, nebo o odborné vyjádření pro pořad. Česká televize - stále čtu etický kodex - přistupuje pečlivě k výběru odborníků vystupujících nebo citovaných (v?) pořadech. Zejména je povinna zajistit, aby tam, kde je to s ohledem na početnost odborné obce v určitém oboru či odbornosti možné, docházelo k obměně oslovovaných respondentů, včetně zastoupení odborníků rozmanitých názorových proudů a z různých regionů České republiky. No, jasně, já si vždycky vzpomenu na režiséra Martinka, ten měl skvělé komentáře, jak mi říkal, že oni tady léta od revoluce budovali ten systém, systém jejich příznivců. A to jsou ti, kteří neakceptují, že vzniklo nějaké hnutí ANO, které bojuje proti korupci, které bojuje proti jejich zájmům, a proto samozřejmě lidi nepoznají na expertech, odkud přišli, jak přišli, kdo je platí - ne, vůbec. A proto to funguje, jak to funguje.

Takže Česká televize je povinna zajistit - ano, docházelo k obměně oslovovaných respondentů - no ne, tak některé samozřejmě oni nezvou, protože zvou tamhlety garantované antibabišovce - včetně zastoupení odborníků rozmanitých názorových proudů a (z) různých regionů.

Proto v České televizi vystupují skoro stále stejní experti, mnozí přímo navázaní na vládní strany. Česká televize nikdy nežádá ani nepřijme ekonomický prospekt se zařazením vystoupení nebo citace určitého odborníka do pořadu. To je ten etický kodex.

Článek 22, střet zájmu. 22.1. Střet zájmu zaměstnanců a externích spolupracovníků v České televizi je nepřípustný. Osoby pracující pro Českou televizi musí vyloučit, aby osobní zájem ovlivňoval vysílání nebo nevysílání určitých sdělení či pořadů. Střet zájmu nastává již tehdy, jestliže mohou vyvstat pochybnosti o nestrannosti nebo předpojatosti osoby, podílející se na přípravě obsahu pořadu. Pochyby o nestrannosti nebo předpojatosti vznikají zejména, když určitá osoba je nebo byla spojena se subjektem, o němž má být informováno rodinným, přátelským, pracovním, členským, smluvním nebo nekonfliktním poměrem, případně od takového subjektu přijímá nebo přijímala určité výhody či požitky, nebo se jinak účastnila na jeho činnosti. Uvedené spojení nastane také tehdy, jestliže se může týkat bezprostředního lidského okruhu člověka podílejícího se na přípravě zprávy. Například rodinní příslušníci, životní partner, popřípadě nejbližší přátelé. Tak zdravíme paní Witowskou, to byla v televizi ta nestranná, nezávislá, proto tak organizovala ty debaty nezávisle do parlamentních voleb.

22.7. Není přijatelné, aby se zaměstnanci vystupující v pořadech České televize prezentovali v jiných médiích způsobem, který by byl k České televizi nepřípustný. V roce 2003 sociální sítě moc nebyly, ale z toho lze usuzovat, že Česká televize schvaluje politické soudy a útoky ze strany svých zaměstnanců na sociálních sítích.

Článek 23. Česká televize jako instituce. 23.3. Česká televize nesmí zneužívat svého programu, zejména zpravodajských nebo publicistických pořadů prosazováním vlastních institucionálních zájmů. Tak to je určité zábavné sledovat, jak Česká televize bude informovat o dnešní debatě ve Sněmovně.

Článek 25. Základní pravidla hospodaření. 25.2. Česká televize si musí počínat hospodárně, šetrně využívat zdrojů a chovat se ohleduplně k životnímu prostředí. Pracovníci České televize jsou povinni jednat ekonomicky výhodně pro Českou televizi. Tak to lze s trochou sarkasmu přeložit tak, že vyvíjení nátlaku na zvyšování koncesionářských poplatků je pro Českou televizi a její zaměstnance opravdu ekonomicky výhodné, jen to není ekonomicky výhodné pro občany České republiky.

Závěrem, ale netěšte se, to je jen závěr projevu, tady budu ještě dlouho. Závěrem mi dovolte, abych v závěru shrnul hlavní body našeho dnešního jednání. Diskuse o zvyšování a rozšiřování koncesionářských poplatků je zásadní a vyžaduje důkladnou analýzu, aby bylo zajištěno spravedlivé a efektivní řešení. Především je třeba zdůraznit, že koncesionářské poplatky jsou v podstatě plošnou daní, která nespravedlivě zatěžuje občany i firmy. V době, kdy mnoho rodin a firem zápasí s ekonomickými problémy a rostoucími náklady, je naprosto nepřijatelné, aby byly nuceny platit více za služby, které mnohdy nevyužívají nebo ani nechtějí využívat. Rozšíření povinnosti platit poplatky na všechna zařízení schopna přijímat televizní a rozhlasový signál je ještě nespravedlivější.

Dalším důležitým bodem je, že veřejnoprávní média mají již dnes dostatečně vysoké rozpočty, které by měly být schopny efektivně spravovat. Česká televize s rozpočtem 7,4 miliardy korun a Český rozhlas s rozpočtem 2,3 miliardy korun, tak to je spolu 9,7, téměř deset, by měly být schopny plnit své úkoly bez nutnosti navyšování poplatků. Než budeme uvažovat s dalším financováním, je nutné, aby média začala šetřit a aby byly provedeny důkladné audity a zavedení přísnější finanční kontroly. Je třeba zajistit, aby stávající prostředky byly využívány odpovědně a transparentně. A bylo by dobré, kdyby nám pan ministr Baxa řekl, proč pětikoalice nechce, aby NKÚ kontrolovalo Českou televizi. My jsme se o to snažili a vždycky jste tomu bránili. Takže současný stav, kdy chybí dostatečná transparentnost a kontrola financí, je neudržitelný a neakceptovatelný.

Třetím zásadním bodem je potřeba hluboké a upřímné debaty o budoucnosti a smyslu veřejnoprávních médií. V dnešní digitální éře je třeba se zamyslet nad její skutečnou úlohou a způsobem financování. Musíme zvážit, zda by nebylo vhodnější financovat tato média přímo ze státního rozpočtu, což by mohlo přinést větší spravedlnost a transparentnost. Mnoho evropských zemí včetně Slovenska, Francie, Švédska, Norska a Dánska již přešlo na tento model financování, a je to ostatně trend v celé Evropě. Naopak koncesionářské poplatky jsou reliktem dvacátého století. Dalším důležitým aspektem je z veřejnoprávního média, resp. novináři pracující pro ně, často nevykazují objektivitu a nezávislost, kterou by měli mít. Místo toho působí jako provládní kanály, které obhajují vládní politiku a útočí na opozici. Je to důležitý moment, protože takový přístup je typický spíše pro africké diktatury a latinskoamerické chunty, než pro demokratické státy. V nich je naopak největší kritice ze strany médií podrobovaná vláda. Ano, to bylo, když jsme byli ve vládě, už nejsme, tak kritika stále jede na nás.

Takovéto nastavení je nepřijatelné a podkopává důvěru veřejnosti v média. Je třeba zajistit, aby veřejnoprávní média byla skutečně nezávislá a plnila svůj účel informovat a vzdělávat veřejnost objektivně a nestranně. Navíc je nutné, aby veřejnoprávní média byla schopna adoptovat se na technologické a společenské změny. V současné době, kdy se způsoby konzumace médií rychle mění, a lidé stále více využívají digitální platformy, je důležité, aby veřejnoprávní média aktualizovala svůj obsah a formáty tak, aby zůstala relevantní a atraktivní pro širokou veřejnost. Je také nezbytné zajistit, aby vztah mezi veřejnoprávními a komerčními médii byl vyvážený a spravedlivý. Komerční média by neměla být diskriminována, zatímco veřejnoprávní média si udržují své významné postavení a zdroje. Musíme hledat způsoby, jak podpořit rozmanitost a kvalitu médií, aby byla zajištěna pluralita názorů a informací.

Hnutí ANO důrazně odmítá návrh na zvyšování a rozšiřování koncesionářských poplatků a zavádění nové televizní a rozhlasové daně. Tyto změny jsou nespravedlivé a nepřijatelné. V mezičase navrhujeme, aby koncesionářské poplatky zůstaly na současné úrovni a byly zavedeny přísnější kontroly nad hospodařením. To ani nenavrhujeme, ale my samozřejmě do příštích voleb půjdeme s tím, že budeme hledat jiný způsob financování veřejnoprávních médií. Nevidím důvod, proč by lidé měli platit 10,5 miliardy ze svých peněz pro média, která jednoznačně podporují pětikoalici ve vládě a v podstatě tato ovládla celou naši zemi a všechny instituce, včetně prezidenta. Současný systém financování postrádá transparentnost a efektivitu, což vede k plýtvání veřejnými prostředky. Je nezbytné, aby veřejnoprávní média prokázala, že jsou schopna efektivně využívat stávající prostředky, než budeme uvažovat o nějakém navyšování.

Dále vyzýváme k otevření širší debaty o budoucnosti a smyslu veřejnoprávních médií. To je na začátek. A já samozřejmě se chci vrátit... ještě tady mám rozbor předvolebních diskusních pořadů České televize. Já bych chtěl jenom říct, že lidé zapomínají a aby si vzpomněli, že kdy vlastně Česká televize rozhodujícím způsobem ovlivňovala politické dění u nás doma. No, tak samozřejmě to bylo vždycky těsně před volbami.

Teď hledám ten podklad. (Listuje ve svých dokumentech.) Bylo to o těch debatách, kde v roce 2017... snad najdu ten papír. Tady to je. Proto stále říkáme za hnutí ANO, že pětikoalici vyhrála volby média, hlavně ta veřejnoprávní, ano, oni. Takže náš největší soupeř jsou média. Můžeme si vzpomenout na Superdebatu 19. října 2017. To bylo, když ta mafie si objednala na mě trestní stíhání - Čapí hnízdo - a zveřejnili ho vlastně pár týdnů před volbami. To bylo načasované, to bylo geniální. Ano, účelové trestní stíhání, politický boj. No, vidíme to všude, byla tady izraelská delegace, vidíme to u Trumpa, viděli jsme to u Fica. To je ten systém.

Takže 19. října 2017 jsem přiběhl z Novy do České televize a hned na mě Moravec brutálně útočil, že kdy přepustím vládu Karle Šlechtové, se mě ptal. Porušil jednoznačně kodex. Objednané trestní stíháni - ano, aby zlikvidovali Babiše. Dluhopisy se nepovedly, všechny ty vymyšlené aféry se nepovedly. No, a to byla ta klíčová debata, na kterou se vždycky koukají miliony lidí. Naštěstí už tu máme jiné televize privátní, takže je tu i nějaká konkurence. Moravec byl první 2017.

Potom samozřejmě přišla paní Witowská, nezávislá, s přítelem po boku, který vybral našeho prezidenta. Když usoudil, že sám nechce být prezidentem, tak si řekl, že bude jiný prezident. No, a 10. října 2021 - to už jsem jednou říkal - tvrdila, že jsem už v roce 2009... ale je to úplně jedno. Já jsem vždycky dělal všechno podle zákonů. To byl podraz neuvěřitelný. Pandora Papers, pamatujete, ne? To, že dneska bývalý socanský kmotr, který figuroval v Panama Papers a dělá kšefty s Lesy České republiky a vystupuje jako velký expert a má podcast, kde samozřejmě lžou a berou ještě za to peníze, to je úplně v pohodě. To nikdo neřeší. Takže to bylo 2021, to byly klíčové volby.

Třetí podraz byl v té debatě, kdy Česká televize postavila pět zástupců pětikoalice, i když tam byly dvě koalice. Měl tam být jeden za Spolu a jeden za PirSTAN, ano? Měl tam být jeden za SPD a my. Jich bylo pět a teď to znovu zopakovali. Ale to je úplně v pohodě, pro ně je to normální. Samozřejmě nejkřiklavější příklad byla debata prezidentských voleb, kde pan Řezníček, správně vychovaný člověk - úplně absurdní, jak to vedl.

Takže tady máme samozřejmě ty naše novinářské legendy v České televizi. Takový Václav Moravec nám představil středoevropský projekt pro boj s dezinformacemi. To je ono, to je ten projekt a na to má zajištěný rozpočet na 30 měsíců, má k dispozici 36,5 milionu. Tři čtvrtiny z částky pochází z grantů Evropské komise. Tak jsme zase u Evropské komise, ne? Kdo nás tady ovládá přes ty peníze? Víte, kolik dostávají neziskovky za sedm let rozpočtu Evropské komise? Zkuste si tipnout - 20 miliard euro - tak to

vynásobte. Kurz je přibližně 25. Takže co nám to jenom připomíná? Tito lidé ještě chodí a učí studenty o etickém kodexu, který sami porušují. Jak je to možné, že tihle lidé přednášejí, jsou v televizi, porušují etický kodex, mají z toho byznys a vymývají mozky lidem a rozdělují tuto společnost? Oni šíří nenávist, stálé nálepkování a stále dokola. Samozřejmě první na tapetě je vždycky hnutí ANO. Takže to byly klíčové debaty, tam se ovlivňovaly volby, tam to bylo.

Tady mám rozbor předvolebních diskuzí pořadu České televize - Superdebata a Prezidentský duel 2023. Profesor doktor Jan Jirák, docent magistr Martin Charvát. Úvod. Tato analýza se věnuje diskusním pořadům zařazeným do vysílání České televize v lednu 2023 před prvním kolem přímé prezidentské volby. Cílem předložené analýzy je podle usnesení Rady České televize číslo 62/0323 ze dne 8. 3. 2023 zjistit, jakým způsobem Česká televize v těchto pořadech naplňovala zákonný požadavek poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názoru, § 2 odst. 2, zákona o České televizi.

My můžeme vlastně říct, že Česká televize porušuje zákon, nepřímo, když to takhle beru, ne? Analýza se soustředí na případnou přítomnost diskriminačních prvků ve verbální a neverbální komunikaci moderátora. Za B, zjišťování aspektů vedení diskuse, které je možné v aktuálním kontextu mediální reflexe politického dění chápat jako odchýlení od požadavku nestrannosti a neutrality, pokud se takové vyskytnou. Za třetí, za C, práci moderátora s podtextem moderátorských promluv a zjišťování případné tendence ke stranění některému z kandidátů.

Samotná analýza je organizovaná tak, že zadané tři roviny A až C sleduje průběžně a ve vzájemném propojení. Jednotlivé předvolební diskusní pořady jsou vyhodnocovány samostatně. V analýze jsou sledované televizní diskuse posuzovány odděleně, protože reprezentují velmi odlišné komunikační situace. Přímé citace jsou doplněné časovým kódem, který označuje začátek citace.

Za druhé, problém nestrannosti a stranění. Jedním z významných nároků na novinářské výstupy v oblasti zpravodajství a politické publicistiky, tedy i předvolebních televizních debat, je požadavek co nejvíce dodržovat princip nestrannosti. Tento požadavek znamená v co největší míře se vyvarovat užití jazykových i mimojazykových prostředků, které by mohly signalizovat příklon média, respektive novináře, který ho ve svých jednáních reprezentuje, k některému ze subjektů politické scény, či naopak nechuť k jinému subjektu. Tady se potom odvolávají na různé reference. Idea nestrannosti je komplexem několika prvků, které lze nalézt pod různými označeními, jako je vyrovnanost, neutralita, spravedlivost či nezaujatost. Lze ji také charakterizován na základě toho, jaká není, zejména že není předpojatá.

Fenoménem televizních debat se zabýval již Pierre Bourdieu v drobném textu z roku 1996, který vyšel česky v roce 2002. Bourdieu se zaměřil zejména na roli moderátora. Konstatoval, že ten nastoluje témata, stanovuje pravidla hry a dohlíží na jejich dodržování. Moderátor debatuje, ovlivňuje jakkoliv implicitně, zasahuje i do určitého kontextuálního scénáře.

Bourdieu se také zmiňuje o mechanismu takzvané neviditelné cenzury. Jde o situaci, kdy postavení jednoho mluvčího může být značně znevýhodněno tím, že mu není umožněno odpovědět na danou otázku - to je klasika u České televize - je při odpovídání přerušován, čímž mu je vymezen kratší čas na odpověď.

Zjišťování nestrannosti, nebo naopak stranění, se zpravidla děje dvěma základními způsoby. Prvním je vyměření vybraných ukazovatelů, například času, který je politickým subjektům ve zpravodajství či publicistice věnován. Předností tohoto přístupu je větší důraz na získávání ověřitelných dat a menší, nikoliv ale nulový, význam subjektu analytika. Jeho slabou stránkou je stanovování vnějškově popisných kategorií - četnost výskytu, procentuální zastoupení v čase a podobně - bez porozumění tomu, jakou váhu v uvozovkách výskyt sledovaného subjektu ve zpravodajství či publicistice má. Tato veskrze formální kritéria je sice snadné mechanicky dodržovat, ale riziko stranění se tím nijak neumenší.

Druhým způsobem zjišťování nestrannosti je výklad jednání daného média a jeho reprezentanta, zejména moderátorky či moderátora, z hlediska toho, jaké hodnoty nabývá jeho chování a jeho promluvy, tedy jak se dají chápat v kontextu, v němž se odehrály, a jaký myšlenkový či hodnotový podtext v daném kontextu mají. Výhodou tohoto přístupu je možnost poukázat na skryté, nevyslovené aspekty jednání, které měření nemůže dostatečně jemně postihnout. Jeho slabinou je především větší význam osobnosti analytika a z toho plynoucí zřetelnější subjektivita výkladu.

V předloženém hodnocení zadaných prezidentských předvolebních televizních debat České televize se soustřeďujeme právě na druhý přístup, tedy na sledování výrazových prostředků, které televize má k dispozici - řešením scény počínaje a vystupováním moderátora konče - a jejich vyznění a podtext v daném kontextu. Šlo nám tedy o to vysledovat, nakolik se České televizi a moderátorovi, který ji reprezentoval, dařilo vycházet vstříc požadavku nestrannosti a nakolik a v čem se případně nedařilo požadavek nestrannosti či nepředpojatosti v praxi naplňovat.

Prostředky, které je možné vyložit jako příznak stranění, jsou například již selektivní, tedy u různých hostů různé - odpírání prostoru pro odpověď, přerušování odpovědi, vynucování či vyhodnocení odpovědi, kladení různých nepřátelských, v uvozovkách návodných, či povzbuzujících otázek konkrétním účastníkům a podobně. Důležitá pro sledování případného stranění je právě ona selektivita, tedy zavádění principu dvojího metru v tom, jak moderátor či moderátorka přistupuje k účastníkům diskuse.

Superdebata 3.1. Inscenace, scénografické řešení. V rámci historicky první přímé volby prezidenta republiky v roce 2013 vykrystalizovala forma předvolební televizní debaty, která byla následně v různých obměnách přítomna i v letech 2018 a 2023. Co se týče dramaturgie a technik inscenace v obou sledovaných předvolebních diskusích, projevovaly se v nich tendence k personalizaci politiky - v závorce: moderátor se v jistém okamžiku vyjádřil, že by byl rád, kdyby se kandidáti v této debatě více otevřeli v uvozovkách: "Já budu rád, pokud v téhleté debatě se otevřete trochu víc než možná v některých jiných a prozradíte na sebe možná i některé citlivé věci, samozřejmě v rámci toho, co budete chtít" - a k dramatizaci politiky. Již samotný popisek záznamu debaty na webových stránkách České televize zní: Přímý střet - střet - kandidátů na prezidenta republiky v debatě České televize.

Celá Superdebata 8. ledna 2023, vysílaná přímým přenosem z dvorany Národního muzea, byla pojata jako tradiční divadelní představení pořádané na vyvýšeném jevišti, na němž stály tři trojice stolků uspořádané tak, aby naznačovaly půlkruh, spíše polovinu šestistěnu, a za těmito stolky se nacházeli jednotliví kandidáti a přímo před nimi stál moderátor, který debatu uváděl a řídil. Za moderátorovými zády se nacházelo hlediště s diváky. Klíč, podle kterého bylo kandidátům z celkově devíti určeno místo, je na první pohled zřejmý. Ve středu měli místa tři favorité Danuše Nerudová, Petr Pavel a Andrej Babiš a po stranách jim sekundovali zbylí kandidáti, pohledově vpravo stála trojice v pořadí od kraje Tomáš Zima, Karel Diviš, Josef Středula, pohledově vlevo v pořadí od kraje Marek Hilšer, Jaroslav Bašta, Pavel Fischer.

Samotná scéna reflektovala výsledky průběžných průzkumů voličských preferencí: do střední, centrální pozice umístila kandidáty průzkumy favorizované, na pravé a levé křídlo ostatní kandidáty. Samotné uspořádání divákům signalizovalo hierarchii kandidátů podle možného volebního výsledku a předem odsuzovalo v uvozovkách šestici kandidátů po stranách k neplnohodnotnému, doplňkovému postavení. Favorizovaní kandidáti tak měli v zorném poli moderátora i hlediště a nemuseli se na rozdíl od ostatních kandidátů natáčet. Tento zcela nepochybně nerovný přístup ke kandidátům zřetelně stranící favorizované trojici, respektive dvojici - o tom dále, je ospravedlňován odkazy na výzkumy agentury Kantar. Jinak ta agentura Kantar, to bylo jako úžasné, když nám změřili 38,9. A potom jsme pochopili, proč to tak změřili, že to stále klesalo, aby potom mohli stále říkat, že hnutí ANO klesají preference. No, taková náhodička.

Je možné říci, že to, jak televizní debata Superdebata vymezila prostorové hranice jednotlivým kandidátům, což se následně promítalo do vedení diskuse a celkové struktury debaty, bylo neseno neproblematickou vírou v sociologická data. Výsledky průzkumu zřetelně ovlivnily dramaturgii Superdebaty. Zjevnou nerovnost postavení kandidátů někteří z nich sami prožívali útrpně a komentovali, jako například Karel Diviš - cituju: "Z té takzvané svaté trojice jsou tady pouze dva zástupci. Všichni jsou masírováni tím, že musí někdo vyhrát z nich tří. Já se ptám proč!"

Průběh Superdebaty a postava moderátora 3.2.1. Nepřítomnost. Andreje Babiše. Významným dramatickým dramaturgickým rysem celé Superdebaty byla neúčast Andreje Babiše, dle výsledků průzkumů voličských preferencí jednoho z favoritů. Pro něj zůstal prázdný stolek v prostřední sekci favoritů, a to v prominentní středové pozici. Moderátor komentoval nepřítomnost Andreje Babiše slovy - cituju: "No a do prezidentské debaty byl pozván také kandidát číslo sedm Andrej Babiš, ale ten zvolil strategii, že bude vás diváky České televize a většinu z vás uchazečů o prezidentský úřad, kteří jste tady v Národním muzeu, ignorovat před prvním kolem volby. Chtěli jsme mu dát prostor představit své vize i kvůli tomu, že zítra by měl soud vynést rozsudek v jeho dotační kauze, kde mu jako obžalovanému státní zástupce navrhuje tříletou podmínku a 10 milionů pokuty," říká pan redaktor v rámci debaty. Nepřítomný kandidát je tu exponován - to už píšou ti experti - jako někdo, kdo se vůči divákům České televize chová nevhodně. To znamená, že pan Řezníček, vychovaný v zahraničí, porušuje kodex. Zvolil strategii - pan moderátor - že bude vás, diváky České televize, ignorovat. Navíc je v jeho představení naprosto nesmyslně spojena možnost "představit své vize" s probíhajícím soudním líčením. Detaily o žalobcem navrhovaném trestu natolik sugerují, jaký by mohl být verdikt soudu, až se dá uvažovat o tom, že se tento výrok dostává do rozporu s principem presumpce neviny, který bývá chápán jako jeden z etických nároků na odpovědnou žurnalistiku. Ale to není. Vždyť to je aktivista! Ne? Tak jaká odpovědná žurnalistika?

Moderátorem akcentovaná nepřítomnost Andreje Babiše provázela diváky celým pořadem. V podstatě strukturovala zejména druhou část debaty, kdy se ze tří favoritů vyjadřovali k otázkám nefavorizovaných kandidátů pouze dva. V intermezzu - viz dále - byla jedna obálka s dotazem určena i nepřítomnému Andreji Babišovi, přičemž moderátor obálku demonstrativně položil na prázdný stolek se slovy - cituju tady z té analýzy: "Nešlo vyloučit, že se třeba pan Andrej Babiš k naší debatě připojí. Já ji položím sem na stolek, kde měl být Andrej Babiš." Tak to je, vážení spoluobčané, Česká televize! Pane řediteli Součku, to si pusťte. Takhle řídí Události, komentáře tenhle aktivista. Jo? Porušuje etický kodex!

Moderátor tak opakovaně připomínal, že organizátoři debaty se snažili o dodržení principu rovné příležitosti pro všechny kandidáty. Fakticky šlo pouze (o) manifestaci formálního, mechanického přístupu k nestrannosti, respektive vyváženosti, a v aktuálním kontextu jen prohlubovalo představu existence jakéhosi souboje mezi veřejnoprávními médii a Andrejem Babišem. Ano, to dělají už dvanáct let! Babiš - nepřítel číslo jedna! Kdybych je měl žalovat, tak bych musel zaměstnat asi dvě stě advokátů, proto to ani nedělám.

3.2.2. Vyjednávání role a postavení kandidátů. Stále čtu z analýzy, kterou si objednala Rada České televize. A já myslím, že profesor Jirák je skutečně legenda a rozumí tomu asi, aspoň jsem to četl, neznám ho. Zásadní čas debaty je zpravidla představení účastníků a jejich vstup do diskuse. V této fázi se účastníci snaží "vyjednat si tvář" v uvozovkách, kterou budou v debatě mít, tedy získat určitou image, respektive roli či postavení, a pokoušejí se vydobýt si pro potřeby debaty a v souladu s kampaní vlastní identitu účastníka předznámenávající, jaké bude vyznění jejich replik a vystoupení. Pro moderátora to znamená snažit se dát všem účastníkům debaty pokud možno stejný prostor a stejné podmínky pro zmíněné v uvozovkách "vyjednání si tváře".

Tato úvodní debata měla v Superdebatě dvě fáze. Nejprve moderátor připomněl základní životopisné údaje o kandidátech a kandidátce a uvedl, jak se staly kandidáty. Pak každému položil individuálně zvolenou otázku. Životopisné medailonky byly v zásadě strukturované stejně a informačně podobně nasycené, jen výjimečně se projevily rozdíly. Nejnápadnější rozdíl byl v záběru životopisných údajů u dvou nejstarších kandidátů. U Jaroslava Bašty byla připomenuta jeho předlistopadová činnost, u Petra Pavla nikoliv.

Pokud jde o druhou fázi úvodní etapy, tedy o odpověď na položenou otázku, je možné konstatovat, že moderátor - se dvěma výjimkami - nechal všechny kandidáty odpovědět bez přerušování, nehodnotil jejich kampaň, výroky ani vystupování. První výjimkou byl Jaroslav Bašta, jehož kampaň moderátor ohodnotil už v samotné otázce: "Pane Bašto, na billboardech máte heslo, že odvoláte vládu. To je, s prominutím, nesmysl, protože podle ústavy prezident nemá pravomoci odvolat, jak se mu zlíbí, a jednalo by se o puč nebo o státní převrat. Ale z jiného pohledu mě tahle ta otázka zajímá: když tedy nemáte respekt k výsledkům těch voleb sněmovních, parlamentních, budete respektovat výsledek těch prezidentských - ať už bude jakýkoliv? Kandidát zde byl - jako jediný! - moderátorem explicitně hodnocen, a to velmi nepříznivě, jako pomatenec (šíří "nesmysly"), a hrozba pro stát ("jednalo by se o puč nebo státní převrat") a člověk pohrdající demokratickými principy ("když tedy nemáte respekt k výsledkům těch voleb").

Samotnou odpověď Jaroslava Bašty pak moderátor přerušoval hodnotícími a mentorský laděnými explicitními komentáři typu cituju: "Ten problém je trošičku složitější. Kdybyste tu ústavu dočetl dál, tak byste se dočetl..." Tím moderátor fakticky zbavil kandidáta Jaroslava Baštu možnosti "vyjednat si tvář", určil mu ji sám, a to krajně nepříznivou, a tím porušil princip nestrannosti. Porušil etický kodex!

Druhou výjimkou byla reakce na odpověď Karla Diviše. Jeho konfrontační charakter moderátor ohodnotil úsměvem a slovy. "Děkuji. Je vidět, že jste rozjel, šlápnul na plyn hned první zatáčce." Superdebata měla dvě části. Po první hlavní a nejdelší části večera, následovala část druhá, jíž se sice měli "účastnit všichni", ale tak, že šest nefavorizovaných kandidátů na křídlech mohlo pouze klást otázky oněm třem, respektive dvěma favoritům. Citace. "Teď dostanou prostor ti z vás, kteří se průzkumu volebního potenciálu umístili na prvních třech místech. To ovšem neznamená, že vás ostatní z téhle debaty vylučujeme, v žádném případě. Dostanete možnost se téhle té dvojice ptát a samozřejmě diskutovat." Z přepisu bylo odstraněno přeřeknutí, fakticky to znamenalo, že favorité byli z rozhodnutí České televize obsazení do role takzvaných hlavních hrdinů, zatímco šest dalších kandidátů se ocitlo v postavení "vedlejších postav", jejichž jedinou funkcí ve druhé části debaty bylo zvýraznit dominanci favoritů a svými otázkami buď podpořit ty, ke kterým mají z různých důvodů blízko, nebo konfrontovat ty, s nimiž nesouzní. Nerovnost postavení kandidátů vyjádřená samotnou scénou se tím výrazně posílila. Favorité byli Českou televizí potvrzeni v roli favoritů a nefavorité poníženi do role "nahrávačů".

Intermezzo Superdebaty spočívalo v zodpovídání otázek, které si kandidáti vybrali z nabízených obálek a jejichž autory byly "důležité osobnosti" v oblasti politické, veřejné a kulturní sféry. Nadpoloviční většina vybraných tazatelů vykazovala středopravicovou či pravicovou politickou orientaci. Bejvávalo. Převažovali mezi nimi představitelé stran současné vládní pětikoalice!

No tak vidíte, pane řediteli, vy se stále bráníte, že ta vaše Česká televize je pětikoaliční.

Významné osobnosti, tak vážení spoluobčané, poslouchejte: Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala, Miloš Vystrčil, k nimž je třeba ještě připočítat Karla Schwarzenberga, dobře, čestný předseda TOP 09, a Milana Knížáka. U ostatních tazatelů není politická orientace jednoznačně průkazná. Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity, u ostatních tazatelů není politická orientace jednoznačně průkazná. Miroslav Kala, prezident NKÚ, bývalý člen ČSSD. Pavel Rychetský, no tak ten vám zařídil ten zákon! Předseda Ústavního soudu a bývalý člen ČSSD. Tak to jsou ty objektivní debaty. A tohle nás, vážení spoluobčané, čeká zase září, určitě budou nějaké debaty, ale já tam určitě nebudu, protože já nekanduju nikam. Takže funkce intermezza nebyla ten pořádně zřejmá, snad mělo sloužit jako odlehčení jeho určité "tíhnutí" k jedné části spektra politických postojů při volbě tazatelů ho ale možnosti debatu odlehčit a poněkud zezábavnit zbavovalo. Takže všichni, co kladli otázky, jsou jasná pětikoalice. No, tak to je ta objektivita. A za tohle vy máte platit 10,5 miliardy České televizi! Za co? Za co?

3.2.3. Způsob kladení otázek a vedení dialogu. Stále čtu analýzy, co si objednala Rada České televize, jo?

Způsob kladení otázek a povaha moderátorových reakcí na odpovědi. Může je také výrazným signálem dodržování či naopak porušování principu nestrannosti a rovného přístupu k účastníkům debaty. Moderátor v průběhu debaty vyjádřil dosti jednoznačné přání, aby debata byla pokud možno otevřená. Znovu cituju: Já budu rád, pokud v téhle debatě se otevřete trochu více než možná v některých jiných a prozradíte na sebe možná některé citlivé věci. Samozřejmě v rámci toho, co budete chtít." V průběhu Superdebaty moderátor kladl hypotetické otázky. No, jasně, si pamatuju, ne? Třetí světová! Neuvěřitelné! Hypotetické otázky. Dokážete popsat, kdy byste výrazně vystupoval proti vládě? Co by to mohlo být? Se ptá pan aktivista. Za b) silně konfrontační otázky s cílem vyvolat konflikt. Danuše Nerudové se moderátor zeptal, jaké "podpásovky" v průběhu kampaně dostala. A za c) zřetelně návodné otázky. Pan aktivista. "A je to zločin, nebo ne?", říká. Za d) otázky implikující nutnost hodnocení. Ty se točily kolem bezpečnosti státu a hodnocení funkčního období Miloše Zemana: pokud moderátor získal odpověď, která nemá hodnotící charakter, nebo nabízela hodnocení, jež je pro něj nepřijatelné, snažil se odpovídajícího k odpovědi dotlačit

Když Tomáš Zima hodnotil prezidentovo působení v oblasti bezpečnosti státu slovy cituju: "Pokud samozřejmě se odehrává něco nepravého na našem území, tak prezident jistě je informován a jeho postoj by tady měl být mnohem razantnější." Moderátor si to vyložil jako kladné hodnocení a s útočně stoupavou intonací se ujišťoval: "Takže mu dáváte zapravdu?", ptá se aktivista. Jinde poukazoval na relevantnost odpovědi. U Jaroslava Bašty, cituju, "To je, zdá se, vaše agenda, se kterou jste sem vstoupil, a budete ji opakovat, a ne odpovídat na otázku, podle všeho.

4. Prezidentský duel.

4.1 Inscenace, scénografické řešení. Prezidentský duel vysílaný před druhým kolem volby prezidenta 22. ledna 2023 byl umístěn do Panteonu Národního muzea a inscenován jako setkání tří osob u jednoho stolu. Pohledově seděl vlevo Petr Pavel, pohledově vpravo Andrej Babiš... No, neměl jsem tam lézt, neuměl jsem si představit, co tam tenhle aktivista předvede. Ale dobrý. Jsem rád, kde jsem, a jsem úplně v pohodě.

Mezi nimi ve středové pozici měl místo moderátor. - Aktivista. To tady není napsané. - Záběr jedné z kamer mírně zdůrazňoval podhled, jako by vytvářel iluzi vyvýšeného jeviště, a nabízel televizní divákům pohled z hlediště. Konfigurace nábytku a pozice účastníků u moderátora akcentovaly vzájemnou rovnost všech tří zúčastněných. Žádná pozice nebyla diskriminující ani prominentní. Dramatičnost přímého přenosu zvyšovalo občasné rozdělení obrazovky na dvě části, díky čemuž bylo možné sledovat oba kandidáty souběžně a zaznamenávat okamžité neverbální reakce na projev protivníka.

4.2 Nestrannost a stranění v Prezidentském duelu. Značný rozdíl byl patrný v expozici obou kandidátů. Moderátor otevřel debatu připomínkou nepřítomnosti Andreje Babiše v Superdebatě a Babišova nečekaného rozhodnutí se Duelu zúčastnit. Cituju: "Pane Babiši, o tom, že přijdete, vím několik desítek sekund. Doslova jste nás překvapil, když jste tak dlouho odmítal účast České televize. Co vás přimělo změnit názor?" Do odpovědi, kterou Andrej Babiš nabídl - a bylo to jeho první vystoupení - zasáhl moderátor dotazem: "Takže slova pana Graubnera vás přiměla přijít do debaty České televize?" Kterým jako by se ujišťoval, že dobře slyšel. Otázka byla položena s jemným náznakem ironie, úsměvu. No, tak redaktoři nás vždycky dehonestují. Oni jsou ti, kteří tady rozhodují o všem. Ne? Co říkal Klaus? "Vážení spoluobčané, média vám vyberou prezidenta a vy si ho zvolíte." A i tak bylo a měl pravdu. No, takže - otázka byla položena s jemným náznakem ironického úsměvu a fakticky znamenala zásah do Babišova "vyjednávání tváře" v uvozovkách, tedy snahy zaujmout zamýšlenou roli. Když se Andrej Babiš ohradil proti přerušení a přidal poznámku o tom, že České televizi odpouští, moderátor nekompromisně a opět s úsměvem reagoval: "Promiňte, pane Babiši, ale nemáte co odpouštět." Vidíte? No, tady. Dobrý, ne? - Kandidát tím byl exponován jako nevěrohodný a nádavkem nepřátelský vůči České televizi.

Naproti tomu se aktivista, moderátor - to tady není napsané - na Petra Pavla obrátil s otázkou: "Před volbami jste varoval před nefér hrou. Stalo se podle vás něco takového?" Tím kandidátovi, Petru Pavlovi, umožnil posuzovat průběh kampaně, ohradit se proti billboardům, které vůči němu nebyly vstřícné. Vzápětí otázku v podstatě zopakoval - cituju: "Řekněte konkrétně, jaké nefér útoky máte za to, že se staly." A dále: "Volební kampaň musí být podle zákona o přímé volbě prezidenta čestná a poctivá" - ano, to byla, ze strany médií určitě - "a zejména se nesmí o kandidátech zveřejňovat nepravdivé údaje. Pokud si myslíte nebo jste přesvědčen o tom, že o vás byly zveřejněny nepravdivé údaje, budete se nějakým způsobem bránit?" No, a potom pan moderátor trpělivě vyčkal, až kandidát zformuluje odpověď. Pak se Andreje Babiše zeptal: "Pane Babiši, máte příležitost se omluvit. Chcete toho využít, nebo ne?" Čímž stvrdil, že se zhodnocením kampaně předloženým Petrem Pavlem se ztotožnil. Vždyť je to jedna parta. Zvolenými otázkami, tím, že Petra Pavla nepřerušoval, nechal ho všechny odpovědi doříct a potvrdil souhlas s jeho hodnocením kampaně, vytvořil obraz kandidáta, který má takovou autoritu, že může kampaň, které se účastní, reflektovat a k formulování svých stanovisek si umí zjednat dost prostoru. Expozice duelu byla jednáním moderátora vychýlena směrem ke zdůrazňování nevěrohodnosti jednoho kandidáta - to jsem byl já - a věrohodnosti a autority kandidáta druhého.

Jistý rozdíl v přístupu moderátora k účastníkům Duelu je patrný v reakcích na jejich odpovědi. Zatímco Petr Pavel dokončil prakticky všechny repliky - ale to je tak vždycky u pětikoalice, že oni vždycky dokončí u České televize, bez přerušení - a jen zcela výjimečně ho moderátor usměrnil, výjimkou je věta mimo obraz určena zejména Petru Pavlovi: "Počkejte. Pane Babiši, prosím" Andreji Babišovi moderátor skáče do řeči a to i s promluvami, které ho jednoznačně staví do pozice advokáta Petra Pavla: "Pane Babiši, není mým důvodem" - slovům není dost jasně rozumět - "hájit kohokoli z vás" - vtipkuje - "nicméně slyšel jsem rozhovor s panem Pavlem, kde hovořil o tom, že právě vyslání vojáků NATO na Ukrajinu by mohlo vést k rozšíření toho konfliktu, k eskalaci a to znamená k pravému opaku toho, co tvrdíte vy". Vystoupení moderátora na obranu jednoho z kandidátů a fakticky převzetí jeho role - ano, to je pravda, že to byl souboj aktivistický moderátor České televize versus já - je v tu chvíli natolik neudržitelné, že i předmětný kandidát považuje za nutné do hovoru zasáhnout a pokusit se svou pozici obnovit, a to nejprve gestem, aniž jako by se hlásil o slovo, pak i slovy: "Já bych na to s dovolením reagoval."

Zmíněné, převážně jednostranné, přerušování replik Andreje Babiše mělo někdy až podobu mentorských pokárání, čímž dochází k infantilizaci kandidáta, jeho snížení do pozice káraného nezdárného dítěte. - Jo? To je, co? To je redaktor České televize. A to vás čeká, vážení, to vás čeká. Kde je Karel? Karel tu není, toho to čeká příští rok. Tam už budu totálně kvičet, protože tam se uvidí, co za čtyři roky zdevastovali v této zemi. A Česká televize potom zase přiběhne a zase tam bude takovýhle aktivistický moderátor, jak to mají ve zvyku od roku 2017, 2021, 2022, 2024, stále. Proto nechápu, proč vůbec Souček za námi přišel včera na klub, co tam vlastně chtěl? Jako nechápu to. Ať si to nastuduje. A hlavně začne s kodexem.

Zmíněné, převážně jednostranné, přerušování replik, infantilizace - Babiš je vždycky blb, který v životě nic nedokázal, který ležel někde na chodníku a kolem šel někdo a zvedl ho - kárané nezdárného dítěte - říká tady aktivista: "Proč lžete, pane Babiši? Pane Babiši, tomu se říká demokratické volby" No, prosím, to je ta jejich demokracie. Ano. Zde s jemnou ironií: "Já se vás ptám, pane Babiši..." Opět lehce ironicky. "Pane Babiši, víte, jak zněla otázka? To jsou jablka a hrušky." No, vidíte.

Zajímavou výměnu mezi kandidáty na téma NATO a Pavlovo setkání s Gerasimovem - ano, pan prezident se kdysi s Gerasimovem bavili o těch válkách, když tam ty stíhačky se provokujou a tak dále - moderátor ukončil tím, že na sebe vzal roli obránce Petra Pavla a upozornil na Babišova setkání - představte si. "Když už jsme u toho, kdo s kým jedná, tak vy jste v minulém týdnu od toho prvního kola voleb jednal s Jaroslavem Foldynou" - ten tu není - "který vítá ruské vlky. A dokonce jste mluvil s docentem Skálou z KSČM, stalinistou, který se tady naopak zase vyslovoval a souhlasil a schvaloval invazi okupačních vojsk." Ano, nějaký náš blb v Děčíně, když jsme měli kampaň, tak tam nastrčil Skálu. A pan moderátor to hned tady řešil. Nonsens.

Stejně jako v případě Superdebaty v Duelu ze strany moderátora dochází ke kladení za a) silně konfrontačních otázek s cílem vyvolat konflikt. "Miloš Zemana a Václav Klaus - je to polistopadový kartel, abych to chápal správně?" Ano. Ano. Ano. ODS a ČSSD měli oposmlouvu, ne? Tady to měli. "Jaké chyby vidíte v polistopadovém vývoji?" No, tak můžu odpovídat dneska, ale nevím, jako to bych asi jako... Na to jsem odpověděl v knížce přece.

Kdo se tady po revoluci nechal zvolit komunisty? Proč nešli ven na stáž se zeptat do Singapuru, místo kupónky? Proč jste si nevzali poradce? Proč jste všechno rozprodali? Proč tady odchází 300 miliard ročně? Proč nám tady téměř nic nepatří a teď to kupujete netransparentně nazpátek? Ne? O tom se můžeme bavit tady dlouho. Ale to nám samozřejmě naše veřejnoprávní média nepřipomínají. Nepřipomínají nám 17. listopad, jak to tady bylo, jak se skartovaly fajly StB, jak se údajně prodávaly lustráky a tak dále.

Jaké chyby vidíte v polistopadovém vývoji? Chybu vidím to, že jsme nenavázali na první republiku, na Masaryka, když jsme patřili mezi deset nejprůmyslovějších zemí na světě, že jsme zničili zbrojařský průmysl, že jsme byli největší výrobce zbraní 1937. Teď se to obnovuje, ale většinou tak, že se dodává nějaká stará plesnivá munice, kde někdo má tisíc dolarů marži na granát, který stojí 3 400 dolarů. A to všechno znáte. Na to se nikdo nikoho nezeptá.

Návodné otázky. Není rozdíl mezi panem generálem a stalinistou Skálou? Otázky implikující nutnost hodnocení a znovu týkající se působení Miloše Zemana.

Tak závěr. Obě sledované předvolební debaty, superdebata a duel České televize vykazovaly známky porušování principu nestrannosti a rovného přístupu ke kandidátům. Tak proč se někdo diví, že máme názor na Českou televizi, a čest všem výjimkám, ano, takový, jaký máme? Protože zásadním způsobem vždy ovlivňovala a nahrávala pětikoalici. Vždy proti nám bojovali. Vždy. A v případě superdebaty se to projevovalo v rovině samotné dramaturgie pořadu, předem dané nerovné postavení účastníků i v rovině chování moderátora. V duelu byl nositelem oslabování principu nestrannosti právě moderátor, aktivista. A stejně to zopakoval potom v září 2022, když byly komunální volby. Ne? Zase jich tam bylo pět za pětikoalici.

Autorům analýzy nepřísluší zjištěný výsledek hodnotit. Princip nestrannosti a rovného přístupu porušen byl. Je to důležitý aspekt jednání médií v oblasti zpravodajství a politické publicistiky, ale nemůže být prosazován mechanicky. Jistě si lze představit situace, kdy společenské klima, mravní dilema obsažené v tématu diskuse či jiná zásadní okolnost života společnosti mohou ospravedlnit porušení zmíněného principu. Zda takové výjimečné okolnosti ospravedlňující porušení principu nestrannosti a rovného přístupu nastaly, nebo jestli se v případě prezidentských voleb 2023 jednalo o standardní demokratickou proceduru, v níž byly povinnosti České televize nestrannost, rovný přístup zajistit, nechť vyhodnotí jiní. A hlavně, vážení spoluobčané, že tady nejde o toho prezidenta, tady jde samozřejmě o parlamentní volby. A tam jednoznačně při finálních debatách Česká televize v roce 2017 a 2021 debaty manipulovala, manipulovala je i v září 2022 v komunálních volbách a je velký předpoklad, protože to, co se tady navrhuje, je normálně sprostá korupce, že bude Česká televize věrně sloužit pětikoalici. Tak si to dobře pamatujte a já myslím, že naši lidé nejsou hloupí a vidí, jak to u nás funguje.

Já jsem od kolegů opakovaně chtěl, aby dělali takový týdenní přehled. Dařilo se. Martin Vodička je po operaci, tak měli bychom se k tomu vrátit, abychom to vyhodnocovali, aby lidé věděli, že 5. 4. 2024 Události, komentáře, jak to proběhlo. Během duelu Kroužková skákala do řeči lehce agresivním způsobem především Juchelkovi, který se proti tomu musel sám ohradit. Nenecháte mě mluvit, paní Kroužková! Skopeček tady neodpovídá na vaše otázky a říká si, co chce, a vy chcete, abych odpovídal a na něho nereagoval.

8. 4. 2024 Události, komentáře. Řezníčková. Moderátorka Řezníčková se zeptala, jestli Karel Havlíček neměl déjà vu strachu u prezidentských voleb, že zavede Korčok Slovensko do války. Narážka na výrok Andreje Babiše a Polska. Ano, Babiš, ten (nesrozumitelné) je správný. Babiš je za mír. Babiš nechce nikoho zavléct do války, akorát to vypadá, že ta válka bude nadlouho. A kdo na tom vydělává, že tam umírají lidé a že zbrojaři vydělávají stovky miliard, to asi nikomu nevadí.

10. 4. 2024. Tady je náš oblíbený redaktor. Moderátor Vildumetzové nadměrně skákal do řeči. Přerušoval i Rakušana, ale zdaleka ne tolik, jak Vildumetzovou. Někdy měla i problém říci jednu souvislou větu, aniž by ji Takáč nepřerušil poznámkou či dodatečnou otázkou. Vildumetzová přitom trpělivě vysvětlovala a od tématu neodbíhala.

11. 4. 2024 Interview, oblíbené Interview. Jonáš. Moderátor působil hned u úvodního tématu mimořádné schůze Poslanecké sněmovny zaujatě. Havlíčka mimo jiné požádal, aby vysvětlil přímé spojení mezi Petrem Fialou a tím, čemu vy říkáte organizovaný zločin. Organizovaný zločin založili ve Zlínském kraji. Jmenuje se to STAN. To je organizovaný zločin. Dozimetr. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.) Pan ministr vnitra, který hned vyměnil policejního prezidenta, který si dosadil lidi do rozvědky, kde měli kryptované telefony. Ano. Hydra zkorumpovaná. Tak, pane redaktore, škoda, že to nevíte. Tak kdyby to ten umňaukaný v Reportérech dával, tak možná pan redaktor by se to naučil. Moderátor také zmínil Babiše, no samozřejmě, jestli si nemáme počkat, stejně jako jsme si počkali u AB. U AB jste si nepočkali. Moderátor také zmínil kauzu Stoka. Ano, 2013, když jsme skončili druzí, tak k nám nalezli zkorumpovaní odéesáci do hnutí a my jsme si to nepohlídali v Brně, kde jsme zrušili celou organizaci, a v Pardubicích stejné. Ano. Někteří odééesáci, co přišli, byli fajn, někteří kradli, ale my jsme se jich hned zbavili. A co to řeší ten pan moderátor? U téma války na Ukrajině se moderátor zeptal Havlíčka, jestli to, že Česká republika sežene munici, je prodlužování války. Moderátor později řekl, že jestli v tom, co Karel Havlíček říká, není nutná porce defétismu. Řeč přišla také na schůzku s Pavlem o důchodové reformě. Moderátor se na úplném konci zeptal, jestli když teď AB mluví o snižování věku odchodu do důchodu, jestli to není sci-fi? Není! Takže to je ta objektivita, to je ten jejich etický kodex. Neskutečné.

11. 4. Řezníčková. Moderátorka - zase stále ty Události, komentáře; nevím, proč tam chodíte vůbec - moderátorka působila provládně. Jedna taková chvíle byla, když k projevu Kotena o tom, že v kampeličce jsou lidé, kteří radí Fialovi, uvedla, že zase Růžička radí Agrofertu. To je co? Růžička, to je hlavní mafoš. Ten pomáhal všude - Bakalovi, Chovancovi, Sobotkovi a údajně, když jsem šel do Ameriky, ten umí zařídit články i v Americe. A je pravda, že Růžička s Radkem Pokorným, ano, až když jsem nezjistil, pomáhali Agrofertu kdysi dávno. Ale to je zajímavé, že ten redaktor, jak to tady jako všechno... Oni mají ty argumenty, ne? Ne. Růžička asi - ne asi, ale poradil panu premiérovi, aby šel do té kampeličky, kde se tunelovalo, praly prachy, kradlo, okrádali Ukrajince a kde pan premiér uložil ten milion, ne? A dneska mu radí. Vždyť to je jeho strategický, všechny určitě ty věci, to dělá Miloš, tak ten je schopný.

No tak dále také u tématu Dozimetr moderátorka zmínila kauzu hejtmana Krkošky. Moderátorka také nenechala Nachera bezprostředně reagovat na útok Richterové, ale dala slovo Lacinovi. No prosím.

14. 5. 2024 Otázky Václava Moravce. Moravec působil provládně, jak je zvykem, tady píšou naši analytici. Schillerové i Středulovi často skákal do řeči a přerušoval je, zatímco Jurečkovi skákal do řeči méně. Zaujatost byla také patrná z otázek, které pokládal. Jo, takže tady to máme ještě i nějak, dneska jsem si všiml, že to má být barevné, takže to první bylo nekorektnost chování moderátora, žlutá je nízká, střední je oranžová, červená je vysoká, černá extrémní (Směje se.), manipulace se to jmenuje, vážení spoluobčané. Manipulace. No. Takže teďka mám tady oranžovou, to je střední manipulace.

17. 4. 2024 Události, komentáře. Oblíbená naše Kroužková. Moderátorka hned v úvodu ostře zaútočila na Jermanovou, jestli chce informace zveřejnit, aby je Rusové znali a mohli toho využít, informace o muniční ........... (?) No nechce. My chceme jenom, aby se nekradlo u nás, aby se nedávaly zakázky z ruky a aby se ty granáty pro Ukrajince neprodávaly prodražené, když kdysi stály 900 dolarů a dneska stojí 3400, 4000 a 5000. To chceme, aby někdo Ukrajince neokrádal, vážená dámo. Jo? Moderátorka také vlastně tu munici o tom to tu slyšíme od 1. 2. Ne? Miliony přijdou, no tak teďka sekta Respekt zveřejnila e-reportáž, že konečně tam něco přišlo. No. Akorát nikdo nenapíše, že to je munice z členského státu NATO a proč to ten členský stát NATO nedodal přímo těm Ukrajincům a nějaký obchodník si tam to nabalil, ne? Slovíčkaření.

Pamatujete, když jsme se tady dohadovali a demagog se k tomu vyjadřoval? No, cesta do Bílého domu to bylo jako že cesta do Ameriky, tak se to bralo. Cesta do Bílého domu pro mě neznamená, že ten zbrojař, co tam byl na večeři s panem premiérem, byl v Oválu. Nebyl. Ne, oni byli na té večeři. Echo to zveřejnilo. Ale slovíčkaření. Vždycky z nás dělají pitomce.

No, takže my určitě nechceme, aby Rusové něco znali a samozřejmě normální by bylo dodat munici, potom o tom mluvit. No, tak od února se o tom mluvilo, teď údajně nějaká přišla. Ale nechápeme, proč je to netransparentní. Konečně aspoň víme, že tu munici, která bude placená z českého rozpočtu, dodá česká firma. No tak aspoň něco.

Lochman uvedl, že ANO má Králíčka v čele kontroly Vojenského zpravodajství. Celkově byla z otázek vůči Jermanové patrná zaujatost. No.

Potom tady máme, jo, tady jsme jeli tu kampaň, ty důchody. 22. 4. Dvacet minut Radiožurnálu. Moderátor tématu jednání o důchodech se v jednu chvíli opakovaně doptával na vliv Babiše na rozhodnutí. Dále se moderátor Karla Havlíčka zeptal, proč Babiš ve svém podcastu tvrdí, že hnutí ANO bylo vždycky proti zvyšování věku pro odchod do důchodu, když to není pravda. No, byli jsme. Jen blbec nemění názory, jak říkal prezident Zeman. A s časem se učíme. Já se učím každý den.

No, takže co oni tady hrají? Oni tady vlastně hrají, že Babiš všechno rozhoduje, teďka to hrají zase s tou frakcí. Přitom všichni dobře vědí, že o tý frakci, odchodu ALDE do Renew rozhodlo naše předsednictvo. Ano, až na druhý den se odešlo, ale oni zase to hrají Babiš rozhodl a naši europoslanci, stále ten Babiš rozhoduje. Přitom vy tady dobře víte, že nerozhoduje. Že i když Babiš přál nějakého senátora v Praze, tak krajská organizace to zabila. No. Ale to tady nebudu řešit.

Takže co tady máme? Jo. Střední manipulace. 24. 4. Události, komentáře. Jak jinak? Moderátor Takáč klasicky skákal všem do řeči, nejvíce paní Balaštíkové. Již na začátku se zeptal, proč si hnutí ANO nestojí za tím, co na Hradě řeklo a následně skočil poněkolikáté Balaštíkové do řeči s otázkou: Kde je to zpochybnění odchodu věku do důchodu? Nic jste nezpochybnili. No, zpochybnili jsme, pane redaktore. My jsme měli zápis, který jsme odmítli, protože Karel je slušný a Alenka taky a zkrátka si nedovolili říct na tiskovce panu prezidentovi, že to tak není. A potom když to napsali do zápisu, tak jsme řekli, že ne. No, a ten to nechtěl opravit a tím to skončilo.

Ale vůbec, my jsme rádi, že pan prezident se stará. Mohl důchodcům pomoci. Mohl dát veto na to, jak nás trvale okradli o tisíc korun měsíčně, trvale, navždy. Takže my určitě budeme rádi s panem prezidentem spíše debatovat o zahraniční politice, ale tady ten útok na důchodce, který začal okamžitě po nástupu této vlády, vzali jim ty slevy a všechno. Všechno je drahé, léky, bydlení, daně, všechno. Likvidují všechny, nejenom důchodce.

Takže tady máme dále, nízká manipulace, zase tady máme pana Kroce. Kroc se zeptal Procházkové, zda hledání shody u zákona o eutanazii a paliativní péči nebude problém, když vidí, že hnutí ANO nechce spolupracovat s koalicí na penzijní reformě. A jaká je to penzijní reforma? To žádná není. Měl by si to nastudovat. Pane řediteli Zavorale, proč chtěl (?) na školení. Jaká reforma? Co jste tady udělali s důchodci? Řekli jste jim, že budeme, tedy já už jsem důchodce, ale ti zaměstnanci, vážení spoluobčané, budete pracovat déle a za méně peněz. Teďka jsme dostali 11,87 na den. Přitom si vzpomeňte, tady mával nejhorší ministr práce a sociálních věcí Jurečka nějakým grafem, že kolik nám dá. I tak to nevychází. Zase lhali. A přitom mají stovky miliard dalších výnosů z daní a z inflace, kterou způsobili.

No, střední manipulace. Zase Takáč, Události, komentáře. Moderátor působil zaujatě vůči Vondráčkovi především u tématu jednání ANO s koalicí, když se ptal Vondráčka, jestli je zápis z Hradu vylhaný, kde působil velmi zaujatě, stále na Vondráčka dorážel a nechtěl se hnout z tématu. Ale my jsme ten zápis ukazovali. Ne? Tam někdo z Hradu poslal zápis a Karel napsal, že ne. Ukazovali jsme maily. No ale to samozřejmě Česká televize vymlčí.

Manipulace střední, oranžová barva. Interview z 26. 4. Jonáš. Tento díl byl ze strany moderátora dost kritický. Moderátor často skákal do řeči a otázky často posouval podle svých významů a názorů. Narážel na to, že byl AB o velikonocích na dovolené. No představte si, co si ten Babiš dovolil. On byl o velikonocích na dovolené. No skandál. Citoval odborníky, to jsou ti jejich odborníci a vážení spoluobčané, vždy si zjistěte, kdo je ten odborník, kdo ho platí a kdo ho vychoval, odchoval. To je ten systém od revoluce budovaný. Jo? Takže Babiš byl na dovolené, citoval odborníky, kteří pracují pro vládu a pro Petra Pavla a také Macuru dokonce. Představte si to.

Na Juchelkovo vysvětlení, jak probíhala schůzka na Hradě, odpověděl, že má dojem, že to tak není. No jistě, tak on to ví. V momentě, kdy odcitoval Macuru, že prý hnutí prokaučovalo ukázat, že jde o budoucnost země, to necháme bez komentáře, takových Macurů a těch dalších, co jsme viděli X, jo, ti bezvýznamní se stali významní a potom se nějak probudili, měli špatné ráno a zjistili něco jiného. Ale to není tady, že jde o budoucnost země. Řekl následně moderátor, že to je obraz, který hnutí ANO dává společnost. Ne, hnutí ANO je tady pro lidi. A my jsme byli ve vládě a my jsme tady dali dokopy finance, snižovali jsme daně a dělali jsme pro lidi velice konkrétní věci. Na rozdíl od koalice, která všechno ničí tady. Jo?

A představte si, že Juchelka, náš Aleš Juchelka, ve druhé části debaty už musel několikrát označit Českou televizi za bulvár.

Střední manipulace, 26. 4. zase Události, komentáře, zase naše oblíbená Kroužková.

Tato debata působila spíše tak, že tam seděla Kroužková společně s Bendou proti Karlu Havlíčkovi. Moderátorka opakovaně silně skákala Karlu Havlíčkovi do řeči, občas to mohlo na někoho působit lehce agresivně. Nicméně toto chování je u Kroužkové opakované. Moderátorka neustále opakovala stejné argumenty, že hnutí ANO nic nezpochybnilo a že se ohradilo v momentě, kdy se AB vrátil z dovolené. No, oni snad mají manuál všichni, to je normálně jedna agentura, ne? A vybraná média jako - přitom je to lež a ukazovali jsme na to zápis. Jasně. Posouvala otázky do jiných významů, podobně jako v dnešním interview moderátor Jonáš. K Bendovi se kriticky zachovala pouze jednou, a to opravdu velmi minimálně. Benda opakoval podobné argumenty jako moderátorka. Za tuhle debatu již mnohokrát opakovaná věta o dovolené padla, no, skandál, Babiš byl na dovolené, celkem hodněkrát. Benda dále řekl, že kvůli AB nefunguje Poslanecká sněmovna, a Benda, není tady, řekl, že Andrej Babiš je nekontrolovatelná a nevyzpytatelná osoba. Představte si. (Nesrozumitelné slovo.) Dále bylo zjevné, že v momentě, kdy - a dneska, vážení, obstruuju, aby bylo jasné, kdybyste zase křičeli. My určitě chceme zabránit této korupci, zabránit, aby lidi platili korupci České televize a Českého rozhlasu pro pětikoalici, která se tady chce zabetonovat navždy. Takže já jsem nekontrolovatelná a nevyzpytatelná osoba.

Dále bylo zjevné, že v momentě, kdy Karel Havlíček začal kritizovat současnou vládu, tak se ho moderátorka začala snažit utlumovat a přecházet k jiným tématům. Mezitím Benda reagoval po svém. Karel Havlíček řekl, že se zástupci hnutí ANO často vyjadřovali jasně, jaký postup mají k zvyšování hranice věku odchodu do důchodu. My jsme to řekli jasně. Žádná reforma není. Tahle vláda je nepřátelská vůči všem občanům naší země. Já se ještě divím, že někdo vůbec volí tu koalici Spolu, ano, protože i ti zaměstnanci půjdou do důchodu, a obrali vás o peníze a chtějí, abyste pracovali déle. No a my to nechceme. My jsme řekli: strop je 65 a vrátíme tu formulu(?), vážení. Všechno, pokud se dostaneme do vlády, znovu změníme. Nenecháme ničit životy občanů České republiky. (Ojedinělý potlesk v levé části jednacího sálu.) Takže Benda reagoval po svém a bylo to explicitně řečeno v mnoha médiích a zápis z Hradu(?) přišel až po několika dnech. Ano, tam byly Velikonoce, takže to byl myslím Zelený čtvrtek a ten zápis přišel někdy v úterý po Velikonočním pondělí. A potom jsme reagovali.

Takže pan Moravec. Manipulace vysoká, poprvé tady mám červenou, pozor, červená je tady. Tvůrci Otázek Václava Moravce oslovují napřímo politiky, které chtějí do pořadu pozvat. Pokud preferujeme jiné zástupce, než je jimi předvybraný, osloví raději SPD. Výborně. Ale pan předseda Okamura tam snad ještě nebyl. Ten si stále stěžuje. Manipulace oranžová, střední, Moravec. Moderátor působil provládně, 5. května. Viditelně více šil do zástupkyně opozice, poslankyně SPD Pošarové. U tématu migračního paktu zmiňoval Babiše, jak jinak, a ptal se Jourové, jestli se považuje za vítače. Ano. Ursula von Der Leyen je vítač, ale k tomu se ještě dneska dostanu. Jak označuje Andrej Babiš členy komise. Moderátor se později ptal Jourové, co bude znamenat, pokud budoucí vláda nebude migrační pakt dodržovat. No, ti migranti se vůbec neptají na ty vaše pakty. Ty jste pozvali a ti jedou. Tématy bylo členství v EU, migrace, protiruské sankce a volby do Evropského parlamentu. Tak.

Tady máme 6. května, střední manipulace, oranžová, Kroužková. Moderátorka vedla ostřejší debatu. Moderátorka u druhého tématu o ministru pro vědu a výzkum zmínila paní Malou z hnutí ANO, která také měla kauzu během toho, kdy byla ministryní. Nacher zde paní Malou hájil, že je to sice pravda, ale ona hned z postu odešla. Prvním tématem byl odchod odborářů z jednání tripartity. Nacher uvedl, že to pouze ukazuje na to, jak tato vláda jedná se všemi, kdo s ní nesouhlasí. V této debatě byl přítomen Ďurčo, který po tomto tématu debatu opustil. Druhým tématem bylo nenastoupení Tuleji na post ministra pro vědu a výzkum. Nacher stál za názorem, že by tento post mohl být zrušen. Samozřejmě je to zbytečné. My jsme to zvládali s Karlem Havlíčkem a mohli klidně ušetřit.

Manipulace nízká, 7. května, Události, komentáře, aktivista Řezníček. Moderátor skočil do řeči Bělicovi, jestli náhodou právě jeho kraj nepolitikaří. Kupka argumentoval, že převedení peněz do rozpočtového určení daní je nejlepší způsob, jak do krajů nasměrovat více prostředků. No, tak, pan Bělica tu není, ale, vážení, tahle vláda po tom, co vzala peníze všem, teď chce brát peníze i některým krajům a Moravskoslezský kraj má přijít o 800 milionů. Takže Kupka, ten se vypracoval z mluvčího až na ministra, tak ten mluví krásně, že je to nejlepší způsob, jak do krajů nasměrovat více finančních prostředků. No, je otázka, do kterých. Bělica naopak zdůraznil, že délka silnic není jediným ukazatelem, a zpochybnil objektivitu kritérií. Grolich podpořil nový přístup, který měl eliminovat historické nesrovnalosti mezi kraji.

Manipulace červená, 9. května, Peroutková. Moderátorka dala Vondráčkovi problematickou otázku, kdy uvedla, že to vypadá jako kdysi. Ano, vybral korespondenční volbu jako téma kulturní války a ptala se, jak ji Vondráček přesvědčí, že se nesnaží delegitimizovat volby. Jinak byla poměrně korektní. No, prosím. Jediným tématem diskuse byla korespondenční volba. No tak korespondenční volba je jasná, o tom jsme mluvili, že už dneska dělají kampaň. Lipavský má pod sebou velvyslance, pětikoaliční poslanci jezdí za naše peníze po celém světě, potkávají se s našimi krajany a už dělají kampaň na příští rok. Ne? Vždyť jde o koryta. Samozřejmě oni musejí zůstat na těch pozicích. Co by dělali, pane bože?

Střední manipulace, oranžová, Otázky Václava Moravce. Moravec skákal tradičně do řeči všem hostům, ale zcela nejvíce panu Havlíčkovi a druhému opozičnímu politikovi Rozvoralovi, SPD. Zároveň Moravec nechal Bartoška skákat Karlovi Havlíčkovi do řeči. Jinými slovy, koaliční politici měli opět volnější prostor. V první části debaty Karel Havlíček s Bartoškem si vzájemně oponovali z důvodu jednacího řádu v Poslanecké sněmovně, kdy Bartošek útočil na opozici, že blokují Poslaneckou sněmovnu. No, tak to jsme se naučili od vás. Pamatujeme na EET. Karel Havlíček, tady to říká, připomněl, že minulá opozice v čele s ODS, a pan premiér Fiala tehdy řekl, dělala obstrukce rok a půl kvůli EET. Dále připomněl výrok Fialy z minulého volebního období, kdy označil hnutí ANO, že znásilnili jednací řád Poslanecké sněmovny, a momentálně dělá v podstatě to, co dříve kritizoval. Karel Havlíček v další části ostře útočil na Michálka, že po osmi letech s následným covidem neměli tak vysoký dluh jako současná vláda za tři roky.

Potom 13. května, manipulace nízká, žlutá, ČT, Radilová. Moderátorka se v jednu chvíli, kdy Nacher reagoval na výtku Nového(?) ohledně výdajů za covid, pokoušela přerušit Nachera, který se ale nenechal, a tak ho raději nechala mluvit. Následně také dodala, že podle NKÚ ne všechny výdaje šly na pomoc s covidem. Prosím vás, to NKÚ, ta zpráva o tom covidu, nevědí vůbec, o čem mluví. Já myslím, že paní Schillerová to vysvětlila už stokrát.

Tak, 15. května, manipulace žlutá, nízká, Kroužková. Na konci diskuse, kdy Havlíček dal výzvu, aby všichni politici dali výzvu, aby lidé nenarušovali kampaň svých oponentů, to naši voliči nikdy nedělali, pokud si pamatuju, naopak, sami jsme si toho zažili dost, se moderátorka nevhodně zeptala, jestli se to týká všech voličů i voličů hnutí ANO. No, prosím, zase dehonestace, vysmívání.

Manipulace střední, oranžová, 16. května - Peroutková. Moderátorka občas skočila hostům do řeči, měl jsem pocit, že Hlaváčkovi pokládala zaujaté otázky, jestli Hlaváček necítí spoluodpovědnost, když (nesrozumitelné) Hlaváček... asi... nebo Havlíček? Možná to je překlep - necítí spoluzodpovědnost, to bude asi Havlíček, když kritizuje Fialu. Následně Havlíčkovi moderátorka skočila do řeči. Inflace započala už za vlády AB. No, určitě, paní redaktorko, určitě. Tak já jenom připomenu, že my jsme inflaci srazili v listopadu 2021, i v prosinci. A jak jsme ji srazili? Že jsme DPH na elektřinu, teplo a energie snížili (z) 21 % na nulu. Proto byla negativní inflace, proto v prosinci 2021 byla inflace asi 5,3 (%) a potom to vystřelilo. Takže inflaci způsobila tahle vláda, tahle vláda způsobila inflaci tím, že nechala vydělat svým kámošům v energiích stovky miliard, jo? Tak škoda, že to paní redaktorka neví.

Žlutá, nízká manipulace - Jonáš, interview. Jonáš na každou věc, kterou uvedl Karel Havlíček jako výtku směrem k vládě, tak uvedl nějakou jinou věc, kterou udělalo hnutí ANO. To je dobrý, ne? To je přesně podle kodexu, samozřejmě dělám srandu. Samozřejmě že je to porušování kodexu. V předposledním tématu Jonáš zmínil, že by si AB měl ověřovat informace, které sděluje. No, AB si je ověřuje, AB to má vyzdrojované, pane kolego. Karel Havlíček na to reagoval, že by to samé měla dělat i média. No.

Manipulace červená, vysoká. Události, komentáře 22. května. Oblíbená Kroužková. Moderátorka chtěla po Juchelkovi, aby řekl, zda Růžičkovo vyjádření na Twitteru není také dezinformace? Ano, všechno, co my říkáme, je dezinformace a všechno, co říká pětikoalice a Česká televize a Český rozhlas jsou správné informace. Ne, to jsme tady zažili dlouho, přes 40 let, až přespříliš na sílu to tlačila do debaty. No... (převrací listy) ty brďo, to je samá červená. Tak jdeme dál.

28. 5. Události, komentáře - Takáč. Moderátor hned v úvodu dal manipulativní otázku, kdy použil zbytečně příkrá přídavná jména před slovem schodky. Hned poté položil opět manipulativní otázku, takže sedět s nohama v teple a nepřipravovat se na horší. Později, když dal Takáč otázku Juchelkovi na věk odchodu do důchodu, nenechal Juchelku domluvit a začal mu skákat do řeči. Když Juchelka vysvětloval, že ANO změnilo názor, Takáč citoval vyjádření AB z (roku) 2016. No, škoda, že Česká televize necituje pana Fialu za poslední léta a ostatní. Takáč citoval vyjádření AB, tak se Takáč zasmál a řekl - ono se něco změnilo? No, nezměnilo asi.

29. 5. Střední manipulace - Peroutková. Moderátorka první části skočila Vondráčkovi do řeči a řekla - nemyslíte si, že na tom nesete vinu? Narážela na dnešní justiční stávku. To je jako neuvěřitelný. My jsme na to vydali knížku, co my jsme udělali ve vládě. My jsme navyšovali platy, my jsme zrušili superhrubou mzdu, aby lidi dostali více peněz. Tak já nevím, o čem to je, co jsou to za otázky? Ne?

28. 5. ČT Devadesátka - Radilová. Kolovratník měl výrazně kratší dobu na přednesení svých argumentů než Bartoš. Kolovratník se ke konci debaty dožadoval, aby mohl vznést dotaz, moderátorka mu to z časového důvodu, jak sama uvedla, neumožnila.

2.6. Ne, pardon, 3. 6. - Takáč. Moderátor v úvodu zopakoval o tématu výdajů za covid nepravdivé tvrzení, že NKÚ řekl, že 90 % navýšených nákladů nesouviselo s covidem. Samozřejmě že souviselo. A komu jsme dávali ty peníze? Lidem jsme to dávali, však paní Schillerová to říkala stokrát. Nacher toto tvrzení vyvrátil. U tématu peněz pro školství dal Nacherovi manipulativní otázku - vy byste těch 30 miliard ministru školství přidali, kdybyste vládli? My jsme plnili program, vážení kolegové z České televize, my jsme totiž měli nějaký program, my jsme měli nějaké programové prohlášení vlády, které jsme vyhodnocovali. Tahle vláda nejenom že zradila voliče, že lhala, nic nesplnila, ale ani nikdy žádný program nevyhodnocuje, protože jejich program byl co? Antibabiš. No, takže tam není ani co vyhodnocovat. No, takže asi tak.

Vysoká manipulace - 6. 6 - aha a už jsme tady, takže to je super debata před evropskými volbami - Peroutková. Chudák Karel. Moderátorka působila silně provládně. V první části debaty, když pětikoalice útočila na hnutí ANO a především Andreje Babiše - jak jinak, nechala moderátorka politiky volně mluvit a kritizovat. Zároveň opačně koaliční politiky nechala reagovat na kritiku, když se sami ozvali, nejvíce Fiala. Moderátorka Karla Havlíčka nenechala často vůbec reagovat na útoky - to je klasika - a přešla schválně rychle k jinému tématu. No, klasika Řezníček, září 2022. Vždyť to známe, ne? Moderátorka také panu Havlíčkovi často skákala do řeči, nejvíce ale Okamurovi, který dostal ze všech nejméně prostoru. U téma migrace začala moderátorka citovat jeden komentář, a to u Andreje Babiše z 1. 6. - migrační pakt EU. Obrovská zrada, ano, to je zrada, to je pozvánka, a v reakci na to začala hovořit o tom, že jediní europoslanci, kteří hlasovali pro migrační pakt, byli europoslanci za hnutí ANO. No, to o tom nevím, jedině ti, kteří nás radili, ale ti už tam nejsou. Nezmínila ani, že se jedná o bývalé europoslance. No, tady to je. Často posouvala otázky do svých významů a působila trochu arogantně v momentech, když právě utínala opoziční hosty, aby nemohli reagovat na kritiku. No, takže vážený pane řediteli, když tedy chcete víc peněz, já chápu, a já znovu opakuju, že je to korupce, takže zase bude předvolební debata nějaká do krajů a zase tam za koalici SPOLU tam budou tři místo jednoho, ne? Klasika, tak asi tak.

10. 6. Červená, manipulace vysoká - interview, zase Takáč. Moderátor působil velmi provládně, často skákal Karlovi Havlíčkovi do řeči, dával mu manipulativní otázky, nenechával ho domluvit, no, úplná klasika.

10. 6. Nízká, žlutá - Události, živý rozhovor s Klárou dostal aktivista Řezníček. Moderátor v dotazu nevhodně konstatoval, že se Dostálová dosud neprofilovala jako odbornice na EU politiku. Neskutečné, vždyť byla ministryně pro místní rozvoj. Kdo byl největší odborník na čerpání evropských fondů? Kdo vždycky sehnal peníze? No a tady aktivista normálně tohle drze tvrdí. Ne? Neskutečné.

Oranžová manipulace, střední, 11. 6. - aktivista Řezníček. Moderátor působil celkem silně provládně, Skopečka nechal volně mluvit a reagovat na ostatní hosty. Moderátor skákal do řeči nejvíce především Nacherovi a v druhé části debaty položil manipulativní dotaz, jestli si bude hnutí ANO znovu přát Ursulu von Der Leyen v čele Evropské komise, když AB před pěti lety von Der Leyen gratuloval na Twitteru a podpořil ji. No, ano, samozřejmě jako premiér, všichni tak gratulovali. Ale my jsme aspoň zabránili, aby ten šílenec Timmermans tam byl nebo Weber, jo? A mimochodem tedy volba předsedy Evropské komise je tajná, takže nevím, co jsou to za otázky. Nacher uvedl, že by pro ni nehlasoval, ale že nechce odpovídat, protože není europoslanec. Moderátor mu ten dotaz - aktivista Řezníček - znovu položil arogantním způsobem ještě třikrát, i přesto, že Nacher odpověděl už na začátku. Ostatních hostů, kteří nechtěli konkrétně jmenovat, kdo bude v čele Komise, se už moderátor znovu nezeptal. No, jak jinak. Tedy, pane řediteli České televize, tak zkuste zjistit, jestli vaši tihle někteří aktivističtí - dodržují etický kodex, váš etický kodex.

Jdeme dál. 10. 6., žlutá, nízká manipulace. Moderátorka Kroužková se u tématu zdvižené pravice Turka zeptala Kovaříka na názor. On řekl, že účet vystavili voliči. Moderátorka řekla, takže je to legitimizace. Aha? Dále u tématu prosazování programu v Evropském parlamentu dala Kovaříkovi manipulativní otázku. No, jak jinak?

12. 6., oranžová, zase Kroužková. Moderátorka hned na začátku debaty komentovala reakci paní Jermanové na výsledky voleb a také se Jermanové dotázala, co by říkala na to, kdyby ANO nevyhrálo, což byla nevhodná otázka. (Směje se.) Neuvěřitelné. No, to je stejné, jak aktivista se mě ptal, že bude třetí světová. Asi (si?) to někdo přeje tady.

13. 6., manipulace červená, Takáč. Hosté byli koaliční politici Dvořák s Bendou. No, tady nic moc není napsané.

Nízká manipulace, 14. 6., Devadesátka, Václavek. Moderátor na Maška u tématu žhářského útoku v Praze dorážel, proč je pro něj tak obtížné vzít napojení Ruska jako fakt. Jinak byl ale poměrně korektní. No, prosím. Jedeme dál.

Nízká manipulace, 17. 6., žluté, Takáč. Moderátor nejvíc skákal do řeči Kovaříkovi a dal mu také o něco méně prostoru.

Střední, oranžová manipulace, 19. 6., Události, komentáře, aktivista Řezníček. Řezníček hned na začátku co (se?) do debaty připojil Kolovratník, tak mu skočil do řeči, když se snažil reagovat na to, co řekl Síkela. Moderátor ho nenechal reagovat. Síkela měl viditelně větší prostor pro vyjádření argumentů v debatě, než měl pan Kolovratník.

Červená manipulace, 20. 6., Devadesátka, Fojta. Moderátor dal manipulativní dotaz, když se zeptali, jestli by něco změnilo, kdyby opoziční poslanci a veřejnost dostali informace dříve, jinak byl korektní.

Střední manipulace, oranžová, 21. 6., Události, komentáře, Peroutková. Moderátorka hned na začátku převedla (?) slova, co naznačil Michálek, za strašení. Ze strany hnutí ANO nebyla příčina té rozpolcené situace. Ožanová hned reagovala, že není dobré nazývat demokratickou diskusi strašením.

23. 6., nízká manipulace, Otázky Václava Moravce. Moderátor často skákal Juchelkovi do řeči a řekl, že za covidu se práškovalo s penězi a zpochybňuje to NKÚ. To je neuvěřitelné. Práškovalo s penězi. Fakt, jo? Aha. To je zajímavé. A kdo tady dal do pořádku veřejné finance, jak jsme (je) my zdědili? My jsme skončili 2021 se zadlužením vůči HDP nižším, než jsme začínali v lednu 2014. Po tom, co tady pětikoalice, a to byla ještě vláda Nečase s geniálním ministrem financí Kalouskem, který nasekal 690 miliard dluhů, ano, a vystoupalo to někde z 28 na, já nevím, 44. Tak tady nám někdo vyčítá, že jsme lidem dali peníze, přitom pamatujete, že opozice stále křičela: dejte, vy dejte víc, ano? Ta videa, všechno je. Ale to vám Česká televize samozřejmě nepřipomene, nepřipomene. Kde jsme to... (Hledá v materiálech.) 23. 6., ano, to je to práškování peněz. A zpochybňuje to NKÚ. No, tak jako - kdo je šéf NKÚ? No, to je bývalý poslanec za ČSSD, ne? Tak co tam - který často dělá politiku, ne? Proč nekontroluje Českou televizi, to NKÚ? Nevíte náhodou? A další instituce? Všechno by mělo být kontrolováno, kde platí lidi daně - a instituce, které žijí z daní občanů.

23. 6., Otázky Václava Moravce. Moderátor skákal často do řeči, jak je jeho zvykem. Také měl ministr Hladík, měl více prostoru na odpovědi a reagování nežli pan Brabec. V závěru se zeptal Brabce, proč není ochoten přijmout argument, že roste počet zemí se zálohovým systémem.

Tady jsme. 24. 6. 2024, střední manipulace, Události, komentáře, oblíbená Kroužková. Moderátorka opakovaně upozorňovala, že hnutí ANO si na pořad neudělalo čas. (Zvýšeným hlasem.) No, neudělalo! My nejsme vaši podřízení! Já se vůbec divím kolegům, že tam chodí, do Událostí, komentářů a Interview. Vždyť to tohle tady, kdybychom to četli, od nástupu této vlády a ještě od roku 2021 nebo, nevím, za posledních 10 let, co jsme vznikli, tak to tady budu číst měsíce, ty vaše manipulace, měsíce! Tak to je! A pokud to někdo nevidí, tak je slepý, jo? A proč jsme tam měli chodit? My jsme oznámili tu frakci, kdy jsme chtěli my. Opakovala to několikrát. No, a potom následuje debata v Událostech, komentářích, kam jsme samozřejmě zvali zástupce hnutí ANO znovu. Měli jsme zájem dát prostor jejich europoslancům. Ale my jsme vám neměli co říct! Poté, co ani jeden z nich nemohl přijít, ani se s námi spojit, tak jsme měli zájem přivítat alespoň někoho z politiků, třeba činných v českém Parlamentu, protože přesah evropské a české politiky je jasný. Fakt, jo? Aha. Takže bohužel hnutí ANO nepřijalo pozvání do Událostí, komentářů. Nepřijalo, no. Já nevím. Znovu se divím, že tam někdo za nás chodí, ale to je jiné téma.

25. 6., červená manipulace, vysoká, Události, komentáře, Takáč. Moderátor se choval silně provládně. Začal například s tím, že parafrázoval slova AB, ne, Andrej Babiš, o dodávání prodražených zbraní. Zeptal se, zda je to nějaký balonek, případně, ať Vondráček konkrétně jmenuje, kdo prodražuje? No, prodražuje dealer, který to kupuje za 2 400 dolarů, ten granát, 155milimetrový, a hrubá marže je 3 400. No, tak co je na tom nejasného, jako? (Směje se.) Proč se nezeptáte, jak to je? Ptá se pan Takáč, jo? Vůči Vondráčkovi přistupoval mnohdy arogantně, agresivním způsobem skákal do řeči a snažil se Vondráčkovi neustále oponovat, případně opravovat ve prospěch Decroix. Například v momentě, kdy Vondráček kritizoval, že v rámci muniční iniciativy nedostávají odpovědi. Ano. Takáč znovu skočil do řeči a prohlásil, že Metnar už odpověď dostal. No, nedostal. Já jsem jednal osobně i s paní ministryní, jo?Moderátor několikrát arogantně opakoval, že Vondráček neumí prý odpovědět na otázku, a také Vondráčka utnul, aby nechal mluvit Decroix. Pan Vondráček si sám během debaty musel stěžovat na skutečnosti, že mu Takáč skáče neustále do řeči a Decroix nechává volně mluvit. V jednom v momentě debata mohla vzbuzovat pocit hádky, primárně mezi moderátorem a Vondráčkem. Tak já nevím, proč tam chodí, ne?

Zase, 26. 6., červená manipulace, zase Takáč. Takáč několikrát opakoval, že v Poslanecké sněmovně se mám mluvit (S důrazem.) k věci? No, představte si. (Směje se.) Ještě nám budou říkat, kdy máme mluvit, kam máme chodit mluvit a máme mluvit věci, no. Takže já si budu tady říkat, co já chci, podle řádu této Sněmovny, jednacího řádu! A nějaký redaktor mi nebude vykládat, co tady můžu a nemůžu. Podle jednacího řádu - no, tak si ho nastudujte, pane redaktore. A neustále to Juchelkovi předhazoval, i když Juchelka vysvětloval, že například, když má někdo přednostní právo, tak nemusí mluvit pouze k dané věci, ale může reagovat také na aktuální věci. No a co tady bylo v minulosti? Kdo tady četl knížky a tak dále? To oni neudělají takovou reportáž, jo?

1. 7., červená manipulace, Řezníčková, Události, komentáře, to je oblíbený pořad. Moderátorka jednak panu Králíčkovi skákala více do řeči, v závěru debaty, když moderátorka otevřela téma nové frakce s Viktorem Orbánem, okomentovala arogantně Králíčkovo vysvětlení, paní moderátorka. No právě tak, jestli jste jim teď nezpůsobili nějaké infarktové stavy, když viděli ty dohody? Narážka na europoslance hnutí ANO. A následně položila dotaz: pane Králíčku, má z toho Putin radost? Zeptám se takhle natvrdo. Co to je za drzost? Co si to dovolujete vůbec? Jaký Putin? Ten, co vítal odéesáky v Kremlu, když tam jedli kaviár a (pili) vodku s Nečasem, kdy chtěli Rosatom do Temelína? Co si to dovolujete vůbec?

Stále Putin. Já jsem s ním životě nemluvil. Topolánek s ním mluvil v rámci předsednictví. Ano, řešil plynovou krizi, ano, to je správně. Ale Nečas? Vy jste chtěli vyřadit Westinghouse z Temelínu a dát to Rusům? To je takováhle drzost neuvěřitelná. A přitom dobře všichni vědí, že ta frakce vznikla kvůli plnění boje proti ilegální migraci. Tady byla i izraelská delegace, podívejte se, co se děje ve Francii, co se děje ve Velké Británii, kam ta Evropa směřuje? Jo? To je ono. A tady paní moderátorka (se smíchem), tohle už jste směšní s tím Putinem. Já jsem s ním v životě nemluvil, to je kámoš ODS, kámoš ODS. Ty kecy, že někde byl u Svobodných(?) a kam šel potom? Za Merkelovou. A kdo se v roce 2018 objímal s Putinem ten Petersburg, no přece Macron. Kdo odsoudil anexi Krymu? Já jsem to odsoudil v listopadu 2019 na obědě se Zelenským. 11. listopadu 2018 v Paříži. Kdo tam byl s Putinem? Všichni tam byli, čtyři roky po anexi. To je jako neuvěřitelné. Přestaňte nám stále tohle vnucovat. My na rozdíl od ODS a těchto historicky nemáme nic společného. Buďte tak hodní.

Teď tady ještě mám Český rozhlas. Ale pro nás samozřejmě je to hlavně o České televizi. Já myslím, že kdybychom si udělali takovouhle rešerši, jak to dělají skvěle Piráti, od vstupu, od vzniku hnutí ANO do politiky, tak bychom se divili, co všechno oni proti nám dělají. Takže 9. července 2024 Klára Dostálová šla do Radiožurnálu. Moderátor Pancíř. Moderátor byl během úvodu korektní, ovšem následně v rámci ustanovení patriotů pro Evropu pokládal velmi manipulativní dotazy a teze. Příkladem bylo, že vyzdvihl, že rakouští Svobodní vyzývají ke zrušení Benešových dekretů a chtějí blokovat jádro v ČR. To je lež. Benešovy dekrety a s Posseltem kámošil Fiala. Kdo tady navrhoval vyznamenání Posseltovi? Tady jsem četl komentář od Matinky. Tak si ho přečtěte a přestaňte mluvit o Benešových dekretech. My s tím nemáme nic společného. Můžu vám tady o tom vykládat, co to je vůbec. A rakouští Svobodní už dávno vůbec to neřeší. Kdo tady chce jednat s Lichtenštejnem, abyste jim vrátili majetky? No, my určitě ne. To je jako vrchol. A blokovat jádro? A co to má společného? Pokud nejste schopní, ale vy jste, vy to děláte naschvál, pochopit, že ta frakce má tři cíle. Svrchované členské země EU, ne diktát v Bruselu přes peníze. Víte, kolik ta Ursula rozdělovala peněz? Dvacet miliard euro neziskovkám za sedm let. Víte, kolik stojí ten zbytečný Borrell, který si tam hraje na ministra zahraničních věcí? Miliardu euro ročně.

Evropská komise má zastoupení ve 145 zemích světa. Kolik je tam těch nemovitostí? Podívejte se na audity účetního dvora. To je jako neuvěřitelné. Takže my, když vidíme, co se děje ve Velké Británii, teď tam zrušili, co tam připravil Tuning, že tam zůstanou všichni migranti. To je pozvánka. Podívejte se, co se děje ve Francii. Podívejte se, co se děje v Německu. Toni Kroos - německý fotbalista. Budu žít ve Španělsku, nechci být v Německu, nechci, aby moje sedmiletá dcera... oni se bojí o děti. A kdo vyhrál ve Francii volby? Kdo vyhrál ty volby ve Velké Británii? K tomu se ještě dostanu.

Takže pan moderátor nás kritizuje. Ne, vy nás kritizujete proto, protože hnutí ANO, když já jsem byl ve vládě, tak jsem bojoval za české zájmy. A spojoval jsem se se všemi, abych prosazoval české zájmy. A jestli je někdo přítel, není přítel, ano, budoval jsem si přátelské vztahy, abych prosazoval české zájmy. Teď každý den jsou komentáře, co všechno, jak jsme bezvýznamní, jak jsme na nic a co je všechno špatně. Mě nezajímá, jaké mají programy ty strany ve frakci pro svoje země. Mě zajímá, že máme společný program, a to je ilegální migrace zastavení, ale k tomu se ještě dostanu, k těm vašim expertům. To je neuvěřitelné, co tady se publikuje v některých médiích. A změnu Green Dealu. A pokud Ursula nepochopí, že německý průmysl má obrovský problém, že odcházejí firmy, ano, to samozřejmě Fiala nemůže nikdy pochopit. Ale Ursula by si mohla někoho najmout, aby pochopila, co se děje v Evropě.

Takže pan moderátor tady začal blokovat jádro, ano. Já jsem prosadil taxonomii, společně s ostatními. My jsme prosadili to jádro do závěru Evropské rady. A co to má společného? Rakušane, ano. Oni berou 15 % ze své(?) potřeby z českých jaderných elektráren. A to, že tam Zelení zabránili, aby ta jediná jaderná elektrárna vlastně byla spuštěna, no tak to je politika. Co udělá Angela Merkel? No chtěla vyhrát volby v Hesensku proti Zeleným. A proto řekla: No tak přijde s tsunami z Japonska, tak my teď ty tři jaderné elektrárny zavřeme. Tam to začalo. Úplné peklo. Tak já doufám, že CDU/CSU, když se vrátí do vlády, no tak znovu to spustí. Co to je za argument, jak daleko je Temelín od Německa? Tak ať nám to prodají za euro. Dáme jim za každou jaderku euro a ušetříme stovky miliard tady. Dělám si srandu samozřejmě, ale co to je? To je jenom politika. Wir schaffen das. Nešachovali to. Velký problém.

Pan moderátor tady útočí na naší praxi, že šel do nějaké kauzy. Já jsem vám tady četl těch šest europoslanců za ECR. Proč pan moderátor si nezavolá někoho, Vondru a nezeptá se na ty jejich kolegy v ECR, které chtějí anektovat ukrajinské území, které velebí Putina, ne? No dvojí metr, dvojí metr. Ono to tak je. To je neuvěřitelné. A moderátor jmenoval některé kauzy politiků z protiromské a (nesrozumitelné) výroky a tak dále. Tak si udělejte rešerši na naše politiky, na Benešovy dekrety, kdo co říkal. Jádro a tak dále. Paní Dostálová v jednom momentě musela se ohradit, že se nenechá manévrovat do manipulativních otázek. Pan ředitel Zavoral na našem klubu nám tam plamenně říkal, jak on potřebuje ty peníze a co všechno dělají. Tak dodržujte etický kodex, tam začněte, aby vám mohl někdo věřit. Protože my vám nevěříme. My vám nevěříme a zkrátka tyhle debaty jsou absolutně neuvěřitelné. Potom se nedivte, že máme na to názor, jaký máme.

A můžu vám tady o Benešových dekretech také číst dlouho. Lichtenštejni chtějí obejít Benešovy dekrety. Tady je titulek Novinky dokonce. Provládní Novinky: Prezident Pavel jim pomáhá. Klidně. Tady mám tu frakci ECR. Vážená Česká televize, no představte si, kdo všechno je ve frakci ECR, kde je ODS. Claudiu Tarziu. Vyzývá k anexi ukrajinského území podobně jako Putin. Co na to říkáte, vážená Česká televize, Český rozhlas? Elliniki Lisi, řecké řešení. Co říká? Usiluje o přátelské vztahy s Čínou, Indií a Ruskem. Dokonce tenhle parťák ODS ECR říká, že Vladimír Putin byl nucen napadnout Ukrajinu. Donutili ho i do války. (Se smíchem.)

Ale, vážení spoluobčané, toto se nedozvíte nikde, to oni všechno vymlčí, víte? Proto když tady mluvím, tak dávám alespoň ta videa, abyste se podívali na to, co vám normálně média zamlčí. Totální hysterie, naše frakce, lžou neustále, lžou. Přitom my jenom plníme program. Můžu vám tady číst z Wikipedie, co je krajní levice, co je pravice. Takže neskutečné.

Do toho teď samozřejmě se jede ta frakce, do toho se jede Orbán. Ale to, co dělá Orbán, není záležitost frakce. Má předsednictví Evropy, a na rozdíl od Fialy něco dělá. Já jsem dával rozhovor do Impulsu a samozřejmě redaktor hned říkal - no, a co ten Orbán u Putina? Já říkám - ale zapomněl jste říct, že nejdřív byl u Zelenského. Potom šel k Putinovi, potom šel do Pekingu a potom šel do Washingtonu. Ještě tam bylo sdružení nějakých asijských zemí. Takže za týden udělal toho víc, než pan premiér Fiala. Ano, každý řekne, jo, jaký je výsledek? No, tak aspoň to zkusil. Protože my asi nechceme mít mír, nebo my chceme mít stále válku nebo jak to vlastně tedy bude? Fakt neuvěřitelné. Takže tohle se stále hraje. My vlastně můžeme za... Ty lži, neuvěřitelné, to je fakt neskutečné.

Ano, ještě Benešovy dekrety. Tady vlastně náš kolega poslanec navrhoval na vyznamenání šéfa sudetoněmeckého landsmanšaftu. Tady to píše 3. května jeden server.

Vážení spoluobčané, víte, tohle vymývání mozků, které tady dělají Česká televize a Český rozhlas, je samozřejmě založeno na expertech. Experti, jo? Oni si určí, kdo je expert a politologové. Největší líheň je samozřejmě Masarykova univerzita. Tam máte garanci, to jsou všechno politologové od pana premiéra. (Ministr Baxa odpovídá, že také studoval Masarykovu univerzitu.) Politolog jste také? Já mluvím o politologii. Já jsem se vás neptal, jaký jste absolvoval... Vy nemáte plzeňská práva? Nemáte? Tam to jde rychle, říkali. Já mluvím o politolozích Masaryčky. Ty nezávislé, odchovance od pana premiéra. Tak tam je to jasné, ne?

My jsme ti, kteří jsme odsouzeni za všechno. My jsme jim vlastně rozbourali tu teorii levice, pravice. Ve finále, když vidíme, jak to funguje v Nizozemsku ve vládě. Extrémní pravice Wilders. No, a kdo tam je s ním? Strana Marka Rutteho z ALDE Renew, liberálové, ten nový šéf NATO. Takže prosím vás, ti experti.

Teď co se stalo? Já jsem se vyjádřil k ilegální migraci. No, peklo - ten Babiš nerozumí ničemu - to je neskutečné. Byla reakce, provládní Novinky. Tam je také takový - nevím, kdo je tam šéfredaktor, údajně nějaký Ducháček nebo Dušan, nevím, jak se jmenuje - a ten vždycky zavelí a tam je garance, že tedy ty Novinky... Je úplně mimo. Experti strhali Babišův brutální plán na řešení nelegální migrace. Odborníci na migrační politiku upozorňují, že tak jednoduché to není. Pašeráci se chytit nenechají.

Víte, kdo je ten expert? Tady ještě ten pirátský ajťák ječí a tvrdí, že pobřeží Evropy je 46 000 kilometrů. Jasně. Já nejsem expert, ale mám zkušenosti. Neznám jiného premiéra, který navštívil Frontex ve Varšavě. Frontex ve Varšavě má satelity, takže oni vidí celé Středozemní moře. Oni vidí, když vystupují migranti z lodí. Oni vidí, když stojí loď naplněná pašovanými cigaretami u tuniského pobřeží. Oni to všechno vidí. Takže pokud jsem řekl, že samozřejmě se dá hlídat to pobřeží CS infrasystémy. Pokud Evropa s tím něco neudělá - už dneska se budují znovu ploty - tak možná tady budou infraploty. Nevím, vy nevnímáte, co se v té Evropě děje? Vy nevnímáte to, kdo vyhrál ve Francii volby, ta levice? Vy to nevnímáte, co se děje ve Velké Británii?

Tady komentátor Lidových novin. Naštěstí to nepatří - tam je nový majitel. Jaký je titulek? Britské volby rozhodli muslimové, rudá a modrá zeď, říká komentátor Lidových novin. Představte si, převážná část muslimské komunity ve Velké Británii většinově hlasovala pro Labour Party. Jejímu vítězství pomohl také úspěch opozice na severu a jihu Anglie, kterým se přezdívá rudá a modrá zeď. V rozstřelu to řekl komentátor Lidových novin Štěpán Hobza, který se specializuje na situaci ve Velké Británii.

Podle Štefana Hobzy tvoří polovinu úspěchu labouristů to, že je na severu Anglie po mnoha letech znovu volila levicová bašta, takzvaná rudá zeď. Tu se v roce 2019 podařilo přetáhnout konzervativcům, a to kvůli brexitu. No, a samozřejmě ten bývalý premiér Sunak tam dal nějaké stovky milionů Rwandě, aby ty migranty, které nechce, kterým nechce dát azyl, aby se vrátili domů. Přihlásili se dva podle médií. No, a teď bylo řečeno, že všechno se ruší. Viděli jste v Paříži na náměstí, kdo tam všechno byl, jak to bylo, kdo tam vyhrál? Takže ti experti tomu všichni rozumí.

Já bych jenom chtěl zopakovat, vážení spoluobčané, že ilegální migraci jsme řešili společně a agresivně od momentu, kdy jsem byl ve vládě. V roce 2016 také Chovanec přišel s kvótami. Pan Fiala to mohl změnit a říci Rakušanovi - hele, já nechci tenhle pakt, tu pozvánku, těch 30 000. My jsme to tehdy udělali a zabránili jsme ilegální migraci v červnu 2018. Ale to všechno znáte.

Já jsem navštívil Frontex, ano. Byl jsem na hranici severní Makedonie s Řeckem. Z Řecka chodili, ze Schengenu, ilegální migranti a provázeli je převaděči. Měli jsme tam 50 policistů, měli jsme policisty na hranici mezi Srbskem a Maďarskem. Tam postavil Viktor Orbán plot jako první v roce 2015. Dneska se všichni po něm opičí, většinou. I řecký premiér vyhrál volby, protože slíbil postavit plot. Ten plot - ještě jsem zapomněl - u toho ECR - teď nevím, jestli to dohledám - tady také chtěli nějaký plot. To je jedno.

Takže pokud někdo říká, že jsem úplný hlupák, protože vlastně nic nevím, tady ten pirátský ajťák. Já jsem viděl záběry, kde Frontex ze satelitu vidí, jak z kamionů vystupují ilegální migranti a přestupují do aut. Oni hned volají - to bylo, myslím, v Srbsku - a hned se spojí s místními ozbrojenými složkami. Tak se to má dělat, ano. Když je tam ten satelit a ten samozřejmě detekuje, co se děje na moři, tak o čem to je? No, je to hlavně o tom, že jsou tam ty neziskovky. Neziskovky spolupracují s pašeráky.

A když jsem řekl, že se mají vzít peníze neziskovkám, tak právě tady je jeden expert, který tady říká Novinkám, že Babiš je hlupák a že vůbec ničemu nerozumím. Já jsem byl i na konferenci v Palermu o Libyi, byl jsem v Římě na Sophia Antipolis. Sofie, to bylo to první miminko, co se narodilo na lodi s migranty. A tam nám vykládali přesně, jak to funguje, že na lodi jsou ti pašeráci. Kolik těch pašeráků i naši policisté vlastně zadrželi na maďarsko-srbské? X, stovky. Stovky! Jo? Takže někdo tady mi bude vykládat, že tomu nerozumím?

Ano, jednání se zeměmi severní Afriky, u toho jsem byl. Erdogan - byla dohoda 3,5 miliardy euro. Egypt fungoval. Libye - tam se měla dohodnout Francie s Itálii. No, nedohodli se. Tunis - vždyť tam byla Ursula, řekla, že to domluví, aby tam byl nějaký Ellis Island. A pokud někdo chce, aby migranti přišli pracovat pro něj do Evropy, no tak ať čekají, ať je to systém Ellis Island, jak to bylo, když naši předkové šli do Ameriky! Alžír - tam taky měla vyjednávat dohodu, ale oni to nedotáhli. Maroko. Já osobně i Sanchez jsme říkali, ano, s tím pomůžeme. No, tak se to nedotáhlo.

Takže tady je titulek. Je úplně mimo. Babiš. Experti strhali Babišův brutální - brutální - plán. Lodě nevyplujou. To je zajímavé, že ta Austrálie vrací lodě. Kdyby Frontex zaměřil ty pláže, jsou tam ti místní policisté nebo vojáci, tak ten člun zabaví, pašeráky zavřou a migranti se vrátí domů. Oni neprchají před válkou. Oni platí tisíce euro za to, že jdou do Evropy. Že jdou do Evropy! Tak to je. A co teď tady začalo? Jako strašný - strašný - řev, že já jsem si dovolil - ano, dovolil jsem si - říct, že zkrátka nemáme dávat peníze neziskovkám.

Tak teď dobře poslouchejte, kdo je to ten expert! Kdo je to ten expert? A z čeho žije ten expert? Ten je v tom článku. Tam je pan Martin Rozumek. To je Organizace pro pomoc uprchlíkům. Tak já vám přečtu, odkud pan Rozumek a tahle organizace, která pravděpodobně spolupracuje, aby přišli uprchlíci k nám, nekontrolovaně do Evropy, od koho má peníze. Víte, kolik zinkasuje ten člověk peněz? 55 milionů korun - neziskovka - za rok 2023. A víte, jaký má výkaz zisků a ztrát? Tak z těch 55 milionů korun dává 44 milionů na mzdy! Dobrý, ne? Takže 55 milionů vyinkasuje a 44 milionů si vyplatí!

Poslouchejte, kdo to je. OSN - první místo: 13,2 milionu. A vážení důchodci, dali nám - kolik jsem to říkal? - 11,87 korun na den. A nejhorší ministr práce a sociálních věcí Jurečka dává tomuto Podzimkovi (?), který organizuje ty uprchlíky, 7 241 000 - má tenhle expert, podle Novinek expert. Ten má obrovský střet zájmů! Ten má peníze za to, že tohle dělá. Druhé místo - pan Jurečka, nejhorší ministr práce, dává mu 7,2 milionu korun. Proč to dáváte organizaci pro organizování ilegální migrace? Potom je tady nějaký Azylový, migrační a integrační fond. To nevím, jaký je. Ale tady máme asi Piráty. Magistrát hlavního města Prahy dává tomuto Podzimkovi, to je ten expert podle Novinek, organizátor podle mě asi pravděpodobně ilegální migrace, který dělá z Babiše tady úplného debila, tak 5 milionů korun dává Praha. Evropský sociální fond, Plzeňský kraj, 2 miliony. Jihomoravský kraj 953 000. Člověk v tísni 571 000. Sorosova Nadace Open Society Fund. Praha (nesrozumitelná čísla) 375 000. Nadace ČEZ 190 000. Evropská komise 143 000. Ministerstvo vnitra 75 000.

Takže pan expert na ilegální migraci za to, že bojuje za ty uprchlíky, dostává 55 milionů korun za rok 2023 a na mzdách si vyplatí 44 milionů. Vážení spoluobčané, nevěřte - nevěřte - co píšou Novinky! Nevěřte tomu. Žádný expert to není! To je člověk, který chce, abychom skončili jak ve Francii a ve Velké Británii, aby tady za pár let - asi, nevím, asi déle, doufejme, ale doufejme, že my, když se vrátíme do vlády, tak to skončí, tohle - aby tady byli migranti, kteří budou rozhodovat o tom, kdo bude ve Sněmovně, nebo kdo bude premiér! To fakt chceme? Tohle chceme? To chce i pětikoalice, že tady pomáhá nějakému expertovi? Neuvěřitelné! Fakt neuvěřitelné!

Potom existuje taková, to se jmenuje Řecká rada pro uprchlíky. To je taková řecká nezisková organizace a byla založena 1989 a jejím hlavním cílem je poskytovat podporu a ochranu práv uprchlíků a žadatelů o azyl v Řecku. Mimochodem, Řecko dostalo z Evropské komise historicky 3,5 miliardy euro. A Kyriakos Mitsotakis - premiér - vyhrál volby, že postaví plot. A já, když jsem stál na hranici severní Makedonie - Řecko, tak tam ze Schengenu šli, naši policisté nám to vykládali, ze Schengenu šli do neschengenu. A Schengen lépe chytal pašeráky než schengenský prostor (?). Tahle Řecká rada pro uprchlíky je lepší než Podzimek. Ta má 4 miliony euro. Tak to je 100 milionů (korun). A od koho to dostává? Mezinárodní organizace pro migraci, United Nations High Commissioner for Refugees a tak dále. Fakt tohle chceme? Tohle chceme?

Takže aby bylo jasno, prosím vás, my jsme jasně řekli, a proto jsme šli do té frakce, že každá země má rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít, kdo u nás bude pracovat. A ne že o tom budou rozhodovat v Bruselu, nebo... Vypadá to tak, že i pan Fiala a pan Rakušan chtějí tyhle migranty u nás. 20 miliard euro na neziskovky? Evropská komise za sedm let. Tak to je neskutečné!

A vůbec, ty neziskovky... Já tady mám - další taková povedená neziskovka, která se jmenuje HateFree. "Syřani v Kolíně i výrok o nacismu. Končí projekt HateFree za desítky milionů." (název článku na iDNES.cz)

Za deset let získali od státu a Norských fondů desítky milionů korun, využívali je především na propagaci kultury bez nenávisti - zní český překlad jejich jména. A tady se musíte dozvědět o této neziskovce: HateFree obhajuje viníka dopravní nehody, spornou reportáž platil stát. To jsou neuvěřitelné věci. Takže z našich daní, a my taky platíme do Evropy, tady žijou neziskovky. A tahle HateFree, která asi měla bojovat proti nenávisti, tak možná, možná nevím, jestli tomu nepřispívala. Ale to je tolik článků, že to je úplně neuvěřitelné, neuvěřitelné, jak lidi fungujou na základě věcí, které skutečně nepotřebujeme.

Já nemám nic proti neziskovkám, které pomáhají v sociálu a tak dále. Ale tohle? Tolik peněz? Takže pan Podzimek by si měl nastudovat tady Toni Kroos říká: Do Německa se už nevrátím, není po migraci bezpečné. Viděli jsme, co je ve Francii. Německo je pro migranty magnetem, ale nevábí jenom štědré dávky. Tady je článek: Německo je pro běžence doslova magnetem. Žádná jiná země Evropské unie nepřitahuje přistěhovalce tolik jak Spolková republika Německo, potvrzují to nejnovější data Eurostatu spolu s německými azylovými statistikami. Z databáze Eurostatu vyplývá, vážení spoluobčané, že v letech 2013 až 2022 přišlo do Evropské unie téměř 14,5 milionu cizinců. Z toho si necelých 6 milionů, 40 %, vybralo jako cílovou zemi Německo. V reálu to znamená, že 12,3 milionu obyvatel Spolkové republiky Německo jsou cizinci, je to 14,6 % populace, což je v rámci Evropské unie rekord, píše deník Bild. Ano?

Tady mám přehled, kolik cizinců žije v jednotlivých, to je Eurostat, ale bůhví, jestli to mají všechno zaevidované, k 1. lednu 2023 6 % cizinců žilo v Evropě. Německo 14,6, Španělsko 12,7, Francie 8,2, Itálie 8,7 a Nizozemsko 8 %, Polsko jenom 1,2. Takže počet migrantů, který přišli v letech 2013-2022 je hlavně Německo. Ano, tam mají nejlepší dávky, protože jde o dávky. A nevyřešilo to problém zaměstnanosti, anebo sociální situace. V Německu je sociální dávka ve výši 563 eur za měsíc, zhruba 13 000. Nebo platby podle zákona o dávkách pro žadatele o azyl ve výši 460 eur 10 600.

No, takže pokud tohle ti, kteří kritizují naši frakci, která jednoznačně má za cíl bojovat proti ilegální migraci, pokud tohle někdo nechápe, tak já tomu nerozumím. Pokud nikdo se nedívá, to se děje v jiných zemích. Takže já jsem rád, že tedy tady vycházejí články, dělají za mě úplného pitomce, ale na rozdíl od vás jsem ta místa navštívil a vím perfektně, jak to řešit. A to, že je to potřeba řešit brutálně, je úplně jasné. Proč najednou všichni mění stanoviska? Tak ti lidé sem přicházejí bez dokladů, nikdo neví, kdy se narodili, kde se narodili, jakou mají národnost. A pokud někdo je expert na migraci, tak je to pan Pelikán. Ten tomu rozumí, ale to je brácha toho bývalého ministra, občas chodí do televize a ten tomu rozumí, a když mi to vykládá, tak nejsem z toho úplně nadšený.

Takže pokud někdo, my chceme dopadnout jak v jiných zemích, že vlastně lidi, kteří přišli do těch zemí, dnes rozhodují o tom, kdo bude ve francouzském Parlamentu, tak já to tedy nechci. Já to tedy nechci. A tady samozřejmě mám další článek o tom, jak Evropská unie podporuje výměnu obyvatel organizovaným dovozem Afričanů z Kanárských ostrovů. Jak to všechno funguje. Tady článek z 10. července 2024. Před několika měsíci jste zde mohli shlédnout náhodně natočené video, na kterém se z trajektu vylodí stovky subsaharských Afričanů na Kanárských ostrovech. Všichni obdrželi teplejší oblečení, které bylo potřeba pro Evropu v dané době a stejnou pevnou sportovní obuv. Ale ano, tak se postarejme o ty lidi tam, kde žili a narodili se! My jsme nebyli kolonizátory v Africe a postarejme se! To není otázka klimatu nebo vody - to není vůbec pravda. A ti lidé i létají letadlem do Tripolisu, aby potom šli na ty lodě a šli do Evropy za lepším životem, který jim někdo slibuje. Ale my bychom se měli postarat o ty lidi tam, kde jsou.

A pokud dnes planeta vydala 40 000 miliard na zbrojení, tak už všichni zapomněli, že po druhé světové válce vzniklo OSN a vzniklo NATO. Dneska je zasedání NATO. Ale asi nečetli tu zakládací listinu NATO. O čem to bylo? Řešit konflikty mírovými způsoby. Tam to je. Devětkrát. Devětkrát. Takže místo toho, abychom těmhle lidem pomáhali, tak samozřejmě oni jdou do Evropy a myslí si, že budou mít lepší život.

Málokdo si asi uvědomuje, co se vlastně děje na naší planetě. Že tady se staví a tak to vypadá bohužel sedm miliard lidí proti jedné miliardě, která si myslí, že je ta lepší. Že má tu budoucnost. To jsme my. Evropa, Spojené státy, Kanada, Austrálie a nevím, kdo další, to je ta miliarda. A fakt to chceme? Těch sedm miliard proti nám? Fakt nám to stojí zato? Ale to je jiné téma.

Takže, prosím vás, byl bych rád, kdyby mi nějaký expert, který bere kvůli ilegální migraci ročně 55 milionů, nepoučoval. A Novinky, udělejte si rozhovor s tím Pelikánem, ten vám to vysvětlí, jak to všechno funguje. Experti.

Vážení spoluobčané, když vidíte nějakého experta, tak si ho vygooglujte: kdo ho platí, kde studoval, co všechno dělal? Abyste věděli, že zkrátka možná má střet zájmů a možná to říká vlastně kvůli sobě.

Potom tady máme dalšího experta, a to je Seznam Zprávy. Tak představte si: Expert říká, že Babišova frakce v Europarlamentu je dominantně proruská! Říká expert, to je neuvěřitelné. Kyperský Seznam Zprávy. No a kdo je ten expert. Ona to je jedna parta, víte? To je český novinář, který byl zpravodajem Českého rozhlasu v Polsku, potom v Bruselu no a od roku 2023 se stal zástupcem ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum. A tenhle expert říká, že vlastně ta naše frakce je proruská. No samozřejmě, že lže, expert. A víte, proč ten expert lže? No protože když se podíváte na jeho hospodaření, tak expert v roce 2023 dostal 23,8 milionu. Náklady měl 23,6. To je jak Česká televize. Co dostanou, to utratí. Ale tenhle expert, hádejte, kdo mu dal nejvíc peněz? No Evropská komise! Evropská komise! 12 357 000. A kdo ještě? Ministerstvo zahraničních věcí, kde máme ministra, který nemá vzdělání ani na ředitele odboru Ministerstva zahraničních věcí.

Ten mu dal 565 tisíc. Evropský parlament mu dal 291 tisíc. Evropská investiční banka, Ministerstvo obrany mu dalo 130 tisíc. Expertovi. Úřad vlády mu dal 100 tisíc. Takže vážení, když čtete, že nějaký expert, který je placen z těchto struktur pětikoaličních, a Evropská komise, která samozřejmě by chtěla rozhodovat, aby v jednotlivých členských zemích byli ti správní premiéři jako Fiala nebo Tusk, určitě ne Orbán ani Babiš ani Fico, tak to jsou ti experti, kteří lžou. Lžou. A ten expert, ona je to taková struktura, jednou je Seznam Zprávy, potom jde do Novinek, je stále v televizi a vykládá nesmysly. Že jsme proruský. Já nevím, v čem jsme proruský. Nevím. A už jsem to tady říkal znovu. Kaviár, vodka. Pětikoalice. Objímání s Putinem. Nečas. Jo? Ale expert, říká, že jsme... Nevím, jak na to přišel. Já vím, jak na to. Všichni to jedou teďka, všichni to jedou. Co tady říká zase nějaký novinář: "Urbanizace unijní politiky hnutí ANO." Říká novinář. Jasně. Samozřejmě. To je neskutečné. Neskutečné. Takže to je ten expert.

Kdysi měl nějaký podcast. Víte ty podcasty, prosím vás, hlavně ti bakalovci. Oni mají ty podcasty a oni tam vykládají lži a ještě si nechávají za to zaplatit. Oni vykládají lži o tom, že jak já jsem jednal se Schäublem, jo, a ty kecy. Nebo s Merkelovou, co tam všechno bylo. Tak se zeptejte nějakého premiéra, který tam seděl se mnou, jak jsem jednal. Jednal jsem jako hrdý premiér České republiky, svrchovaného státu a nelíbal jsem prsten Bruselu, jak to políbil Fiala v rámci předsednictví, kdy mu ten zelený promigrační šílenec Timmermans všechno nadiktoval a potom ho ještě pochválil. Jaký byl výsledek toho předsednictví? No, vážení spoluobčané, že nám zakázali auta se spalovacími motory, že budete platit víc za pohonné hmoty, emise, emisní povolenky. To byl ten výsledek. 2,4 miliardy. Chlebíčky a fotečky. A Macron si tady udělal na Hradě svůj summit.

No, takže prosím vás, tihle experti jsou placení ze zdrojů, které nemají rády hnutí ANO, protože hnutí ANO říká pravdu a hnutí ANO chce, aby Evropa skutečně neskončila úplnou katastrofou. Protože když skončí automobilový průmysl, tak tady bude 500 tisíc nezaměstnaných. A když všechny firmy odejdou za levnějšími energiemi do Spojených států a do Asie... Tady všichni řvou, že Putin. Já nevím, kdo dělá ta videa na síti. To je neuvěřitelné, jak naši lidi, naši občané, nevím, kdo to je, na to reagují, ne? Takže premiér Fiala je s Módím, super, statisticky asi nejlepší premiér na této planetě, na návštěvě. Já jsem taky s ním byl, skvělý člověk, skvělý rétor, úžasný člověk. No a ten Módí normálně teď jde za Putinem. A kámoší s ním. Jak je to možné? Co si to dovoluje? A lidi hned z toho udělají video, kde ukazujou Fialu s Módím a Módího s Putinem. Takže stále dokola. Stále Putin a Putin a Putin. Vy jste jeho kámoši, ODS, tak už nám dejte pokoj! Dejte nám pokoj s vaším Putinem. My jsme s ním nejednali. Nejedli jsme ten kaviár, nechlastali tu vodku, jo? Tak doufejme, že Motoristé se sem dostanou jednou. Ať vám to vykládá ten Macinka, který tam byl s Klausem, může vám to povyprávět, jak to bylo. To je neuvěřitelné. Na vašem místě bych mlčel, a ne o tom mluvil. My máme čistý stůl, jo?

Takže vážení spoluobčané, takovýchhle expertů je tam mraky. To je jedna parta. Oni potom chodí po těch médiích a snaží se vám vnucovat, že nerozumíme migraci, že co máme s Putinem, blbosti zkrátka. Nevěřte jim ani slovo. Ani slovo. A to, kam to všechno směřuje, že vlastně teď Česká televize bude řešit ty dezinformace, ano, oni budou rozhodovat, jaká je dezinformace, tak si umíme představit, kdo co v České televizi bude říkat.

Takže nejen to... Tady máme... Už nevím, kolikátý je ten šéf komunikace pan Foltýn. "Máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá fakta." Říká tenhle člověk. Co to je? Odkud přiletěl tenhle šéf strategické komise státu? Byl šéfem Vojenské policie, byl odvolán kvůli vážným pochybením. Byl obviněn z vytvoření nelegální buňky, která shromažďovala informace o všech a o všem A byl jmenován do funkce, která má budovat důvěru našich občanů. Ne? Skvělé vyjádření. Říká: "Kdo mě viní z cenzury, kolaboruje s Ruskem. Máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá fakta." Takové výroky působí jako snaha omezit svobodu projevu. No samozřejmě, co jiného oni dělají? Oni chtějí, abychom mlčeli. A potom když řeknu - nová totalita, tak se jdou z toho... (Odmlčuje se.) Není tu paní Kovářová? (Úsměv mezi poslanci ANO.) Takže pan Foltýn odmítá politickou odpovědnost a tvrdí, že je nadstranický odborník. Kolik mu tam dali lidí? 9? 12? Co budou dělat? Vždyť na tom Úřadě vlády už je tolik zbytečných lidí, už mají takový rozpočet, to je neskutečné. Takže toto nás čeká, vážení. Takže tenhle člověk bude říkat, co je správně, a Česká televize vám to vysvětlí. Všichni ti, co tady... (Hledá v materiálech.) O čem jsem mluvil. Tady to mám. Tajná schůzka, tajné buňky Vojenské policie... "Není tajná, je z ní záznam" tvrdí. Já nevím, jestli ještě tyto bezpečnostní složky vůbec slouží této zemi nebo co vlastně, jak to tady všechno máme.

Takže nám nadiktují - to jsou informace, dezinformace a potom... Ještě tady hledám... Potom nám vlastně ještě chtějí vysvětlit... Ještě to hledám... Historie. Prosím vás, tak si představte, že tady vzniká nový, vážení spoluobčané, nový pod Úřadem vlády, už jich je tam jak hadů, a neuvěřitelné, kolik je jich tam... Já jsem snížil stav Úřadu vlády o 267 lidí. A my jsme tam i něco vytvořili a pracovali. Tady je už 21. poradní orgán kabinetu. Konkrétně ponese podle návrhu název Rada vlády pro paměťovou - paměťovou - agendu! Zaměří se na posilování občanské odolnosti v reakci na hybridní a revizionistické zneužití historie, zejména v kontextu evropského paměťového odkazu. Rozumíte tomu? Rozumíte tomu? Ne. Jak vyplývá z interních podkladů. Tato náplň přitom vyvolala vlnu kritiky. Obavy panují z možného zneužití rady k přepisování historie... No, samozřejmě, že oni přepíšou tu historii, vždyť ty naše děti už se učí jenom o pravěku. Co bylo od revoluce, to se neučí, jak byla ta revoluce. Ne?

A tady poslanec a exředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček, toho známe dobře, ten studoval žurnalistiku za totáče, ne? bylo mu 20 let, když byla revoluce. Budeme dělat ten seminář o tom StB, na to se těším, tak oni všichni šli na Albertov jako svazáci. Jo byla povolená demonstrace. Tak jak to bylo s tou historií? Šli na Albertov jako svazáci, komouši jim to povolili a potom se vraceli jako revolucionáři. A kolik takových bylo? Tak teď budeme přepisovat tu historii, ne? Tak toto zaměření nakonec ze záměru vypadne, se tady říká. Kritika jde z řad, které zpochybňují některé části naší historie. A kdo tady co zpochybňuje? Vždyť řekněte pravdu těm dětem, co tady bylo od revoluce. Já jsem sliboval tu knížku, ale bohužel jsem se ještě nedomluvil s tím historikem. Ten píše něco jiného, ale kolik je to už let? Ne? Třicet pět let? Je to tak, ne? 35 let budeme slavit teď v listopadu? A zase Česká televize - budou tam ty reportáže, ale pravdu vám neřeknou, jak to tady bylo. Neřeknou.

A když jsem tady bojoval za to, aby Milan Kundera dostal to vyznamenání, tak jsem vám o tom tady vykládal, že co to je, jak to je, jak se to zneužívalo. Takže tenhle návrh... A já nevím, kdo to potřebuje, rada vlády pro paměťovou agendu. Rozumíte tomu, paměťová agenda? Má hlídat výklad dějin. Takže oni ještě i ty dějiny nám teď předělají? Fakt? To je neuvěřitelné. Co to je vůbec? Umíte si představit, že když jsme byli ve vládě, abychom tohle zřídili. A nyní je návrh ve stadiu vypořádání vnitřního připomínkového řízení. Na vládě se ještě budeme bavit podrobně, uvedl ministr pro legislativu - také zbytečný ministr, to dělala kdysi Benešová - Michal Šalomoun za Piráty. Piráti mají čtyři poslance a tři ministry. Tak to je rekord. Rada vznikne usnesením vlády, nikoliv zákonem. Orgán by měl čítat zhruba 20 členů - Představte si, 20 členů! Nevím, kolik má ten Foltýn, - z řad odborníků. A už jsme tady u toho zas. Jejich odborníci, prověření, naši lidé, naše parta. Dvacet členů z řad odborníků, nikoliv politiků. No jasně, to známe.

Kvůli paritě by měl být půl napůl jak z občanského sektoru, tak státní správy. Přesné složení ještě není dáno, nicméně podle vedoucí Úřadu vlády Jany Kotalíkové by měl být členem například zástupce Ústavu pro studium totalitních režimů. A už jsme doma! Prosím. Tak. Ano, je to pro jednoho člověka, jako zase orgán nějaký, nebo nevím. Podle poslance Žáčka zde budou také zástupci dotčených ministerstev. Tam budou naši, pětikoalice, naši tam budou. Za občanský sektor pak zástupci institucí zabývají se pamětí národa. Jasné, ty naše správné neziskovky. Oba upozornili, že rada nebude mít přesnou pravomoc, co se rozdělování peněz institucím týče, pouze bude stanovovat rámce, v nichž se budou pohybovat úředníci. Krása! Začátkem příštího roku by vzniklo výkonné oddělení, poslouchejte dobře, se šesti novými úřednickými pozicemi. Právě tito úředníci budou spravovat dotační tituly, kterými se bude podporovat paměťová agenda. Toto oddělení patří pod odbor lidských práv.

Důsledky, totalita, financování. Kromě již zmíněné funkce týkající se odolnosti před revizionismem, která bude pravděpodobně už v zárodku potlačena, by se vznikající rada měla podílet na překonávání, dobře poslouchejte, sociálních a jiných důsledků totalitních režimů v české společnosti. Chápete to? Překonávání sociálních a jiných důsledků totalitních režimů v české společnosti? Rozumíte tomu? Co? Nevím. Na to upozornili v minulém roce disidenti Jiří Gruntorád a John Bok, kteří drželi před Úřadem vlády protestní hladovku proto, aby zajistili důstojnější důchody disidentům. Problém spočívá v tom, že minulý režim vedený KSČ posílal - a proč jste to nezrušili, tu KSČ po revoluci?Proč jste ji nezrušili? Ze zákona jste ji mohli zrušit. Já vím, jak to bylo, ale ať to řeknou těm dětem ve školách. Tam někdo mává. (Směrem ke galerii pro veřejnost.) Ale na mě ne určitě. Tak mají se to naučit, ne?

Minulý režim vedený - posílal nepohodlné občany na podřadné práce. Na podobné věci by měl myslet takzvaný zákon o třetím protikomunistickém odboji z roku 2011. Jasně. Takže posledním a hlavním úkolem vznikající rady by tedy měla být právě podpora projektu týkající se výzkumu, muzejnictví, osvěty, přednášek a spolkových aktivit spojených s paměťovou agendou.

Takže, vážení spoluobčané, potom, co vás tahle pětikoalice vlastně zradila, vzala vám peníze, všechno zdražilo, usiluje teď o jeden názor prostřednictvím televize a rozhlasu, které korumpuje, a ještě vám udělá i novou historii, ano, abychom přesně věděli, jak to podle nich tady bylo. Fakt úžasné! Já nechápu, že tahle vláda, jak si dovolí plýtvat, a nikoho to vůbec nevzrušuje. Myslím, že včera, bylo to včera?, byla tady debata, kde pan Bartoš údajně měl vyřešit otázku bytů. To bylo šílené. Pan Bartoš, já nevím, tak ti Piráti statisticky už každý, nevím kolikátý, je napojený na ten rozpočet. Sice mají jenom čtyři poslance a tři ministry, ale mají hordu těch různých kámošů, tak teď zřídí realitku. Tam bude 700 lidí, vážení! Vážení spoluobčané, vy, kteří máte byty, tak Bartoš vám říká, já vám ten váš byt pronajmu a bude nás to stát 1,5 miliardy. Takovou pitomost jsem dávno neslyšel. Přitom ty obce a tady naši poslanci k tomu velice kompetentně a konkrétně vystupovali. Normálně Bartoš chce, a on vůbec nepochopil, co tam má dělat. Vždyť on má dát peníze lidem, mladým lidem, aby si mohli pořídit za výhodných podmínek nějaké bydlení, má podpořit obce, ne? (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.) Měli jsme na to stavební zákon, dělali jsme to a on přichází s realitkou. Sedm set kámošů tam asi dá.

A úplně neuvěřitelné je, že tady je článek, co to je? Novinky? Ne Seznam, to je stejné vlastně. Ne, Novinky. Tady dávají za příklad ty změny územních plánů a tady dávají za příklad, že nějaká developerská skupina, jak si koupila pozemky Českých drah od roku 2006. Kdyby spočítali všechny pozemky, které stát vlastnil, a ty byty, jak to všechno vytunelovali, prodali za hubičku, tak to jsou možná tisíce miliard. Tisíce miliard! Takže to se dává tady jako za příklad.

Takže pan Bartoš, to je další, takže tady vznikají stále nějaké instituce a teď budeme mít realitku? Takže, vážení spoluobčané, dejte váš byt Bartošovi, on vám ho pronajme. Tak to je možná jenom první krok, aby se nestalo, že nám ho i znárodní potom, protože tihle neokomunisti, a Piráti jsou jenom neokomunisti, to je ta extrémní levice, bohužel má zásadní vliv na tuhle vládu a hlavně na ODS, která se kdysi tvářila, že je pravicová. No, bývávalo.

Můžu vám tady číst ještě něco, ale skončím už asi. (Směje se.) Mě strašně baví, když jsem tady vystoupil a panu ministrovi průmyslu jsme dali návod, co by měl dělat s Liberty, ano? A tento nejarogantnější člověk z vlády a celkově ten STAN, to je parta nejarogantnějších ministrů, oni to mají asi v DNA, nebo je to možná podmínka v vstupu do tohoto organizovaného zločinu, a protože pan ministr se ani jednou neobtěžoval, aby navštívil Liberty.

A v dobrém jsem mu to poradil, protože on samozřejmě neví, co s tím, a Jurečka taky ne, oni jsou úplně mimo, oni vůbec nechápou, jak se restrukturalizují firmy, jak se zachraňují firmy. My jsme zachránili OKD. Takže já jsem řekl, že kdybych byl premiér, tak zavolám okamžitě Stanjurovi nebo Schillerové, já se Stanjurou ve vládě určitě nechci být, a řeknu mu okamžitě OKD ať se začne zajímat o tu energetiku, která dluží OKD za uhlí, energetiku, na které je Liberty Ostrava závislá, protože bez toho to nefunguje. A samozřejmě je tam oddělený věřitel EGAP.

A jaká byla reakce? No, reakce byla, že zase zaútočil, klasický postup hnutí ANO. My jsme tam nadělali nějaký binec? Ne. My jsme tam dali náměstka ministra průmyslu, aby hlídal, aby ten Gupta neodtáhl ty emisní povolenky. Tuhle vaši privatizaci, a je to společné dílo ODS a ČSSD, vytáhli ti lidi, kteří byli u toho, 100 miliard z té firmy. My jsme té firmě pomáhali. Byli jsme tam opakovaně. Ano, a pomohli jsme jim s tou zárukou EGAPu a je to oddělený věřitel. Takže odpověď byla jenom sprosťárna, agresivita. A já se divím panu Síkelovi, který už tedy má sbaleno i s Radkem Pokorným a s Prouzou, už tam mají ty kanceláře v Bruselu, že tohle dělá.

Já jsem zvědav na to grilování v Bruselu, jak bude odpovídat na různé otázky, když tedy jeho odpověď na naše návody, jak zachránit firmu Liberty, a firmu Liberty může zachránit OKD. OKD, které já jsem koupil za 70 milionů a má na účtu 6 miliard a má pohledávku v teplárně za 260. A když ji koupí energetický oligarcha, tak zase to vycucá, tak jak vycucal Bakala OKD a ještě mu tam patří kolik pozemků, no tak zase to vycucají. No, tak o tom to je. A odpověď byla, že my jsme něco - ano, garantem téhle transakce byla Evropská unie, paní předsedkyně Westager, se kterou jsem jednal a ptal jsem se: Jste si jistá, že ten Gupta to nemá domluveno s tím Mittalem? Oni si byli jisti. A my jsme měli pochybnosti. A Evropská unie, Evropská komise, ne, tak ti by to měli vědět.

Takže je to sprosťárna, že nás z něčeho obviňuje. My jsme totiž firmám pomáhali. Já jsem tam byl opakovaně. On tam nebyl ani jednou. Karel Havlíček tam byl. A to, že jsme vlastně řekli, jak to mají udělat, no tak za to se nám dostalo odpovědi, ano, Karel Havlíček tam se fotil s tím Guptou, dal mu nějaký dres, no tak asi ze slušnosti a kdo mohl vědět, co ten Gupta co v něm je? A to je zase jenom manipulace a za privatizaci můžou strany v období, kdy my jsme tady ani nebyli.

My jsme zachránili vytunelované OKD Bakalou, podvedl ty horníky, vzal jim ty byty, už jsem to tady opakoval. Asi si dává na snídaně ty miliardy. A jeho ekonomie od rána do večera jenom chrlí, ne, tečka.cz, že se nestydí, že u takového člověka vůbec pracuje, když mají ty hodnoty.

Takže k tomu Liberty, já zásadně odmítám, Karel k tomu vystupoval, ano, my jsme se od naše firmy starali. My jsme jim snižovali cenu energií, kde jsme byli ještě ve vládě, takže tyhle různé pomluvy si nechtě. Já se vám fakt divím, že to vůbec děláte. V tom Evropském parlamentu na tom grilování se vás možná na to někdo bude ptát.

Takže já tady mám toho ještě dost, ale nechám asi prostor ostatním. Klidně můžu ještě vystoupit, kdybyste chtěli. (Směje se.) Můžu vám přečíst celý etický kodex, aby redaktoři to slyšeli.

Takže prosím vás, tyhle novototalitní manýry, tahle pětikoalice, která ovládla celý náš stát, Sněmovnu, Senát, mají prezidenta, Ústavní soud, mají všechno, Česká televize, Český rozhlas jim jdou na ruku, další média, aktivistický novináři, dostali se do vlády změnou vlastně způsobu koalic, korespondenční volba, už dělají na kampani, no a teďka tady chtějí prostřednictvím korupce v České televizi a v Českém rozhlase vlastně nadále vymývat mozky našim spoluobčanům.

Takže prosím vás, vážení spoluobčané, nevěřte jim. Musíte vědět, že je to manipulace. Pokud jste sledovali ten můj projev, já vím, že byl dlouhý, my děláme dneska obstrukce, já se k tomu hlásím, chceme zabránit zabetonování této pětikoalice, která by tady ráda byla u moci dalších čtyřicet let. To jsme jednou zažili a my to nechceme. A taky nám záleží na tom, jak dopadne Evropa. Já chci žít v Evropě, my chceme bojovat za zájmy nejenom českých občanů, ale i zájmy normálních Evropanů v tý frakci.

Takže děkuju za pozornost.

Andrej Babiš ANO 2011



