Babiš (ANO): Účast premiéra na Evropské radě je nezastupitelná

Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové,

já bych chtěl reagovat na dvě vystoupení, a to vystoupení pana ministra financí a pana ministra pro digitalizaci. Já bych chtěl poprosit hlavně ODS, protože ODS, a pan Stanjura to znovu zopakoval, stále mluví o Green Dealu způsobem, který není pravdivý. Takže já znovu zkusím vám to vysvětlit. Green Deal není žádná dohoda, nic se nepodepisuje a já jsem jediný člověk v této místnosti, který se zúčastnil Evropské rady. A pana premiéra to čeká v únoru, to bude setkání s Afrikou.

A účast premiéra na Evropské radě je nezastupitelná, takže pokud z nějakých důvodů by pan premiér nemohl, ale já předpokládám, že určitě tam bude chodit, tak ho může zastupovat jiná země. Ale nikdo jiný z České republiky. Z médií stále čteme od různých novinářů různé drby o tom, jak to funguje na té Evropské radě. A jsou to nepravdivé informace. Na Evropské radě se nehlasuje, nic se tam nepodepisuje, dělají se závěry a funguje to tak, že předseda Evropské rady Charles Michel se vždycky zeptá, jestli jsou ještě nějaké připomínky nebo návrhy k tomu zápisu k těm záměrům, a pokud, a to je moje doporučení, že premiér tam musí být, protože pokud tam nebude a nepřihlásí se, tak má smůlu a něco se tam uzavře, co by mohl být pro nás problém, ale obrovská výhoda je to, že Evropská rada často rozhoduje jednomyslně. A to je obrovská výhoda.

Já bych se vrátil k tomu Green Dealu, prosím vás. Takže žádný Green Deal, žádná dohoda nebyla podepsána. Původní návrh Green Dealu byl, že všechny členské země se zavážou snížit emise o 55 % do roku 2030. Všechny země, tudíž i Česká republika. A to byla první věc a není pravda, co říká pan ministr financí, že Poláci něco dojednali a my ne. My jsme společně vyjednávali a my jsme společně zabránili tomu, aby Česká republika měla závazek 55 % a prosadili jsme, že je to průměr, takže průměr všech členských zemí v Evropské unii je 55 % emisí v roce 2030. Tudíž z toho vyplývá, že Česká republika de facto nemá žádný závazek. My máme naše odhady, které mluví o tom, že se možná dostaneme na 42 %, asi ano, a pokud nám započtou ty naše lesy, které kdysi požíraly CO 2 a dneska emitují, no tak se dostaneme na 47 %. Tak já bych vás chtěl znovu požádat, protože ty nepravdy šíří jednak pan europoslanec Vondra, pan Skopeček, dneska pan ministr financí, neříkejte, že jsme něco dojednali špatně. Dojednali jsme to společně Polsko a Česká republika. To byl první úspěch.

Druhý úspěch, který jsme dojednali, je ten modernizační fond. Tento rok tam už budete mít od začátku z emisních povolenek 66 miliard a můžeme se dostat až na 1000 miliard, takže to je druhá výhoda. Takže prosím vás, já chápu, že to nechcete slyšet, stále to opakujete, opakovali jste to před volbami, znovu, ale není to pravda. A pravda je to, co já vám říkám a jsem schopen to zdokladovat, protože z těch Evropských rad jsou písemné závěry. A pan ministr financí tady zpochybňoval, co já jsem dojednal.

Já jsem toho dojednal celkem dost a vy máte v programovém prohlášení vlády, že budeme prosazovat přístup k migraci bez povinných kvót. No, to nemusíte, 28. června 2018 ve 4 ráno jsme s Viktorem Orbánem definitivně zabili povinné kvóty. Už je to prosazeno. To byla ta výhoda. A ta Evropská rada, tam jsou samí premiéři. Samí. Někdy i bez mobilů, někdy jsou rušičky, podle toho, co se projednává. A to je vlastně po tom, co - pan premiér má dvě nejdůležitější role, to je, že navrhuje jmenování ministrů a odvolání ministrů, a jeho účast na Evropské radě, absolutně nejdůležitější role premiéra.

A já jako premiér jsem tam prosadil tyhle věci. Ano, a často to bylo do rána. A často to byly peníze, že jsme donesli 978 miliard a 42 miliard navíc, protože jsem byl urputný až do poslední chvíle, tak to bylo díky tomu, že se dá blokovat. A blokovali jsme. Francii jsme prosadili, tu taxonomii, to jádro, slovo jádro byl velký problém pro paní rakouskou premiérku. Takže já bych byl strašně rád, kdybyste tyhle nepravdy neopakovali, protože pravda je taková, že Green Deal je politická dohoda, kde se nám podařilo prosadit průměr všech členských států a Česká republika nemá žádný konkrétní závazek de facto. Taxonomie - také jsme to prosadili. Takže já nevím, proč vlastně to nechcete slyšet, ale to je pravda. A samozřejmě že to souvisí s těmi energiemi. Ano, a souvisí to s tím, že skutečně na cenu energií, kde můžeme mít ten vliv, je směrnice MiFID, ta nesmyslná směrnice, která určuje, jakým způsobem se obchodují emisní povolenky. Evropská komise je úplně mimo a Ursula von der Leyen to nechce slyšet, já jsem jí to opakoval desetkrát, vystoupil jsem na poslední radě několikrát, blokoval jsem. Ano, je to těžké a já budu držet palce panu premiérovi, je potřeba za to bojovat, je potřeba vlastně se snažit získat spojence.

Takže o to jsem chtěl poprosit, abyste neříkali, že já jsem něco podepsal nebo dojednal. Dojednali jsme výbornou pozici s Polskem a modernizační fond, ano, my po Polsku máme druhý největší podíl, jenom 10 zemí myslím má příjem z modernizačního fondu. A my budeme mít až těch 1000 miliard a s Polskem jsme to společně prosazovali. Ano, V4. Takže to je k tomu.

A k těm energiím - samozřejmě ty emisní povolenky mají dopad 23 % na cenu elektřiny, a proto to je to místo, kde se můžeme angažovat. A proto jsem i ve svém projevu mluvil o tom, že asi těžko vyjednáme, nevím, plyn s Ruskem nebo ceny ropy. Takže to je jedna věc.

Potom jsem chtěl říct panu ministru financí, že také neříká pravdu ohledně náměstků. Političtí náměstci - naši ministři v bývalé vládě za hnutí ANO - my jsme měli čtyři náměstky, ani jeden nebyl člen hnutí ANO. Ani jeden. A pokud vy dneska demagogicky mluvíte, že jsme měli stovky nějakých náměstků, tak je to nepravda, a vy to dobře víte. A já nechápu, proč to říkáte. Vy vlastně stále mluvíte, jak jste skvělí, jak vás tady chválila paní Schillerová, ano, člověk z opozice - šel jste do vlády, ano, kritizoval jste, ale vy mluvíte stále stejně, stejné demagogie a nepravdy jako před tím. Já to nechápu.

Celý můj projev dneska jsou čísla, data, informace. (Hlasy: Včera.) Včera, pardon. A jsou na to - umím to zdokladovat všechno, to jsou všechno konkrétní věci. A to také není pravda, ti političtí náměstci.

A potom jsem chtěl říct jenom na závěr k té digitalizaci. Já nechápu, proč pan Bartoš mluví o tom, co mě zajímá, nezajímá. Ano, já jsem vytvořil funkci vládního zmocněnce pro digitalizaci a dokonce jsem jednou řekl, že Dzurilla má dostat vyznamenání. To byl první člověk, který udělal něco s digitalizací. Něco. A ten člověk dal panu Bartošovi výpověď, nechce s vámi dělat. Vy jako Piráti se tváříte, jací jste geniální v té digitalizaci. Ale nejste. A vy jste ani nepochopil, jak to vlastně funguje.

Vy totiž chcete vytvářet nějaké centrální týmy, něco na Úřadě vlády, ale vy vůbec nerozumíte, jak to funguje. Pan Dzurilla je podřízený pana premiéra. Je to vládní zmocněnec pro digitalizaci. Ta digitalizace je nastartovaná. A ty plody naší práce a Dzurillu slízne pan ministr vnitra. A vy jste úplně mimo, pane předsedo Bartoši. Takže tak to bude, a tak to je. Tak jsme to nastartovali a to se dá všechno zdokladovat. Takže prosím vás, nekomentujte mě, co mě zajímá, nezajímá. Mě digitalizace samozřejmě zajímá. Ale já celý život pracuji pro ex-člověk a Dzurilla byl ten člověk. A udělal strašně moc v té digitalizaci.

A pan ministr vnitra se to dozví, nebo to už určitě ví, takže tak to je. Reaguji na tu vaši kritiku, že co mě zajímá, nezajímá. Mě zajímalo plno věcí. A já jsem jako premiér sledoval plno věcí. Digitalizaci, Dzurilla byl pode mnou. Sport. Byl pode mnou, byl jsem předseda rady pro vědy a výzkum. Ano, i tu Radu pro zdravotní rizika. To je zajímavé, že toho Dzurillu nepovažujete za agrofertizaci, to je samozřejmě nesmysl. Toho potřebujete. A dneska už velké firmy mu dávají nabídky. Stejně jako pan Válek tvrdí, že to všechno... a pan ministr vnitra říkal, že ta Rada pro zdravotní rizika, jak je to všechno špatně. Ale Šnajdárek je můj člověk. Ano, můj, já jsem ho našel. Já jsem ho přesvědčil. A vy jste sám řekl, že bez něho jste vyřízený, že to nedáte. Tak buďte prosím vás trošku objektivní.

Na závěr jsem chtěl reagovat na tyto reakce členů vlády. A samozřejmě my, jak jsme to slíbili, budeme objektivní. Ale prosím vás, skutečně se podívejte na ty věci, o kterých mluvíte. A budu rád, když skutečně si to nastudujete a nebudete říkat nepravdy. Já vám za to strašně moc děkuji.

