Babiš (ANO): Všichni to řeší, až na Fialu

Pohledem letních dovolených to tak sice nevypadá, ale na Česko se řítí krize nevídaných rozměrů. Energie, pohonné hmoty a potraviny dál rekordně zdražují, bydlení se stává nedosažitelným luxusem, inflace je utržená ze řetězu, platy stagnují a lidé rychle chudnou. Všichni to řeší, až na premiéra Fialu a jeho ministry.

Ve srovnání s kupní silou platí naši občané za elektřinu druhou nejvyšší cenu v celé EU. Zatímco v Česku stojí MWh 7500 Kč, Slováci za ni platí 1500 korun a Portugalci nebo Španělé dokonce tisícovku.

To proto že jejich vlády, stejně jako naprostá většina dalších zemí EU, se o své občany starají. Také cena plynu je v ČR druhá nejvyšší v Evropě. Inflace 17,2 procenta je čtvrtá nejvyšší v Evropě.

Věčné výmluvy na Babiše už nikdo nebere vážně, dnešní stav je výhradně vizitkou Fialovy vlády. Člověk by čekal, že v takové situaci by kabinet zasedal několikrát týdně léto neléto, ale premiér a ostatní ministři jsou v podstatě neviditelní. Jedinou starostí pana Fialy je mít co nejvíc fotografií s politiky v Bruselu, co se děje doma, ho nezajímá. O ministrovi financí Stanjurovi člověk takřka neslyší, ministr vnitra Rakušan kvůli korupčním skandálům STAN raději zalezl a po ministryni pro vědu Langšádlové by se raději mělo vyhlásit celostátní pátrání.

Když už jsou ministři iniciativní, tak je to tragédie. Taková ministryně životního prostředí Hubáčková za necelý měsíc pohnojila, co mohla. Souhlasila se zákazem spalovacích aut v roce 2035, s uvalením emisních povolenek na budovy a s přizváním ekologických aktivistů do stavebních řízení.

Česko narazilo do kry a rapidně nabírá vodu. To vidí každý, kdo nežije ve své bublině, ale jezdí mezi lidi a baví se s nimi na náměstích. Premiér a ministři by to místo tančení na palubě měli také konečně zkusit.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec

