Balaštíková (ANO): Cena másla je nejvyšší za posledních 20 let. Co děláte, pane ministře?

Dobrý den, kolegyně a kolegové, já bych reagoval prostřednictvím vás, pane předsedající, na pana Výborného. Pane ministře, co se tak starat o zemědělství? Co se tak zajímat o to, proč nám kvůli vašim rozhodnutím jdou ceny potravin nahoru? Co se tak podívat, co všechno jste pokazil svými rozhodnutími nebo rozhodnutími ministrů z KDU-ČSL, jehož jste teď předsedou, a jenom to trvá a vy se tím nezabýváte. A přitom ty studie už tady máte.

Já vidím, že pohádku o pejskovi a kočičce jste si opravdu oblíbil, ale pečení dortů vám nejde. Takže pojďme se spolu podívat, co se nám kazí. Já jsem včera udělala kontrolní nákup a máslo za 82 korun, které je dneska, cena másla je nejvyšší za posledních 20 let - to asi není dobrá vizitka práce ministra zemědělství. Co myslíte? Místo toho nechte důchodovou rezervu svému kolegovi, který je za ni zodpovědný, a vyřešte to, za co zodpovědný jste vy! Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

Margita Balaštíková ANO 2011



