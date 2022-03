Balaštíková (ANO): Já to platit nechci a se mnou řada dalších občanů

reklama

Dobrý den, kolegyně a kolegové,

já už jsem nechtěla vystupovat a předem říkám, že rozpočet jsou příjmy a výdaje a moje vystoupení se právě těchto dvou týká. Rozpočet, to jsou hlavně hledači peněz, hledání úspor, škrty a přepočty.

Mnohdy jsou to ale také nepravdivé údaje a já se bojím, že rozhodnutí, které jste učinili, nebylo podloženo těmi pravdivými výpočty, těmi správnými výpočty. A myslím vaše včerejší vládní rozhodnutí, takové to výborné rozhodnutí zrušit § 19 v zákoně o ochraně ovzduší číslo 201 o přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Tento zákon má spoustu paragrafů, ale má takové dva zajímavé paragrafy. A to je § 19, který chcete zrušit, a na to máte plné právo, můžete ho zrušit. Ale vy jste nás neinformovali o tom, že je tu § 20, který zrušit nelze. A tento § 20 říká, že dodavatel pohonných hmot musí snížit emisi skleníkových plynů o šest procent za rok. Pokud toho Česká republika nedosáhne, tak platí sankce. Když se tady projednával zákon o potravinách, tak z řad nynějších koaličních poslanců nás všichni strašili, jak zaplatíme sankce, jak jsme proti Evropské unii, co všechno děláme. A najednou nám nevadí, že my ze státní kasy zaplatíme za nesplnění této podmínky - a my to nesplníme - jednorázovou sankci 54 milionů korun a za každý den, kdy nebudeme plnit tuto podmínku 10 tisíc euro na den. Já se jenom ptám, jestli si toto uvědomujeme a jestli vám tento paragraf byl taky představen.

Margita Balaštíková ANO 2011



Evropská unie hledá alternativní zdroje ropy a ropných produktů, aby snížila svoji závislost na Rusku. A v současné nejisté situaci se navíc zvýší poptávka po fosilních palivech a zvýší se i cena ropy. Všechny vlády, opravdu všechny, a mně se nechce věřit, že by všichni ekonomové a vládní činitelé okolních států byli takoví neználci a jenom my jsme byli ti nejlepší a nejpokrokovější. Možné to je, možná ano. Ale nechce se mi tomu věřit. A ti všichni dělají kroky pro umírnění tíživé finanční situace přes snížení DPH u pohonných hmot, zastropování cen PHM nebo uvolnění státních hmotných rezerv. K tomu ale nenabádám.

Co děláme my? My se tady snažíme vybrakovat peněženky našich občanů přes spotřební daň za zvýšené ceny PHM. Výborné. Takže občané, vaše úspory se ještě snižují, nepomáhá se vám. Občané mně píší a já s nimi musím souhlasit. V konečném důsledku je možné, že by ekonomové dopočítali, že to bude horší než to, co se chystá učinit vláda. Pro mě, normálního praktika, by logikou věci bylo, že já hledám peníze a chci dodržovat zvýšené sankce proti dodavateli ropy. Tak přimíchávám ne méně nebo nula, já přimíchávám více biosložky, abych tomu nenáviděnému dodavateli ropy a ropných produktů zaplatila méně. A aby mně zůstalo více v té domácí kase. Tak já nevím, kdo to počítal, já nevím, kdo o tom rozhodoval, a ani jsem neviděla, jaké vám pro toto rozhodnutí dali podklady.

Já si myslím, že každý malý podnikatel umí počítat stejně dobře jako já, protože dennodenně bojuje o přežití na trhu. A mimo jiné, oni už tady mí předřečníci vystupovali, tak já jsem si ještě spočítala, že při dnešním kurzu dolaru 23,20 pošleme tedy tomu sankcionovanému dodavateli 14,97 miliard více. A to hovořím o šesti procentech ropy, která se nebude nahrazovat biosložkou. Počítala jsem 50 % z té biosložky, protože samozřejmě nemám úplně ty údaje dokonalé, nicméně i ak jsou to obrovské, obrovské peníze. Takže všichni, podnikatelé i občané, se na tomto budou podílet. My platíme daně, abychom je takto potom vyhazovali oknem.

A pokud by se přimíchávalo více než šest procent, deset procent, tak prosím nechte spočítat, jaká by to byla úspora do státního rozpočtu, a tu byste potom mohli dát těm občanům, kteří jsou v té tíživé situaci.

Ráda čtu ekonomická vyjádření ekonomů, kteří mají nějaké jméno. A oni píší: Krok této vlády může paradoxně vést k dalšímu zdražení nafty a zemního plynu. Výborné. Takže občané, nebudeme mít za 52 korun, asi budeme mít víc. Včera jsem četla vtip na facebooku, kdy říkali: Výborné! Výrobci značkových tabulí zastropovali cenu nafty a benzínu, protože se tam vejde jenom 99 korun. Za sto korun už to kupovat nebudeme.

Já to vaše rozhodnutí o ukončení přimíchávání biosložky nemohu chápat jinak, jako že to byl nějaký politický marketing, nebo co to bylo, a mně to vadí. Protože s řadou vás sdílím některé názory. Vážím si vás a hrozně, opravdu hrozně mě mrzí, že když hledáte peníze do rozpočtu, luxujete ho přes nesmyslné vyřizování účtů s vaším pomyslným nepřítelem, který je asi tedy společnost Agrofert, nebo já nevím, a mně to vadí, mne to mrzí. Protože tím pak poškozujete nás všechny. Podnikatele, občany, všechny. My to všichni, tady tu nenávist zaplatíme v různých segmentech a je to zbytečné! Já to platit nechci a se mnou to nechce platit řada dalších občanů. Nechtějí to platit zemědělci a nechtějí to platit podnikatelé. Já vás tedy za sebe a za ty, kteří nesouhlasí s těmito kroky, já vás opravdu prosím: Buďte nad věcí! Pracujte pro tuto naši zemi, pro občany, protože my se všichni vystěhovat nemůžeme. A ani nechceme.

