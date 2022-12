Balaštíková (ANO): Kandidát

reklama

Většina průzkumů považuje Andreje Babiše za favorita nadcházejících prezidentských voleb. Pětikoalice mobilizuje, protože srovnatelně silného kandidáta nemá. O co jde? Pětikoalice ovládá všechny ústavní instituce: Poslaneckou sněmovnu, Senát, vládu. Prezidentský úřad jí chybí, aby mohla nekontrolovaně vládnout.

To, co nám zatím předvedla, je jasný signál: Před komunálními volbami zadrželi všechny nepopulární zprávy, aby získali co nejvíc křesel. Nezískali. Schodek rozpočtu zvětšili o 48 miliard, které si rozdělili do svých volebních obvodů. Neprošel jediný návrh opozice. Zrušili EET, přestože řada uživatelů jej vítala jako nastolení rovných podmínek na trhu.

Využili 15 let starou dotaci Čapího hnízda k diskreditaci. Předseda Ústavního soudu vyhrožuje jakousi Agrofertizací - bez jediné indicie, ale s jasným politickým úmyslem a možná i zadáním. Potřebují překřičet skandály kolem obecních bytů v Brně, Dopravního podniku v Praze a dalších na úrovni okresů a krajů. Schválili si neomezený počet politických náměstků na ministerstva, aby mohli rozdávat dobře placené trafiky bez výběrových řízení, pouze podle stranických průkazů.

Do tohoto pletiva by jim měl vstoupit prezident, který je zcela neúplatný a finančně nezávislý? Který má za sebou jedenáct let v politice, v čele hnutí, které založil na zelené louce, se kterým za pouhé dva roky dosáhl ve volbách přes 18 procent hlasů a které dovedl k nejvyšším preferencím během dalších čtyř let? Měl by je kontrolovat prezident, který má za sebou jedenáct let ve vrcholné politice, který vedl vládu a tuto zemi ve složité době covidu a přes všechna drakonická opatření dokázal udržet ekonomickou stabilitu, plnou zaměstnanost a životní úroveň obyvatel, která se teď rapidně snižuje?

To je pro pětikoalici samozřejmě zlý sen. Udělají všechno, aby tomu zabránili. Budou o to zuřivější, že nemají to jediné, co by jim pomohlo - srovnatelného kandidáta.

Margita Balaštíková

