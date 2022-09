Balaštíková (ANO): Ministr zemědělství zatajil pěknou ostudu

reklama

Zavezl hosty na farmu Hole a do Vraňan. Na farmě Hole u Přílep si hosté všimli, že se tu vyrábí sýr Mozzarella, který se podle evropských předpisů smí vyrábět pouze v Itálii. Když se zeptali, jak je to možné, majitel farmy Oldřich Poláček jim řekl: "Pokud přijdou z Bruselu a budou na tom trvat, tak ten sýr holt přejmenujeme."

No... list Politico, který je zejména v Bruselu poměrně vlivný, se tomuto incidentu věnuje docela intenzivně. V našich médiích k tomu nepadlo ani slovo. Brusel se zřejmě hodí, když chceme podpořit malé farmy na úkor velkých, to je pan ministr papežštější než papež. Když ale polský komisař Janusz Wojciechowski vidí podobné věci, asi nám to v prosazování našich zájmů moc nepomůže.

Případně lze dodat: Ve Vraňanech se navíc komisař dozvěděl, že si majitel farmy Milan Hanč vybudoval celý podnik sám a bez dotací, protože raději pracuje na poli, než by trávil čas vyplňováním formulářů. Komisař se nechal slyšet, že takový přístup by se měl odměnit, čemuž ovšem moc nerozumím: Dotace nejsou nástroj řízení společné zemědělské politiky směrem k stabilitě trhu a dostupnosti potravin? Je to nástroj odměňování těch, kteří nic nepotřebují? Trochu divné, že?

K ministrům samozřejmě dolehly i protesty zemědělců, které v těchto dnech probíhají. Zaujala zejména myšlenka, že by se měly přehodnotit principy ekologických cílů: Snižovat množství pesticidů procentně ve všech zemích je nesmysl. Česko je například již velmi úsporné, a pokud by nyní mělo snížit svou spotřebu o dalších 50 procent, dojde k zásadnímu poklesu výroby. Jinde budou snižovat na 50 procent, a ještě nedosáhnou ani té úrovně, kterou máme my dnes.

Přitom se s potravinami volně obchoduje, takže my budeme draze platit za snížení pesticidů, ale na pulty nám přijdou potraviny, kterých se snižování prakticky nedotklo. No ale setkání bylo jen neformální a náš pan ministr zdůraznil hlavně to, že se do zemědělství bude prosazovat nová technika. Opravdu velký expert!

Článek byl převzat z Profilu Margita Balaštíková

