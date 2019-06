Balaštíková (ANO): Pikolíci nebo partneři? Aneb kdo jsou exministrovi pikolíci

Potřebuje vůbec hejtman Čunek partnery nebo chce mít kolem sebe jen pikolíky? On sám za partnery pokládá jen ty, kteří s ním souhlasí a následují jeho hlasu. Za pikolíky označuje ty, kteří mají jiný názor než on sám.

Na prvních amerických gramofonech byl obrázek bílého psíka, který naslouchá hlasu svého pána a text "His Master´s voice". Poslouchat, nemyslet, následovat. To se čeká od vycvičeného psíka nebo obslužného personálu (číšníků/pikolíků), kteří plní zadané úkoly. Ale volený zástupce občanů se musí chovat jinak.

Občané sledovali jednání Krajského zastupitelstva o nové nemocnici, vyjadřovali svůj názor a zastupitelé se ptali a jednali. To, co zastupitelé chtěli, to nedostali a tak hra na slepou bábu skončila. Projekt výstavby nové nemocnice, který hejtman Čunek držel od počátku pod pokličkou, "aby se nic nevyneslo", řešil sám s týmem svých nejbližších. Teprve až bylo zapotřebí něco odhlasovat a potvrdit jeho již realizované kroky, začal se pak obracet na Radu, koaliční partnery a Zastupitelstvo.

A pak se začalo ukazovat, že vlastně vůbec není jasné, kdo a proč výstavbu nové nemocnice žádá. Dodnes neexistuje žádný posudek nezávislých odborníků, který by dokládal zastaralost či nemožnost realizace zpracovaného platného generelu rekonstrukce Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB), schváleného dříve zastupitelstvem. K dotazům na toto téma hejtman poskytl vždy pouze svá osobní prohlášení o neutěšeném stavu objektů KNTB a v zápětí k potvrzení jeho slov nastoupili se stejným prohlášením sjednaní odborníci. To ale většině členů zastupitelstva nestačilo.

Dlouhodobá koncepce rozvoje zdravotnictví ve ZLK, schválená zastupitelstvem v r. 2013, stále platí a k její realizaci byl vypracován a zastupitelstvem schválen generel rekonstrukce a modernizace KNTB v současných prostorách. Ale po posledních krajských volbách bylo vše zapomenuto a přestalo se pracovat na tom, co bylo připraveno. Bylo vydáno platné stavební povolení na zahájení počáteční etapy, ale to nebylo využito, nebylo prodlouženo a propadlo bez rozhodnutí zastupitelstva. Ten, kdo o neprodloužení rozhodl, způsobil reálnou škodu za zmařené náklady na přípravu stavby ve výši cca 30 mil. Kč. Ale o tom pan hejtman mlčí. O tom se nemluví. Čí je to vina? Ano, musíme se ptát především radního, zodpovědného za zdravotnictví (tím je pan hejtman Čunek), ale také představenstva a vedení KNTB. Svůj díl zodpovědnosti nese určitě i odbor zdravotnictví Krajského úřadu.

Není přípustné, aby připravenou stavbu, která podle platné koncepce velmi moderním způsobem řešila potřeby zdravotnictví a na které pracovala početná řada odborníků, byla bez řádného zdůvodnění či tichou cestou zastavena, aniž by to zneplatnění znovu odhlasovalo zastupitelstvo. To je dost znepokojující realita. Proto zastupitelé (nikoliv pikolíci) nemohli schválit stavbu nové nemocnice v Malenovicích. Nedostali k tomu dost kvalifikovaně zpracovaných a důvěryhodných podkladů (nezávislé oponentní posudky, jiné varianty řešení). Byla jim předkládána jen jediná možnost.

Proto probíhala tak zdlouhavá jednání, kde racionálně uvažující zastupitelé (ne pikolíci) kladli otázky, na které jim odpovídal svým nezaměnitelným žoviálním způsobem pan hejtman anebo jeho přizvaní odborníci (pikolíci). Ano, (pikolíci) pracovali usilovně, ale jen na té jediné variantě, kterou chtěli "protlačit". Aby toho dosáhli, předkládali zastupitelům a členům Zdravotního výboru jen materiály, které vždy dokládaly správnost toho jediného možného, a to navrhovaného řešení výstavby nové nemocnice na zelené louce (na poli) v Malenovicích.

Zastupitelé chtěli mít možnost vybírat z více variant. A požadovali i oponentní posudek na rekonstrukci a dostavbu nových budov v současném areálu KNTB - ale to pan hejtman nikdy nezajistil. Přesto stále tvrdí, že všichni byli o všem informováni. Neslyšel, nevnímal, nedbal.

A tak poté, co hejtman Čunek a jeho realizační tým vedený Martinem Šamajem místo požadovaných materiálu soustavně vytrvale předkládal svým partnerům cokoliv jiného než bylo žádáno, neměli zastupitelé příležitost zodpovědně rozhodovat.

Proto není divu, že výstavba nové nemocnice v Malenovicích nenašla dostatečnou podporu a nebyla schválena. Divit se a říkat, že ANO hejtmana podrazilo, je jen přesným výrazem neschopnosti týmové práce pana hejtmana s koaličními partnery. Tolerovali jsme toho dost, ale schválit investici, která zaváže kraj na minimálně 2 další funkční období s omezením všech jiných důležitých investic, akci, která není součástí koaliční smlouvy, to žádal opravdu příliš.

Překvapilo mne a je varovné, jak lehce se téměř polovina zastupitelů přenesla přes problém financování obří investice, přestože bylo jasné, že podíl financování z hospodaření KNTB je nereálný (dlouhodobě ve ztrátě), stejně jako náznaky či informace hejtmana o možném financování z investičního programu vlády, který není ani sestaven, ani schválen. To jen dokládá nedostatek očekávané zodpovědnosti volených zástupců a občané by si toho měli alespoň všimnout.

Na nedostatek koaliční spolupráce jsem pana hejtmana opakovaně upozorňovala, ale přesvědčen o své pravdě, nedbal. Teď se ukázalo, že ani řádně nevyslechl našeho předsedu Ing. Pustějovského na posledním koaličním jednání, když nyní tvrdí, že se již v pondělí dohodli, že výstavbu nové nemocnice schválíme - ale tak tomu nebylo, byl jen nepozorný (tedy pozorný jako vždycky).

Na celé věci není ani tak zarážející či pozoruhodné, že nebyla schválena, ale spíš to, že pan hejtman po neschválení jen obtížně skrýval své pocity a že pan Šamaj, který vedl přípravný tým, po hlasování zkolaboval. Míra jejich zainteresovanosti na prosazení projektu výstavby nové nemocnice musí být obrovská. Je však škoda, že při vynaložení tolika práce (údajně 400 dní) nebyli schopni zajistit to, co zastupitelé celou dobu požadovali. Panu Šamajovi lze jen popřát, aby se brzy zotavil a aby se mu v "úžasné firmě Penta" dařilo (jak tlumočil jeho slova M. Adámek, který mu poskytl první pomoc).

Vnímám, že pan senátor a hejtman Čunek má za sebou ministerskou zkušenost. Sám ji často připomíná a říká také (jak se zmínil i v závěru jednání zastupitelstva 21.6.), že jako ministr o všem rozhodoval sám. Zřejmě si na to navykl až příliš. Ale o dvě patra politiky níž je to trochu jiné. A je-li velký muž, jak sám sebe jistě vnímá, očekávám, že bude schopen sebereflexe (a že se ani nebude mstít jak o něm často zlí jazykové tvrdí.)

Ale všechno zlé je k něčemu dobré. Pan hejtman, věřím, že pochopí, že musí lidem lépe naslouchat a jednat s nimi dříve, než začne konat a že všichni jeho koaliční partneři nejsou jen "pikolíci", kteří mu odhlasují cokoliv. Na vedení kraje a Zastupitelstvu teď je, hledat a lépe připravit varianty nebo alternativy k onomu "jedinému nejvýhodnějšímu řešení" včetně možnosti návratu ke zpracovanému generelu rekonstrukce KNTB.

Všichni víme, stejně jako předchozí vedení kraje, že KNTB investice potřebuje a je jen třeba, najít tu optimální cestu z několika možných. Škoda jen, že marně uplynuly tři roky, kdy bylo možné modernizaci nemocnice zahájit. Dnes už mohla být dokončována první budova.

Převzato z profilu.

Margita Balaštíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sehnalová (ČSSD): Milion chvilek pro Zlínský kraj Zpět k Baťovi, vyzývá zastupitel Dvouletý poté, co padl Čunkův plán s krajskou nemocnicí Nová nemocnice ve Zlíně nebude. Čunek nesehnal pro projekt podporu Senátor Čunek: Jsem přesvědčen, že musíme hledat systémové řešení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV