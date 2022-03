Balaštíková (ANO): Snížení o 33 procent je pro spoustu sportovních odvětví likvidační

reklama

Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podala společně s kolegou Martinem Kuklou pod číslem 566. Jenom v krátkosti bych vás chtěla prosím požádat, víte, že já vždycky vystupuji k odvětví, kterému rozumím, nesnažím se vystupovat ke všemu. Možná je pro vás překvapením, že nyní vystupuji ke kapitole sportu. Je to způsobeno tím, že jsem bývalý aktivní sportovec, který má samozřejmě i své odchovance, o kterých si myslím, že vždy důstojně reprezentovali a někteří ještě reprezentují naši zemi. Pracovala jsem i s dětmi s hendikepem. A myslím, že si uvědomujeme, jak je strašně důležité v dnešní době, kdy se nám děti nehýbou, kdy máme téměř 60 % dětí na úrovni obezity, kdy vzniká větší a větší závislost na virtuální realitě a na všech počítačích, aby tahleta kapitola, která z vašeho pohledu možná není dnes důležitá - ano, máme tu velmi složitou situaci, já to všechno chápu - ale přesto prosím, máme nejmenší rozpočet pro tuto kapitolu. Ostatní státy, které mají stejný počet obyvatel nebo i menší, dávají mnohem, mnohem více do sportu. A myslím si, že snížení o 33 % v této kapitole je opravdu pro spoustu sportovních odvětví likvidační. A teď nemyslím jenom na ty děti, protože nám za poslední dva roky skutečně v mládeži pod 15 let klesly počty evidovaných sportovců ve sportovních oddílech.

A já bych chtěla jenom upozornit na skutečnost, že pro velkou část sportovních klubů a tělovýchovných jednot a některých sportovních svazů je to snížení, které je v této kapitole, pro sport likvidační a opravdu hrozí jejich ekonomické rušení zejména proto, že nejvýraznější škrty nastaly v oblasti dotací na provoz a údržbu sportovních zařízení, což je v přímém rozporu s tím, že máme obrovský nárůst cen energií. A tyhlety zvyšující se výdaje skutečně nebudou sloužit k tomu, aby se tyto kluby vůbec udržely při životě. Nemyslím ty profesionální kluby. Já prosím myslím na ty děti, které byly evidované v těchto sportovních odvětvích. Mnohé tyhlety kluby vlastní i obce a určitě si nedovedu představit, že starostové teď, když čelí zvýšeným nákladům, budou opravdu i na tuto kapitolu vynakládat.

Proto jsem vás chtěla kolegové požádat i za svého kolegu pana Martina Kuklu, abyste se zamysleli nad tím, zda skutečně tato částka, kterou se snažíme nebrat ze státních rezerv, ale bereme ji z technické agentury (správně: Technologické agentury), zda by opravdu byla tak likvidační pro státní rozpočet. Uvědomuji si i to, co řekl pan ministr financí. Já to všechno beru v potaz. Nicméně si myslím, že ta miliarda, kterou tam navrhujeme, už nás nezabije. A děláme to pro naši budoucnost, pro ty děti. A je to opravdu pro ty sportovní kluby, protože já věřím tomu, že pan ministr se bude určitě snažit najít finance ve státním rozpočtu, ale já jenom prosím, aby to nebylo pak pozdě, protože ty kluby už tu nebudou, znovu se z toho nezvednou.

Děkuji vám za pozornost.

Margita Balaštíková ANO 2011



