Balaštíková (ANO): Žádný odborník ze sebe nechce udělat hlupáka

Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Já bych chtěla tady k tomuto zákonu uvést jeden takový příklad, příklad z praxe, který jsem sama zažila, zažívám. Byla jsem radní na Krajském úřadě ve Zlíně, sedí tady se mnou kolegové, kteří tam se mnou seděli v zastupitelstvu a já myslím, že měli možnost i monitorovat moji práci. Když jsem nastoupila, máte možnost samozřejmě měnit různé lidi, protože někteří kolegové to tak dělali, já jsem to tak nedělala. Já jsem vždycky chtěla, aby na těch místech seděl především odborník. Nikdy, opravdu nikdy mě nezajímalo, jakou stranu volí, za jakou stranu je tam nominovaný, a jediné, co mě zajímalo, jestli je odborník na danou problematiku, a to z toho důvodu, že nás vždycky spojovala ta odbornost. Protože ten odborník má zájem dělat věci správně, má zájem dodržovat zákony a má zájem, aby se něco jakoby z odborného hlediska nepokazilo. A i když to byli voliči úplně jiné politické strany, tak nakonec jsme spolu velice dobře vycházeli, protože oni poznali, že ve mně mají sice šéfa, který chce výsledky, ale nechce nikoho manipulovat, nechce nikomu nařizovat, jak to bude. A jediné, co chce, aby se to dělalo podle zákona, aby to bylo po odborné stránce správně a abychom nebyli napadnutelní právě z jiných stran, protože někdy jsou vaše rozhodnutí třeba proti tomu, co si myslí občan žadatel, abychom nebyli napadnutelní, že jsme porušili zákon nebo cokoli jiného.

Já si myslím, že je to taky o sebevědomí toho politika, je to o tom, že to chce dělat správně, nepotřebuje manipulovat a tudíž vyjde s každým, kdo je odborník. A proto nepotřebuje žádné změny. Proto mě velice mrzí, že někteří kolegové, kteří teď obhajují tento zákon, nás i určitým způsobem napadali, že docházelo k výměnám. A já vím, že to byly vždycky výměny odborné, nikoliv politické, takže mě to i mrzí, že se tvoří tady ti političtí různí náměstci, protože to jsou ty politické trafiky. A může to být kvalitní člověk, může to být třeba odborník, ale jestli to není odborník na tu oblast, ve které dělá toho náměstka, tak je to špatně. O to horší, že to potom ještě přenášíte do těch nižších stupňů řízení, protože vy potřebujete odborníky, každý ministr potřebuje odborníky, protože potom ty výstupy ven - a je jedno, z jakého je to rezortu, může to být i potom z toho krajského rezortu - jsou vlastně špatné, špatné ve prospěch státu, ve prospěch občanů a jsou špatné po té odborné stránce.

A já jsem si vždycky vážila kolegů, kteří sdíleli stejný názor, a myslím si, že jsme tam měli koalici, která nebyla jednoduchá, ale právě s částí těch kolegů, kteří vyznávali stejné přesvědčení jako já, jsme se vždycky domluvili i napříč tomu, že tam byly ty tendence, že si tam chtěli umisťovat své zástupce. Možná měli pocit, že budou více loajální. Já jsem chtěla vždycky tu loajálnost k dodržování zákonů, k odborné způsobilosti a to nás spojovalo a pak nám bylo jedno, komu hodíme hlas v těch volbách. A já jsem se nebála, že nebudou loajální, protože já jsem nepotřebovala loajalitu ke své osobě, já jsem potřebovala, abychom rozhodovali správně podle zákonů a abychom ty věci dělali tak, jak se to má. A to si myslím, že tento zákon nenaplňuje. A myslím si, že je to i zklamání pro ty občany, protože prosím uvědomme si, že občané vždycky kritizují ty politické trafiky, a to je to, co potom říká, že politika je špatná a hážou nás všechny do společného pytle.

A já bych chtěla říct, že kdo na to má po té odborné stránce, tak nepotřebuje žádné loajální pracovníky, protože on tam má ty odborníky. Já jsem taky na tom kraji nikoho neměnila, já jsem se snažila - a když jsme přijímali někoho nového, mě vůbec, ale vůbec nezajímalo, jaké je politické příslušnosti nebo k jaké straně inklinuje. Mě vždycky zajímalo, jak je na tom prosím odborně. A mnohdy jsem se musela i bránit některým druhým, kteří tam právě chtěli vytvořit tu trafiku pro své členy, pro své příslušníky, pro své kamarády. A já si myslím, že to mně potom i vysloužilo takové to hodnocení, že ti lidé říkají - ano, byla možná neústupná, byla tvrdá, ale nikdy po nás nechtěla nestandardní kroky a uměla se za nás postavit. A já bych byla ráda, kdyby tohle mohli říct nejenom o části těch politiků, ale o všech, abychom to pochopili, že bychom se měli bavit o té odbornosti, o těchto věcech, ne o politických trafikách.

A to je jen taková vsuvka k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli tohle je to správné řešení, nebo ne, je to něco polovičatého, nemá to ten úmysl, který asi původně na počátku vzniku toho zákona byl. A mohu vám říct, že i z pozice poslance když jdu řešit nějakou odbornou věc a teď tam narazíte na člověka, který není na tu oblast odborník, tak je to smutné, protože co vy si s ním máte říct. A já nechci říct, že je to špatný člověk, to může být opravdu velmi seriózní člověk, který by v jiné oblasti mohl být dobrý, ale zkrátka sedí na nějakém politickém místě, aby tam něco zalepil. A je to i pro toho, kdo tam přichází něco odborného řešit, problém. A vždycky když chcete po odborníkovi, aby změnil ten názor, tak já říkám jednu věc - on musí v sobě vždycky napřed zabít toho odborníka. A žádný odborník pro tu odbornou veřejnost ze sebe nechce udělat hlupáka. Kdo to dělá, tak je manipulovaný a musím říct, že mu nejde o ta správná rozhodnutí, jde mu o úplně jiné nicotné věci.

Já vám děkuji za pozornost.

Margita Balaštíková ANO 2011



