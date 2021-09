Balcarová (Piráti): Stavba kanálu Dunaj-Odra-Labe do toho století nepatří

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, já bych ráda promluvila o věci smlouvy s německou stranou, mezinárodní dohody o splavnění Labe. Interpelovala jsem písemně pana ministra Havlíčka, a to 15. 4., bohužel ta odpověď mi nedala vůbec žádnou možnost porozumět tomu, co se připravuje. Ta smlouva se připravovala dlouho, ale nebyly podklady veřejné, takže jsem vlastně nevěděla, co se chystá. Až potom 20. 7. došlo opravdu k podpisu té smlouvy, a to jsem se dozvěděla z médií, přestože jsem se na to opakovaně ptala, jak to s tou smlouvou vypadá.

Mluvím tady, protože tam vnímám velkou závažnosti dopadu této smlouvy na náš vodní tok Labe, protože vlastně ta smlouva preferuje splavnost Labe před jinými hodnotami a je to v rozporu s celkovou koncepcí pro Labe, která už splavnost nevnímá jako hlavní hodnotu Labe, ale naopak preferuje především takové kvality, jako je schopnost zadržovat vodu, jako je schopnost čelit přívalovým dešťům. To znamená jako opatření proti povodním a současně podpora biodiverzity. To si myslím, že to jsou hodnoty, které Labe má, když kromě toho, když si vezmeme, jak prostě krásné Labe je třeba v oblasti Děčína, labské pískovce, asi to všichni znáte.

A mě tam nejvíc zaráží to, že my se zavazujeme v té dohodě, kterou tedy už k dispozici v tuto chvíli mám, že splavníme Labe do plavební hloubky 230 centimetrů, ale Němci se zavazují na pouze 140 centimetrů. To znamená, že je tam poměrně velká disproporce. My budeme zajišťovat poměrně výrazné navýšení splavnosti, to znamená, že budeme muset činit nějaké kroky, které to Labe prohloubí. A je nabíledni, že se jedná o dva plavební stupně, a to je plavební stupeň Děčína, pod Děčínem a plavební stupeň u Přelouče. Přitom obě tyto stavby byly posuzovány z hlediska dopadů na životní prostředí a oblasti Natura 2000. A u obou těchto šetření, je tady pan ministr životního prostředí, možná mě doplní, bylo zjištěno, že ty stavby se nedají realizovat tak, aby nedocházelo k závažnému poškozování životního prostředí a zvláště pak oblasti Natura 2000, což je vlastně porušování evropského práva v tuto chvíli. Takže já nevím, jak pan ministr Havlíček vlastně bude chtít dosáhnout toho, že zajistí tu plavební hloubku 230 centimetrů plavební hloubky.

A mně se to jeví tak, že to je vlastně další krok k tomu, aby se vlastně pokračovalo směrem k vytvoření plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe. Podle mě je to příprava k tomu tím, že se zajistí splavnost od Přelouče až na hranice s Německem v této hloubce, tak je to jasný krok a jsou to ohromné investice. Kanál Dunaj-Odra-Labe by představoval pro náš rozpočet stovky miliard. Ani nevíme vlastně kolik. Ale už teď vlastně na přípravy a na ty projektové práce bylo vynaloženo několik miliard. A plavební stupeň u Děčína, co mám informace, by stál také několik miliard, přestože jak jsem řekla, je to v rozporu s ochranou životního prostředí a s ochranou Natury 2000.

Takže já jsem tady jenom chtěla poukázat na závažnost toho, že pan ministr Havlíček jde tímto směrem, směrem budování kanálu Dunaj-Odra-Labe, což myslím, že většina z nás chápe, že se jedná o stavbu, která vůbec byla projektována dávno v minulém století a do toho století nepatří, protože opravdu preferujeme zadržování vody v krajině a ne urychlování a ještě urychlování pomocí betonování krajiny. To mně přijde, že je velmi nebezpečné a vnímám to jako velké riziko, které připravuje současná vláda.

Děkuji moc za pozornost.

Ing. Dana Balcarová Piráti



poslankyně

