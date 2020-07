Balcarová (Piráti): Více než tři čtvrtiny Čechů si přeje zálohovat PET flašky

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych tady promluvit o zpětném odběru obalů, PET flašek a plechovek, protože toto téma je velmi důležité, a vlastně co se týká obalů, tak zrovna PET flašky a plechovky hrají velkou část objemu obalů, které potom končí v komunálním odpadu.

Moc ráda bych apelovala na vás, abyste podpořili pozměňovací návrhy, které se snaží v navržené legislativě umožnit právě zpětný odběr PET flašek a plechovek, protože to není jenom žádost moje, ale přeje si to i většina občanů České republiky. Podle loňského průzkumu agentury Kantar vyplývá, že více než tři čtvrtiny Čechů si přeje zálohovat PET flašky i s vědomím, že je musí skladovat nezmačkané. I když to není úplně pravda, protože ty použité PET flašky není potřeba mít vyrovnané někde na nějakém prostoru, ale můžete je klidně strkat, nebo dají se dávat do nějaké igelitové tašky, nebo kamkoli jinak, a můžou být mírně pomačkané. Jde o to jenom, aby ten odběrný systém, ten automat rozeznal, že jde o PET flašku a přečetl si čárkový kód, který je na ní napsaný. Takže není potřeba je nějak speciálně, zvláštně skladovat, což odpůrci zpětného odběru PET flašek používají jako silný argument, že PET flašky budete muset mít někde vyrovnané a nesmí dojít k žádnému promáčknutí. Takže to vůbec není takto. A ráda bych řekla, že si to přejí i občané České republiky, z nichž 86 % rozhodně ano si přeje zpětný odběr PET flašek a dalších 25 % spíše ano. Takže drtivá většina Čechů opravdu je ochotna a ráda bude třídit PET flašky, bude je mít doma a bude je nosit do sběrných automatů.

A současně nás o toto požádalo Hlavní město Praha a to usnesením Rady Hlavního města Prahy, které nás vyzvalo - aspoň výbor životního prostředí, abychom podpořili pozměňovací návrhy, které umožní zpětný odběr PET flašek, protože v Praze opravdu povalující se PET flašky a plechovky znečišťují veřejný prostor a je to velký problém. Také jsou jimi, protože tady je hodně turistů, přeplněné odpadkové koše. Takže ten zpětný odběr by velmi pomohl. Děkuji vám za pozornost.

