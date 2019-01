Balín (OMMO): Družstevníci zpochybnili volbu šéfa Krušnohoru, soud jim dal za pravdu

Tak některé informace, byť je místní jistě "nezávislá" média nejdříve poněkud přežvýkávají, se přeci jen začínají v jejich listech objevovat. A je to dobře. Protože když se jen trochu racionálně uvažující a přemýšlející člověk začte do nervózních a hloupých (použiji-li jeho výrazivo) reakcí hlavního protagonisty dění v a kolem SBD Krušnohor, jeho ředitele F. Ryby, měl by zjistit, kdo družstevníky organizuje a řídí. Co je to za "arogantní předlistopadový svazácký formát". Konečně začínají na povrch a do veřejnosti pronikat konkrétní věci, problémy o nichž se v Mostě, resp. na Mostecku mluví již drahně let. Někteří vědí, někteří tuší, co se zde děje. Kdo s kým organizuje jednání a chování politiků volby, co volby a žel napříč politickým spektrem. Jsou v tom namočeny všechny standardní politické strany zprava i zleva. Někteří borci již byli "odchyceni", jiní stále doufají, že je to mine a někteří hlavní organizátoři z podnikatelského prostředí kvapně opustili nebo opouštějí svá dosavadní hájenství. Nejlépe do Prahy nebo mimo ČR. Přesto ale přes své věrné nastrčené ve zmíněných stranách dění stále ovlivňují nebo rádi by nadále ovlivňovali. Některé mají dokonce mistrně ukryté v řadách tzv. bojovníků a bojovnic proti korupci. Potěšitelné je, že z boje odstupují i někteří dlouholetí advokáti, kteří tento místní šlendrián podporovali za tučná palmáre. Z toho asi konečně může pramenit zmíněná nervozita ředitele SBD. No, řečeno slovy profesora Hrbolka z kultovní české filmové komedie Marečku, podejet mi pero! - "no nepotěšil jste mě, ani já vás nepotěším" - dodal bych, a bude hůř...

Mostecký deník. cz

RSDr. Vlastimil Balín BPP

jednatel politického hnutí OMMO

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Balín (OMMO): Ohlédnutí za vichřicí Novoroční projevy Balín (OMMO): Ustavující zasedání Zastupitelstva města Mostu, tedy fakt překvapení... Balín: Odkaz 17. listopadu 1989 dnes aktuálnější než kdy jindy... Balín: Milí Lomáci aneb Z kdysi „rudého“ Lomu „totální Schwarzstadt“, díl XXV.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV