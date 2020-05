Baránek (Soukromníci): Mandát je zodpovědnost

reklama

V pondělí 11. května 2020 došlo k uvolnění dalších podnikatelských činností. Toto datum je významné také tím, že to byly dva měsíce od momentu, kdy vláda ČR vyhlášením nouzového stavu zastavila provoz statisíců firem. Z hodiny na hodinu. Následovaly dva měsíce hrůzu nahánějící psychologické masáže obyvatelstva, soustavného lhaní jednotlivých členů vlády, slibování pomoci podnikajícím lidem, z nichž hlavně majitelé drobných, malých a středních firem zůstali naprosto bezmocní. Po dvou měsících hlavně soukromníci, od nejdrobnějších po střední, poznali na vlastní kůži, jaký je rozdíl mezi sliby členů vlády a skutečností. Téměř nejde rozeznat, co je lež, mystifikace nebo politický kalkul. Jedno je ale jisté a brzká budoucnost to potvrdí. Babišova tlupa, tedy vláda České republiky, způsobila, že tisíce firem, budovaných i po 30 let, skončí. Mnozí už po uvolnění ani nezačnou, mnozí zkrachují v nadcházející hospodářsky složité situaci.

Po zveřejnění mých článků za poslední dva měsíce jsem byl, převážně anonymními pisateli, napaden, že podněcuji k zahájení třídního boje. Není to pravda. Třídní boj vyvolaný Babišem a spol. už delší dobu probíhá a soukromníci jsou likvidováni. Podívejme se na jednotlivé skupiny obyvatelstva. Státní, krajští, obecní a další úředníci mají plný plat, stejně jako armáda, policie a další. Důchodci zatím dostávají své důchody, i když mnohdy žebrácké, v přesném datu. A protože je Babiš ve většině považuje za své nejvěrnější voliče, za pár dní se dozvíme, že on jim zařídí další zvýšení důchodů. Zaměstnanci velkých firem, na které si stát v dotacích nedovolí zapomenout, kráceni také nebudou. Na co vláda nepřijde sama, to jí politicky velmi zdatný předseda ČMKOS Josef Středula důrazně připomene naznačením, že na Václavské náměstí se vejde 200 000 demonstrantů. Nejvíce nezaměstnaných bude postupně z řad zaměstnanců drobných, malých a středních firem. Nejhůře ale dopadnou mj. ti soukromníci, kteří už nezvládnout začít znovu. Mnohým zůstanou za krkem úvěry z podnikání a nebudou je mít z čeho splatit, což nikoho nezajímá. V roce 1949 mému dědovi bolševici znárodnili obchod s koloniálním zbožím, ale zbytek úvěru musel doplatit včetně faktur za zboží, které už po znárodnění prodávali oni. Otec dopadl stejně. A stejně tak dopadly další tisíce soukromníků. Vězení pro dlužníky byla plná. KSČ je pro závistivou dělnickou třídu té doby nazvala šmelináři a nepřáteli režimu. Schillerové tzv. pětadvacítka a podobné dávky jsou pro soukromníky, a nejen pro ně, pouze dávkou v nouzi. A ne pomoc na záchranu firmy, kterou Babišova vláda zavřela. 8. 5. 2020 ministryně spravedlnosti Benešová svým tradičně primitivním způsobem řekla, že soukromníci přece mají nějakou vatu, aby přežili. Poraďte mi prosím, jaký výraz mám použít místo toho, že je kráva. Asi mně neporadíte, tak to raději neřeknu. Jsem přesvědčen, že Babišovi a spol. nebude vůbec vadit, že značné procento soukromníků zkrachuje. Co nedokázal EET a dalšími restrikcemi, to se mu podaří teď. To, že se tak ještě letos prudce zvýší nezaměstnanost, tam teď tento „velký stratég“ nedohlédne. Předseda současné vlády, v této pro národ velmi těžké době, nám jasně ukázal, že na školení kádrů KSČ a STB dával pozor. Dostat lidi psychologickou masáží do deprese, lhát, slibovat a soustavně rozdělovat společnost. Lépe se mu tak vládne. Jeho propagandisté teď vydali nový pokyn. Začalo období chlubení. „Krizi jsme zvládli nejlépe v Evropě, ostatní země se od nás učí a opisují.“ V podtextu zní – obdivujte nás, buďte nám vděčni a volte nás. Mně je velmi líto, v jaké situaci je Itálie, Španělsko, USA, Rusko atd. Ale více mne zajímá vývoj problému v České republice, a proto se ptám.

a) O kolik méně by bylo v České republice mrtvých, nakažených a zkrachovalých lidí, kdyby poslanci ANO a KSČM nezamítli 1. 3. 2020 bod programu poslance doc. Svobody, který v té době upozorňoval na obrovské nebezpečí, které se na nás řítí?

b) O kolik méně by bylo v České republice mrtvých, nakažených a zkrachovalých lidí, kdyby Andrej Babiš více jak týden nešaškoval se jmenováním Hamáčka do čela krizového štábu jenom proto, aby mu nebyl podřízený? A to v momentě, kdy ve skladech státních hmotných rezerv bylo 10 000 ks roušek, což je spotřeba největší nemocnice v Motole za necelé dva dny!

c) O kolik méně by bylo v České republice mrtvých, nakažených a zkrachovalých lidí, kdyby celý březen nevládl v rozdělování ochranných pomůcek takový chaos? Bylo to snad proto, že v organizovaném chaosu se lépe krade? Z vyjádření předsedy NKÚ je zřejmé, že se kradlo ve velkém. Atd. atd.

Svůj článek jsem nazval - mandát je zodpovědnost. Po 17. listopadu 1989 až do 31. 12. 1992, kdy bylo rozděleno Československo, mělo rozhodující slovo federální shromáždění, federální vláda a 21členná federální tripartita. Senát v té době nebyl. Řešili jsme také následky „velké pandemie“, což byly pozůstatky 40 let vlády KSČ a jejich pohunků. A před námi stejný problém také nikdo neřešil. Vím, o čem mluvím. Byl jsem spoluzakladatelem a místopředsedou tripartity. V té době nás ani nenapadlo, že v budoucnu nám bude vládnout tlupa postkomunistů vedená stbákem s podporou komunistů a soukromníci, aby nebyli úplně zničeni, budou muset žalovat stát.

Pokud bude 30 let budovaný soukromnický stav zničen, doplatí na to i ostatní občané České republiky, i když si to teď nepřipouštějí. V současnosti nejde už jenom o nás soukromníky, ale je vážně ohrožen demokratický systém a svoboda nás všech.

Věřím, že zase jednou bude stát v čele České republiky garnitura politiků, kterých si budeme vážit. Samo to ale nepřijde. Nepodléhejme beznaději a braňme se.

Rudolf Baránek

PS: Musíme se bránit, jinak nás tato tlupa zničí. Jsme připraveni soukromníkům právně pomoci. Způsob: Žalovat stát dle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem.

Strana soukromníků České republiky Soukromníci



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Baránek (Soukromníci): Do krajských voleb jdeme ve všech 13 krajích Baránek (Soukromníci): Desátý den ochromení ekonomiky. Co chceme od vlády? Baránek (Soukromníci): Trocha optimismu do žil všem soukromníkům Baránek (Soukromníci): Zaplatit za 'virovou párty' musíme všichni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.