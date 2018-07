Baránek (Soukromníci): Setkání v Kutné Hoře po 25 letech

Než se rozepíši o tom, o jaké setkání šlo, dovolte, abych zavzpomínal. Úzce to spolu souvisí. Mnozí z vás si vzpomenete, jakou naději v nás vzbudil 17. listopad 1989 a následující období. Tenkrát se zdálo, že drtivá většina národa má čtyřicetiletého období komunismu plné zuby a těší se z jeho pádu. Tehdy jsme si mysleli, že tu rudou bandu zlikvidujeme jednou provždy. Ó, jak jsme byli naivní.

Celé to čtyřicetileté období bylo kromě jiného de facto zakázáno soukromé podnikání a v mnoha rodinách se často připomínalo znárodnění, ukradení majetku, kriminály našich dědů a otců atd. Proto bylo celkem logické, že ihned po 17. listopadu se velmi rychle probudili znárodnění soukromníci, jejich potomci, ale i lidé, jejichž předkové nepodnikali, ale oni začít podnikat chtěli. Už 16. prosince 1989, tedy 29 dní po převratu, se těchto 5 000 nedočkavých sešlo v Praze na Žofíně. Bylo nás tolik, že musela přijet slavná skupina Katapult a prostory nazvučit svou aparaturou, abychom všichni slyšeli. Ten den jsme založili Sdružení československých podnikatelů a začali jsme připravovat legislativní návrhy pro Čalfovu vládu. Mj. Vyhlášku č. 105 platnou od 1. 5. 1990 umožňující po 40 letech zase podnikat. To byla naše práce. Od prvních dnů naší činnosti sehrávali důležitou roli i předsedové nově vznikajících okresních sdružení podnikatelů. Jedním z nejaktivnějších té doby byl kutnohorský občan, malíř a sochař pan Andrej Németh.

Proto jsem neváhal ani minutu, když mě bývalý, a já věřím, že i od října budoucí starosta slavné Kutné Hory pan Martin Starý zavolal, že by chtěl jednat se Stranou soukromníků České republiky¨o koalici pro letošní komunální volby. A že to doporučuje pan Andrej Németh. A za pár dní na terase hotelu Mědínek došlo k setkání po 25 letech. Nevím, jak Andrej, ale já jsem byl naměkko. Zavzpomínali jsme na slavné doby, kdy Sdružení podnikatelů mělo až 200 000 členů a v prvních třech letech hrálo klíčovou roli v prosazování soukromnických požadavků. Andrejovi jsem řekl, že se něco zásadního blíží, protože se ozývají další naši bývalí kolegové té doby z jiných okresů. A říkají, že se opět hlásí do služby. A pánové Jaromír Procházka z Českých Budějovic, Jiří Lajtoch z Přerova, Adolf Hřebík z Prachatic, Josef Drobný ze Sušice a další už ve svých obcích a městech pracují. Dobří holubi se postupně vracejí.

Je jasné, že v tomto období, 28 let po listopadu 1989, postupně přebírají moc ve státě nejen slovenští agenti STB, ale i bývalí komunisté společně s těmi současnými. A jako demokraté je můžeme zlikvidovat pouze úspěšnými volbami.

Proto je velmi důležité, jak volby dopadnout. Já věřím, že nejen v Kutné Hoře dopadnout dobře. A nejen volby komunální. Neméně důležitý je totiž úspěch i ve volbách senátních. Jsem velmi hrdý na to, že pan Andrej Németh opět kandiduje pod naší značkou.

S veškerou úctou

Rudolf Baránek

předseda Sdružení československých podnikatelů 1990-1992

předseda Sdružení podnikatelů ČR 1993-1996

zakladatel Strany soukromníků České republiky

Strana soukromníků České republiky



