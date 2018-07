Bajer (Soukromníci): S trestně stíhaným premiérem jsme pro smích celému světu

Víkendové Otázky Václava Moravce (OVM), ve kterých se střetli především předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek s pirátským šéfem klubu Jakubem Michálkem jednoznačně ukázaly na aroganci vládního hnutí. "Pohrdají demokraticky zvolenými členy poslanecké sněmovny, urážejí všechny, kdo s nimi nesouhlasí a společně s nimi nehlasují," komentuje aktuální politickou situaci předseda Strany soukromníků ČR Petr Bajer.



"Snad si to mohu dovolit říct. Nejsem v 51 letech žádný mladík, jak bylo vyčítáno panu Michálkovi, kterého nazýval pan Faltýnek chlapcem. Navíc, podle mě, jestli mu je osmnáct, dvacet nebo sedmdesát let je úplně jedno, protože byl řádně zvolený občany této země," míní Bajer. Veřejnost by si podle něj měla na základě nedělní diskuse v OVM udělat obrázek, kdo stojí v čele státu. "Vládnou nám tu arogantní, sprostí a povýšenečtí lidé, kteří se, když jim dojdou argumenty, uchýlí k osobním útokům," zdůrazňuje předseda Soukromníků.



Argument týkající se absence prosazování volebních myšlenek Pirátskou stranou považuje za lichý. "Ve sněmovně se díky rozložení mandátů prosazují jen Babišovy zákony, který pro ně získá podporu buď komunistů nebo Okamurovců," dodává Bajer. Poslanci ANO navíc podle jeho názoru hlasují jen tak, jak jim zavelí předseda Andrej Babiš. "To se ukázalo v případě navrhovaného zmírnění protikuřáckého zákona. Sice někteří z nich přislíbili podporu, ale jakmile jejich guru zadupal, otočili o 180 stupňů a ke zmírnění se nepřipojili," deklaruje Bajer.

Ten zároveň souhlasí s Michálkovým konstatováním, že stíhání premiéra Babiše v souvislosti s Čapím hnízdem je po Michálkově prostudování spisu "pravděpodobně oprávněné". Na to reagoval Jaroslav Faltýnek takto: "To není možný, aby takový chlapec říkal takové věci," řekl na adresu 29letého Michálka místopředseda hnutí ANO. "Jsme celému světu pro smích, ten podvod je zcela jednoznačný, což potvrdilo i vyšetřování OLAFu, a my necháváme na postu premiéra trestně stíhanou osobu," připomíná Bajer. Nic neřeší podle něj ani gesto vedoucí k navrácení dotace z Evropské unie.



"Přesně to odpovídá dřívějším slovům nynější problematické ministryně spravedlnosti Taťány Malé, která požadovala dokončení vyšetřování Čapího hnízda až po zániku Babišova mandátu. V Čechách se mohou někteří lidé bránit zuby nehty trestní odpovědnosti a bohužel je podpoří i ti, kteří chtějí teplá místečka na ministerstvech v rámci koaličních dohod," zdůraznil na závěr i na adresu ČSSD předseda Soukromníků.

