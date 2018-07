Baránek (Soukromníci): Soukromníci, jejich rodiny a jejich zaměstnanci potřebují důrazné politické zastání

Vážené dámy a pánové,

pro výše uvedený rozbor jsem si vybral 9 současných parlamentních stran, navíc Svobodné a Stranu soukromníků České republiky, kteří mají po 1 zástupci ve vrcholných parlamentních orgánech. Soukromníci mají senátora Iva Valentu a Svobodní evropského poslance Jiřího Payna.

Uvedené mandáty z komunálních voleb 2014 jsou ty, které 11 parlamentních stran s celorepublikovou působností získalo samostatně. Místní koalice jsou tak různorodé, že to nejde objektivně spočítat a na republikovou politiku nemají téměř žádný vliv. Navíc mým cílem je vyhodnotit ty strany, které o osudu naší republiky už rozhodují nebo o tuto výsadu výrazně usilují. Stejný rozbor udělám i po letošních komunálních volbách a věřím, že naše stavovská strana bude mít mnohem důstojnější výsledky.

Určitě se shodneme, že politická scéna se za poslední 4 roky zásadně změnila. V tyto dny uchopí moc ve státě první vláda, která bude závislá na hlasech bolševika. Před 28 lety jsme se jich zbavili a vinou Zemana, Babiše a naší pravicové nemohoucnosti je máme zpátky. Všimněte si, jak soudruhům mediální pozornost chutná. Opět slyšíme, že jedná ústřední výbor komunistické strany, který ještě neví, jak rozhodne. My, kteří jsme v komunismu žili 40 let, to víme dopředu. Vždy se rozhodnou tak, aby získali moc. Jsou trpěliví, umí si počkat a jsou stále velmi nebezpeční. Těmto přímým následníkům KSČ, která vraždila, zavírala lidi a okradla spoluobčany o majetek, tedy nebezpečný ksindl, vůbec nevadí, že předseda vlády byl komunista, estébák, je trestně stíhaný a každý den lže jinak. Naučil se to u nich dobře. „Bývalý“ se současnými se vždy domluví. Jsou totiž z jednoho hnízda. Je ale zarážející, kolika procentům našich spoluobčanů to nevadí !!! Strana soukromníků České republiky se za poslední

4 roky také hodně změnila. Pod naší značkou působí senátor, 3 krajští zastupitelé, 3 starostové,

3 místostarostové a dnes už více jak 40 obecních zastupitelů, protože někteří nezávislí v mezidobí do naší stavovské strany vstoupili nebo se stali našimi organizovanými sympatizanty.

Kraje ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS ANO STAN TOP09 Piráti Svobod. ÚSVIT (SPD) Soukr. KV 111 19 84 36 48 32 29 5 7 3 2 UL 293 19 291 174 132 57 26 1 8 1 2 LI 96 22 61 69 75 100 20 - 2 - - HK 111 140 76 97 70 71 29 - 4 - - PA 165 250 133 85 89 107 8 - 2 3 6 VY 310 534 192 145 59 26 16 - 3 - - OL 209 473 186 92 81 200 36 36 1 6 - ZL 247 500 129 93 92 170 16 - 7 17 - MS 393 371 262 136 152 49 40 - 2 8 - JČ 273 339 175 172 90 91 65 - 7 4 1 PL 199 76 150 125 78 85 45 1 - - 1 STRČ 492 110 305 402 158 255 100 2 5 6 1 JM 350 337 193 199 131 8 62 2 - - 1 PHA 81 33 26 159 91 7 151 11 4 - - Celkem 3 330 3 229 2 263 1 984 1 346 1 258 643 58 52 48 14

Preferenční hlasy (kroužky) dokazují, že jsme v parlamentních volbách 2017 výrazně pomohli ODS k postavení druhé nejsilnější strany v parlamentu. Z těchto voleb máme také dva 1. náhradníky

do parlamentních lavic. Uvidíme, jestli na ně dojde řada. Stejně jako za 1. republiky v Československé živnostensko-obchodnické straně středostavovské se i naše členská základna skládá z 80 % z živnostníků, OSVČ, podnikatelů a členů jejich rodin. Ale máme v našich řadách i pedagoga z Univerzity Karlovy, profesora Univerzity Palackého v Olomouci, lékaře, učitele, státní zaměstnance, mistra světa v motocyklových soutěžích a další výrazné osobnosti z různých oborů.

Proč to vlastně všechno píši? Současnou politickou situaci v České republice považuji za velmi nebezpečnou, ale ne za ztracenou. Jsem přesvědčen, že nastupující vláda nevydrží celé 4 roky. Důvodů bude několik, ale tím zásadním bude ten, že Andrej Babiš bude chtít využít své momentální popularity a získat více jak 30 % hlasů, aby nepotřeboval k vládě podporu 2 stran. Teď obsadí klíčové funkce, zesměšní ČSSD a zaútočí. Komunisty si nechá v záloze. Peníze na tuto hru má a navíc si pohlídá dotace. Politické síly od středu doprava musí tuto jeho hru vabank přijmout, dobře se připravit a utkat se s ním v mimořádných volbách. Nechat ho řádit další 4 roky by mělo nedozírné následky. Tvrdím, že přes další chystané represivní zákony by ve velkém zničil soukromnický stav, který je u něho první na řadě. I naše křehká demokracie je jím ohrožena. Postavení a role Strany soukromníků České republiky v tomto zásadním politickém souboji se bude hodně odvíjet

od výsledků komunálních a senátních voleb 5. a 6. října 2018. Pokud chceme být bráni napravo vážně, musíme se alespoň přiblížit k výsledkům Strany podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR z komunálních voleb 1994. Tato stavovská strana, na niž také navazujeme, získala v tomto roce

197 mandátů a měla starosty v Chebu, Chomutově, Chodově u Karlových Varů, Špindlerově Mlýně, Lednici na Moravě, Dubu u Prachatic atd. Pro dokreslení Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská měla za 1. republiky pravidelně v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1 000 a více zastupitelů, desítky starostů, v Praze pravidelně 3. náměstka primátora, až 16 poslanců, 6 senátorů a od r. 1929 i 2 ministry Československé vlády. Velmi důležité budou i senátní volby ve stejné dny. Jsem přesvědčen, že máme šanci, aby někdo z trojice pánů Libor Lukáš – exhejtman Zlínského kraje, obvod č. 80 Zlín, Vladimír Martinec – legendární hokejista, obvod č. 44 Chrudim a Aleš Hemer – spoluzakladatel Sdružení podnikatelů v r. 1989 a Strany soukromníků České republiky v r. 2008 obvod č. 41 Benešov byl zvolen do senátu.

Vážení, 21. listopadu 2018 bude mít naše nástupnická stavovská strana živnostenského typu 10 let. Určitě se shodneme, že soukromníci, jejich rodiny a jejich zaměstnanci potřebují důrazné politické zastání v obcích, městech, parlamentu, senátu a ve vládě. Toho jde dosáhnout pouze dobrými výsledky ve volbách. Jako zakladatel Strany soukromníků České republiky Vás zdvořile, ale důrazně žádám. Zaberme a dokažme výsledkem těchto i dalších voleb, že jsme na dobré cestě být důležitým hráčem na politické scéně. Nikdo se soukromníků nezastane tak, jako jejich stavovská strana.

Chce to trpělivost! Čím dál tím více lidí na to už přichází.

