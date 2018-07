Dvouletý (Soukromníci): Jak na komunální volby? Důvěryhodné osobnosti a jasný program

V roce 2014 zde uspěl senátor Ivo Valenta, v roce 2016 zde strana získala dva mandáty v krajském zastupitelstvu, mezi členy strany jsou úspěšní a pracovití starostové, živnostníci, majitelé firem, lékaři, učitelé, sportovci či hasiči.

Avšak stejně jako ve všech jiných koutech České republiky nebudou komunální volby ani ve Zlínském kraji procházkou růžovým sadem. Především je třeba, aby Strana soukromníků dokázala na své kandidátky přilákat silné a zajímavé osobnosti, které budou dostatečně důvěryhodnými kandidáty, aby se mohli ucházet o pozici v městských a obecních zastupitelstvech. Bez osobností, které společně nadchneme pro dobrovolnou a nezištnou práci na rozvoji svých obcí a měst, to prostě nepůjde. A jistě mi všichni kolegové potvrdí, že jde o velmi nelehký úkol. I komunální politika se totiž bohužel stala velmi zprofanovanou oblastí lidského počínání, kterou navíc dosavadní vládní garnitura zatížila nesmysly např. v podobě „majetkového striptýzu“ díky zákonu o střetu zájmů. Navíc všichni živnostníci i další aktivní a pracovité lidé dnes mají své práce až nad hlavu a prostě jim na veřejnou službu nezbývá téměř žádný čas.

Ale i přes tyto objektivní okolnosti to jde a je třeba hledat a nacházet lidi, kterým není lhostejné, jak se bude žít v jejich obcích a městech, a kteří mají zkušenosti, dovednosti nebo třeba i mladé neotřelé myšlenky, které by mohly být vítaným obohacením pro nejedno zastupitelstvo. Také místní samospráva se totiž dostala na mušku vládní mašinérii, které by vyhovovalo, aby po letošních komunálních volbách usedli na radnice bláhoví snílci, nemehla nebo jiní neumětelové. Takoví lidé by si pak rádi nechali diktovat od pražských byrokratů a neměli by sílu ani odvahu odolávat tlaku státu na postupný návrat k národním výborům.

To však nesmíme dopustit a musíme společně s dalšími politickými stranami a hnutími postavit před voliče zřetelnou alternativu a nabídnout jim naději, že na radnice tentokrát zvolí schopné, pracovité a zkušené (S)soukromníky, kteří umí řídit lidi i projekty, znají hodnotu peněz, dokáží šetřit i efektivně investovat, nikdy nezůstali nikomu nic dlužni a mají dostatek zkušeností, nápadů i energie, aby byli skutečným přínosem pro obec či město. Chci věřit tomu, že přes veškeré těžkosti dokážeme takové osobnosti našim voličům nabídnout.

Ruku v ruce s tím však jde také skutečně reálný volební program, kterým se budeme ucházet o už tak pošramocenou důvěru voličů. „Antibabiš“ není program a nebude fungovat. Voliče nepřesvědčíme tím, že budeme donekonečna ukazovat prstem na totalitního velkotovárníka a předhánět se ve výčtu jeho fatálních průšvihů. Tím bychom byli v očích veřejnosti jen pro smích. Proto musíme jasně formulovat, co konkrétního změníme, aby se lidem žilo skvěle v jejich městech a obcích. Lidé očekávají, že jejich starosta bude skutečně řešit jejich problémy, a ne že bude pouze politikařit, plameně kritizovat všechno kolem, a přitom nebude neumět přiložit ruku k dílu. Budou očekávat, že starosta bude dobrý hospodář, postará se o dostatek míst ve školách, o kvalitní učitele a dobré zázemí ve školách, že zajistí bezpečné ulice, že se postará o dostupné bydlení pro mladé i seniory, že pomůže sportu, kultuře i dalším spolkům, že nebude vyhazovat peníze za blbosti, ale připraví investice, které zajistí prosperitu obce či města i v budoucnosti.

Každou obec či město trápí trochu něco jiného. My však budeme muset tyto problémy indikovat a nabídnout jejich konkrétní řešení. A navíc, jako Soukromníci můžeme být zárukou toho, že dobrý program prosazovaný kvalitními kandidáty budeme schopni na radnicích také proměnit v realitu. Na rozdíl od politiků, kteří pořád jen sní a kupují si hlasy voličů nesplnitelnými sliby, jsou totiž Soukromníci těmi, kdo jsou připraveni naplno naskočit do veřejné služby a budou „živnostníky a manažery“ ve službách města či obce.

A když už jsem na úvod psal o Zlínském kraji, tak možná ještě jedna zlínská inspirace na závěr. Všem kolegům bych doporučil, aby se seznámili s tím, jak na roli municipality a třeba i komunální volby nahlížel legendární podnikatel Tomáš Baťa. Dodnes se máme od něj co učit.

Michal Dvouletý,

předseda Strany soukromníků České republiky ve Zlínském kraji

Ing. Michal Dvouletý Soukromníci

Krajský předseda strany Soukromníků

krajský zastupitel

