Bartoň (Piráti): Jít cestou finského školství znamená jít totální inkluzí

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, vážený pane premiére, jak jsem ráno slyšel ve vašem projevu, občas jsem dával i pozor, často zmiňujete vzor finské školství. Já se budu věnovat tedy čistě jen školství a můj projev nebude tak dlouhý. Pokud byste chtěl docílit toho, že Česko bude mít stejné školství jako Finsko, máte moje sympatie a mou podporu. Jenom si řekněme, co to znamená přiblížit se tomu finskému školství, které tak často zmiňujete.

Tak je třeba si říci, že finské školy uspokojují potřebu všech žáků ve spádové oblasti. Jít cestou finského školství znamená jít totální inkluzí. Školy poskytují potřeby všem žákům ve své spádové oblasti. Takže pokud půjdete cestou totální inkluze stejně jako finské školství, máte mé sympatie. Finské školství dává důvěru svým školám, méně kontrolu. Finové zrušili třeba školskou inspekci. Pokud chcete zrušit také českou školní inspekci, je to zajímavý počin, bude to více důvěry pro naše školy.

Co se týče peněz, veřejných peněz z veřejných prostředků, Finsko dává 5,6 % HDP na školy. Čistě z veřejných prostředků. Naše Ministerstvo školství odhadlo, že v roce 2019 bychom se dostali někam na úroveň 4,4 % HDP z veřejných prostředků do školství, jedná se o metodiku dle zemí OECD, což dává rozdíl 1,2 % HDP co dávají Finové na školství a co dáváme my. Jinak řečeno, v rozpočtu pro Ministerstvo školství schází 64 mld. korun. Potom bychom dávali stejně z veřejných prostředků jako dávají Finové na svoje školství. Finové mají tu věc, že dostali školství na takovou úroveň, že je zájem o profesi učitele. Sám jste tady již v minulosti zmiňoval, kolik kandidátů, kolik lidí se hlásí na jedno místo učitele, že je to snad deset, čtyřicet lidí se hlásí na jedno místo učitele. Ono také dle metodiky OECD je vidět dle jejich statistik, že Finové, finský učitel má 90 % platu vysokoškolsky vzdělaného pracovníka, zatímco u nás se to blíží někde 60 %. Možná už to bude více, tato čísla, co vydává OECD, možná nebudou aktuální.

Každopádně abychom se dostali tam, kde jsou Finové, tedy aby byl převis zájmu o profesi učitelů, tak jenom upozorním, že v současném době v českém školství chybí 6000 učitelů a v momentě, kdy starší ročníky přejdou do důchodu, tak bude chybět přes 11 000 učitelů. To znamená ředitelé u nás nemají na výběr, tak jak mají Finové. De facto skoro berou každého, kdo jde okolo školy. Pak v režimu nouze jsou tito učitelé i bez řádného pedagogického vzdělání.

My jsem si zde vytyčili - v roce 2017 Poslanecká sněmovna dala své usnesení o tom, kde by si představovala míti platy učitelů. Dala usnesení, že by se měly blížit - a vyzvala vládu, aby je do roku 2020 zvedla na 130 % průměrné mzdy. Těch 130 % průměrné mzdy, pokud si pamatuji, s tím přišla již sociální demokratická ministryně Petra Buzková v roce 2003 a od té doby se to nikomu nepodařilo naplnit, ani se k tomu přiblížit. V roce 2017 ta výzva ke 130 % dokonce byla i v souladu s vaším programovým prohlášením, které ale nemělo proměnnou průměrnou mzdu, mělo pevnou částku a vlivem rostoucích mezd - díky bohu mzdy rostly více, než byl odhad - tak došlo k tomuto rozdílu. Požádal jsem Ministerstvo školství, aby spočetlo, o kolik by musel být rozpočet pro Ministerstvo školství vyšší, abychom dosáhli tohoto údaje, tohoto usnesení. Ministerstvo školství uvedlo, že by musel být jeho rozpočet vyšší o 26 miliard, pak bychom dosáhly platu učitelů 130 % průměrné mzdy i s příslušenstvím.

Naše pozměňovací návrhy, které se tady objevily k platům učitelů, vůbec nejsou tak ambiciózní, aby tam navrhovaly 26 miliard, kde bychom si přáli, aby platy učitelů vůbec byly. Objevují se zde návrhy pět miliard, tři miliardy a to je jen několika procentní navýšení. I my jsme předložili návrh na zvýšení platů o pět miliard, o tři miliardy, a to jen z toho důvodu, abychom se alespoň přiblížili k té minimální hranici, kterou jsme si zde řekli a to je dostat platy co nejblíže 130 % průměrné mzdy. Ostatně 130 % průměrné mzdy je i jeden z hlavních cílů v dlouhodobém záměru rozvoje školské soustavy. Tedy shodujeme se na něm.

Budeme hlasovat o mnoha pozměňovacích návrzích. Jak jsem zaznamenal, plno těch návrhů je opozičních, nicméně zde je i jeden návrh od koaličních poslanců. Podporu Pirátů, a řekl bych obecně i všech opozičních stran, mají všechny pozměňovací návrhy k platům učitelů. Takže já se budu těšit na to, že alespoň jeden z nich vyjde. A i kdyby to měl být pozměňovací návrh, který podala paní poslankyně Valachová, budu za to rád a budu rád, když dnes někdy v noci, nebo možná zítra ráno, jí budu moci gratulovat, že tento návrh prošel. Ale spíše předpokládám, že si povíme o tom, jaké je to mít podporu opozičních poslanců a nemít podporu poslanců vlastní strany.

Dále jsem navrhl i pozměňovací návrh B152, který se týká platů vysokoškolských učitelů, platů vědců a akademiků na vysokých školách. Vláda dala prohlášení, že by chtěla zvednout platy ve státní správě o jeden a půl tisíce, nicméně se zapomnělo na platy vysokoškolských učitelů s odůvodněním, že vysokoškolští učitelé nepobírají platy, ale mzdy. Nemají platové tabulky, ale mzdové tabulky. Já si nemyslím, že je to správný přístup. Proto jsem v souladu s prohlášením vysokoškolských odborů navrhl pozměňovací návrh, kde vysokoškolské odbory spočetly, že je potřeba ještě navýšit kapitolu pro vysoké školy o 320 milionů tak, aby i vysokoškolští učitelé, vědci, akademikové, měli zvýšení platů o jeden a půl tisíce, jako zaměstnanci státní správy. Děkuji.

